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Все про:корабль (1141) Одесса (5354) экскурсия (18)

 Родственники пленных украинских моряков не смогли попасть на экскурсию на корабль США в Одессе из -за "плотного графика и поздней заявки", - ВМС

Экскурсию по кораблю "Дональд Кук" для родственников военнопленных отменили из-за плотного графика и поздней заявки. Акция активистов, требовавших объективного расследования "дела Гандзюк", как писали некоторые СМИ, на это не повлияла.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

"Была идея провести кораблем экскурсию для родителей и родственников наших военнопленных, но, к сожалению, заявку подали поздно, а у корабля сейчас плотный график - он готовится к походу. Поэтому "Дональд Кук" не смог задержаться в Одессе и покинул порт по графику, 27 февраля", - заявили в пресс-службе.

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Решение не было связано с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк", отметили представители ВМСУ.

Ранее одесские СМИ сообщали, что встреча родственников с командованием американского корабля отменили из-за действий около десятка активистов - вечером 26 февраля они провели на Одесском морском вокзале акцию "Кто заказал Катю Гандзюк". Акция продолжалась несколько минут - одесские и киевские активисты развернули плакаты с надписями и подожгли несколько "файеров".

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Сотрудники полиции задержали двух участников акции. 

Первый вице-спикер Ирина Геращенко в Фейсбуке написала: "В одном из предыдущих постов я написала, что получила информацию, что семьи моряков не смогли посетить эсминец "Дональд Кук" из-за некоего инцедента.
Позже мне сбросили ссылку, что экскурсия была отменена из-за поздней заявки. Спасибо за эту ссылку. Это важно, я имела другую информацию от источников, близких к семьям.

Я обязательно свяжусь с ВМС Украины и узнаю, почему должностные лица не смогли быстро оформить заявку, если семьи были приглашены и прибыли. Еще раз спасибо за эту информацию.

Мне действительно очень и очень обидно, что семьи не смогли посетить эсимнец и пообщаться с нашими друзьями. Для них это была бы важное событие и психологическая поддержка.

Учитывая деликатность темы, и что касается семей моряков, и что касается Кати Гандзюк, я удалила предыдущий пост, в том числе по просьбе своей френд ленты. И признаю, что в предыдущем посте я учла только одну из версий, мне сказали.

Источник: https://censor.net.ua/n3114066
 
 
 Топ комментарии
 
Якби не незапланований візит рошена на корабель, рідні полонених побували б на кораблі як і було заплановано раніше! Але піар-акція голого короля зірвала всі плани!
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Кто надо - на экскурсию попал. Про плебс подумаем попижже Родственники пленных украинских моряков не смогли попасть на экскурсию на корабль США в Одессе из -за "плотного графика и поздней заявки", - ВМС - Цензор.НЕТ 8550
Родственники пленных украинских моряков не смогли попасть на экскурсию на корабль США в Одессе из -за "плотного графика и поздней заявки", - ВМС - Цензор.НЕТ 8038
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Якби не незапланований візит рошена на корабель, рідні полонених побували б на кораблі як і було заплановано раніше! Але піар-акція голого короля зірвала всі плани!
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главное порохло попало думало на трапе ленточку дадут перерезать на камеру
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тот такой что мог и канат перерубить, абы шось перерезать
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а кто вам скал, что незапланированная? Чудите дальше
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Була запланована тільки поїздка Марини порошенко в Одесу, визит рошена не планувався.
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а дипломаты с Волькером просто так прокатились. Вы источник читайте
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Спочатку планувалась піар-акція з Мариною Порошенко та рідними загиблих які разом оглядають корабель, а потім ситуація для рошена різко погіршилась, розслідування по фальсифікованим та краденим у МО запчастинам для Укроборонпрому примусило рошена тікати в Одесу подалі від журналістів, поки вся банда рошена придумувала як вилазити з цього лайна з махінаціями на закупках для армії!
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Кто надо - на экскурсию попал. Про плебс подумаем попижже Родственники пленных украинских моряков не смогли попасть на экскурсию на корабль США в Одессе из -за "плотного графика и поздней заявки", - ВМС - Цензор.НЕТ 8550
Родственники пленных украинских моряков не смогли попасть на экскурсию на корабль США в Одессе из -за "плотного графика и поздней заявки", - ВМС - Цензор.НЕТ 8038
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Как кто ,те же самые боты , которые некогда молились на кадафку полковника , и поливали "овном Европу и США , хвалили )(уйлу , а четыре года назад сменив ники , поголовно проявляли патриотизм , ныне же снова поменяв ники , дружно ботают за ЗЕ и Йу ...)
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я тусуюсь на Фейсе и читаю многих. Там больше чем здесь подписчиков. Так вот то что здесь выдают за сенсацию, там обламывают на раз. Цензору как то надо существовать, вот и открывает двери всем
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конечно не смогли попасть, но только потому чтобы они не видели на каких кораблях и с каким вооружением нужно мимо кацапов проходить, а не на буксирах.
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Гондол'єри... інших слів у мене немає. А генерали та адмірали свої сімейки зводили нормально? Черга не завадила?
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Пока наши моряки гниют в мокшанских тюрьмах, под крышей соевого гидранта происходит контрабанда из мордора бракованных запчастей для ВСУ. Производятся масштабные схемы хищения денег оборонных заводов, подрывается оборонспособность страны. При этом гидрант просит военной помощи у США и печется о судьбе несчастных моряков, которые стали жертвой петькиной игры в военной положение.
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и США дураки увеличивают помощь и не проверяют....высокопарно, значит по шпаргалке.
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ага. отзвуки срача в фейсбуке дошли до цензора.
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Родственники не смогли попасть на экскурсию !....
Это кошмар!...
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Из всего надо сделать "событие". Подумаешь, не попали на экскурсию. Может они и не собирались туда попасть.
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Американцы посчитали, что это будет дурная примета.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРодственники пленных украинских моряков не смогли попасть на экскурсию на корабль США в Одессе из -за "плотного графика и поздней заявки", - ВМС
 
 
 
 
 
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