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 Политика Украины
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Все про:дети (3466) пенсия (1818) Порошенко (16448) прожиточный минимум (140) субсидия (469)

 Порошенко предлагает ввести ежемесячную компенсацию многодетным семьям в размере прожиточного минимума

Президент Украины Петр Порошенко предложил каждый месяц выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере прожиточного минимума.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

"Индексация пенсий, монетизации субсидий - два точных выстрела в борьбе с бедностью. И я предлагаю еще один шаг: каждая семья, которая имеет троих и более детей получит на третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию каждый месяц в размере прожиточного минимума", - сообщил Порошенко.

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Порошенко предлагает ввести ежемесячную компенсацию многодетным семьям в размере прожиточного минимума 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114017
 
   
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Він так скоро сам своєю грудью буде годувати сиріт,мабуть зовсім погані перспективи у Петруся))
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в бюджеті закладено? чи діяти буде лише до квітня?
Ой посипалась лоліта...
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Так он же, наверное, из своих будет башлять..
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воно за 5 копійок вдавиться.. яке там з своїх
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Особенно тем алкашкам, которые клепают детей конвейерным способом. Вы сначала службы создайте, чтоб проверяли как расходуются деньги.
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Пізно пити Боржомі, та і сама пуста ідея вже нічого не допоможе.
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И таким образом прослойка социальных паразитов будет умножаться.
Я против.
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Не Пэтро, не пойдет, наркоманы и так плодятся как тараканы.
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Ну выберете меня, пожайлустаааа!
Я хороший, все верну, только проголосуйтееееее!
Не хочу в тюрмуууууу!!!!
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а этот все голоса купить пытается, но шота не покупается ничего😀😀
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Это типа "Каждой многодетной семье по рошенке" ? Пізно вср@вся.
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Серьезно? За чей счет банкет? Давайте уж совсем содержание багатодетных семей перекинем на других. В странне экономика должна работать, что бы средства были на содержание семей. Остатки среднего класса добивают субсидиями, и такого рода предложениями.
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кроме как всех купить , у петрушки мозгов больше ни что нет
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Паниковский вас всех купит и продаст!! (с)
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Цигане обрадуются, работать не нужно, только компенсации собирай и циган рожай по десятку-два
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и пиноккио нос растет, а у петра алексеевича краснеет
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При этом НЕВЫПОЛНЕНИЕ бюджета января составляет 12 млрд.!! Что бы ещё предложить такое???
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" любі мої - це геноцид власного народу та цинічний подкуп довірливого електорату " (с)
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Краще б козел ти зробив один влучний постріл собі в голову. Дивись і щось почне рухатися в цій країні.
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прикольно.... а с 01.07.2014 года взяли и уменьшили размер выплаты на третьего ребенка со 120000 грн до 42000...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко предлагает ввести ежемесячную компенсацию многодетным семьям в размере прожиточного минимума
 
 
 
 
 
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