 Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги, - Луценко о хищении в секторе обороны

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В случае компаний "Оптимумспецдеталь" и "Ренал", которые стали объектом журналистских расследований, военная прокуратура в ходе налоговой проверки уже установила нанесение убытков госбюджету на 22 млн грн. ДФС в самое ближайшее время завершит проверку остальных 20 фирм-контрагентов", - написал Луценко.

При этом он отметил, что "журналисты и политики всегда быстрее прокуроров, особенно, когда мы на финишной прямой процессуальных действий".

"Надеемся, что несмотря на политический ажиотаж в ВР и разглашение данных досудебного следствия, мы сможем в последующие дни объявить подозрения, пойти в суд и вернуть средства в бюджет. Также мы ожидаем, что НАБУ по своей подследственности даст ответ на возможные правонарушения госслужащих, руководителей госпредприятий и членов их семей в этой схеме", - добавил Генпрокурор.

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Также следует подчеркнуть, что Луценко заявил о допустимости контрабанды для потребностей обороны, если страна воюет, но раскритиковал "наживу на этой деятельности".

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.