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 Политика Украины, Общество
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 ЕС назвал нарушением свободы слова доступ ГПУ к переписке журналиста "Нового времени"

Решение суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к электронным файлам и другой переписке журналиста издания "Новое время" Ивана Верстюка противоречит принципу свободы прессы.

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ЕС подчеркнули, что свобода прессы играет важнейшую роль в содействии развитию надлежащего управления, прозрачности и подотчетности - как в Украине, так и в любом месте за ее пределами, а решение Печерского суда противоречит этому.

"Ни одно решение не должно нарушать основополагающие свободы СМИ, а также международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналиста", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС подчеркнули, что расследовательская журналистика вносит значительный вклад в борьбу против коррупции в Украине, которая провозглашена главным приоритетом страны.

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"Мы ожидаем, что украинская власть гарантирует прочную правовую защиту журналистов государством", - говорится в сообщении представительства.

4 февраля судья Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и ко всем материалам, которые посылал на электронные адреса издания журналист Иван Верстюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3114073
 
 
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ось так ЄС і бачить Україну - і можете що завгодно в Конституції записувати ...
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Ось так и Юля, видит в Украине один негатив, мол, как люди это все терпят, хотя ей это не мешает лабутеново жить, Даже в ранге безхатченки, ось...
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Югик не знает,что такое свобода слова,женщина третьего тысячелетия ему слова не давала. ЕС назвал нарушением свободы слова доступ ГПУ к переписке журналиста "Нового времени" - Цензор.НЕТ 164
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так там о журналистах, их пока нет в Украине
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Тут прямая подмена понятий в самом заголовке -ЕС назвал) .Фамилию укажите.Это как шуфрич= Украина.
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Лучше бы видели прочную правовую защиту пленных моряков,.
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это в европе журналисты, а у нас сливные бачки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС назвал нарушением свободы слова доступ ГПУ к переписке журналиста "Нового времени"
 
 
 
 
 
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