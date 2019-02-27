 Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором рассматривался результаты расследования, проведенного проектом "Наши деньги с Денисом Бигусом", по масштабному хищению бюджетных средств в оборонном комплексе.
При обсуждении вопроса член комитета, внефракционный народный депутат Владимир Парасюк сказал: "Там шла речь о том, что некоторые запчасти завозились контрабандным методом, затем завышались цены и продавали для наших предприятий, которые занимаются обороной. У меня вопрос, есть ли в вопросе контрабанды у Службы безопасности Украины какая-то информация: кто покрывал это, кто организовывал коридоры? Ведь это не просто так все попадало на территорию нашего государства".
Он также добавил: "Когда вы проводите анализ документов и видите, что цены в десятки раз завышают, это у вас не вызывает вопросов, что это может быть нарушение прямой статьи Уголовного кодекса Украины?".
В ответ на это заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков отметил, что на сегодняшний день контрабанда товаров декриминализирована законодательно.
"К уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия. Контрабанда оружия в данном случае не совершалась", - сказал он.
Парасюк, в свою очередь, спросил, касается ли это БТРов, на что Маяков ответил: "БТРы контрабандой не перемещались". "Перемещались, если верить журналистскому расследованию, комплектующие для ремонта ходовой части, другие запчасти", - добавил представитель СБУ.
Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
ДАВАЙТЕ ВАШИ ДЕНЮЖКИ, ВОЛОНТЁРТЕ....
А ПАРНИ В ЭТО ВРЕМЯ НА ВАШЕМ ВОЛОНТЁРСТВЕ и НА БЮДЖЕТЕ БУДУТ ШИКАРНО ЖИТЬ И ДЕЛАТЬ СЕБЕ СОСТОЯНИЯ.
каждый по своему ,,живе по новому".
Все органы обвинения отбеливают и выгораживают преступника обвиняемого активистами.
А этим талантливым отпрыскам выделить охрану и субсидии.
На этом сайте было куча статей где этаж СБУ вязала людей за: болты, стартера, аккумуляторы, радиодетали, зеленую красу-называя это товарами двойного назначения.
А тут на те, дальше скажут: танк без боекомплекта не оружие.
В минувшую субботу, 23 февраля, из танка "Меркава-4", находившегося на базе "Ревая" на Голанских высотах, были украдены два пулемета FN MAG.
Танк, из которого были украдены пулеметы, принадлежит 9-му батальону 401 бригады, занявшему позиции на Голанах полторы недели назад по окончании учений в Иорданской долине.
Как сообщает "Исраэль а-Йом", пулеметы были украдены непосредственно из кабины танка, куда были сложены экипажем в соответствии с инструкциями.
Военная полиция начала расследование, допросив военнослужащих, отвечавших за охрану на базе.
Зеленський - 27.3%;
Тимошенко - 18.8%;
Порошенко - 18.2%
оказывается в россию и из россии можно поставлять оружие но только в разобранном виде. оружие в разобранном виде оказывается и не оружием вовсе. Может попробовать и себе для начала пистолет через границу провести в разобранном виде и задекларировать как запчасти?