 Луценко о хищении в секторе обороны: Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"В случае компаний "Оптимумспецдеталь" и "Ренал", которые стали объектом журналистских расследований, военная прокуратура в ходе налоговой проверки уже установила нанесение убытков госбюджету на 22 млн грн. ДФС в самое ближайшее время завершит проверку остальных 20 фирм-контрагентов", - написал Луценко.
При этом он отметил, что "журналисты и политики всегда быстрее прокуроров, особенно, когда мы на финишной прямой процессуальных действий".
"Надеемся, что несмотря на политический ажиотаж в ВР и разглашение данных досудебного следствия, мы сможем в последующие дни объявить подозрения, пойти в суд и вернуть средства в бюджет. Также мы ожидаем, что НАБУ по своей подследственности даст ответ на возможные правонарушения госслужащих, руководителей госпредприятий и членов их семей в этой схеме", - добавил Генпрокурор.
Также следует подчеркнуть, что Луценко заявил о допустимости контрабанды для потребностей обороны, если страна воюет, но раскритиковал "наживу на этой деятельности".
Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Состояние Порошенко на 2013 год - 1.3 миллиарда долларов
Состояние Порошенко на 2019 год - 856 миллионов долларов
Кто врет - Ты или Forbs?
Боже, шо ж то за тупий народ...
Точно у коломойского отберут 1+1 через суд и журналистов выставят на улицу.
https://bykvu.com/bukvy/111119-ukroboronprom-i-gladkovskij-budut-suditsya-s-zhurnalistami-programmy-nashi-groshi-lutsenko
Для запуска экономики государство должно создать конкурентные условия не только для иностранных инвесторов, но и для развития внутреннего инвестиционного ресурса. Об этом Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил после заседания Центральной Избирательной Комиссии 21 января, на котором он был официально зарегистрирован как кандидат на пост президента Украины.
Так, по его мнению, основные усилия власти в государстве должны быть сосредоточены на восстановлении территориальной целостности Украины, а также на создании достаточных конкурентных условий в экономике для прихода инвесторов.... ну і т.д.
- пожмаканий листочок докУменту, виготовленого шляхом роздруку на лазерному принтері документа ворд, листочок без підписів, листочок про те, що хтось пропонує садовому вивозити сміття взамін за підтримку курсу на ЄС і НАТО. Садовий зізнався, що турботливо беріг цей доКумент з 2016 року
- сенсаційний аудіозапис 2016-2017 року, анонсований як вірусне відео, яке подивиться вся Україна в якому голос, схожий на голос Порошенка жорстко критикує голос, схожий на голос чиновника, який почав заїкатися і казати що йому все подобається. І можливо, голос, схожий на голос Порошенка, сказав суперсенсаційне слово "***".
- "ймовірно правдива переписка" "отримана з анонімного джерела на пошту" про те як в 2015 році поставляли для армії з росії необхідні комплектуючі які не можна було купити.
Останній сюжет послужив причиною для смішної істерики Йулі і вимагання імпіджменту Порошенка за місяць до виборів.
Чогось тут не вистачає...
Напевне чергового розслідування про фабрики порохоботів, які за брудні гроші поливають лайном конкурентів?
Чи може то цим займаються самі "розслідувачі"?
Ты, для начала, хоть пройди по прямой линии у нарколога... сможешь?
Є два варіанти: атакувати ВСУ - десь не пізніше, ніж за тиждень, і другий - навпаки, здати або Донбас, або Крим.
Якщо ж ***** сидітиме тихо і ніяк активно не діятиме - все розвивається саме за його сценарієм знищення головного ворога - Порошенка.
давить нада ентот скот.
скот -
директор танкового завода малышева -харьков
дирехтур житомирского танкового
дирехтур львовского танкового
дирехтур киевского танкового завода.
вот так вот - хлопчики давят скот.
и успешно.
НА КАКИХ ЛОХОВ РАССЧИТАНО, ЮГА?
а людишки через неделю забудут
Засідання комітету із запобігання корупції про розгляд оприлюднених у журналістському розслідуванні «Наші гроші» фактів корупції у сфері діяльності Державного концерну «Укроборонпром» за безпосередньої участі першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, генерального директора державного концерну «Укроборонпрому» Павла Букіна та інших.
Засідання комітету із запобігання корупції про розгляд оприлюднених у журналістському розслідуванні «Наші гроші» фактів корупції у сфері діяльності Державного концерну «Укроборонпром» за безпосередньої участі першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, генерального директора державного концерну «Укроборонпрому» Павла Букіна та інших. Запрошені: перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генеральний директор Державного концерну «Укроборонпрому», керівники Рахункової палати України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Державної фіскальної служби України, ведучий телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом" Денис Бігус та журналіст Леся Іванова.