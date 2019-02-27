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 Сотрудник таможни в Киеве задержан при получении 600 долл. взятки за оформление евроблях, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток работника таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник таможни в Киеве задержан при получении 600 долл. взятки за оформление евроблях, - СБУ 01

Оперативники установили, что начальник смены отдела таможенного оформления и брокер организовали механизм вымогательства взяток с владельцев автомобилей на иностранной регистрации. За ускоренное таможенное оформление, в конце завершения льготного периода растаможки, злоумышленники требовали у владельцев по 200 долларов с каждого автомобиля сверх суммы официальных платежей.

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Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения очередной взятки в размере 600 долларов.

Сотрудник таможни в Киеве задержан при получении 600 долл. взятки за оформление евроблях, - СБУ 02

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3114033
 
   
 Топ комментарии
 
Падлы, отпустите чела, проституционный суд разрешил беспредельничать.
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Их много! Всех не пересажаете!!!
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Тока брокер стоит 200 баксов, остальное посредник накручивает клиенту.
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Падлы, отпустите чела, проституционный суд разрешил беспредельничать.
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интересно сколько Петя брал от Гладковского,когда с кацапами воровали бюджетные деньги на армию
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теперь все выданные им разрешительные документы будут признаны ничтожными?
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а написанные от руки купчии - чтожные???))), это будет, как дядь: купи петуха, дядь- отдай петуха!)))), а то закричу!)))
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Бач, відвернувся і похнюпився... Йому, мабуть, "за дєржаву абідна".
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Тю блин удивили. К ЛЮБОМУ кто занимается пригоном авто из-за бугра обратись, там сразу выставляют в прайс сумму за услуги таможенного брокера 400-600 баксов.
Там все это стоит на потоке.
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Тока брокер стоит 200 баксов, остальное посредник накручивает клиенту.
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Да брокер 200 баксів. Але ж він нав'язаний по бєспрєдєлу, і реально нахрін не потрібен.
Плюс за заїзд на митницю якійсь бандитській конторці понад 1000 грн віддай.
Плюс за нахабне збільшення вартості машини (від 100 євро залежно від машини).
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За что?! Он же обогащался законно! Конституционный сказал...
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Ну и шо...админштраф и с чистой совестью опять в закрома.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник таможни в Киеве задержан при получении 600 долл. взятки за оформление евроблях, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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