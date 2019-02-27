 Украина на Евровидении: сейчас Общественная телерадиокомпания не ведет переговоров ни с одним исполнителем

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, прямо сейчас, в данный момент ни с кем новым мы переговоров пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития этой ситуации, проводим консультации. Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей и, безусловно, результаты национального отбора и доверие зрителей. Поэтому когда Maruv не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, заняли второе место и, соответственно, третье, когда второе место отказалось", – сказала Сидоренко.
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Она добавила, что Freedom Jazz и Kazka получили предложения по телефону и отказались от участия в конкурсе, не ознакомившись подробно с договором.
По словам Сидоренко, НОТУ должна назвать участника от Украины в первую неделю марта.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".
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Нічого страшного.
марув - некогда ехать в Израиль, у марув - "утренники и корпоративы в расеи".
Именно по этой причине - требование отказа от поездок в рашку - марув и не согласилась подписать договор. И куй с ними...
Что то эта комиссия по отбору не внушает доверия.
Еще эта Данилка там расположилась...,вот уж кто там не должен быть ,так этот престарелый клоун в маминой юбке,чай не певец,и пугачевой пропах не генетическом уровне.
но за позор с отбором... ответить кто-то должен
И ото нужно, чтобы "это" ехало в Израиль?
більше того - в Генпрокуратурі є така Сарган , так вона ту певичку ще й захищала ...
Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению
Потом будет нафиг чемпионаты по футболу. У Суркиса связи с РФ.
сами отказываются ехать ( первую мочалку не счет ) , пускай ноту из своего состава ТП пошлют , там таких в достатке
"У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2019". Суспільний мовник вважає за потрібне започаткувати суспільний діалог у форматі ток-шоу, форумів та обговорень за участі провідних експертів сфери для формулювання позиції українського суспільства щодо цієї проблеми, а також напрацювання пропозицій до проекту закону України, що міг би врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів із державою-агресором на майбутнє", - йдеться у повідомленні.
Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо. https://www.facebook.com/brunettesshootblondes/photos/a.985064981510993/3047649595252511/?type=3&theater