 Статья УК о незаконном обогащении была "мертвой", - Генпрокурор Луценко

Об этом Юрий Луценко заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Решение Конституционного суда не является неожиданностью, в области права знают, что наш фантастический комитет по антикоррупционной деятельности Верховной Рады (Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. – Ред.) готовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения", – сказал генпрокурор.

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Он отметил, что свидетельством этого является то, что за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье ни одного человека.

Луценко отметил, что юристы называют такие статьи "мертвыми, неприменимыми на практике. Поэтому высказывать претензии к КС могут те, кто не вчитывался в документ".

Он поддержал президента в его намерении немедленно внести в парламент новый законопроект, который будет действенным и эффективным. "Чтобы незаконное обогащение каралось не на словах, как сегодня, а на деле", – сказал Луценко.

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"Мы уже третий год ожидаем ... надо поправить закон и действовать решительно", – добавил он.

Накануне, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.