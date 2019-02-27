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 Политика Украины
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Все про:безопасность (672) ВР (22673) оборона (1048) трансляция (61)

 Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны ВР рассмотрел вопрос о скандале в оборонной сфере

Сегодня, 27 февраля 2019 года, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос коррупции в оборонной сфере по фактам, обнародованным журналистами программы "Наші гроші". Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию этого заседания.

15:15На заседании присутствуют не все члены комитета. Кворума для его полноценного заседания нет. Члены комитета обмениваются

Секретарь комитета Винник предложил пригласить военного прокурора Матиоса на завтрашнее заседание ВР, чтобы заслушать от него информацию о ходе расследования фактов коррупции в оборонном ведомстве.

15:18Член комитета, нардеп Бригинец предлагает выяснить, откуда именно журналисты получили информацию о фактах коррупции в оборонной сфере.

15:19 Глава комитета Пашинский напомнил о том, как после расследования журнала "Новое время" страна не смогла получить поставку 31 БМП. Он подчеркивает, что необходимо отделить в теперешнем скандале в оборонной сфере "политический пиар" от действительных правонарушений. "Превращать это в цирк и клоунаду я лично не позволю".

15:22Члены комитета проголосовали за то, чтобы принять обращение к главе Верховной Рады с просьбой пригласить на завтрашнее заседание сотрудников НАБУ и военной прокуратуры. Они должны рассказать о ходе расследования дела о коррупции в оборонной сфере.

15:23 К работе комитета присоединился нардеп Тетерук. Теперь у комитета есть кворум, он продолжает работу.

15:40Комитет рассмотрел вопросы обустройства государственной границы и завершил свою работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3114018
 
 
 Топ комментарии
 
Ха ха ха ...рассматривает такая же коррупционная рожа с семейным подрядом в той же структуре ...да здравствует соевая справедливость ! Ура !
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Пашинский! Обсуждает коррупцию в оборонной сфере! Это номер!!! Волки обсуждают неправомерность задирания овец ними же!
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Кто Винник и Пашинский?
Бу-га-га
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Ха ха ха ...рассматривает такая же коррупционная рожа с семейным подрядом в той же структуре ...да здравствует соевая справедливость ! Ура !
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Пашинский! Обсуждает коррупцию в оборонной сфере! Это номер!!! Волки обсуждают неправомерность задирания овец ними же!
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ну все, хана)) крадіям! 1000років розстрілу)), і таке інше!
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плять..да начните уже сажать коррупционеров!!!...о пять пи*деж!!!! а там еще протянут, а потом все забудут... и так всегда!!!!
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Не будь наивньім, аферист афериста может посадить только на другую схему
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Воришки и коррупционеры ещё не теряют надежды выкрутится из свинарчукского скандала.
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Кворума для его полноценного заседания нет. Члены комитета обмениваются)))
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рассматривает вопрос о скандале в оборонной сфере...

А что есть хоть одно реальное доказательство?
Что рассматривать, если кроме пустой болтовни ничего нет.
Где показания, где документы, где свидетели?
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зато зрадойоги оживились. чем бы дитя не тешилось
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кто записался, тот и в комитете.

бют решил в другие записаться
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Хотілося б знати, яке є підгрунтя під цим "скандалом". Чи, може, це є лише прояв Юліної істерики через те, що вона ніяк не виходить у другий тур? Тоді запасаймося терпінням і поп-корном.
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Только когда Пецю скинут с трона,тогда и будут расследования..))
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Видимо во второй тур выходят Порох и Смешко, единственные приличные кандидаты.
Занимательно, как подняли вой на фоне настоящей зрады, после отмены КС закона о преследовании за незаконное обогащение.
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Смешко - другого мнения о порошенкоприличномкандидате.
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А вам уже методички выдали? А то вчера все порохоботы сидели тихо как мыши под веником.
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Прилади нічного бачення закуповуються Укроборонпромом у США по ціні, утричі вищій, ніж вони коштують на внутрішньому ринку США. На цих словах Андрія Тетерука, голова комітету перервав доповідь Андрія, встав зі столу і закрив засідання комітету.
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Ведь элементарно проверить фирмы-прокладки. Пусть покажут договора на закупку запчастей, банковские выписки с оплатой поставщикам. Но это контрабанда, значит ничего этого нет, вот и доказательства. Все на поверхности. А Виннику надо знать, откуда журналисты информацию получили... Откуда-откуда... От верблюда...
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Требую возобновить в паспорте графу - национальность,и убрать жидов от власти!!!хватит пихать свою хуцпу во все щели!!!
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Вот єто по нашему, Комитет по вопросам национальной безопасности рассмотрел дело о коррупции и мародерстве в комитете по вопросам национальной безопасности Комітет з питань національної безпеки і оборони ВР розглядає питання про скандал в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 9081
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по вопросам национальной безопасности и обороны ВР рассмотрел вопрос о скандале в оборонной сфере
 
 
 
 
 
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