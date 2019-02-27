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 Луценко о хищении в секторе обороны: Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по масштабному хищению в секторе обороны, о котором говорится в журналистском расследовании Bihus.info, находится на финальной стадии.

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В случае компаний "Оптимумспецдеталь" и "Ренал", которые стали объектом журналистских расследований, военная прокуратура в ходе налоговой проверки уже установила нанесение убытков госбюджету на 22 млн грн. ДФС в самое ближайшее время завершит проверку остальных 20 фирм-контрагентов", - написал Луценко.

При этом он отметил, что "журналисты и политики всегда быстрее прокуроров, особенно, когда мы на финишной прямой процессуальных действий".

"Надеемся, что несмотря на политический ажиотаж в ВР и разглашение данных досудебного следствия, мы сможем в последующие дни объявить подозрения, пойти в суд и вернуть средства в бюджет. Также мы ожидаем, что НАБУ по своей подследственности даст ответ на возможные правонарушения госслужащих, руководителей госпредприятий и членов их семей в этой схеме", - добавил Генпрокурор.

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Также следует подчеркнуть, что Луценко заявил о допустимости контрабанды для потребностей обороны, если страна воюет, но раскритиковал "наживу на этой деятельности".

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Луценко о хищении в секторе обороны: Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114046
 
 
 Топ комментарии
 
Четыре года на финальной стадии,ну как можно такому оборотню верить
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Слідство по вбитих на Майдані - на "фінішній прямій" вже п'ять років.. От і тут так буде..
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Но ему же слепой траст все компенсировал и сейчас у петьки больше 10 млрд. в оффшорчиках и вилла есть в Испании. Петька самый крутой и продвинуты в стране и думает как американец "Only Business" (только бабки и ничего личного). Это мы дурачки думаем что в этом всем есть политика и личная неприязнь к Путину, а у него только деньги и ничего личного, а неприязнь можно очень дорого продать на Западе, при этом продавая товары и закупая сырье в мордоре. Поэтому он на вершине власти и директор каганата.
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петька на калькуляторе посчитал, что пропетлять и ненавидеть ввх, воевать на Донбассе и торговать с мордором одновременно намного прибыльее, чем полностью лечь под рашку получив несколько серебрянников. Рискованный шаг, но его же могут порвать просто после выборов если он пролетит на них
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Обычные рейтинги Forbs
Состояние Порошенко на 2013 год - 1.3 миллиарда долларов
Состояние Порошенко на 2019 год - 856 миллионов долларов

Кто врет - Ты или Forbs?
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форбс не контролирует оффшоры, забудьт про форбс. в оффшорах спрятано всё наше национальное богатство, это сказал один известный американский политик, потом напишу какой
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"Бетмен" справді точно знає в кого і що в офшорах! Сам перевіряв.

Боже, шо ж то за тупий народ...
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Денис Иванович, бросьте прикидываться. Журнал Форбс - это развлекательное чтиво типа Плейбоя. Не надо нам вешать лапшу на уши. Мы ще не п"яни.
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Врёт Петя. Большая часть его доходов - это наворованное из бюджета и выведенное из Украины. Никакой Форбс это не учитывает.
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ДЕНИСКА НЕ В ОБИДУ, НО СЕЙЧАС ТЫ ВРЁШЬ. И НЕ НУЖНО НАС ГРАЖДАН ДЕЛАТЬ ЛОХАМИ, ВРЕМЯ ЭТО УЖЕ ДАВНЫМ ДАВНО ПРОШЛО, МЫ УЖЕ САМИ НАУЧИЛИСЬ ЧИТАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ.
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это тебе сам Путин признался, или Стець всё-таки?
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500 миллиардов долларов - Россия будет выплачивать Украине репарациями - Чем будем брать - Денгами или Землями?
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Эхххххххх Не удалось Югику спустить по тихому в архив. Грёбанные журналюги.
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А так хотелось Югику ещё пять лет последить, а тут журналюги
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так а кто вам сказал, что не спустят? перезадут все на НАБУ, а там порешают и через какое-то время Сытник скажет что дело закрыто. Профит!!!!
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"Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги, - Луценко о хищении в секторе обороны" - барыга Югик не тянет даже на шоумена, обыкновенная базарная баба, как и его половина, Кикимора, типичная креатура Пети Потрошителя, позор!
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«УКРОБОРОНПРОМ» И ГЛАДКОВСКИЙ БУДУТ СУДИТЬСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ ПРОГРАММЫ «НАШІ ГРОШІ», - ЛУЦЕНКО
Точно у коломойского отберут 1+1 через суд и журналистов выставят на улицу.
https://bykvu.com/bukvy/111119-ukroboronprom-i-gladkovskij-budut-suditsya-s-zhurnalistami-programmy-nashi-groshi-lutsenko
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Взагалі то "Наші нроші" виходять на "24" каналі а не на плюсах. Деня, а ти точно з України...
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Он на этой ветке один за всех отдувается. А методичку не обновили - "во всем виноваты Коломойский и юлька-воровка".
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Интересно, у кого сейчас хватает ума ещё и за Пецекрысу голосовать? У того, наверное, у кого и раньше хватало. Вот кого никак понять не мог, так это Пецекрысожополизов. В чём удовольствие? В том, что ты просто вынимаешь деньги из кармана и кому-то отдаёшь? И даже взамен не получаешь на них ни водки, ни дев распутных, ни иных ништяков?
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А я не могу понять людей, которые искренне верят, что Юля\Зеля придет-порядок-наведёт. И что?
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Если бы ты хоть что то понимал ,ты бы не был коротышкой и лысым .
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А вы бы не были дурачком, пишущим тупые камменты
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Ті, у кого, на відміну від такої ********, як ти, його побільше.
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Для особо тупых любителей щиколада поясняю еще раз. Не все, кто против вашего Пецекрисы за кацапстан, поняло? А лучше запиши или на лбу набей! Я живу в Черкассах, совладелец грузовой разборки по Рено, Вольво. Я против Пецякрысы. Я голосую за Юлечку. Так тебе, дауну, понятно?
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Югик, а как там Насиров, не болеет больше?
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У нього все чікі-пікі, заради спасіння країни виклав свої останні 25 млн. за реєстрацію в кандидати:

Для запуска экономики государство должно создать конкурентные условия не только для иностранных инвесторов, но и для развития внутреннего инвестиционного ресурса. Об этом Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил после заседания Центральной Избирательной Комиссии 21 января, на котором он был официально зарегистрирован как кандидат на пост президента Украины.
Так, по его мнению, основные усилия власти в государстве должны быть сосредоточены на восстановлении территориальной целостности Украины, а также на создании достаточных конкурентных условий в экономике для прихода инвесторов.... ну і т.д.
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Родину деды продали когда за Тушенку воевали против Гитлера. В американской одежде, с американским оружием и американскими боеприпасами, деды пожевывая тушенку шли на Берлин - Деды продались американцам за Лендлиз.
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Читаючи твої безглузді пости, гідні прикрасити стіни сільського сортиру, доходиш висновку, що тебе колись відрахували з 4-го класу вечірньої школи, як хронічного дурня. Інтернет ти, за звичкою, використовуєш, як стіни сортиру.
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Компромат на Порошенка:

- пожмаканий листочок докУменту, виготовленого шляхом роздруку на лазерному принтері документа ворд, листочок без підписів, листочок про те, що хтось пропонує садовому вивозити сміття взамін за підтримку курсу на ЄС і НАТО. Садовий зізнався, що турботливо беріг цей доКумент з 2016 року

- сенсаційний аудіозапис 2016-2017 року, анонсований як вірусне відео, яке подивиться вся Україна в якому голос, схожий на голос Порошенка жорстко критикує голос, схожий на голос чиновника, який почав заїкатися і казати що йому все подобається. І можливо, голос, схожий на голос Порошенка, сказав суперсенсаційне слово "***".

- "ймовірно правдива переписка" "отримана з анонімного джерела на пошту" про те як в 2015 році поставляли для армії з росії необхідні комплектуючі які не можна було купити.
Останній сюжет послужив причиною для смішної істерики Йулі і вимагання імпіджменту Порошенка за місяць до виборів.

Чогось тут не вистачає...
Напевне чергового розслідування про фабрики порохоботів, які за брудні гроші поливають лайном конкурентів?

Чи може то цим займаються самі "розслідувачі"?
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Та ні... Петро святіший святого... І виконав усе, що обіцяв...
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Він зробив багато чого, що не обіцяв, Порошенко кращий президент незалежної України.
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А Ви хто, пане? Порохобот (найімовірніше) чи просто сліпий та глухий ідіот?
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Следствие на финишной прямой... Слідство на фінішній прямій. Сподіваюся, скоро оголосимо підозри, підемо в суд і повернемо гроші, - Луценко про розкрадання в секторі оборони - Цензор.НЕТ 4491

Ты, для начала, хоть пройди по прямой линии у нарколога... сможешь?

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Петька на калькуляторе посчитал, что пропетлять и ненавидеть ввх, воевать на Донбассе, торговать с мордором и гонять контрабас одновременно намного прибыльее, чем полностью лечь под рашку получив несколько вшивых серебрянников. Рискованный шаг, но его же могут порвать просто после выборов если он пролетит на них. Поэтому сейчас петька все силы бросил в подкуп пенсионеров и возложил все надежды на "громади" реформированное Зубко, которые заточены на победу порошенка.
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Дивіться,як працює думка Луценка...Він "ходить в суд" гроші повертати...Він так звикся з отим повертанням грошей - офіційним через суд і неофіційним - через хабар і закриття справ - що навіть не заікається про покарання...Йому навіть у голову не приходить,що хтось може реально сісти на нари...
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Тоже звернув на це увагу. Максимум що грозить злодіям - це повернути вкрадені кошти. Але навіть тоді вони в + адже це як безвідсотковий кредит на 3-4 роки. А з урахуванням курсу долара, так в двох ++
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Твари и мародёры. Мафия в Оборонпроме, когда идёт война, тянет на вышку. Только не у нас.
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Окажется они все это в военторге купили и не знали что контрабанда
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и эти люди называют Зеленского клоуном Слідство на фінішній прямій. Сподіваюся, скоро оголосимо підозри, підемо в суд і повернемо гроші, - Луценко про розкрадання в секторі оборони - Цензор.НЕТ 2646
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Скоро они ему будут говорить - Ваше Благородие.
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Достойний внучок свого діда Мороза.Класно так,вже як на "автоматі" свою роботу виконує - голосно озвучити дєло і втихаря його замяти.
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Логіка зради: ***** втрачає головний український актив - Порошенка. Він має його негайно рятувати - бо будь-хто з решти кандидатів ***** просто знищать.

Є два варіанти: атакувати ВСУ - десь не пізніше, ніж за тиждень, і другий - навпаки, здати або Донбас, або Крим.
Якщо ж ***** сидітиме тихо і ніяк активно не діятиме - все розвивається саме за його сценарієм знищення головного ворога - Порошенка.
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Передвиборна дієта - бігус із запашком. Скоро знудить.
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сегодня где то прочитал, что порошенка тратит из госбюджета на оплату порохоботов (коих и тут полно) около 5 млн гривен ежемесячно. вот думаю, эти организмы осознают, что наряду с соевой кодлой несут ответственность за развал страны и обнищание народа???очень хочется что бы эти тридцать серебренников стали у них костью в горле. горите в аду иуды. вы предали НАШУ СТРАНУ. Слава Украине без порошенки и его прихвостней!!!!
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Такое расследование журналюги сорвали!Югик уже дырочку под героя Украины себе в пиджаке просверлил
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Бажання одне.Посадити всіх на палю і почати з Луценка!!!
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та не выйдет, никто никого не посадит, а тем более Луца.шо НАБУ луцу сделали за то что он использовал служебные машины на свадьбе своего сынули??? а ничего Слідство на фінішній прямій. Сподіваюся, скоро оголосимо підозри, підемо в суд і повернемо гроші, - Луценко про розкрадання в секторі оборони - Цензор.НЕТ 9107
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Поверне гроші від почесного консула Сейшельських островів? Ясно Югік чого ти туди літав відпочивати і хто був спонсором!
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как сказал ентот гладковский 22 года -

давить нада ентот скот.

скот -
директор танкового завода малышева -харьков
дирехтур житомирского танкового
дирехтур львовского танкового
дирехтур киевского танкового завода.

вот так вот - хлопчики давят скот.

и успешно.
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уже установила нанесение убытков госбюджету на 22 млн грн -- СМЕШНО. ТАК ЖЕ СМЕШНО, ЧТО ВНЕЗАПНО (!), КАК ТОЛЬКО ВЫДАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ СВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, УЖЕ ПОЛГОДА СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТСЯ.

НА КАКИХ ЛОХОВ РАССЧИТАНО, ЮГА? Слідство на фінішній прямій. Сподіваюся, скоро оголосимо підозри, підемо в суд і повернемо гроші, - Луценко про розкрадання в секторі оборони - Цензор.НЕТ 6684
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юре главное побрехать, надежда на то, что новые серии суд запретит на ютуб выкладывать,
а людишки через неделю забудут
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А наказывать за это не надо, вернет он деньги, ну не идиот?
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...повернемо гроші. Але треба ще потурбуватись, щоб клієнти втікли.
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Ну нормально, 250млн. с3,14здили, 22млн. (10%) отдадут на откуп и всё ровно.
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Тут Югик не соврал. И он и его кум-барыга и женщина третьего тысячелетия - все на финишной прямой.
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Комітет із запобігання корупції: розкрадання у сфері оборони https://www.youtube.com/watch?v=bELSBUMheLM&feature=youtu.be
Засідання комітету із запобігання корупції про розгляд оприлюднених у журналістському розслідуванні «Наші гроші» фактів корупції у сфері діяльності Державного концерну «Укроборонпром» за безпосередньої участі першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, генерального директора державного концерну «Укроборонпрому» Павла Букіна та інших.
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Комітет із запобігання корупції: розкрадання у сфері оборони https://www.youtube.com/watch?v=bELSBUMheLM&feature=youtu.be
Засідання комітету із запобігання корупції про розгляд оприлюднених у журналістському розслідуванні «Наші гроші» фактів корупції у сфері діяльності Державного концерну «Укроборонпром» за безпосередньої участі першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, генерального директора державного концерну «Укроборонпрому» Павла Букіна та інших. Запрошені: перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генеральний директор Державного концерну «Укроборонпрому», керівники Рахункової палати України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Державної фіскальної служби України, ведучий телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом" Денис Бігус та журналіст Леся Іванова.
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Президент Петр Порошенко во время официального визита в Запорожье совершил труднообъяснимый поступок. Во время встречи с избирателями Порошенко, внезапно разгневавшись на одну из горожанок, сорвал с ее головы шапку, которую, впрочем, тут же вернул. Что послужило причиной такой реакции, неизвестно. Вероятно, девушка задала неудобный вопрос.
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5 лет войны, 10 тыс. убитых украинцев - и луцык на финишной прямой ?!!! Да ты охренел, придурок - за эти фирмы два года назад говорили - а ты, гнида, все "финишируешь" !!!! Неужели вас тварей народ опять переизберет????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко о хищении в секторе обороны: Следствие на финишной прямой. Надеюсь, скоро объявим подозрения, пойдем в суд и вернем деньги
 
 
 
 
 
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