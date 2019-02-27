 Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором рассматривался результаты расследования, проведенного проектом "Наши деньги с Денисом Бигусом", по масштабному хищению бюджетных средств в оборонном комплексе.

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При обсуждении вопроса член комитета, внефракционный народный депутат Владимир Парасюк сказал: "Там шла речь о том, что некоторые запчасти завозились контрабандным методом, затем завышались цены и продавали для наших предприятий, которые занимаются обороной. У меня вопрос, есть ли в вопросе контрабанды у Службы безопасности Украины какая-то информация: кто покрывал это, кто организовывал коридоры? Ведь это не просто так все попадало на территорию нашего государства".

Он также добавил: "Когда вы проводите анализ документов и видите, что цены в десятки раз завышают, это у вас не вызывает вопросов, что это может быть нарушение прямой статьи Уголовного кодекса Украины?".

В ответ на это заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков отметил, что на сегодняшний день контрабанда товаров декриминализирована законодательно.

"К уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия. Контрабанда оружия в данном случае не совершалась", - сказал он.

Парасюк, в свою очередь, спросил, касается ли это БТРов, на что Маяков ответил: "БТРы контрабандой не перемещались". "Перемещались, если верить журналистскому расследованию, комплектующие для ремонта ходовой части, другие запчасти", - добавил представитель СБУ.

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.