 Предотвращена масштабная хакерская атака на сайт ЦИК, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заключению экспертов кибератака была направлена ​​на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины.

Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии "http flood", через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.

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С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии.

Специалистами СБУ проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

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