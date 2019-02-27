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 Общество
  2021  120
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 51% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 23% - в Таможенный союз, - соцопрос КМИС

Вступление Украины в Европейский Союз по состоянию на февраль поддерживает больший процент населения, чем идею вступления в Таможенный союз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 февраля 2019 года.

По данным опроса, по состоянию на февраль 2019 за вступление в ЕС были готовы проголосовать 51% населения, за вступление в НАТО - 40%, за вступление в Таможенный союз - 23%.

Предполагая, что в случае референдума, в нем бы приняли участие все те, кто определился с выбором и намерен голосовать, если бы референдум по соответствующим вопросам проводился в феврале 2019 года, за вступление в ЕС было бы отдано 70% голосов (против - 30% ), за вступление в НАТО - 56% голосов (против - 44%), за вступление в Таможенный Союз - 36% голосов (против - 64%).

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Кроме того, на вопрос о желаемом направлении внешней политики 45% опрошенных высказались за присоединение Украины к ЕС, 14% - за присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, а 25% считают, что Украина должна развиваться независимо, не входя в ни один из этих объединений.

Отмечается также, что в западных и центральных областях большинство поддерживают и вступление в ЕС, и в НАТО, а на юге сторонников ЕС примерно столько же, сколько и сторонников Таможенного Союза. В восточных областях больше тех, кто поддерживает вступление в Таможенный Союз, чем в ЕС, и против вступления в НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3114061
 
   
 Топ комментарии
 
23%! Где вы их нашкрябали столько?
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Це без Криму та дамбасян, бо було би 50 на 50 %.
Життя людей нічому не вчить, совок це назавжди.
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Татьяна Лайф -лекторат ЗЮ....
Проклятие Украины... - вечные 25% ватных мудаков....
Что с Крымом и полным Донбассом, что без них...
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У народа должно быть право на исправление своей ошибки и устранение (без крови) не оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте президента, о роспуске парламента, об отзыве депутата? Все законы властью принимаются "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну,
ни за что не отвечая.


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А у ваших кацапов законы лучше ?И чиновники с путлером не воруют ?
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23% конченых далбайобов! выгнать их в сросею и все!
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23 % то колаборанти, що ходять в кацо-секту + вата з ордло, яким платять українські пенсії , та дозволили голосувати на виборах президента України.
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Уверен больше чем 51 % хотят в ЕС ! Возврат в вонючую рашку это сново в дерьмо в котором жили при совке . Хотят в таёжный союз с РФ те хто мастурбирует по пломбиру и колбасе по 2.20 , а она на РФ есть эта колбаса и пломбир ? НЕТ ! У меня сын растёт и не дай бог его заставят сдохнуть в Сирии или ещё где не будь в чужой стране во славу **** сцаря плешивого РФ . А на РФ это было во все времена . Тут непонятная черта , чтобы попасть в Европу мы должны заслужить , побороть коррупцию, бюрократию, Произвол чиновников, переформатировать армию и т.д. А в Таможенный союз нас заставляют вступить с помощью танков , орков, сепаратистов, предателей, ватников и т. д. . Вот эти 23 % ватанов и голосуют за гамно союз и возврат совка с Гулагами, репрессиями, похищениями людей ,шо мы сейчас видим в Криму. Повышение пенсии дебилам 65-60 , чебурнет и т.д.
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Еще пять лет европолитики, евроценностей в Украине, когда постоянно повышают тарифы и цены и в Таежный союз захотят не 23, а 43%.
Лучше уж не входить ни в ЕС, ни в Таежный союз, не иметь хозяина и развиваться независимо.
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А в тайожном ничего ,типа- не повышают . 51% українців проголосували б за вступ України до ЄС, 23% - до Митного союзу, - соцопитування КМІС - Цензор.НЕТ 6055 .
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Сегодня лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в ходе совещания в спикера Парламента Андрея Парубия кричала присутствующим "мрази", а также анонсировала эфир на телеканале "1+1".
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Жалкая та страна, которая
развивается не ради себя и своих граждан, а ради того, чтобы соответствовать
каким-то «критериям»…
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простой люд да , а чиновники нет , им рашка нужна и побольше крепостных
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Оце опитування- результат правління банди порошенка. У нас і раніше були ті, які хотіли в отой тайожний союз. Банда, яка дорвалася до влади, замість того, щоб будувати життя в країні, хоча б трохи те, яке нагадувало б Європу, почало тупо обдирати народ, займаючись грабуванням країни. Тим людям, які були прихильниками союзу, вони не тільки нічого не довели , а навпаки, дивлячись на свої мізерні пенсіі і на свій рівень життя вони гадки не мають що таке Європа.
то ж на який результат того опитування ви очікували?
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Интересно почему политики языком СМИ и разных там статистов раз к разу мусолят этот вопрос,ведь окончательный и безповоротный курс Украины в ЕС был доказан Небесной Сотней и тысячами погибших как в АТО так и в ООС.
Думаю что этими статистами и теми кто заказал этот опрос должно вплотную занятся СБУ.
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вот вам и ответ, каждый 4й в стране ватник))))) о каких быстрых реформах идет речь?))
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Цензор.НЕТНовостиОбщество51% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 23% - в Таможенный союз, - соцопрос КМИС
 
 
 
 
 
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