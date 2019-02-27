 Двое пограничников задержаны на Закарпатье при получении 700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
"Установлено, что двое пограничников получили взятку в размере 700 долларов от военнослужащего этого же отдела за несоздание препятствий в служебной деятельности: несообщение командованию части о якобы имеющихся фактах причастности гражданина к противоправной деятельности по перемещению табачных изделий через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.
После передачи оговоренная сумма взятки изъята во время проведения личных обысков подозреваемых. Сержант и солдат задержаны по ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные следе действия, в т.ч. обыски по месту жительства военнослужащих. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщения о подозрении и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
тому что все силовые структуры под руководством СБУ занимаются исключительно обеспечением монополии табачным магнатам - гоняя мелких спекулянтов сигаретами?
а мне противно что они не выполняют свои прямые функции...