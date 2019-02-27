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 Общество
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Все про:Евровидение (684) НОТУ (78)

 Украина на Евровидении: сейчас Общественная телерадиокомпания не ведет переговоров ни с одним исполнителем

Национальная общественная телерадиокомпания Украины сейчас не ведет переговоров об участии в Евровидении ни с одним исполнителем. В компании проводят консультации и рассматривают различные варианты дальнейшего развития ситуации.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, прямо сейчас, в данный момент ни с кем новым мы переговоров пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития этой ситуации, проводим консультации. Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей и, безусловно, результаты национального отбора и доверие зрителей. Поэтому когда Maruv не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, заняли второе место и, соответственно, третье, когда второе место отказалось", – сказала Сидоренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: KAZKA отказалась ехать на Евровидение

Она добавила, что Freedom Jazz и Kazka получили предложения по телефону и отказались от участия в конкурсе, не ознакомившись подробно с договором.

По словам Сидоренко, НОТУ должна назвать участника от Украины в первую неделю марта.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

Также на Цензор.НЕТ: "Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз

Источник: https://censor.net.ua/n3114064
 
 
 Топ комментарии
 
Один рік без Євробачення.
Нічого страшного.
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Краще нікого не посилати ніж посилати порнографію! На Євробачення має їхати Онука, це дійсно гарна співачка і її композиції це сучасні перформанси, до яких всім цим голозадим дівкам ще дуже далеко!
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переживем...
но за позор с отбором... ответить кто-то должен
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Один рік без Євробачення.
Нічого страшного.
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Краще нікого не посилати ніж посилати порнографію! На Євробачення має їхати Онука, це дійсно гарна співачка і її композиції це ******* перформанси, до яких всім цим голозадим дівкам ще дуже далеко!
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а знаете, я за Онуку. Вы меня сегодня удивляете
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Це початок Вашого одужання від сміттєвого інформаційного шуму.
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Я думаю, что отказываются, потому что ехать на конкурс дорого, а СТБ не оплачивает в этом году расходы.А остальные причины - выдумки. Нужно найти спонсора.
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Тут какие то странные принципы проявились, если женщина то в чулках или с бородой. Текст ... возьми меня спереди, возьми меня сзади...Нужно ли Украине это? Все это похоже на провокацию.
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это называется как обосраться и не подать вида. Украина на Евровидении: сейчас Общественная телерадиокомпания не ведет переговоров ни с одним исполнителем - Цензор.НЕТ 5544
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"..Maruv не согласилась подписать договор.."

марув - некогда ехать в Израиль, у марув - "утренники и корпоративы в расеи".
Именно по этой причине - требование отказа от поездок в рашку - марув и не согласилась подписать договор. И куй с ними...
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Вот.Пусть Онука едет без всяких отборов. Она достойно представит Украину.
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я думаю і десять років без нього переживемо.. болгари подали приклад
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вообще не стоило затевать сейчас это мероприятие,странно ,что никто из отобранных не хочет представлят Украину,видать гастроли по параше куда важней и деньги кровавые "талантам " не пахнут.Нечего себе отобрали..
Что то эта комиссия по отбору не внушает доверия.
Еще эта Данилка там расположилась...,вот уж кто там не должен быть ,так этот престарелый клоун в маминой юбке,чай не певец,и пугачевой пропах не генетическом уровне.
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Да там все порнография и Данилка и отобранные "звизды" и почему одни кацапы очутились в финале. Все провокация и беспредел. Мне один Притула импонирует.
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«Сім літ мак не родив, а голоду не було». Україна на Євробаченні: зараз Суспільна телерадіокомпанія не веде переговорів з жодним виконавцем - Цензор.НЕТ 1304
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Пошлите "Гринджолы". Ещё раз посмеёмся.
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"Лисапетный батальон" похлеще Марув выступит.
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Ви про Марув так смішно пишете, наче її багато... усраліс.. ))) у множині )))
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переживем...
но за позор с отбором... ответить кто-то должен
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Схоже - така і була мета із самого початку ... сказали б чесно - на Євробачення грошей нема , все пішло на пенсії ... нащо було цирк влаштовувати ?
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образ марув во всех песнях - это легкодоступная, с раздвинутыми ногами, стоящая раком (вариант - лежащая на спине) певичка...
И ото нужно, чтобы "это" ехало в Израиль?
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але ХТО ж її запропонував ? Україна на Євробаченні: зараз Суспільна телерадіокомпанія не веде переговорів з жодним виконавцем - Цензор.НЕТ 4950
більше того - в Генпрокуратурі є така Сарган , так вона ту певичку ще й захищала ...
Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению

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Как говориться -чем хуже голос ,тем меньше одежды.
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Но ее же активно пропихивало СТБ. Видимо хотели опозорить Украину на весь мир.
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Вот и хорошо. Лучше ходить голодным, чем есть что пропало .
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Кстати неплохой вариант, достойный дядька.
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та обидвох - і зробити так , аби той що у краватці - назад і не повертався ! Україна на Євробаченні: зараз Суспільна телерадіокомпанія не веде переговорів з жодним виконавцем - Цензор.НЕТ 3549
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Якийсь Зєля неадекватний на цьому фото, забухав чи що? )))
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Правильно!! Обсыратыся - так уж во всём и по-полной!!
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И вот мандец, на горизонте замаячила акуенная неустойка и потеря имиджа. Мы в жопе сказал старый шкипер глядя на медленно надвигающийся Европейский цунами.
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Милована найдите, того что в прошлом году ездил, пусть еще раз споет, в своей жизни...
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Ну и нафиг это Евровидиние!
Потом будет нафиг чемпионаты по футболу. У Суркиса связи с РФ.

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угу - потім відімкнути всім електрику - вона також з РФ ...
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Прямо трагедия без Евровидения, у нас хватает мест, куда вкладывать деньги из госбюджета, переживем.
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насколько я понял из срача, то в него и не вкладывали бюджетные деньги, но требовали так, словно таки да.
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а сейчас уже трудно что-то понять, никто правду не скажет
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Глупый конкурс . У нас в Украине другие исполнители . Гей-парад в Киеве интереснее ненавидеть . Украина на Евровидении: сейчас Общественная телерадиокомпания не ведет переговоров ни с одним исполнителем - Цензор.НЕТ 9351
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Пусть едет и поет Кириленко, он идеологически подкован
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Можете Ви поїхати, тим більше що всі інші відмовилися )))
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Пошлите Наталью Федишин, вона гарно спивае.
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Я не поклонник её таланта , но за что ты ей плохого желаешь ?
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Считаешь что на это садо-мазо шоу надо послать Поплавского? Так сказать для отчищения их душ?
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Федишин не вміє так цицьками трусити як Маруф і такі спідниці одягати щоб аж гланди було видно. Вона просто співає.
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Аласанія воду мутить) за своє місце праці залишить без євробачення.
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Запарили вы со своим евра видиньем. Пусть никто не едет. Проблем шо ли более важных нет. В стране война, вапщета
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То же считаю, что абхазу Аласании было глубоко насрать на Украину. Потому на конкурс и собрали такую вату. И результат получили вполне ожидаемый. Евровидение уже давно политический нежели вокальный конкурс. Вот и готовиться к нему надо было просчитывая возможную политическую раскладку, а не лохами теперь выглядеть. Организаторам от Украины - большой минус
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фіни колись молодці.. ніколи не перемагали і бац на Євробачення хеві-метал банду кинули.. і премога в кишені.. бо нестандарт.. а ці голопопі скакуни вже задовбали єй-богу
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Убогое и продажное правительство с такими же холуями. Вот и результат, не более.....
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у ноту крыша поехала от вседозволености ( они баре ) , позор для страны - исполнители
сами отказываются ехать ( первую мочалку не счет ) , пускай ноту из своего состава ТП пошлют , там таких в достатке
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НСТРК всралася і на разі не знає шо робити...Вибачатись не вміє,відіграти назад не привчена,саморозпуститись не хоче...Не розуміє,що Україна давно виросла з шаровар і не носить вусів чи вінків...
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Поплавского послать с его подтанцовкой. Из суперных девчат
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"У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2019". Суспільний мовник вважає за потрібне започаткувати суспільний діалог у форматі ток-шоу, форумів та обговорень за участі провідних експертів сфери для формулювання позиції українського суспільства щодо цієї проблеми, а також напрацювання пропозицій до проекту закону України, що міг би врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів із державою-агресором на майбутнє", - йдеться у повідомленні.
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Зєлєнського відправте на Євробачення, наш клоун там всіх клоунів переможе
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Можно только радоваться, если бы это была у нас единственная проблема.
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Brunettes Shoot Blondes
Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо. https://www.facebook.com/brunettesshootblondes/photos/a.985064981510993/3047649595252511/?type=3&theater
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Пам'ятаєте той скандал, коли на Євробачення поїхала представниця Ізраїлю, яка не визнавала палестинської агресії?Тоді офіційний Тель-Авів феєрично провалив культурну дипломатію на світовому рівні. Її заяви з протокольної прес-конференції розтаскали всі кому не лінь.В Таймсі навіть написали: "Які санкції ви хочете проти Палестини, якщо самі не визначилися, що діється на ваших територіях".Не пам'ятаєте? І я не пам'ятаю. Ізраїль, звісно, і не торгує з Палестиною. Але логіка "горить хата - хай горить сарай" - не найкраще правило для країн, які воюють.Люди, які з'являються в моїй стрічці з плачами за Марув! Ви ж самі б писали розпачливі пости, якби вона, після розкішного виступу, на весь світ ляпнула шось про брацкій народ. Вам би мало БДСМу не показалось.Так, затупили з відбором. У нас за роки незалежності це перша війна. По-дурному трапилося. Наступного року це візьмуть до уваги.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина на Евровидении: сейчас Общественная телерадиокомпания не ведет переговоров ни с одним исполнителем
 
 
 
 
 
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