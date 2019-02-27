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 Политика Украины, Происшествия
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 Предотвращена масштабная хакерская атака на сайт ЦИК, - СБУ

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального сайта ЦИК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заключению экспертов кибератака была направлена ​​на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины.

Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии "http flood", через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На серверы ЦИК 24-25 февраля была совершена хакерская атака со стороны России, - Порошенко

С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии.

Специалистами СБУ проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Также читайте: МВД не допустит кибератак на базы ЦИК, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3114049
 
   
 Топ комментарии
 
старая песенка, постоянно повторяемая... чтобы приучать потихоньку общество к возможным фальсификациям на выборах...
Мол москали серверы взламали... мы не можем определить точные результаты выборов а значит переносим выборы... (если Порошенко проиграет)
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Что там атаковать? Неуловимый Джо какой-то, а не сЦИК.
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Оба на! Новые приключения Щиколадных продолжаются! Новые пугалки! Новые предотвращенные преступления торговых партнеров! Неужели щикаладным прихвостням новую методичку срочно сварганили в связи со свежим мегаскандалом в оборонке, уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то хуйло нападет"!
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старая песенка, постоянно повторяемая... чтобы приучать потихоньку общество к возможным фальсификациям на выборах...
Мол москали серверы взламали... мы не можем определить точные результаты выборов а значит переносим выборы... (если Порошенко проиграет)
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Оба на! Новые приключения Щиколадных продолжаются! Новые пугалки! Новые предотвращенные преступления торговых партнеров! Неужели щикаладным прихвостням новую методичку срочно сварганили в связи со свежим мегаскандалом в оборонке, уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то ***** нападет"!
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Хакеры от БПП стопудово,на них шапка горит
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Что там атаковать? Неуловимый Джо какой-то, а не сЦИК.
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Дурниці. Для чого зараз атакувати той ЦВК? Хіба що для того, аби вкрасти бази даних. Але ж ворог вже давно отримує всі оригінали напряму від мишебратьєв з ЦВК. Щоб завалити систему? Так до виборів ще далеко.
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Ого, сколько свинорылых выскочило! Скоро они только на цензе и будут пастись.
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Чому ОГО? Всього 14-ть, 13-ть, які тебе читають і ти.
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Дебіли на дебілів розраховують такими заявами. Щось дізнатися про "таємниці" ЦВК з сайту ЦВК на цьому етапі виборів, чи завадити його роботі, ніж сказано мною в першому реченні, вкид в інформаційний простір від СБУ не надає.
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Предотвращена масштабная хакерская атака на сайт ЦИК...

Что-ли от одноклассников отключили или от порносайтов?
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ой - я тоже на работе сегодня не допустил простоев и аварий...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредотвращена масштабная хакерская атака на сайт ЦИК, - СБУ
 
 
 
 
 
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