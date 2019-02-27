 Сотрудник таможни в Киеве задержан при получении 600 долл. взятки за оформление евроблях, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что начальник смены отдела таможенного оформления и брокер организовали механизм вымогательства взяток с владельцев автомобилей на иностранной регистрации. За ускоренное таможенное оформление, в конце завершения льготного периода растаможки, злоумышленники требовали у владельцев по 200 долларов с каждого автомобиля сверх суммы официальных платежей.

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Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения очередной взятки в размере 600 долларов.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.