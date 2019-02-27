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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2015) КС (1230) Порошенко (16456)

 "Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение Конституционного Суда об отмене нормы "за незаконное обогащение" УК Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечется: "Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - Генпрокурор Луценко

Этот законопроект учтет выводы Суда. Новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении чиновников, - Бутусов

 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Читайте также: Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114070
 
   
 Топ комментарии
 
Прошло 5 лет. ПЯТЬ ЛЕТ, КАРЛ!!! Пять лет президенства Порошенко. Итого:
ни одного крупного дела о взяточничестве, доведенного до конца (бриллиантовые прокуроры?);
ни одного осужденного сепаратиста из крупных или даже средних фигур (Штепа?);
утрачено доверие Запада;
утрачено доверие народа Украины (рейтинг? не смешите!);
дискредитированы целые институты по борьбе с коррупцией: НАБУ и т.д.;
наблюдается форсированная реакция, примером которой служит отмена статьи о незаконном обогащении...

А Порошенко продолжает обещать. А депутаты в Раде продолжают заклинать нас: "Хватит майданов! Страна на правильном курсе! Больше никаких революций"

Какими идиотами нужно быть, чтобы снова выбирать всю эту сволочь?
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"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 7770
комар Петр
который сосет 6юджетни кошти
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ленточки нужно резать так что бы комар носа не подточил

"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 6096
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ленточки нужно резать так что бы комар носа не подточил

"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 6096
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Прошу прощения за безграмотность.
Комар - это прокурор, следователь НАБУ или кто ?
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через задний проход - это вот так ...
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пороХЛО - злодій ,який обкрадає армію корупціонними закупівлями !!!
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а смысл опять отменят(((((((((( трагедия в том что вы отменив его леголизовали вороство 5 лет покращенцев(((((((
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Ні, не скасують... якщо встигнуть подати, якщо проголосують, якщо приймуть... якщо справді буде бездоганний... Шось умов забагато.
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Смьісл в том, что хряки опять всех развели.
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+ Закон обратной силы не имеет, под новый закон будут подпадать только события с момента принятия этого закона
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Вчера Конституционный суд оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников! Теперь после президентских выборов, независимо от поражения или победы Порошенко, нынешних чиновников и депутатов новый Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности за незаконное обогащение по их электронным декларациям!
Конституционный суд признал неконституционным статью 368 - 2 Криминального кодекса - о незаконном обогащении! Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. В случае не способности доказать источники доходов, чиновник несет ответственность вплоть до криминальной.
По данным "Цензор.НЕТ", вчера в 15.10 минут 14 судей Конституционного суда при двух голосах против вынесли решение и статья 368 -.2 отменена, официально признана неконституционной.
Это сенсационная информация! И серьезный откат антикоррупционных реформ.
Норма об ответственности за незаконное обогащение была принята в 2015-м году в рамках Плана действий по визовой либерализации, то есть благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил безвизовый режим Украине!

И если сейчас НАБУ обнаружит несоответствие доходов семьи замсекретаря СНБО Гладковского - то уголовного дела по незаконному обогащению против чиновника уже нельзя будет открыть.
Сегодня более 20 дел НАБУ о незаконном обогащении, которые были открыты за три года, прокуроры по закону будут обязаны закрыть и сдать в архив.
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Основные результаты "революции гидности": 1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...


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Закон приняли такой, где, кто за пять лет нажился, никого не интересует, а то вдруг другие придут и спросят, где взял? А так, где взял, где взял - купил.
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Економіст Ігор Уманський, радник Порошенка, заявив, що не бачить сенсу допомагати Порошенку, так як жодної реакції на його поради не було, тому він вирішив подати у відставку.

"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4905
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Криси з кора*** *** ... Так завжди було і буде! Одним словом бариги без честі і совісті...
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У народа должно быть право на исправление своей ошибки и устранение (без крови) не
оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте
президента, о роспуске парламента, об отзыве
депутата? Полная безответственность!...Все принятые законы за все время
существования независимой Украины, властью принимались "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну, ни за
что не отвечая. Что они и делают, загоняя страну в долг, за который она будет
расплачиваться своими землями... Все направлено на это...
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можете воровать спокойно, теперь комар носа не подточит...
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Це якийсь сюр...дебілізм. Або нахабна ужратість.
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Порох мой президент 2019! Здесь на этом сайте нет комментов настоящих, думающих украинцев! Здесь комменты троллей и люмпена, который ни х-я не понимает, только дай бабла и бесплатную коммуналку и да - Зрада! И вы юра бутусов владелец сайта просто гандон! И ваши пророссийские админы - гандоны! Можете в очередной раз банить! ******!
И да - я бесплатный порохобот! Цензор ты воняешь мертвечиной!
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Нравятся космические счета за комуналку? и повышение цен на 10-15% каждый квартал?!! Какие извращенные любители жизни иногда попадаются!!
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а чим ти докажеш що жулька знизить тариф та розірве співпрацю з мвф? Дитячий садок по наівності.
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ничем не докажу! потому роли не играет кто победит ЮЛЯ или ПЕТЯ или ГРИЦЕНКО (любой из них может наплевать на обещания)! роль играет токо будет у нас закон об импичменте (реальный который можно применить) или нет! Если будет закон то пофигу кто победит! не выполнит свои обещания объявим импичмент!!
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Краще б була якась наглядова рада з США яка контролювала процесс, та було невідворотність покарання. А так буде жулька дерибанити замість Петра, чи Коломойський (Зе) але там буде ще гірше враховуючи симпатії деяких до рашки.
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Он просто уверен, что нынешняя власть этого точно не сделает.
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Якщо плата за коммунальні послуги більше 15% від доходу, ОФОРМИ СУБСИДИЮ !!!!
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А я бесплатный противник Порошенко. Мадам, от вас сердит мертвечиной.
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Не банить і спамить!!! Насолоджуйтесь "Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4914
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От навіщо заспамили? Класичний порохобот, хоча сумніваюсь, що безкоштовний. Все прекрасно: і аргументація, і лексика.
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Ще трохи потренується і в прессекратарі до луценчихи можна брати.
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Скільки емоцій.... Може той, як його .... заміж треба і всьо пройдьот?
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не допоможе)), жінка))), так глибоко))) розбирається в політиці))) і термінах...
це діагноз! "Комар носа не підточить", - Порошенко пообіцяв внести в Раду новий законопроект про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8580
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Забыла добавить что хочешь ребёнка от порошенко.
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Прошло 5 лет. ПЯТЬ ЛЕТ, КАРЛ!!! Пять лет президенства Порошенко. Итого:
ни одного крупного дела о взяточничестве, доведенного до конца (бриллиантовые прокуроры?);
ни одного осужденного сепаратиста из крупных или даже средних фигур (Штепа?);
утрачено доверие Запада;
утрачено доверие народа Украины (рейтинг? не смешите!);
дискредитированы целые институты по борьбе с коррупцией: НАБУ и т.д.;
наблюдается форсированная реакция, примером которой служит отмена статьи о незаконном обогащении...

А Порошенко продолжает обещать. А депутаты в Раде продолжают заклинать нас: "Хватит майданов! Страна на правильном курсе! Больше никаких революций"

Какими идиотами нужно быть, чтобы снова выбирать всю эту сволочь?
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судя по постам у нас ИДИОТОВ лет на 100 запасено!!
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Увы, идиотов в стране больше, чем запаса прочности самого государства. Украина не продержится и пятую часть того срока, на который у нее запасено идиотов. А учитывая, что после выборов из этой страны наверняка постараются убежать все вменяемые граждане, здесь останутся только воры и дегенераты. То есть - Порошенко (или Тимошенко, Зеленский, etc) и их электорат.
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это не идиоты,это хорошо проплаченые мрази,на которых петрюша тратит около 5 лямов гривен ежемесячно.
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Нельзя призывать народ затянуть пояса, а самому
наживаться на торговле с врагом...
Нельзя увеличивать товарооборот с врагом, иметь
там свои предприятия и требовать, чтобы в Россию на гастроли или соревнования
украинцы не ездили...
Принцип один...
Делай как я!...
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Только писать закон пан Порошенко будет лет пять, как раз до окончания каденции.
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Да вот только те кто воровал последние годы уже могут спать спокойно.
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"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 7770
комар Петр
который сосет 6юджетни кошти
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Красиво развел Петя всех, даже рыги такого себе не позволяли.
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ну да уже не подточил , да и зачем нам ДуРРада , любой закон легко может зарубить КС ,
судьям не УК , не конституция, не указ , могет проще раду разогнать , а вместо нее
судей набрать штук 15 - 20
из последних новостей , солдаты спрашивают - " как нам воевать , если суд ( любой ) росчерком пера из них ( солдат ) че угодно сделает ( там были другие выражения ) ,
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Я горжусь, что наш президент Порошенко стал наряду с
крупнейшими диктаторами мира, и во многом их обогнав, окунул страну в разгул
преступности, коррупции и полной нищеты населения !!!
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" Во заливаешь! Видно тебя здорово по башке стукнуло!" (с).
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Вы ещё диктаторов не видели,поедите в соседнюю Беларусь и вам за полтора слова в вашем предложении дадут 7 лет тюрьмы.
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Если бы я был президент, то еще бы ввел 25% награду от возвращенной суммы тому кто сдаст переступника или раскроет такое преступлеие
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Слідчі і так забудували Конче Заспу і Киів.... Ворон ворону.....Все залежить від Харанта..... " Роби, як Я"
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Сьогодні парламентська фракція Порошенка взялася гасити пожежу. Керівник Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов сказав, що вони терміново розробляють законопроект з новою статтею про незаконне збагачення, яка має повністю відповідати Конституції.

Проте будь-яка нова редакція статті про незаконне збагачення не врятує чинні справи НАБУ.

Новий закон стосуватиметься незаконного збагачення, здійсненого після його ухвалення. Усі інші справи, які були відкриті у період з квітня 2015 по лютий 2019, просто закриють.

Іншими словами, якщо нову редакцію статті про незаконне збагачення ухвалять у березні 2019. Усі, хто набув незаконні статки до цього - отримають амністію.
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"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 455Вася! Амністію отримують засуджені.

А скільки справ було відкрито НАБУ по цій статті?
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Нельзя привлечь к ответственности госслужащих и депутатов?
Прям какая-то каста неприкасаемых, делают что хотят и несут ответственности, Украину, суки уже всю растащили, продали и ничего, плять.
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Самое печальное то, что
горе-президента за образец наглости, лживости и цинизма берут люди, считающие
себя патриотами-украинцами…
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Зато те, кто обливают его дерьмом - идеал патриотизма.
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"Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение...." Немедленно дать поручение необходимо было неделю тому... Тепер "немедленно" протянут 3-4 месяца.... , а воз .... Ворон- ворону.... Ну не може ж сам себе розкуркулить! НЕ М О Ж Е !
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Документа не було, а само Рішення (Постанова) прийнята була! В АП У могли вже почати аналіз Закону!
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и ему кто то верит, нужно быть полностью дебилом, чтоб верить офшорному патриоту
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Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.


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Для того, чтобы быть полностью дебилом не обязательно верить Пороху.Твой пост тому пример.
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От такой пыдреной заявы, у петеботов, аж дух перехватило - побегут свечку вставлять.
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соевые просто вытерли ноги памятью предков, памятью погибших на майдане в донбасе, простыми украинцами. это страшно....как мы допустили это?????
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Мы - это кто?
И о памяти предков поподробнее пожалуйста...
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Да понятно про каких он. Про своих мокшанских НКВДистов убивавших воинов УПА.
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...так-так, по Україні горделиво крокує пухасте звірятко-покращунятко.
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Ну все...Слава Богу.Вже ніхто після цього закону не буде « незаконноабагащатса» !
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На бывшего 1-го екретаря Днепропетровского обкома комсомола в воюющей Украине российские оккупанты переписывают свои активы, выводя их из-под сагкций. Феномен «обогащения» Тигипко: что кроется за якобы везением известного банкира.
Владелец финансово-промышленной группы ТАС Сергей Тигипко, несмотря на неоднозначное «региональное» прошлое и ухудшение экономической ситуации в стране, за период президентства Порошенко сумел развить свой бизнес гораздо больше, чем при предыдущем «преступном режиме», когда он и сам официально был частью власти.Кому и кризис - мать родная
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Существует в Украине странная организация, - так называемый «конституционный суд», к которому постоянно апеллируют власти, чтобы протащить
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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А можно Савченко выпустить? Хотя бы на три дня.
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И это заявляет нам ВОР № 1 в стране...Кто верит....? Сочувствую.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении
 
 
 
 
 
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