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 СБУ засекретила информацию о ходе расследования в отношении Семочко

Служба безопасности Украины засекретила информацию о ходе расследования дела в отношении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос агентства "Украинские новости".

СБУ отказалась ответить, какие установлены сроки расследования уголовного производства и выносились ли постановления о применении мер безопасности.

"Сроки досудебного расследования уголовных производств определены ст. 219 Уголовного процессуального кодекса. Сведения об обстоятельствах расследования, указанного в запросе уголовного производства, составляют тайну досудебного расследования и на данный момент не предоставлено разрешение следователя на их разглашение", - сказано в ответе на запрос.

СБУ отказалась сообщать, направлялись ли международно-правовые поручения в Россию в рамках данного уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба внешней разведки засекретила должностные обязанности Семочко

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114056
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть дуже цінний кадр для петі.. До речі, а що там з петіним дорученям про перевірку наявності паспортів кацапщини у родичів топ чиновників? Чи є якісь результати, чи й серед петіної рідні є такі особи ?
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Ещё бы,крупный жулик находится под надежной защитой,другого,еще более крупного жулика.
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В Украине осталось учредить награду: Герой-коррупционер Украины.... это просто жесть
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Ещё бы,крупный жулик находится под надежной защитой,другого,еще более крупного жулика.
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Петя не просто жулик,нужно называть все своими именами,он ворует у своих,он крыса
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Він українцям не свій. А от, що державу розкрадає - правда.
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Йому каятися треба й повернути "нажитое непосильним трудом". Тоді й говорити з ним будемо. Чи не будемо???
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Тайна вкладов...
То есть - организации!...
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Мабуть дуже цінний кадр для петі.. До речі, а що там з петіним дорученям про перевірку наявності паспортів кацапщини у родичів топ чиновників? Чи є якісь результати, чи й серед петіної рідні є такі особи ?
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Наградите его там втихаря русским орденом каким уже!)))
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Порошенко поставил ставку на путина и россию и проиграет ,Как Янукович
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Порох га*дон ещё тот, но не надо передергивать. Это Зеля и Юля ставку на росисю делают, что и не скрывают, во всяком случае Зю не скрывает.
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брехня - де і коли це "Зеля и Юля" казали що вони "ставку на росисю делают" ? СБУ засекретила інформацію про перебіг розслідування щодо Семочка - Цензор.НЕТ 3987
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Так фабрика потрохососов это ж подарок *****. Но не шатайте будку, а то ***** нападэ.
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В Украине осталось учредить награду: Герой-коррупционер Украины.... это просто жесть
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они себе даже на эти награды деньги из бюджета украдут, награда должна им быть одна - пуля в затылок.
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Правильно сделали. Е...ть та е...ть. Просто знаю,как будет. Одно плохо, следаки в конторе слабые. Надеюсь с ул. Подвальной возьмут инфу......
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Скоро уже семочко звезду какую-нибудь дадут? Штирлиц шыкаладного разлива.
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Мыкыла Азиров каже шо Украиной правит команда из ЦРУ и ФБР США, а Порошенко это Гитлер для РАБссии...,наверно старикан ДАУНбасса прав... СБУ засекретила информацию о ходе расследования в отношении Семочко - Цензор.НЕТ 202 Опыт .
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"СБУ засекретила информацию о ходе расследования в отношении Семочко" - на засекречивании Грицак достиг больших успехов, уже пятый год он засекречивает воровские схемы своего шоколадного Пахана, и не обижается на службу, видимо хорошо имеет и знает за что он стоит.
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Так и по свинарчуку тоже засекретьте. Бурить днище-так с музыкой.
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От і навіщо? Треба було сказати, що по його справі розслідування тривають з 2015 року. Вже і сидить хтось.
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СБУ засекретила информацию о ходе расследования в отношении Семочко...

Это означает - отмазывают.
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Здарова Скабеевы и Сикелевы УРКАины Индюковича...як ся маєте?
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Семочко тайно поедет на Евровидение под псевдонимом Наволочко.
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Ох "темненький" цей кандидат... Ох і темненький.
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***
- Семачка, семачка, лушпайки сами сплевываются, семачка, семачка!
- За что семачка?
- За пять.
- Это больно.
- Давай за три с недосыпом.
- Давай за четыре с горкой.
- Давай, хороший, давай. (х/ф)


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так би і казали , чесно і відкрито - "не ваше собаче діло !" (с)
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Нападение на Германию 15 мая 1941 года Джугашвили тоже засекретил,однако позже рассекретил.... СБУ засекретила інформацію про перебіг розслідування щодо Семочка - Цензор.НЕТ 7971 Читайте Виктора СувороваСБУ засекретила інформацію про перебіг розслідування щодо Семочка - Цензор.НЕТ 7971
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Бувайтиє,панове,жуйте САМОГОН... СБУ засекретила інформацію про перебіг розслідування щодо Семочка - Цензор.НЕТ 6817 не жріть Юлю Тімошенко...СБУ засекретила інформацію про перебіг розслідування щодо Семочка - Цензор.НЕТ 6817
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...ще б пак,бо здасть усіх...сбу також засекретила постачання так званих запчастин - металобрухту з мордора,бо якщо смикнути будь кого вся схема виповзе...
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Короче, і СБУ в нас теж Маскавскага патріахата ім. Св.Ху?ла.
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Короче, і СБУ в нас теж Маскавскага патріахата ім. Св.Ху?ла.
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Гебнявая контора сбу, гнилая как и все в Украине: АП, ВР, ГПУ, КС, МВД. Пожалуй исключение НАБУ.
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Основна частина документів СБУ із обмеженим доступом - це доки про привілеї співробітникам і дерибани.
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Від кого засекретила?! Від свого народу за рахунок якого він і живе, дуже жирно живе.Бидло все схаває!!
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В якій, поважаючей себе країні, спецслужби дають повний звіт журналюгам на своїх працівників?
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Подивіться в яких хоромах живуть і на яких авто їздять працівники СБУ і прості люди, а потім говоріть про поважність. Ще прочитайте текст в чому вони прягаються народу України.
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Країна у корупційній дупі. Давайте ще почнемо на працівників спецслужб давати звіт всім хто забажає!
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"Секрета нет, секрета нет, секрета никакого нет.
Тьі просто лишняя деталь, тебя и вьібросить не жаль."
М/ф "Музьікальная шкатулка".
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Так кто из кандидатов в презы рискнет ввести высшуюю меру наказания за коррупцию
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А надо выдвигать эти требования и к Тимошенко и к Гриценко, и к Зеленскому - народ жаждет крови казнокрадов и коррупционеров!
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Я могу если выберут, на месяц границы закрыть, набу и прокуратуру с ментами и гбр перевести на военное положение и всех кто причастен у камеры, а дальше пусть доказывают где бабло взяли, ну и если все вернут в зокрома тгда фиг с ними будут все в качановке рукавицы шить
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Прямо як на *********, - засекретити і як з гуся вода. Допоки ********* буде мавпуватися??!!
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Отак...однажды проснёмся, и узнаем...что по секреиным договоренностям, сданы путену в концессию...
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В СБУ весь генералитет семочки - все миллионеры, потому и секретно. Бо были б там настоящие служаки, семочко б там не выжил, а так процветает.
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Та выйдет из воды сухим, нечего и сомневаться, рука руку моет, чего уж там, коррупционер коррупционера всегда прикроет.
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Все эти секреты уже давно в открытом доступе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ засекретила информацию о ходе расследования в отношении Семочко
 
 
 
 
 
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