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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:контрабанда (1695) коррупция (7338) СБУ (13263) Гладковский (32)

 Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе

Заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков заявляет, что сегодня к уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия, а в журналистском расследовании о сделках в оборонной сфере речь идет о комплектующих для ремонта и запчастях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором рассматривался результаты расследования, проведенного проектом "Наши деньги с Денисом Бигусом", по масштабному хищению бюджетных средств в оборонном комплексе.

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При обсуждении вопроса член комитета, внефракционный народный депутат Владимир Парасюк сказал: "Там шла речь о том, что некоторые запчасти завозились контрабандным методом, затем завышались цены и продавали для наших предприятий, которые занимаются обороной. У меня вопрос, есть ли в вопросе контрабанды у Службы безопасности Украины какая-то информация: кто покрывал это, кто организовывал коридоры? Ведь это не просто так все попадало на территорию нашего государства".

Он также добавил: "Когда вы проводите анализ документов и видите, что цены в десятки раз завышают, это у вас не вызывает вопросов, что это может быть нарушение прямой статьи Уголовного кодекса Украины?".

В ответ на это заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков отметил, что на сегодняшний день контрабанда товаров декриминализирована законодательно.

"К уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия. Контрабанда оружия в данном случае не совершалась", - сказал он.

Парасюк, в свою очередь, спросил, касается ли это БТРов, на что Маяков ответил: "БТРы контрабандой не перемещались". "Перемещались, если верить журналистскому расследованию, комплектующие для ремонта ходовой части, другие запчасти", - добавил представитель СБУ.

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3114072
 
   
 Топ комментарии
 
Невинні... Навіть без суда і слідства. Отак от, шановне панство. І ці люди забороняють нам мати зброюПосадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 2072
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Вот так...
ДАВАЙТЕ ВАШИ ДЕНЮЖКИ, ВОЛОНТЁРТЕ....
А ПАРНИ В ЭТО ВРЕМЯ НА ВАШЕМ ВОЛОНТЁРСТВЕ и НА БЮДЖЕТЕ БУДУТ ШИКАРНО ЖИТЬ И ДЕЛАТЬ СЕБЕ СОСТОЯНИЯ.
каждый по своему ,,живе по новому".
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Невинні... Навіть без суда і слідства. Отак от, шановне панство. І ці люди забороняють нам мати зброюПосадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 2072
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а нам плевать на их запрет- по конституции можно!!!
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а за то что цены в 10 раз больше накручивали посадить можно?
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Ну, з цінами зрозуміло - заради них усе і затівалось. Але у фільмі наведені факти, що придбавався практично металобрухт - або некондиція, або некомплект. Тобто, ремонтувати та воювати було неможливо. А це - підрив обороноздатності. Ну, і Пеціне "Путенг нападёт, караул!" просто знущання з нас... Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 8731
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иди на контракт в армию и мало того, что зброю дадут, так еще и пользоваться ней будешь без криминальных последствий!
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В законах еще тьма лазеек, которые хорошо знают чиновники и депутаты.... Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 7773
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Они их "правильно" принимают.....пишут умные люди с конкретной задачей...особенно при Овоще.... Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 2130
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Понятно... Контрабасом можно переть стволы, затворы, приклады и т.д. Но не оружие.
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а тут соберем - и получим браунинг мк2 - 50 калибра ))))
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Ну, самі якось зберемо. І, до речі, це ж не зброя, це ж запчастини...Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 5663
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Вот так...
ДАВАЙТЕ ВАШИ ДЕНЮЖКИ, ВОЛОНТЁРТЕ....
А ПАРНИ В ЭТО ВРЕМЯ НА ВАШЕМ ВОЛОНТЁРСТВЕ и НА БЮДЖЕТЕ БУДУТ ШИКАРНО ЖИТЬ И ДЕЛАТЬ СЕБЕ СОСТОЯНИЯ.
каждый по своему ,,живе по новому".
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И это начальник следствия сбу, шо они там курят, а за контрабанду зубных щеток можно посадить?
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Так с нее же оружие можно сделать заточку, а тут товары прямого военного назначения. Хочешь прикол т.е. если по запчастям везти автомат тотэто не контрабанда, ну так выходит с его слов
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"Посадить нельзя наградить" запятые расставьте сами, учитывая нынешние реалии )))
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у вас что, одни дураки в силовых ведомствах работает. Тут выглядит как когда мерзавец беня сказал - двоиное не разрешенно а о троином гражданстве ничего не сказанно.
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А сколько паспортов у мерзавца Порошенко?Мало набарыжил на украинцах?
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если есть у тебя достоверная информация - через журналистов дай гласность, пусть берет и разследует, а если ляпнул языком, то что одна соседка сказала, то засунь язык обратно и помолчи - ведь сопляком и дураком выглядишь без дальнешего деиствия.
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в данном случае похоже.. что не дураки, а соучастники
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тоже не исключено, хотя больше выглядит - дурак или мерзавец, которому могли сказать, отшей дело или лишаешся своего поста.
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Нормально так, а перепродажа запчастей по ценам в 2-3 раза выше их получается не смущает.
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СБУ наши правители давно превратили в коммерческую структуру, со своими расценками и перечнем услуг от экскорта до шмона и карнавала Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 5611
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Если кто не понял, то можно ввозить и вывозить контрабандой ВСЕ, кроме оружия. Уголовной ответственности вне зависимости от размера нанесенного ущерба НЕТ
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Грабить и марадерствовать оказывается можно. Вот это законы. НАГЛЕЦЫ.
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Всё как и деле зайцевой.
Все органы обвинения отбеливают и выгораживают преступника обвиняемого активистами.
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Короче посадить Бигуса - из-за него остановилось производство и ремонт бронетехники.
А этим талантливым отпрыскам выделить охрану и субсидии.
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СБУ похоже метит на место Вечернего Квартала... Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 2266 Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 2266 Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 2266
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А не надо их целиком в тюрьму отправлять! По частям.
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Я ошигеваю с циничности этой банды.
На этом сайте было куча статей где этаж СБУ вязала людей за: болты, стартера, аккумуляторы, радиодетали, зеленую красу-называя это товарами двойного назначения.
А тут на те, дальше скажут: танк без боекомплекта не оружие.
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Это логика путина - оружие и комплектующие есть, но это из шахт... ***..й стыд
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Я вам скажу так, Майдан убедил беспредельщиков в одном - что народ это лошье, которое можно разводить как угодно, генпрокурором без образования, наглой коррупцией, роттердамом - да как угодно, чего душе изволите. Как это ни печально - но до Майдана они хоть где-то в глубине души боялись народ, ошибку нужно исправлять - или нас тупо уничтожат
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На Голанских высотах из танка "Меркава-4" украдены два пулемета



Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 4366

В минувшую субботу, 23 февраля, из танка "Меркава-4", находившегося на базе "Ревая" на Голанских высотах, были украдены два пулемета FN MAG.
Танк, из которого были украдены пулеметы, принадлежит 9-му батальону 401 бригады, занявшему позиции на Голанах полторы недели назад по окончании учений в Иорданской долине.
Как сообщает "Исраэль а-Йом", пулеметы были украдены непосредственно из кабины танка, куда были сложены экипажем в соответствии с инструкциями.
Военная полиция начала расследование, допросив военнослужащих, отвечавших за охрану на базе.
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их меняют на янтарь..... но мешками....
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Рука руку моет и ворон ворону глаз не выклюет.
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Цирк и постановка от парасюка, все это часть шоколадной пропаганды и пипл хавает
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вообше то он по моему с одной кодле, которая вместе с толстоопым семенченко всяхие делишки творят.
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например, занимаются контрабандой с кремлядями?
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Звучит так: воровать во время войны, когда гибнут и получают ранения наши ВОИНЫ, можно только корешам шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ и их *********-мажорам Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 7916
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У этих барыг работают юристы и другая шваль которая решает эти проблемы , ВР принимает правильные решения , если нужно то конституционный суд по приказу с банковой всё решит в их пользу . Все это ещё пошумит месяц и потом Петя, Юля, Вова без разницы продолжат работать по налаженным схемам и все барыги на своих местах продолжают и дальше грабить нас и страну. Уже 28 лет так грабят и не одни выборы это не изменили !
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От гнида,люди по копійці збирають, соєві розкрадають, а на них закон не діє!!!
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Якщо у машини сбушника відірвати дверцята, капот і багажник, розбити вікна, а потім підпалити, то це не знищення майна, а утилізація металобрухту.
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Машина не вина та й другу купить, а от господаря машини відірвати.....
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а говорили, что власть брехуна достигла дна, а оказалось это только поверхность, мрази
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А где реакция солдат, комбатов и честных офицеров ВСУ ??? Они все в системе и в доле. Подозреваю что, что в случае ЧП они встанут на защиту коррупционного режима. Поэтому коррупцию не победим и врага не одолеем. Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 2428
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солдаты в окопах корупция у нас а ты где-то где не понятно но про солдат в системе это перл..... жги иштё.............
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Там же говорилось ,что запчасти бракованные и может там быть плохая термообработка и тд,а это во время войны есть вредительство и даже диверсия
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Ух ты! Таки шо, оказуеццв можно АК по новой почте отправлять? В разных посылочках? Воь это лайфхак от СБУ!
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Лучше бы этих крыс посадили, целей бы были...
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Осталось заявить, что Свинарчуки детали в Военторге купили.
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Та яка в дупу різниця , запчастини то чи зброя чи гармати ??? Все рівно ж ніхто нікого не посадить , всі ж замазани , тільки сліпий цього не бачить тільки дурний цього не розуміє! Як вже цей цирк заіпав!!!(((
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Гордон таки отрастит усы и бороду за чемпионат в москве.
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"Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе" - это приговор СБУ, значит в Украине нет СБУ, есть служба безопасности воровской шайки шоколадного Пахана.
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Подкуп избирателей, петина тыща, теперь вот нажива на крови-хоть одна европлять обеспокоилась?
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Аааа Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 8339 !!! Не Виноваты, как и с отменой закона о незаконном обогащении. Теперь Красть Народные деньги и убивать активистов законно но только патрициям!
оказывается в россию и из россии можно поставлять оружие но только в разобранном виде. оружие в разобранном виде оказывается и не оружием вовсе. Может попробовать и себе для начала пистолет через границу провести в разобранном виде и задекларировать как запчасти?
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Война превратилась Порошенкой в бизнес на крови.
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А что еще ждать от сбу? Пока "васька-ї@анько" не получит для начала пинка под зад с порога-эта спецслужба мертва.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе
 
 
 
 
 
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