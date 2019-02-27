 "Комар носа не подточит", - Порошенко пообещал внести в Раду новый законопроект о незаконном обогащении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечется: "Сразу после того, как Конституционный Суд обнародует решение по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении, я немедленно дам поручение подготовить и безотлагательно внести в ВР новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.
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Этот законопроект учтет выводы Суда. Новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит".
26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
Комар - это прокурор, следователь НАБУ или кто ?
Конституционный суд признал неконституционным статью 368 - 2 Криминального кодекса - о незаконном обогащении! Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. В случае не способности доказать источники доходов, чиновник несет ответственность вплоть до криминальной.
По данным "Цензор.НЕТ", вчера в 15.10 минут 14 судей Конституционного суда при двух голосах против вынесли решение и статья 368 -.2 отменена, официально признана неконституционной.
Это сенсационная информация! И серьезный откат антикоррупционных реформ.
Норма об ответственности за незаконное обогащение была принята в 2015-м году в рамках Плана действий по визовой либерализации, то есть благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил безвизовый режим Украине!
И если сейчас НАБУ обнаружит несоответствие доходов семьи замсекретаря СНБО Гладковского - то уголовного дела по незаконному обогащению против чиновника уже нельзя будет открыть.
Сегодня более 20 дел НАБУ о незаконном обогащении, которые были открыты за три года, прокуроры по закону будут обязаны закрыть и сдать в архив.
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...
кровосиси )))
оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте
президента, о роспуске парламента, об отзыве
депутата? Полная безответственность!...Все принятые законы за все время
существования независимой Украины, властью принимались "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну, ни за
что не отвечая. Что они и делают, загоняя страну в долг, за который она будет
расплачиваться своими землями... Все направлено на это...
И да - я бесплатный порохобот! Цензор ты воняешь мертвечиной!
це діагноз!
ни одного крупного дела о взяточничестве, доведенного до конца (бриллиантовые прокуроры?);
ни одного осужденного сепаратиста из крупных или даже средних фигур (Штепа?);
утрачено доверие Запада;
утрачено доверие народа Украины (рейтинг? не смешите!);
дискредитированы целые институты по борьбе с коррупцией: НАБУ и т.д.;
наблюдается форсированная реакция, примером которой служит отмена статьи о незаконном обогащении...
А Порошенко продолжает обещать. А депутаты в Раде продолжают заклинать нас: "Хватит майданов! Страна на правильном курсе! Больше никаких революций"
Какими идиотами нужно быть, чтобы снова выбирать всю эту сволочь?
Нельзя призывать народ затянуть пояса, а самому
наживаться на торговле с врагом...
Нельзя увеличивать товарооборот с врагом, иметь
там свои предприятия и требовать, чтобы в Россию на гастроли или соревнования
украинцы не ездили...
Принцип один...
Делай как я!...
комар Петр
который сосет 6юджетни кошти
судьям не УК , не конституция, не указ , могет проще раду разогнать , а вместо нее
судей набрать штук 15 - 20
из последних новостей , солдаты спрашивают - " как нам воевать , если суд ( любой ) росчерком пера из них ( солдат ) че угодно сделает ( там были другие выражения ) ,
крупнейшими диктаторами мира, и во многом их обогнав, окунул страну в разгул
преступности, коррупции и полной нищеты населения !!!
Проте будь-яка нова редакція статті про незаконне збагачення не врятує чинні справи НАБУ.
Новий закон стосуватиметься незаконного збагачення, здійсненого після його ухвалення. Усі інші справи, які були відкриті у період з квітня 2015 по лютий 2019, просто закриють.
Іншими словами, якщо нову редакцію статті про незаконне збагачення ухвалять у березні 2019. Усі, хто набув незаконні статки до цього - отримають амністію.
А скільки справ було відкрито НАБУ по цій статті?
Прям какая-то каста неприкасаемых, делают что хотят и несут ответственности, Украину, суки уже всю растащили, продали и ничего, плять.
горе-президента за образец наглости, лживости и цинизма берут люди, считающие
себя патриотами-украинцами…
честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
И о памяти предков поподробнее пожалуйста...
Владелец финансово-промышленной группы ТАС Сергей Тигипко, несмотря на неоднозначное «региональное» прошлое и ухудшение экономической ситуации в стране, за период президентства Порошенко сумел развить свой бизнес гораздо больше, чем при предыдущем «преступном режиме», когда он и сам официально был частью власти.Кому и кризис - мать родная
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.