 Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны ВР рассмотрел вопрос о скандале в оборонной сфере

15:15На заседании присутствуют не все члены комитета. Кворума для его полноценного заседания нет. Члены комитета обмениваются

Секретарь комитета Винник предложил пригласить военного прокурора Матиоса на завтрашнее заседание ВР, чтобы заслушать от него информацию о ходе расследования фактов коррупции в оборонном ведомстве.

15:18Член комитета, нардеп Бригинец предлагает выяснить, откуда именно журналисты получили информацию о фактах коррупции в оборонной сфере.

15:19 Глава комитета Пашинский напомнил о том, как после расследования журнала "Новое время" страна не смогла получить поставку 31 БМП. Он подчеркивает, что необходимо отделить в теперешнем скандале в оборонной сфере "политический пиар" от действительных правонарушений. "Превращать это в цирк и клоунаду я лично не позволю".

15:22Члены комитета проголосовали за то, чтобы принять обращение к главе Верховной Рады с просьбой пригласить на завтрашнее заседание сотрудников НАБУ и военной прокуратуры. Они должны рассказать о ходе расследования дела о коррупции в оборонной сфере.

15:23 К работе комитета присоединился нардеп Тетерук. Теперь у комитета есть кворум, он продолжает работу.

15:40Комитет рассмотрел вопросы обустройства государственной границы и завершил свою работу.