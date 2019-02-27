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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2017) КС (1230) Порошенко (16456)

 "Комар носа не подточит", - Порошенко внесет новый законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение Конституционного Суда об отмене нормы "за незаконное обогащение" УК Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечется: "Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - Генпрокурор Луценко

Этот законопроект учтет выводы Суда. Новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит".

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 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114070
 
   
 Топ комментарии
 
Прошло 5 лет. ПЯТЬ ЛЕТ, КАРЛ!!! Пять лет президенства Порошенко. Итого:
ни одного крупного дела о взяточничестве, доведенного до конца (бриллиантовые прокуроры?);
ни одного осужденного сепаратиста из крупных или даже средних фигур (Штепа?);
утрачено доверие Запада;
утрачено доверие народа Украины (рейтинг? не смешите!);
дискредитированы целые институты по борьбе с коррупцией: НАБУ и т.д.;
наблюдается форсированная реакция, примером которой служит отмена статьи о незаконном обогащении...

А Порошенко продолжает обещать. А депутаты в Раде продолжают заклинать нас: "Хватит майданов! Страна на правильном курсе! Больше никаких революций"

Какими идиотами нужно быть, чтобы снова выбирать всю эту сволочь?
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"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 7770
комар Петр
который сосет 6юджетни кошти
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ленточки нужно резать так что бы комар носа не подточил

"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 6096
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Амнестировали себе наварованное А населению пообещали другой закон котрый после выборов они тут же забудут Так как он будет неконституционным в априори И скажут
- это виновноваты попередники-
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Шо, опять?
По закону Украины, за одно и тоже дело дважды не судят. С отменой прошлого закона уже отмазали воровство всех тех, на кого были заведены дела. А теперь что, по второму кругу? Когда уже будет принят закон, по которому преступления против государства, коррупция, не будут иметь срока давности и будут иметь возможность пересматриваться, возобновляться и переосуждаться по факту поступления новых данных?
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Думал это дно -- но шеколадные опять пробили !!! Сейчас все дела закроют а мы со своего кармана оплатим зарплаты и неустойки -- это писец "Комар носа не підточить", - Порошенко внесе новий законопроект про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 6659
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«Довёл страну до нищеты!».
Квакеры Пригожина из Питера по методичке Лубянки регулярно вбрасывают на украинские ресурсы росiйськомовний «компромат» на Петра Порошенко: «Довёл страну до нищеты!».
За пять лет войны Украины с православным Залесьем пересiчнi громадяни пригнали из Европы додому, до хати более двух миллионов элитных автомобилей на еврономерах. На рынке, к прилавкам, где продают домашнюю буженину, копченые окорока, колбасы, зельцы, сало с прожилками мяса - не подступиться. А что вытворяет с пенсионерами Володя Гройсман! Это же просто издевательство над стариками. Год назад удвоил мне пенсию.
Для того чтобы круглосуточно «мочить» в сетях Президента Украины Петра Порошенко тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по новому адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирают нужную фотографию жертвы, ретушеры добавляют под глазами мешки и фингалы (гематомы) и вешают под ней очередную текстовую «лапшу».
Качество приготовленного таким образом снадобья зависит от уровня деградации исполнителя заказа и количества выпитого им накануне «Боярышника». Далее осуществляется массовый вброс фейков на Фейсбук и в СМИ. «Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в Кремль за хлебушком и газом». «Полки в киевских магазинах пустые». «В украинских маршрутках проезд оплачивают солью и спичками». «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ».»ТОМОСНЕТ», «НАТО в шоке». «Киев в шоке». «Европа в шоке от адмирала Кузнецова». «Паника в Раде». «Порошенко продал Карпаты и пакует чемоданы». «США скоро развалится!». «Рубль растет, доллар падает!». «Америка рыдает». «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!». «Трампа убьют ночью во сне». «Чиколадный не пускает в Украину Саакашвили». «Великолепный ХОД Путина!». «Мир устал от США и НАТО!». «Украинцы массово бегут в Россию!». Некоторые наивные граждане входят в ступор, когда читают эти «сообщения» и готовы ехать в Киев на третий Майдан. Успокойтесь! Выпейте узвара и переключите канал.
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Та й то- так, який там голод, коли в українських супермаркетах якими володіють росіяни повно товарів виготовлених на расєюшке. Он навіть російські мобільні оператори скажуть що в Україні досить непогано заробляють. Та й кацапський "Бояришник" можна прикупити в Україні, хіба не так? Зараз он євробляхерів нагнули, аби підняти продаж кацапських або вироблених у кацапстані корит. корупція он процвітає, а значить є шо красти.
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Итить-колоотить, пять лет из бюджета оплачивали свору гос чиновников, 450 депутуток у которых из бюджете оплачено по 5 советников, это не считая аппарат Верховной Рады чтобы на пятом году узнать, что закон неконституционный. И вообще кидонули ЕС. Вдуматся, сколько милиардов потрачено на содержание совершенно бесполезного и даже вредного чиновничьего аппарата, ьот которого одни убытки!
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...Зато у них прибыль какая офигенная; - даже мелкие чиновники-судьи имеют от щедрот Державы (тоесть от нас с вами...) сотни тысяч на "бедность" свою прозябучую-служивую!..Мы уже не говорим о тех, кого они так стойко, просто хероически охраняют-оберегают будто те злобные Псы-церберы у ворот Властителей наших мелких, никчёмных Судеб...
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Даже враги Петра Порошенко признали, что Президент мощно продавливает один дипломатический успех за другим. Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов «Оппоблока» и партии «Матькiвщина» он сохранил страну от развала, остановил на Донбассе российских православных оккупантов, создал с нуля Вооруженные Силы Украины, вместе с Арсением Яценюком не допустил дефолта и краха банковской системы, запретил компартию и её советскую символику, подписал ассоциации с ЕС и добился безвиза, прорвал экономическую российскую блокаду и нашел рынки сбыта украинской продукции в Европе. Правительство Украины возвратило в казну более полутора миллиардов долларов, а также «Приватбанк», «Укртелеком» и Одесский Нефтеперерабатывающий завод.
После 31 березня тролли Пригожина из Питера будут называть Петра Алексеевича в своих утренних помоях- «однотуровым».
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особенно удачно продавливает в Оборонпроме
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В Україні буде мир і злагода тодi, коли Президентом буде пан Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко не только опытный Главнокомандующий ВСУ, прекрасный кондитер, отличный семьянин, мудрый Президент, но и профессиональный акушер.
Похоже, что Кремль прозевал момент, когда Петр Порошенко аккуратно перерезал углеводородную пуповину с Залесьем. После денонсации Договора о дружбе со страной-агрессором Украина окончательно перестала быть «младшим братом», которому можно диктовать из Москвы, где ему стоять, что говорить и что делать. Князь Темнейший ещё одной каденции Петра Порошенко физически не переживет.
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порошенко и его друзья неплохо наживаются на войне, спорить глупо,
но зачем жирным этих проходимцев с порошенкой во главе прославлять ?
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И народ Украины тоже не выдержит еще одну такую "успешную" каденцию Пэтра.
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Пять років грабувати найбіднішу країну Європи , а в кінці легалізувати награбоване .Це Еверест афери злочинного світу . Це має ввійти в підручники світової історії.
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...ЦЕ має ввійти болючим цвяхом нам в серце і печінку, в нашу сонливу гідність і совість, які не дозволять оцій всій провладній мерзоті, яка забула страх помсти, отак ганебно знущатися з єдиноправного Господаря нашої Держави!.. - Ми Є Народ-Хазяїн - чи рабське населення?!. До 31-го березня маємо вирішити - бо далі вони нам такого слушного моменту не залишать!..
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Та пойдут все по "созданию преступной организации"
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Аніі Шоколад, ані Косатка, ані Клоун!
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Всі наші розслідування зараз не мають жодного значення, - глава НАБУ Ситник про скасування норми про "незаконне збагачення". ВIДЕО
"Повернути назад це рішення не можна, рішення не оскаржується і тому сьогодні можна ствердно сказати, що 5 років втрачено. Тобто їхні капітали, які було видобуто незаконним шляхом, легалізовано
https://censor.net.ua/ua/n3114119
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А хто надасть гарантії, що новий покращений закон приймуть ?
Чи так все і лишиться на неіснуючий совісті корупціонерів ?
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Сколько материальных и моральных потерь для страны кто посчитал? И сколько еще будет
Но сколько убудет и кому прибудет многия милиарды вопросов не возникает А вот пользы для конституции с этим сомнительным решением как от фигового листка Вся эта стая гиен
рвет упавшую страну вместе с населением Пора опомнитсься себя не жалко детей пожалейте
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Никогда не думала,что напёрсточники 1990 годов в 2019 году станут затребованы. и возродятся в высших эшелонах власти. И куда только смотрят Европа ,США и МВФ.?
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ПОРОШЕНКО ВРУН И ЛИЦЕМЕР, А НАСЧЁТ КОМАРОВ - ТАК ЭТО ЕГО СТАВЛЕННИКИ СУДЬИ - ОНИ ЖЕ КОМАРЫ, ОНИ ЖЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ.
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и чего вы так кричите - от Президента по квоте всего 4 чела.
поинтересуйтесь лучше - остальные чьи?
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Президент Петр Порошенко во время официального визита в Запорожье совершил труднообъяснимый поступок.
Во время встречи с избирателями Порошенко, внезапно разгневавшись на одну из горожанок, сорвал с ее головы шапку, которую, впрочем, тут же вернул. Что послужило причиной такой реакции, неизвестно. Вероятно, девушка задала неудобный вопрос.
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типа:руками, отрубаными за коррупцию в армии, нос комару точит???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Комар носа не подточит", - Порошенко внесет новый законопроект о незаконном обогащении
 
 
 
 
 
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