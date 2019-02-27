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 Политика Украины
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Все про:Яценюк (7719) Народный фронт (1250)

 Сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером

Арсений Яценюк обсудил с Куртом Волкером политическую ситуацию в Украине накануне президентских выборов.

"По моему убеждению, для всех благоразумных национальных сил сейчас самое важное - достичь трех целей: сохранить политическую стабильность, предотвратить приход к власти реваншистов и популистов и сделать все возможное для защиты честных выборов", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook после встречи со спецпредставителем Государственного департамента США Послом Куртом Волкером 27 февраля, сообщили в пресс-службе НФ.

Арсений Яценюк сообщил, что в центре внимания во время разговора, кроме политической ситуации в Украине накануне президентских выборов, была тема безопасности и отдельные аспекты мирного урегулирования.

"Агрессия России продолжается, а значит тесное сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом для всего украинского политикума", - подчеркнул он.

Во время встречи с Куртом Волкером лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в Украине "ценят поддержку Соединенных Штатов в противодействии российским преступлениям и провокациям на Азове и в Керченском проливе и приветствуют визит в Украину американского эсминца "Дональд Кук", который по приглашению нашего правительства прибыл в Одессу ".

"Спасибо Послу Курту Волкеру за его активную работу и важную помощь для защиты национальной безопасности и суверенитета нашего государства", - написал Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3114076
 
 
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граза расійськіх спєцназовцев в акрєстностях Грозного
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тот с которым политики разговаривают и жмут руку.
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Яценюк буде собі заробляти гроші, бо має знання, освіту, розум... Але його політична кар'єра добігає кінця.
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а это случайно не тот которого на бордюре в Штатах встречали , ну который закурил с горя что его снимают?Сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 5480
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Человек вошедший в Историю , как первый министр пославший рашку в жопу.
Ну а косяки , назовите лидера (мировго) у которых и не было .
Один кстати столько кровушки пустил , что даже солнышком красным стал и нимб святого получил )
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та да - хорошо финансируемый политтруп сегодня в ударе - или в угаре Сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 1102
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сєня, що з нф, чи вже є новий бренд бред - куля в лоб?! Сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 5080
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А як кацапські троллі і *************** хрюкотіли тут : «Яценюк украл 3 миллиарда и убежал в Америку !!!»
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Волкер ни с кем не брезгует встречаться... Сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 5327
С ворами, акробатами, с ним, с нею, с чертом лысым....
Вот с дворовым пацаном каким то....- наверное автограф свой дает...
Сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 4458
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А вы парни не устали царапать постоянно
Кто этого яценюка пустил в Европарламент?
Что это яйцо делает в Америке?
Люди , Западу и Америке виднее что сделал тот или иной человек.
То что не видно карасю в болоте , видно чайке с воздуха.
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У зрадоботів радість, бо бойовий кроль зустрівся з Волкером, який вміє швидко та кардинально перевзуватися🤗
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А что уборщица баба Роза говорит после встречи в коридоре с Волкером?
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Мне одному кажется, что на фотке Яценюк стоит со слегка согнутыми коленками, типо- "Ку!" он уже произнёс и коленные суставы начали разгибаться. Одному? А вы приглядитесь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом, - Яценюк встретился с Волкером
 
 
 
 
 
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