 Комитет ВР по предотвращению коррупции обсуждает расследование программы "Наші гроші" о хищении в сфере обороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16:31 Слово взял нардеп Сергей Лещенко. Он просит украинцев посмотреть расследование Бигуса и показать его родственникам.
16:25 Департамент контрразведки не расследует дела ни по коррупции, ни по контрабанде, – представитель контрразведи. То же самое заявила о ГБР замглавы ведомства Варченко.
16:16 Нардеп Береза: я понимаю, есть 5 дел НАБУ и одно – военной прокуратуры. Но ведь важно не просто расследовать преступления, важно не давать им случаться! А получается, что у нас годами идет расхищение средств украинцев, продолжаются преступления, и никто преступников не останавливает!
И раз здесь нет ни представителей ни САП, ни НАБУ – большой вопрос: к кому мы вообще сейчас обращаемся?
16:15 Начальник департамента контрразведки Алексей Петров: я согласен с Барной, рассматривать нужно на закрытом заседании. Поставки регулируются нормативно-правовыми актами с грифом "секретно" и "совершенно секретно".
Савчук обещает, что вопрос действительно будет рассматриваться на закрытом заседании.
16:13 Барна предложил Соболеву пригласить на следующее заседание представителя ФСБ России и попытался уйти с заседания комитета. Это – политический вопрос, утверждает Барна.
"Барна всегда умел нас удивлять, но это предложение, кажется, выходит вообще за все пределы", – Соболев.
16:11 Соболев: действительно ли эти комплектующие были настолько незаменимы? Действительно ли они должны были быть поставлены любым доступным путем? И второй вопрос: а кто их нам продавал в России? Зачем это нужно Москве? Это мы кого-то из русских подкупили или ФСБ используют наших чиновников, чтобы подрывать нашу обороноспособность, продавая нам запчасти по завышенным ценам?
16:10 Первый замглавы комитета Савчук ответил Барне: если комитет не будет уделять внимание таким вопросам, это будет значить, что "мы совсем уже импотенты".
16:05 Барна напоминает о ситуациях, когда громкие скандалы оказывались на поверку ничего не стоящими. "Подавать решение без изучения информации – это не уровень нашего комитета", утверждает он. Барна напоминает, что у комитета есть множество полномочий: подать запрос, принять участие в комиссии, обсудить на закрытом комитете... И только потом делать выводы. Иначе это напоминает "информационное болото", считает депутат.
Барна просит комитет "прекратить безосновательную, бессодержательную говорильню" и перейти к "содержательным решениям"."Я очень вас прошу: собственные предвыборные амбиции кандидатов нужно сейчас отложить", – говорит Барна.
16:03Слово взял представитель ГФС Алексей Северин. Говорит, что если у правоохранительных органов есть информация о том, что эти товары попадали в страну незаконным путем – его ведомство с удовольствием примет участие в расследовании.
16:02Представитель СБУ: контрабанда в Украине декриминализирована. Уголовная ответственность предусмотрена только за контрабанду оружия. Контрабанды оружия в этом случае не было, была только контрабанда запчастей.
Также представитель СБУ заявляет, что материалы по отдельным фактам правонарушений, совершенных в 2015 году, передавались в суды.
16:00 Они в этом случае нарушили несколько пунктов Уголовного кодекса. Нам 5 лет рассказывают о том, что "Армія, мова, віра". Люди сбрасываются по 5 гривен на армию, а в это время тут такое происходило, – Парасюк.
15:58 Нардеп Чумак: считайте мое выступление на комитете обращением в Генеральную прокуратуру о нарушениях в оборонной сфере. Но я не знаю, туда ли я обращаюсь. Потому что только что Луценко написал, что считает оправданные поставку необходимых ВСУ деталей для военной техники любым способом – даже контрабандой.
15:55 На заседании комитета зачитали обращение Олега Гладковского. Он утверждает, что на время расследования сложил с себя полномочия замсекретаря СНБО. И обещает оказывать всяческое содействие следователям.
15:52 Руководитель САП Назар Холодницкий прислал документ, в котором указано, что вчера, 26 февраля его ведомство расследует ряд фактов нарушений при закупках в оборонной сфере.
15:50 Представители Счетной палаты и СБУ также заявили, что их ведомства не ведут расследования по озвученным журналистами фактам коррупции.
15:48 ГБР не расследует дела о коррупции в оборонной сфере. Этим занимаются НАБУ и военная прокуратура. Факты, озвученные журналистами, также относятся к подследственности НАБУ. Но если необходима будет помощь, мы с радостью подключимся, – замглавы ГБР Варченко.
15:39Бигус: обнародованное в понедельник – это половина обнаруженных журналистами фактов коррупции. Есть огромная часть вопросов, ответы на которые появятся в следующих сериях.
15:36 На заседание приглашали Холодницкого, но он не смог приехать. Зато на заседании присутствуют представители ГБР, СБУ, контрразведки, ГФС, "Укроборонпрома" и Счетной палаты. Также на заседание приглашен Денис Бигус – автор расследования о коррупции в оборонной сфере.
Решено, что сначала выступит Бигус, после – представители силовых структур, и в конце итог подведут депутаты.
переманили буржуины мальчика из суперового андроидного робота банкой варенья и пачкой печенья
https://lenta.ru/news/2019/02/27/fedor/
#ахентьікремля
#идитенаработу
Тут в іншому питання, навіщо з себе целку корчити. Не можно бути настільки тупим. щоби раніше усього цього не бачити.
Ось де причина збудження Пєніса Бігуса, та істерик Йулі!
Один з кандидатів таки да сяде і це бйде Йуля!
Зараз то чого таке пожвавлення?
Якщо хтось це не розумів раніше, то він дов.бойоб, якщо хтось вирішив тільки зараз обуритись, то він лицемір.
Зеленский - клоун по профессии
Тимошенко - клоун политический, затеявший импичмент за 4 недели до выборов
Будете скиглити, що "На мєня давілі свєргу! Я нє сєбє брал!" А що вам ще залишається робити?
Надеюсь тольк обсуждениями это не закончиться.
по карманам тырить,
война, оборона.,
Так самое главное, что журналисты правильно сделали, что сначала выдали материал людям, а не передали эти материалы прокуратуре, например. Там бы их точно похоронили , и никто бы не шатал лодку, чтоб пэтя из неё не вывалился.
В Орде постоянно садят украинцев, которые занимаются "добычей" документации на изделия,
которые эксплуатируются, но в Украине документации нет, чтобы можно было ремонтировать
что-то в Украине.
це ж чиста брехня, відкрийте гугл, там все є, ще три роки назад..
у людей куряча пам'ять, за вчора вже нічого не пам'ятають і
голосують за тих, хто їх не один раз обдурив, але щось
красиво наобіцяв..
питання у тому, що петіни друзі розтягли по своїх
кишенях біля 5 млрд гривень на військових поставках,
і петя їм ще не відрубав руки, а тільки прикривав
і захищав
скуповували і навіть брали задарма
складові на військових складах ВСУ,
а потім продавали з накруткою 2,5-3 рази
на бронетанкові заводи
нічого не робили, щоб якось зупинити махінації петіних друзів
.
И тишина .