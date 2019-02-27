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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2605) оборона (1048) Пашинский (613) хищение (395)

 Комитет по нацбезопасности приглашает руководство НАБУ и военной прокуратуры для отчета в Раде

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны пригласил для отчета в парламенте руководителей НАБУ и военной прокуратуры, чтобы получить официальные ответы по вопросам, которые фигурируют в журналистском расследовании о якобы хищениях в оборонной сфере.

"Я прошу обратиться к Председателю Верховной Рады с просьбой первым в повестке дня поставить приглашение руководства НАБУ, дела которого фигурируют в этом расследовании, и руководства военной прокуратуры, чтобы они согласно закону о Верховной Раде Украины отчитались о состоянии расследований дел. Есть ли факты, когда будет оценка, когда вынесут какое-нибудь концептуальное решение - мы должны получить максимальные ответы для нашего общества", - заявил председатель комитета, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский, ставя вопрос на рассмотрение, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Любое злоупотребление мы должны пресекать, но делать из этого цирк и клоунаду я бы не стал", - добавил нардеп.

По словам Пашинского, профильный комитет никогда не покрывал расхитителей, но надо помнить все обстоятельства сложившейся ситуации.

"Если нужны будут запчасти, которых у нас нет, мы их будем доставать из России, хоть в Антарктиде, под землей или в шахтах Донбасса. Это обязанность нашего государства, а мы часть его", - подчеркнул нардеп.

"Мы неоднократно передавали запросы в НАБУ, если это делается за счет запасов нашей армии или это делается по завышенным ценам, конечно, надо возбуждать дела против этих людей и их надо привлекать к ответственности, - сказал Сергей Пашинский.

Источник: https://censor.net.ua/n3114045
 
 
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"Мы неоднократно передавали запросы в НАБУ ..."Источник:https://censor.net.ua/n3114045
Комитет по нацбезопасности приглашает руководство НАБУ и военной прокуратуры для отчета в Раде - Цензор.НЕТ 7186
ПЕРЕДАСТ ОДИН!
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"Если нужны будут запчасти, которых у нас нет, мы их будем доставать из России, хоть в Антарктиде" и продавать по ценам в 4 раза дороже Комитет по нацбезопасности приглашает руководство НАБУ и военной прокуратуры для отчета в Раде - Цензор.НЕТ 5852
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Я думала Пашинский в тюрьме, а он оказывается в Комитете нацбезопасности. Цирк на дроте.)
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"Мы неоднократно передавали запросы в НАБУ ..."Источник:https://censor.net.ua/n3114045
Комитет по нацбезопасности приглашает руководство НАБУ и военной прокуратуры для отчета в Раде - Цензор.НЕТ 7186
ПЕРЕДАСТ ОДИН!
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Я думала Пашинский в тюрьме, а он оказывается в Комитете нацбезопасности. Цирк на дроте.)
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"Если нужны будут запчасти, которых у нас нет, мы их будем доставать из России, хоть в Антарктиде" и продавать по ценам в 4 раза дороже Комитет по нацбезопасности приглашает руководство НАБУ и военной прокуратуры для отчета в Раде - Цензор.НЕТ 5852
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Правильно, запчасти к БТРам надо покупать официально и с гарантией. Надеюсь путин пойдет нам навстречу и разрешит поставки.
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Зрадаботы вы где? Страна в опасности! срочно за станки и точите запчасти к БТРам.
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почем купишь? с 400% накруткой возьмешь?
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Подъезжайте на Владимирскую 33, обсудим.
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тогда придется с 600% накрутки...
"владимирская, 33" тоже поучаствует с удовольствием
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Пашинский: "... Если нужны будут запчасти, которых у нас нет, мы их будем доставать." "Паниковский всех вас продаст, купит и снова продаст. Но уже дороже" И.Ильф и Е.Петров "Золотой теленок". Фамилия Паниковский не созвучна ли с этой фамилией?
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Как у вас идет следствие с расстрелом Небесной Сотни.

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Главный вор оборонпрома.И винтовку принеси,су..а.И заодно узнаем - шо и по чём.
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Пашинський запросив слідчих до себе , аби дізнатися як просувається справа проти нього ?! Комітет з нацбезпеки запрошує керівництво НАБУ і військової прокуратури для звіту в Раді - Цензор.НЕТ 7817
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Ещё одна гениальная парочка - папочка и сыночек. Свинарчуков в нашем скотном дворе - до фига.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по нацбезопасности приглашает руководство НАБУ и военной прокуратуры для отчета в Раде
 
 
 
 
 
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