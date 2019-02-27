 Порошенко назначил Мищенко послом в Латвии

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента Украины №46/2019 от 27 февраля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Мищенко Александра Павловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике", - сказано в документе.

До этого дня Украину в Латвии представляла временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.

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