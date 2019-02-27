 51% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 23% - в Таможенный союз, - соцопрос КМИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 февраля 2019 года.

По данным опроса, по состоянию на февраль 2019 за вступление в ЕС были готовы проголосовать 51% населения, за вступление в НАТО - 40%, за вступление в Таможенный союз - 23%.

Предполагая, что в случае референдума, в нем бы приняли участие все те, кто определился с выбором и намерен голосовать, если бы референдум по соответствующим вопросам проводился в феврале 2019 года, за вступление в ЕС было бы отдано 70% голосов (против - 30% ), за вступление в НАТО - 56% голосов (против - 44%), за вступление в Таможенный Союз - 36% голосов (против - 64%).

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Кроме того, на вопрос о желаемом направлении внешней политики 45% опрошенных высказались за присоединение Украины к ЕС, 14% - за присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, а 25% считают, что Украина должна развиваться независимо, не входя в ни один из этих объединений.

Отмечается также, что в западных и центральных областях большинство поддерживают и вступление в ЕС, и в НАТО, а на юге сторонников ЕС примерно столько же, сколько и сторонников Таможенного Союза. В восточных областях больше тех, кто поддерживает вступление в Таможенный Союз, чем в ЕС, и против вступления в НАТО.