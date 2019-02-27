 Порошенко назначил Мищенко послом в Латвии

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента Украины №46/2019 от 27 февраля 2019 года обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Мищенко Александра Павловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике", - сказано в документе.
До этого дня Украину в Латвии представляла временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.
С войны есть два пути - один через победу, второй - через капитуляцию. Через победу идем - получим мир, и через капитуляцию идем - получим мир. Вот мне кажется, 90% кандидатов слово "мир" употребляют тогда, когда они не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать на переговаривать, говорить - это все блуд. Если вы понимаете какие мотивы у Путина. А он - автор этой войны, ее лицо. Это один из необходимых для имперской политики, политики "русского мира" ходов".