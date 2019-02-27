 Сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером

"По моему убеждению, для всех благоразумных национальных сил сейчас самое важное - достичь трех целей: сохранить политическую стабильность, предотвратить приход к власти реваншистов и популистов и сделать все возможное для защиты честных выборов", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook после встречи со спецпредставителем Государственного департамента США Послом Куртом Волкером 27 февраля, сообщили в пресс-службе НФ.



Арсений Яценюк сообщил, что в центре внимания во время разговора, кроме политической ситуации в Украине накануне президентских выборов, была тема безопасности и отдельные аспекты мирного урегулирования.



"Агрессия России продолжается, а значит тесное сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом для всего украинского политикума", - подчеркнул он.

Во время встречи с Куртом Волкером лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в Украине "ценят поддержку Соединенных Штатов в противодействии российским преступлениям и провокациям на Азове и в Керченском проливе и приветствуют визит в Украину американского эсминца "Дональд Кук", который по приглашению нашего правительства прибыл в Одессу ".



"Спасибо Послу Курту Волкеру за его активную работу и важную помощь для защиты национальной безопасности и суверенитета нашего государства", - написал Арсений Яценюк.