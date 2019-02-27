EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Происшествия, Фоторепортаж
  286  0
Материалы по теме:
Все про:взятка (4389) Закарпатье (1537) таможня (1378) евробляхи (112)

 Сотрудник Закарпатской таможни задержан на взятке 1200 долл. за фабрикацию информации о выезде евробляхи, - прокуратура. ФОТО

27 февраля правоохранители задержали на взятке главного государственного инспектора отдела таможенного оформления одного из постов Закарпатской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатья.

Таможеник требовал и получил от жителя Ужгорода взятку в сумме 1200 долларов за внесение в автоматизированные базы данных органов доходов и сборов недостоверных сведений о выезде за пределы таможенной территории Украины транспортного средства, которое фактически находится в Украине с нарушением сроков транзитного перемещения.

Смотрите также: Сотрудник таможни в Киеве задержан при получении 600 долл. взятки за оформление евроблях, - СБУ. ФОТО

Сейчас взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3114071
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник Закарпатской таможни задержан на взятке 1200 долл. за фабрикацию информации о выезде евробляхи, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх