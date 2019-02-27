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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кернес (1111) транспорт (1265) Харьков (4182) Антимонопольный комитет (282)

 В Антимонопольном утверждают, что у Кернеса не было оснований повышать стоимость проезда в метро

Антимонопольный комитет передал в прокуратуру материалы о нарушениях при повышении стоимости проезда в городском электрическом транспорте Харькова.

Об этом сообщает официальный сайт Харьковского теротделения АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, решение об увеличении стоимости проезда не соответствовало порядку формирования тарифов.

"В ходе проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины предварительно установлено, что в калькуляции включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров и противоречат Порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена), утвержденного приказом Министерства транспорта и связи Украины", - отмечают в Антимонопольном.

Смотрите: Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт. ФОТОрепортаж

Они также добавляют, что информацию о необоснованном увеличении тарифов было направлено в прокуратуру Харьковской области.

Как известно, в Харькове в начале февраля проезд в метро подорожал с 5 гривен до 8.

19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах в трамваях, троллейбусах и метро.

20 февраля исполком Харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении цены проезда в городском транспорте. Согласно документам, опубликованным в реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля 6 грн за поездку в трамвае или троллейбусе и 8 грн - за метро.

Также смотрите: "Хозяйственник кончился": сотни людей в центре Харькова протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте. ФОТО

После этого под окнами Кернеса собрался многотысячный митинг - люди требовали выполнить решение суда и не повышать стоимость проезда в общественном транспорте.

Источник: https://censor.net.ua/n3114023
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо бы ещё разобраться с основаниями повышения курса доллара в 3,5 раза и повышения цены на газ в 8,5 раз...
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А чьо? Як довірена особа бариги на виборах - має право завишати ціни. Не вірите - запитайте у луценчихи, вона підтвердить.
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маячня. Ніхто не підвищує тариф на 50 % за місяць до виборів, це скоріше підстава для Порошенко. Тому що у Харкові у нього бів рейтінг мінімум 10 %, і тут треба підняти тариф раптом.
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а в Одессе поднявшей 4 года назад проезд в маршрутках 7 гривен значит были оснвоания мля АМКУ как проститутки....
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все повышают и Кернес повысил..... В Антимонопольном утверждают, что у Кернеса не было оснований повышать стоимость проезда в метро - Цензор.НЕТ 4386
Вон на Роттердаме ++ какой навар, а тут к мелочи прицепились...
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Будут возмущаться за цены проезда , он им лавочки купит что сидели а не ездили В Антимонопольном утверждают, что у Кернеса не было оснований повышать стоимость проезда в метро - Цензор.НЕТ 650
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Хорошо бы ещё разобраться с основаниями повышения курса доллара в 3,5 раза и повышения цены на газ в 8,5 раз...
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А можно мне тоже на работу в Антимонопольный комитет устроится? Обязуюсь раз в пол года тоже что-то там "утверждать" и "заявлять".
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устроиться можно , но боюсь отбор не пройдешь, там конкурс три чемодана капусты на место В Антимонопольному комітеті стверджують, що у Кернеса не було підстав підвищувати вартість проїзду в метро - Цензор.НЕТ 3895
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У Кличко тоже не было. И что? Терпилы схавали.
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гепа решил то же пороттердамить +++++ как и его нынешний шеф.
хорошо шо хоть не Бостон+++
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а у педалика тупоголового были основания?
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У Гепы было железное основание повысить цену - очень денег хочется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Антимонопольном утверждают, что у Кернеса не было оснований повышать стоимость проезда в метро
 
 
 
 
 
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