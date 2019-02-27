 "Комар носа не подточит", - Порошенко внесет новый законопроект о незаконном обогащении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечется: "Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.
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Этот законопроект учтет выводы Суда. Новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит".
26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
- это виновноваты попередники-
По закону Украины, за одно и тоже дело дважды не судят. С отменой прошлого закона уже отмазали воровство всех тех, на кого были заведены дела. А теперь что, по второму кругу? Когда уже будет принят закон, по которому преступления против государства, коррупция, не будут иметь срока давности и будут иметь возможность пересматриваться, возобновляться и переосуждаться по факту поступления новых данных?
Квакеры Пригожина из Питера по методичке Лубянки регулярно вбрасывают на украинские ресурсы росiйськомовний «компромат» на Петра Порошенко: «Довёл страну до нищеты!».
За пять лет войны Украины с православным Залесьем пересiчнi громадяни пригнали из Европы додому, до хати более двух миллионов элитных автомобилей на еврономерах. На рынке, к прилавкам, где продают домашнюю буженину, копченые окорока, колбасы, зельцы, сало с прожилками мяса - не подступиться. А что вытворяет с пенсионерами Володя Гройсман! Это же просто издевательство над стариками. Год назад удвоил мне пенсию.
Для того чтобы круглосуточно «мочить» в сетях Президента Украины Петра Порошенко тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по новому адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирают нужную фотографию жертвы, ретушеры добавляют под глазами мешки и фингалы (гематомы) и вешают под ней очередную текстовую «лапшу».
Качество приготовленного таким образом снадобья зависит от уровня деградации исполнителя заказа и количества выпитого им накануне «Боярышника». Далее осуществляется массовый вброс фейков на Фейсбук и в СМИ. «Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в Кремль за хлебушком и газом». «Полки в киевских магазинах пустые». «В украинских маршрутках проезд оплачивают солью и спичками». «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ».»ТОМОСНЕТ», «НАТО в шоке». «Киев в шоке». «Европа в шоке от адмирала Кузнецова». «Паника в Раде». «Порошенко продал Карпаты и пакует чемоданы». «США скоро развалится!». «Рубль растет, доллар падает!». «Америка рыдает». «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!». «Трампа убьют ночью во сне». «Чиколадный не пускает в Украину Саакашвили». «Великолепный ХОД Путина!». «Мир устал от США и НАТО!». «Украинцы массово бегут в Россию!». Некоторые наивные граждане входят в ступор, когда читают эти «сообщения» и готовы ехать в Киев на третий Майдан. Успокойтесь! Выпейте узвара и переключите канал.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9457509.html
После 31 березня тролли Пригожина из Питера будут называть Петра Алексеевича в своих утренних помоях- «однотуровым».
Петр Алексеевич Порошенко не только опытный Главнокомандующий ВСУ, прекрасный кондитер, отличный семьянин, мудрый Президент, но и профессиональный акушер.
Похоже, что Кремль прозевал момент, когда Петр Порошенко аккуратно перерезал углеводородную пуповину с Залесьем. После денонсации Договора о дружбе со страной-агрессором Украина окончательно перестала быть «младшим братом», которому можно диктовать из Москвы, где ему стоять, что говорить и что делать. Князь Темнейший ещё одной каденции Петра Порошенко физически не переживет.
но зачем жирным этих проходимцев с порошенкой во главе прославлять ?
"Повернути назад це рішення не можна, рішення не оскаржується і тому сьогодні можна ствердно сказати, що 5 років втрачено. Тобто їхні капітали, які було видобуто незаконним шляхом, легалізовано
https://censor.net.ua/ua/n3114119
Чи так все і лишиться на неіснуючий совісті корупціонерів ?
Но сколько убудет и кому прибудет многия милиарды вопросов не возникает А вот пользы для конституции с этим сомнительным решением как от фигового листка Вся эта стая гиен
рвет упавшую страну вместе с населением Пора опомнитсься себя не жалко детей пожалейте
поинтересуйтесь лучше - остальные чьи?
Во время встречи с избирателями Порошенко, внезапно разгневавшись на одну из горожанок, сорвал с ее головы шапку, которую, впрочем, тут же вернул. Что послужило причиной такой реакции, неизвестно. Вероятно, девушка задала неудобный вопрос.