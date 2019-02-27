 Сотрудник таможни в Киеве задержан при получении 600 долл. взятки за оформление евроблях, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что начальник смены отдела таможенного оформления и брокер организовали механизм вымогательства взяток с владельцев автомобилей на иностранной регистрации. За ускоренное таможенное оформление, в конце завершения льготного периода растаможки, злоумышленники требовали у владельцев по 200 долларов с каждого автомобиля сверх суммы официальных платежей.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения очередной взятки в размере 600 долларов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Там все это стоит на потоке.
Плюс за заїзд на митницю якійсь бандитській конторці понад 1000 грн віддай.
Плюс за нахабне збільшення вартості машини (від 100 євро залежно від машини).