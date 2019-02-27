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 Политика Украины
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 Порошенко назначил Мищенко послом в Латвии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Мищенко послом Украины в Латвийской Республике.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента Украины №46/2019 от 27 февраля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Мищенко Александра Павловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике", - сказано в документе.

До этого дня Украину в Латвии представляла временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Латвии за антиукраинскую пропаганду на 3 месяца запретили вещание телеканала "Россия РТР"

Источник: https://censor.net.ua/n3114050
 
 
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Латвии нужно быть осторожней с этим ворюгой
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Нормальный чел. Читал статьи о нем в азербайджанской прессе, где он раньше был послом. Патриот своей страны и русофоб.
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не ну если русофоб, то примёи как друга, мы тогда одной крови.
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Большинство кандидатов в президенты Украины не готовы к сопротивлению российской агрессии.

С войны есть два пути - один через победу, второй - через капитуляцию. Через победу идем - получим мир, и через капитуляцию идем - получим мир. Вот мне кажется, 90% кандидатов слово "мир" употребляют тогда, когда они не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать на переговаривать, говорить - это все блуд. Если вы понимаете какие мотивы у Путина. А он - автор этой войны, ее лицо. Это один из необходимых для имперской политики, политики "русского мира" ходов".
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