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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7338) КС (1230) Луценко (7336)

 Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - Генпрокурор Луценко

Глава генеральной прокуратуры Юрий Луценко утверждает, что за все годы НАБУ не смогло привлечь по статье Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение ни одного человека.

Об этом Юрий Луценко заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Решение Конституционного суда не является неожиданностью, в области права знают, что наш фантастический комитет по антикоррупционной деятельности Верховной Рады (Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. – Ред.) готовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения", – сказал генпрокурор.

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Он отметил, что свидетельством этого является то, что за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье ни одного человека.

Луценко отметил, что юристы называют такие статьи "мертвыми, неприменимыми на практике. Поэтому высказывать претензии к КС могут те, кто не вчитывался в документ".

Он поддержал президента в его намерении немедленно внести в парламент новый законопроект, который будет действенным и эффективным. "Чтобы незаконное обогащение каралось не на словах, как сегодня, а на деле", – сказал Луценко.

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"Мы уже третий год ожидаем ... надо поправить закон и действовать решительно", – добавил он.

Накануне, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114059
 
   
 Топ комментарии
 
Стать о незаконном обогащении была принята ,как условие предоставление безвиза и по требованию МВФ,Порошенко и Луценко в очередной раз обманули Западных партнеров Украины,скоро про таможенный союз захрюкают
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Судячи з відсутності вироків по цій статті , дійсно - ця стаття була "мертвою", тому що прокуратура найсолодшого кума - не застосовувала цю статтю у своїй роботі..
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Статья мертвая, зато воры живые, здоровые и с целыми, не отрубленными порошенком руками.
Гибридная война, гибридные законы и судьи.
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даже если она будет живой у нас ещё есть самый справедливый Печерский суд!
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Стать о незаконном обогащении была принята ,как условие предоставление безвиза и по требованию МВФ,Порошенко и Луценко в очередной раз обманули Западных партнеров Украины,скоро про таможенный союз захрюкают
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схоже "Западные партнери" це давно вже зрозуміли - і тому підкинули на БІГУСінфо трохи інфи , як натяк для соєвих ...
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""...за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье ни одного человека. " - Луценко.
Перелякалась уся псарня будочників, бо розуміє, що після виборів за цією статтею буде до них ну дуже багато питань.
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ничего страшного есть Статья 212. Уклонение от налогов
вряд ли они из взяток и откатов платили налоги
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Тогда половину конституции надо упразднить. Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - генпрокурор Луценко - Цензор.НЕТ 9246
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так, особливо усе те соціалістичне лайно, що напихали комуняки!
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вы им меньше подсказывайте, для них и так конституция как "домашнее сочинение на вольную тему" Стаття КК про незаконне збагачення була "мертвою", - генпрокурор Луценко - Цензор.НЕТ 325
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Статья мертвая, зато воры живые, здоровые и с целыми, не отрубленными порошенком руками.
Гибридная война, гибридные законы и судьи.
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Судячи з відсутності вироків по цій статті , дійсно - ця стаття була "мертвою", тому що прокуратура найсолодшого кума - не застосовувала цю статтю у своїй роботі..
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Кожен виступ родини луценків пробиває чергове дно. Ні дня без перемоги!
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Реально стаття не діяла. Луценки записали купу нерухомого майна на бухгалтера..і як з гуся вода)) притягнути не можна
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всего 59 нардепов подали иск в КС о признании этой статьи неконституционной
основные нардепы - не сомневайтес - БПП и антинародный фронт, меньше десятка с Выдродження, оппоблок и Воля народу
Это и есть реальная Коалиция - БПП, антинар фронт, опоблок и видродження с волей
а, пардон, и этот клоун Мосийчук ляшкович тоже

Полный список здесь
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это было сделано для того, чтобы иметь основания отменить этот дебильный закон и принять реально действующий.
так просто.
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Подавляющее большинство из этих 59 в 2015 голосовали "ЗА" принятие этого закона в 2015
Не порохоботствуй, грех это
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Ці казочки ******** дурням типу луцика.
Якщо стаття недосконала, то змінити її - три тижні роботи не напружуючись.
А напружуючись - три дні.
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Ну вот, незаконного обогащения теперь нет, декларацию о доходах можно не заполнять, теперь в ней нет никакого смысла. Цирк а не страна.
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нет смысла.. впрочем, как и в набу, сапах антикор.суде и прочих дорогостоящих фейковых группировках.
что сказать? Потужна пэрэмога!
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Що тут сказати... Звісно, так воно і було, Навіть шкодую трохи Юлу, недолугі депутати прийняли недолугу статтю, а йому з нею працювати...
Інша справа, якби він свого часу був головою найбільшої фракції у ВРУ, членом більшості і легко міг її відмінити, написати нормально і т.п., тоді би я скзаав, що він під.раст і болобол, але ж він не такий?
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Походу весь Кримінальний Кодекс мертвий.
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Ні, там декілька недолугих норм, які притягли із іншої системи права. Для прикладу ст.149 Торгівля людьми, теж повний звіздець...
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Завхоз ВР не знал что статья мертвая, и все эти годы скрывал свой Лексус от посторонних глаз. Что ж вы Юга, его "кинули как лоха" (с)?
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Конечно мертвой,обогащение под крышой потроха и гроси не может быть незаконным.
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нам бы эту девочку на 5 следующих лет в ГП...
японца в премьеры,корейца на МВД,немца - ну ясен пень в МО..
иначе не будет ни-че-го,как бы не печально это звучало..
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нам бы вам бы,для этого что-то делать нужно ,а не мечтать
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даже если и оживёт, то толку от неё никакого не будет, потому что, тогда вас надо всех пересажать, а оно вам надо???
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Пересажать уже не поможет. перевешать - другое дело. Гангрену или рак в поздней стадии не лечат медикаментозно. Только хирургическим путём.
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Так це залежить від того хто при владі, а закон дуже дошкуляв гаранту і свиті.Тепер сотні-тисячі бандитів святкують, а ми як завжди-лапша, уші,аванси....
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Таки нахлебали ЕС и народ, падлюки???
🤗
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А можно пример «живой»?, ну кроме подкупа избирателей?))))
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Тобто все можна виправити ?
А чому зволікаєте ?
Біда в тому, що корупція давно вписані в закон і довести порушення дуже складно.
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отменив статью вы легализовали воровство 5 последних лет придурки
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А откуда у инженера электронной техники познания в законодательстве и юриспруденции? Или Юрик боится по окончанию своей каденции попасть под эту статью?
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Какой он "инженер"?... Справка только...
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Инженер он конечно ни какой. Впрочем, как и Генпрокурор. Да и в инженерах он то и не работал. Папашка член ЦК КПУ познакомил его с Морозом в 1990-м, с тех пор он в политике. Точнее у корыта на шее народа. Как и его папашка.
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Он такой инженер, как я кацманавт.
Я таких специалистов на язьіке много повидал
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Так и Генпрокурор он ещё хуже чем инженер.
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Була мертвою, але ще дригалась.
Прийшлось добити контрольним пострілом.
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Тест на преданность КС корупционерам пройден на отлично.
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Петя к этому готовился давно. ещё когда протягивал в Конституцию статью об устремлениях Украины в ЕС и в НАТО. Ведь сейчас точно в Европе нам начнут "безвиз" закрывать.
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Югик у тебя нет юр.образования иди лучше ирке сказки рассказуйте, а то точно обое сядите. Дебил вот просто дебил на такой должности. Дай дело следователям честным и я уверен что посадки будут. *** ну что за власть, а.
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Вот мудак, для єтого существуют правки в законе, теперь вообще нет никакого закона.
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То есть, все богатые граждане Украины обогатились исключительно в законный способ. А шо ещё ждать от юГидически необГазованого юГы - шоб он как соскочивший с катушек Аваков погнал пургу на кума, работодателя и благодетеля и его самого, и Бляхи-Мухи? Получается, что все, кто не обогащался любым способом - лохмандеи и лохопедины (украинский вариант синьоров и синьорин).
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Статя мертва бо ти живий,продажна,корумпована шкура.
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Отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении приведет к закрытию 50 дел против топ-коррупционеров.
Решение Конституционного Суда Украины об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, обнародованном в среду, 27 февраля, на сайтеTransparency International Ukraine.
Как утверждают правозащитники, решение КСУ приведет к закрытию по меньшей мере 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию производств по всем делам, которые сейчас слушаются в судах.(с)
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Пеця відчуває, що може пролетіти, тому підчищає законодавство, щоб і його самого, і найближче оточення неможливо було притягти до відповідальності. Можна сказати, 5 років коту під хвіст... Прикро
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А може, то НАБУ мертвостворена контора? Як і САП, як і НАЗК. Скоріше за усе, і антикоррупційний суд буде просто отримувати зарплатню з наших податків - за якими законами він зможе засудити корупціонерівСтаття КК про незаконне збагачення була "мертвою", - генпрокурор Луценко - Цензор.НЕТ 5524 "Нет у вас на меня управи...", як казав Коля. Саприкін
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Не досидел ты Юра,не досидел.Ничего не понял. Стаття КК про незаконне збагачення була "мертвою", - генпрокурор Луценко - Цензор.НЕТ 7807
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Мародерства и воровства в ВСУ не было, это Путин подставил Порошенко с мародерством в ВСУ - Жена главы ГПУ Ирина Луценко, и ведь она серьезно

Видео
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А кого НАБУ вообще привлекло к ответственности? Для НАБУ все статьи уголовного кодекса мёртвые. Потрох создал из НАБУ контору для мажоров с корочками и больше ничего - бо пользы от НАБУ Украине одни убытки на содержание этого очередного органа.
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Как кандидаты в президенты, сами себе нагадили перед выборами. От такого позора, кандидатам не отвертеться.

При проведении расследования масштабных коррупционных схем, всегда создается несколько версий одна из которых, заведомо является ложной для создания спокойной атмосферы для истинных преступников.

В ложной версии следствия, могут фигурировать лица, которые абсолютно не имеют причастности к преступлениям, тем не менее, лица должны быть, для имитирования истинности следственных действий. Журналисты телепрограммы Грошi купились именно на ложную версию и безосновательно обвинили политиков, которые абсолютно не причастны к данному преступлению. За это, журналисты и те кто прямо обвинил Порошенко в преступлениях в оборонном секторе, предстанут перед судом.

Укробонпром и Гладковский, будут судится с журналистами Нашi Грошi - заявил Луценко.

Тимошенко и остальным кандидатам обвинившим - Позор.
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Так той же Луценко заявляв, що ГПУ вже кілька років веде справу про зловживання в оборонпромі. А тепер - судиться? Так яка ж цих версій "ложная"?
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Сколько уже Нидерланды, ведут следствие по Боингу? Это для таких как ты рысаков вопрос.
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Так, надо действовать решительно или мы уже третий год ожидаем ?
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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
И тут ЕС с МВФ постарались, чтобы навредить Украине.
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ЕС и МВФ требуют принятия европейских законов, чтобы эти законы работали как в Европе. Кто боится этих законов, так это коррупционеры засевшие в политике.
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Если коротко, то получается как в поговорке: "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР".
То есть в момент кражи не поймали - значит честный человек.
И откуда у чиновника дворцы и феррари - никого не интересует.
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Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", благодаря Генпрокурору !
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Незабаром усі брехливі ненажерливі свині будуть мертвими...
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От твоих слов, могут бежать Тимошенко, Бойко, Зеленский - Не пугай свиней.
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Хотелось бы,чтобы передохли нах все от несварения...
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Старик Эзоп :
"Лиса в винограднике" - басня !
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Потрібно було 5 років щоб це зрозуміти?
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Вчера Конституционный суд оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников! Теперь после президентских выборов, независимо от поражения или победы Порошенко, нынешних чиновников и депутатов новый Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности за незаконное обогащение по их электронным декларациям!
Конституционный суд признал неконституционным статью 368 - 2 Криминального кодекса - о незаконном обогащении! Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. В случае не способности доказать источники доходов, чиновник несет ответственность вплоть до криминальной.
По данным "Цензор.НЕТ", вчера в 15.10 минут 14 судей Конституционного суда при двух голосах против вынесли решение и статья 368 -.2 отменена, официально признана неконституционной.
Это сенсационная информация! И серьезный откат антикоррупционных реформ.
Норма об ответственности за незаконное обогащение была принята в 2015-м году в рамках Плана действий по визовой либерализации, то есть благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил безвизовый режим Украине!

И если сейчас НАБУ обнаружит несоответствие доходов семьи замсекретаря СНБО Гладковского - то уголовного дела по незаконному обогащению против чиновника уже нельзя будет открыть.
Сегодня более 20 дел НАБУ о незаконном обогащении, которые были открыты за три года, прокуроры по закону будут обязаны закрыть и сдать в архив.
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а прчем глава КС вынес на обсуждение этот закон именно перед выборами? закон плохой? ну а сейчас вообще никакого нет.... и что дальше? обогащайтесь взяточники теперь никто ничего не проверит?
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Дуже соромно, він не пам'ятає, що саме він був ініциатором цього законопроекту. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755
Про відповідальність питати теж не варто.
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Бариги мріють папірцем від народу відгородитися, не вийде проти палі нема прийому.
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Всі учасники процесу - підозрювані,слідчі,прокурори,судді і навіть адвокати - всі мали шанси сісти по цій статті...Ясна річ,що в таких умовах стаття буде мертвою...Може,таки прийде людина,що посадить їх всіх без статті?..
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"Ми вже третій рік очікуємо ... треба поправити закон і діяти рішуче"

а ти, схоже, собі ще пів віку відміряв
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ГРОШИ НА ВИТЭР. Крепостное право, нищета, вот и все достижения этой власти.
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Я вже не здивуюсь якщо для шоколадної банди взагалі кримінальний кодекс відмінять!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - Генпрокурор Луценко
 
 
 
 
 
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