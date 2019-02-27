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Все про:ВР (22667) коррупция (7338) трансляция (61) Укроборонпром (557)

 Комитет ВР по предотвращению коррупции обсуждает расследование программы "Наші гроші" о хищении в сфере обороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В комитете Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции обсуждают расследование программы "Наші гроші" о хищении в сфере обороны. Цензор.НЕТ ведет прямую и текстовую трансляции заседания комитета.

16:31 Слово взял нардеп Сергей Лещенко. Он просит украинцев посмотреть расследование Бигуса и показать его родственникам.

16:25 Департамент контрразведки не расследует дела ни по коррупции, ни по контрабанде, – представитель контрразведи.  То же самое заявила о ГБР замглавы ведомства Варченко.

16:16 Нардеп Береза: я понимаю, есть 5 дел НАБУ и одно – военной прокуратуры. Но ведь важно не просто расследовать преступления, важно не давать им случаться! А получается, что у нас годами идет расхищение средств украинцев, продолжаются преступления, и никто преступников не останавливает!

И раз здесь нет ни представителей ни САП, ни НАБУ – большой вопрос: к кому мы вообще сейчас обращаемся?

16:15 Начальник департамента контрразведки Алексей Петров: я согласен с Барной, рассматривать нужно на закрытом заседании. Поставки регулируются нормативно-правовыми актами с грифом "секретно" и "совершенно секретно".

Савчук обещает, что вопрос действительно будет рассматриваться на закрытом заседании.

16:13 Барна предложил Соболеву пригласить на следующее заседание представителя ФСБ России и попытался уйти с заседания комитета. Это – политический вопрос, утверждает Барна.

"Барна всегда умел нас удивлять, но это предложение, кажется, выходит вообще за все пределы", – Соболев.

16:11 Соболев: действительно ли эти комплектующие были настолько незаменимы? Действительно ли они должны были быть поставлены любым доступным путем? И второй вопрос: а кто их нам продавал в России? Зачем это нужно Москве? Это мы кого-то из русских подкупили или ФСБ используют наших чиновников, чтобы подрывать нашу обороноспособность, продавая нам запчасти по завышенным ценам?

16:10 Первый замглавы комитета Савчук ответил Барне: если комитет не будет уделять внимание таким вопросам, это будет значить, что "мы совсем уже импотенты".

16:05 Барна напоминает о ситуациях, когда громкие скандалы оказывались на поверку ничего не стоящими. "Подавать решение без изучения информации – это не уровень нашего комитета", утверждает он. Барна напоминает, что у комитета есть множество полномочий: подать запрос, принять участие в комиссии, обсудить на закрытом комитете... И только потом делать выводы. Иначе это напоминает "информационное болото", считает депутат.

Барна просит комитет "прекратить безосновательную, бессодержательную говорильню" и перейти к "содержательным решениям"."Я очень вас прошу: собственные предвыборные амбиции кандидатов нужно сейчас отложить", – говорит Барна.

16:03Слово взял представитель ГФС Алексей Северин. Говорит, что если у правоохранительных органов есть информация о том, что эти товары попадали в страну незаконным путем – его ведомство с удовольствием примет участие в расследовании.

16:02Представитель СБУ: контрабанда в Украине декриминализирована. Уголовная ответственность предусмотрена только за контрабанду оружия. Контрабанды оружия в этом случае не было, была только контрабанда запчастей.

Также представитель СБУ заявляет, что материалы по отдельным фактам правонарушений, совершенных в 2015 году, передавались в суды.

16:00 Они в этом случае нарушили несколько пунктов Уголовного кодекса. Нам 5 лет рассказывают о том, что "Армія, мова, віра". Люди сбрасываются по 5 гривен на армию, а в это время тут такое происходило, – Парасюк.

15:58 Нардеп Чумак: считайте  мое выступление на комитете обращением в Генеральную прокуратуру о нарушениях в оборонной сфере. Но я не знаю, туда ли я обращаюсь. Потому что только что Луценко написал, что считает оправданные поставку необходимых ВСУ деталей для военной техники любым способом – даже контрабандой.

15:55 На заседании комитета зачитали обращение Олега Гладковского. Он утверждает, что на время расследования сложил с себя полномочия замсекретаря СНБО. И обещает оказывать всяческое содействие следователям.

15:52 Руководитель САП Назар Холодницкий прислал документ, в котором указано, что вчера, 26 февраля его ведомство расследует ряд фактов нарушений при закупках в оборонной сфере.

15:50 Представители Счетной палаты и СБУ также заявили, что их ведомства не ведут расследования по озвученным журналистами фактам коррупции.

15:48 ГБР не расследует дела о коррупции в оборонной сфере. Этим занимаются НАБУ и военная прокуратура. Факты, озвученные журналистами, также относятся к подследственности НАБУ. Но если необходима будет помощь, мы с радостью подключимся, – замглавы ГБР Варченко.

15:39Бигус: обнародованное в понедельник – это половина обнаруженных журналистами фактов коррупции. Есть огромная часть вопросов, ответы на которые появятся в следующих сериях.

15:36 На заседание приглашали Холодницкого, но он не смог приехать. Зато на заседании присутствуют представители ГБР, СБУ, контрразведки, ГФС, "Укроборонпрома" и Счетной палаты. Также на заседание приглашен Денис Бигус – автор расследования о коррупции в оборонной сфере.

Решено, что сначала выступит Бигус, после – представители силовых структур, и в конце итог подведут депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3114025
 
 
 Топ комментарии
 
да агент Кремля и подрывает безопасность коррупционных схем и оффшоров
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Журналист спрашивает у Пороха, почему в стране нищает народ? Порох етветил, что мол в стране идёт война и много средств тратится на оборону страны. Журналист ещё спрашивает, почему тогда ваши доходы постоянно увеличиваются? Порох отвечает- замолчи рука кремля!
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Совет форумчанПравила форума
 
да агент Кремля и подрывает безопасность коррупционных схем и оффшоров
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може просто вирішив бабла по льогкому срубить є вже один викривальщік Гнап називається
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Журналист спрашивает у Пороха, почему в стране нищает народ? Порох етветил, что мол в стране идёт война и много средств тратится на оборону страны. Журналист ещё спрашивает, почему тогда ваши доходы постоянно увеличиваются? Порох отвечает- замолчи рука кремля!
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Запад лишил российского «Федора» комплектующих: Комітет ВР із запобігання корупції обговорює розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання у сфері оборони - Цензор.НЕТ 8900

переманили буржуины мальчика из суперового андроидного робота банкой варенья и пачкой печенья

https://lenta.ru/news/2019/02/27/fedor/
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коли на вошей бризнути діхлохвосом вони шевеляться...
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Оце комітет, на відміну від нацбезпеки. Більше ніж 7 рил і люди є.
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Нука, нука, что нам шиколадные сегодня из новых отмазок предложат?
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а чому ти радіеш що ваше ФСБ провтикало як військові запчістини для українських танків з раісі крали
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Как ярко раскрыл всю суть щикаладного учения перед нами этот тупенький пецебот! Ну прелесть же! То есть, надо чтобы все, всегда, везде крали? Это надо понимать максима вашего щикаладного бога?
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якщо це потрібно щоб вбивати кацапських тварюк то можна
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Слушайте господа, как же низко упало качество работы щиколадных жополизов! Ведь во многом и из за их предельной тупости и криворукости рейтинг Пецякрысы вплотную подбирается к 1,5%??? Или Пецякрыса такая жадная, что аж совсем?
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так що на раісі вже ввели звертання до офіцерського складу ГАСПАДІН а я вчора десь чітав що тільки збираються
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Для особо тупых любителей щиколада поясняю еще раз. Не все, кто против вашего Пецекрисы за кацапстан, поняло? А лучше запиши или на лбу набей! Я живу в Черкассах, совладелец грузовой разборки по Рено, Вольво. Я против Пецякрысы. Я голосую за Юлечку. Так тебе, дауну, понятно???
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так тим паче чому радієш той чувак що кіно це зробив сказав що в третій серії її в гамні утопить
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Щикаладное, что ты зациклилось на пардигпе Пецякрыс или никто? Недостаток витаминов в организме или переизбыток щиколада поледние мозги выел???
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мабудь ви все таки якийсь тупий кацап а не совладєлєц РЕНО ВОЛЬВО
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Щиколадное, ты читать вообще умеешь? Я совладелец разборки Рено, Вольво. Предел тупости щиколадными уже достигнут или мы увидим новые глубины?
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Іван Іванич Іванов ходить вдома бєз штанов Комітет ВР із запобігання корупції обговорює розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання у сфері оборони - Цензор.НЕТ 2126
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В тебе по-ходу розум украли, "запчістіна" соєва Комітет ВР із запобігання корупції обговорює розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання у сфері оборони - Цензор.НЕТ 1022
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Та дивіться уважно відео. Це антикорупційний комітет, а не нацбезпеки. Присутні депутати не від двох фракцій, які будуть задавати питання.
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Может этих дармоедов из комитета разогнать нахрен и поставить туда команду программы "Наші гроші"？
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#хдевашидоказательства
#ахентьікремля
#идитенаработу
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Заметте чем сейчас упорно занята соевая власть. Не расследованием о миллиардных хищениях у оборонпрома во время войны а расследуют тех кто разгласил и раскрыл банду.
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Перед выборами будет хоть какой-то результат и кого-нибудь накажут. А вот после уже никто на это обращать внимания не будет. Здесь дело тактики, а не срубка бабла.
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Я это кино Бигуса два раза просмотрел и что мне бросилось в глаза - как Свинарчук и Жуков ставили раком директоров обронных заводов, чтобы те им делали "предоплату" за детали которых нет и затем директорам заносили конверты с деньгами. А после делали обнал через конвертцентры, которые незаконны. Судя по переговорам они эти деньги пускали на красивую жизнь, на машины, на квартиры и прочее..
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причем в "давлении" на директоров заводов участвовал один раз даже Турчинов по просьбе первого зама секретаря РНБО Гладковского (Свинарчук), а его сын занимался обналом и покупкой недвижимости, т.е. тем что не касается закупки деталей и усилением обороноспособности страны
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Интересно, кто стоит за журналистами? ЦРУ или ФБР? Судя по тому, как переполошился агент Лолита, кто то из этих. Да и про агента Лолиту похоже они слили.
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звісно що ФСБ
Тут в іншому питання, навіщо з себе целку корчити. Не можно бути настільки тупим. щоби раніше усього цього не бачити.
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"ГБР вызывает на допрос нардепа от "Батькивщины" Дубиля по делу о подкупе избирателей, - Луценко"

Ось де причина збудження Пєніса Бігуса, та істерик Йулі!
Один з кандидатів таки да сяде і це бйде Йуля!
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шо там, порошенко себе на мольдивы заработало ?
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замішані багато дерокторі заводів бугалтерів і інших...гарант готує медалі для них...бо вже пропагандонські канали договорились до того що все було правильно...бляха муха....
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Я не зовсім розумію з чого увесь цей сирбор? Усі знали що Пеця олігарх, усі розуміли яке у наших олігархів нутро. Давно вже відомо, що він заробляє на армії. Це й катери, і санітарні богдани і скандал із "корветом Новінського". Суспільство зробило свій вибір - Пеця воює із Москвою, а в замін заробляє. Відповідно заробляють і усі ці прокладки. Ніхто ж навіть не приховував ці останні 5 років - вам незалежна держава, владі кеш.
Зараз то чого таке пожвавлення?
Якщо хтось це не розумів раніше, то він дов.бойоб, якщо хтось вирішив тільки зараз обуритись, то він лицемір.
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Від Рахункової палати каже, що аудит міг здійснюватися лише за дорученням Верховної Ради, але такої вказівки не було. Отже виходить, що у депутатських також була доляха від схеми.
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У нас в политике теперь два клоуна
Зеленский - клоун по профессии
Тимошенко - клоун политический, затеявший импичмент за 4 недели до выборов
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Ви директор, оплачували неіснуючі деталі та отримували за це 80% вілкат. Вас злапали. Що ви робитимете?
Будете скиглити, що "На мєня давілі свєргу! Я нє сєбє брал!" А що вам ще залишається робити?
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Пока адекватная реакция на резонансное расследование.
Надеюсь тольк обсуждениями это не закончиться.
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будем надеяться что каждому виновному вставят ржавую кацапскую полуось от танка по самые уши
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это какой то позор.... это же не мелочь ,
по карманам тырить,
война, оборона.,
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Создали целую кучу всевозможных антикоррупционных органов, не дают им работать . И вместо того, чтоб журналисты обсуждали громкие дела, открытия и решения этих органов- депутаты собрались обсуждать журналистские расследования.
Так самое главное, что журналисты правильно сделали, что сначала выдали материал людям, а не передали эти материалы прокуратуре, например. Там бы их точно похоронили , и никто бы не шатал лодку, чтоб пэтя из неё не вывалился.
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Подивіться цей комітет. Дуже багато цікавої інформації. Поки-що Чумак і Парасюк гарного пенделя дали всім від СБУ до фіскальної служби і антимонопольного комітету. І це публічно. Там ще багато хто ще не висловився. Зараз Єгор Соболєв (Самопоміч).
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Пшик от говорящей жопы Коломойского Ануса-Бигуса
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Вот "бигус", который "заметил" коррупцию за месяц до выборов президента, а до этого 5 лет молчал - "молодец", его за это похвалить надо. Комітет ВР із запобігання корупції обговорює розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання у сфері оборони - Цензор.НЕТ 4394 А за то, что тупо слил людей, каналы и способы поставок запчастей и комплектации из вражеской страны и лезет, куда не надо, и нанес ущерб боеспособности ВСУ, пусть сядет лет на 10. Если бы при развале СССР власти Украины подумали о том, что заводы по производству военной(и не только) техники и ее ремонту остаются в Орде, а техника постоянно требует запчасти и комплектацию или, хотя бы, чертежей и технологии производства, и забрали бы часть из них, этой проблемы бы не было.
В Орде постоянно садят украинцев, которые занимаются "добычей" документации на изделия,
которые эксплуатируются, но в Украине документации нет, чтобы можно было ремонтировать

что-то в Украине.
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Вот "бигус", который "заметил" коррупцию за месяц до выборов президента, а до этого 5 лет молчал

це ж чиста брехня, відкрийте гугл, там все є, ще три роки назад..
у людей куряча пам'ять, за вчора вже нічого не пам'ятають і
голосують за тих, хто їх не один раз обдурив, але щось
красиво наобіцяв..


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Сами откройте гугл и поищите то, о чем я написал, или попробуйте сами что-то в Орде добыть на военных заводах - запчасти, комплектацию и документацию - и привезти в Украину - НКВД поймает и посадит лет на 5.Перепродажами, коррупцией, которой в Орде, слава Богу, немеряно - почти без вопросов. Армию надо на технику НАТО переводить (если Украина туда на самом деле хочет) и как можно быстрее отказываться от гнилого лома производства СССР.
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немає питань, що тягли котрабас..

питання у тому, що петіни друзі розтягли по своїх
кишенях біля 5 млрд гривень на військових поставках,

і петя їм ще не відрубав руки, а тільки прикривав
і захищав
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також питання в тому, що петіни друзі
скуповували і навіть брали задарма
складові на військових складах ВСУ,
а потім продавали з накруткою 2,5-3 рази
на бронетанкові заводи
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впаривать контробанду по завышенной цене,это как признак патриотизма ? а соевая банда не пробовала патриотить не за бабки ,а просто так как народу советуют... за честь,за мову ,за армию? Комітет ВР із запобігання корупції обговорює розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання у сфері оборони - Цензор.НЕТ 5449
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На шикалодном фронте паника. Похоже, здоровые силы побеждают. После третьей серии ждём бегство
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Всі підприємства використовують подібні схеми. Вся тіньова економіка (40 - 50%) базується на цих сірих схемах.
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ні сбу, ні прокуратура, ні рахункова палата, ні нова дбр
нічого не робили, щоб якось зупинити махінації петіних друзів
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Саакашвили еще в 2016 году раскрыл схему оборудки с закупкой оружия замглавы СНБО Гладковським. Чем это закончилось для Саакашвили все знают. А теперь они типа удивленных из себя строят, твари бесстыжие!
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Говорят, Саакашвили его ещё в 2013 году раскрыл. Так сказать, сработал на опережение.
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Барна предлагает расследование по коррупции потроха и его своры передать тем кого потрох поставил на должности в СБУ, ГПУ и т.д. Сволочь барна наверное думает, что народ схавает.
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так наглецы уже говорят запчасти до бтр ,это не вооружение, котороче понятно это дело соевая банда будет тянуть, и закроют грифом секретно --- там повязаны все
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Бігусу підсунули зіпсований мікрофон
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"Последняя серия стосуется всех проавоохороных органов"
.
И тишина Комітет ВР із запобігання корупції обговорює розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання у сфері оборони - Цензор.НЕТ 9128.
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Якщо у телевізорі кажуть шо Путін нападе - значить знов шось вкрали.
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Вашим "бигусом" сейчас реально СБУ займется за то, что лезет, куда не надо.
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Барна прав, надо приглашать российских поставщиков, для ответов по поводу цен и качества запчастей.
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Почему именно этим щенкам поручили снабжение? Что за бред?!
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что с 24-м каналом? картинка пикселями лезет, звук спотыкается (и на Воле и на МістоТВ). наверное над Киевом гроза? Комітет ВР із запобігання корупції обговорює розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання у сфері оборони - Цензор.НЕТ 3394
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР по предотвращению коррупции обсуждает расследование программы "Наші гроші" о хищении в сфере обороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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