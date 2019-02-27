 Предотвращена масштабная хакерская атака на сайт ЦИК, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По заключению экспертов кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины.
Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии "http flood", через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.
С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии.
Специалистами СБУ проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.
Мол москали серверы взламали... мы не можем определить точные результаты выборов а значит переносим выборы... (если Порошенко проиграет)
Племяша вашего шефа судят фошисти в Мюнхене)))
48-річний чоловік має відповісти сьогодні в районному суді Мюнхена. Обвинувачення ставить в провину російському німцю те, що він брав участь у воєнізованій підготовці групи "імперців" ("Імперського легіону") в Санкт-Петербурзі в серпні 2014 року".
Підсудний - племінник телеведучого Дмитра Кисельова Сергій Кисельов. Німецька влада почала розслідування стосовно Кисельова наприкінці 2017 року. У травні 2018 року поліція отримала європейський ордер на його арешт. Його затримали в Болгарії і депортували до Німеччини. З тих пір він перебуває під вартою.
Что-ли от одноклассников отключили или от порносайтов?