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 Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны ВР рассматривает вопрос о скандале в оборонной сфере. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 27 февраля 2019 года, проходит заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию этого заседания.

15:15На заседании присутствуют не все члены комитета. Кворума для его полноценного заседания нет. Члены комитета обмениваются

Секретарь комитета Винник предложил пригласить военного прокурора Матиоса на завтрашнее заседание ВР, чтобы заслушать от него информацию о ходе расследования фактов коррупции в оборонном ведомстве.

15:18Член комитета, нардеп Бригинец предлагает выяснить, откуда именно журналисты получили информацию о фактах коррупции в оборонной сфере.

15:19 Глава комитета Пашинский напомнил о том, как после расследования журнала "Новое время" страна не смогла получить поставку 31 БМП. Он подчеркивает, что необходимо отделить в теперешнем скандале в оборонной сфере "политический пиар" от действительных правонарушений. "Превращать это в цирк и клоунаду я лично не позволю".

Источник: https://censor.net.ua/n3114018
 
 
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Ха ха ха ...рассматривает такая же коррупционная рожа с семейным подрядом в той же структуре ...да здравствует соевая справедливость ! Ура !
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ну все, хана)) крадіям! 1000років розстрілу)), і таке інше!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по вопросам национальной безопасности и обороны ВР рассматривает вопрос о скандале в оборонной сфере. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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