 Сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером

"По моему убеждению, для всех благоразумных национальных сил сейчас самое важное - достичь трех целей: сохранить политическую стабильность, предотвратить приход к власти реваншистов и популистов и сделать все возможное для защиты честных выборов", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook после встречи со спецпредставителем Государственного департамента США Послом Куртом Волкером 27 февраля, сообщили в пресс-службе НФ.
Арсений Яценюк сообщил, что в центре внимания во время разговора, кроме политической ситуации в Украине накануне президентских выборов, была тема безопасности и отдельные аспекты мирного урегулирования.
"Агрессия России продолжается, а значит тесное сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом для всего украинского политикума", - подчеркнул он.
Во время встречи с Куртом Волкером лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в Украине "ценят поддержку Соединенных Штатов в противодействии российским преступлениям и провокациям на Азове и в Керченском проливе и приветствуют визит в Украину американского эсминца "Дональд Кук", который по приглашению нашего правительства прибыл в Одессу ".
"Спасибо Послу Курту Волкеру за его активную работу и важную помощь для защиты национальной безопасности и суверенитета нашего государства", - написал Арсений Яценюк.
Ну а косяки , назовите лидера (мировго) у которых и не было .
Один кстати столько кровушки пустил , что даже солнышком красным стал и нимб святого получил )
брендбред - куля в лоб?!
С ворами, акробатами, с ним, с нею, с чертом лысым....
Вот с дворовым пацаном каким то....- наверное автограф свой дает...
Кто этого яценюка пустил в Европарламент?
Что это яйцо делает в Америке?
Люди , Западу и Америке виднее что сделал тот или иной человек.
То что не видно карасю в болоте , видно чайке с воздуха.