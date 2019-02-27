 Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - Генпрокурор Луценко

Об этом Юрий Луценко заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Решение Конституционного суда не является неожиданностью, в области права знают, что наш фантастический комитет по антикоррупционной деятельности Верховной Рады (Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. – Ред.) готовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения", – сказал генпрокурор.
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Он отметил, что свидетельством этого является то, что за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье ни одного человека.
Луценко отметил, что юристы называют такие статьи "мертвыми, неприменимыми на практике. Поэтому высказывать претензии к КС могут те, кто не вчитывался в документ".
Он поддержал президента в его намерении немедленно внести в парламент новый законопроект, который будет действенным и эффективным. "Чтобы незаконное обогащение каралось не на словах, как сегодня, а на деле", – сказал Луценко.
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"Мы уже третий год ожидаем ... надо поправить закон и действовать решительно", – добавил он.
Накануне, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
Перелякалась уся псарня будочників, бо розуміє, що після виборів за цією статтею буде до них ну дуже багато питань.
вряд ли они из взяток и откатов платили налоги
Гибридная война, гибридные законы и судьи.
основные нардепы - не сомневайтес - БПП и антинародный фронт, меньше десятка с Выдродження, оппоблок и Воля народу
Это и есть реальная Коалиция - БПП, антинар фронт, опоблок и видродження с волей
а, пардон, и этот клоун Мосийчук ляшкович тоже
Полный список здесь
так просто.
Не порохоботствуй, грех это
Якщо стаття недосконала, то змінити її - три тижні роботи не напружуючись.
А напружуючись - три дні.
что сказать? Потужна пэрэмога!
Інша справа, якби він свого часу був головою найбільшої фракції у ВРУ, членом більшості і легко міг її відмінити, написати нормально і т.п., тоді би я скзаав, що він під.раст і болобол, але ж він не такий?
японца в премьеры,корейца на МВД,немца - ну ясен пень в МО..
иначе не будет ни-че-го,как бы не печально это звучало..
🤗
А чому зволікаєте ?
Біда в тому, що корупція давно вписані в закон і довести порушення дуже складно.
Я таких специалистов на язьіке много повидал
Прийшлось добити контрольним пострілом.
нет у вас методов против кости сопрыкина
Решение Конституционного Суда Украины об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, обнародованном в среду, 27 февраля, на сайтеTransparency International Ukraine.
Как утверждают правозащитники, решение КСУ приведет к закрытию по меньшей мере 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ, а также к закрытию производств по всем делам, которые сейчас слушаются в судах.(с)
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При проведении расследования масштабных коррупционных схем, всегда создается несколько версий одна из которых, заведомо является ложной для создания спокойной атмосферы для истинных преступников.
В ложной версии следствия, могут фигурировать лица, которые абсолютно не имеют причастности к преступлениям, тем не менее, лица должны быть, для имитирования истинности следственных действий. Журналисты телепрограммы Грошi купились именно на ложную версию и безосновательно обвинили политиков, которые абсолютно не причастны к данному преступлению. За это, журналисты и те кто прямо обвинил Порошенко в преступлениях в оборонном секторе, предстанут перед судом.
Укробонпром и Гладковский, будут судится с журналистами Нашi Грошi - заявил Луценко.
Тимошенко и остальным кандидатам обвинившим - Позор.
И тут ЕС с МВФ постарались, чтобы навредить Украине.
То есть в момент кражи не поймали - значит честный человек.
И откуда у чиновника дворцы и феррари - никого не интересует.
"Лиса в винограднике" - басня !
Конституционный суд признал неконституционным статью 368 - 2 Криминального кодекса - о незаконном обогащении! Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. В случае не способности доказать источники доходов, чиновник несет ответственность вплоть до криминальной.
По данным "Цензор.НЕТ", вчера в 15.10 минут 14 судей Конституционного суда при двух голосах против вынесли решение и статья 368 -.2 отменена, официально признана неконституционной.
Это сенсационная информация! И серьезный откат антикоррупционных реформ.
Норма об ответственности за незаконное обогащение была принята в 2015-м году в рамках Плана действий по визовой либерализации, то есть благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил безвизовый режим Украине!
И если сейчас НАБУ обнаружит несоответствие доходов семьи замсекретаря СНБО Гладковского - то уголовного дела по незаконному обогащению против чиновника уже нельзя будет открыть.
Сегодня более 20 дел НАБУ о незаконном обогащении, которые были открыты за три года, прокуроры по закону будут обязаны закрыть и сдать в архив.
Про відповідальність питати теж не варто.
а ти, схоже, собі ще пів віку відміряв