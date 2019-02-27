СБУ засекретила информацию о ходе расследования в отношении Семочко...

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос агентства "Украинские новости".

СБУ отказалась ответить, какие установлены сроки расследования уголовного производства и выносились ли постановления о применении мер безопасности.

"Сроки досудебного расследования уголовных производств определены ст. 219 Уголовного процессуального кодекса. Сведения об обстоятельствах расследования, указанного в запросе уголовного производства, составляют тайну досудебного расследования и на данный момент не предоставлено разрешение следователя на их разглашение", - сказано в ответе на запрос.

СБУ отказалась сообщать, направлялись ли международно-правовые поручения в Россию в рамках данного уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба внешней разведки засекретила должностные обязанности Семочко

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.