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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (21882) Мангер (64)

 В суд поступило ходатайство о продлении обязательств Мангера

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщил суд в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на Мангера, подозреваемого в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 27 ("Виды соучастия"), п. п. 4, 6, 11, 12 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Судебное заседание назначено на 28 февраля в Шевченковском районном суде Киева.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3114040
 
 
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Это говорит только об одном - никуя на Мангера у следствия нет, кроме как привязать через Мангера Юлю к этому громкому делу ...
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Ничего, бабка к власти придет отмажет
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да хрен она придёт, ещё не хватало таких брехух, как она.
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Чего то активистов с плакатами не видать. Тут бабуля не заплатит.
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Все ж доказано ніби , і тут на тобі ще чого немає.
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