 Порошенко предлагает ввести ежемесячную компенсацию многодетным семьям в размере прожиточного минимума

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

"Индексация пенсий, монетизации субсидий - два точных выстрела в борьбе с бедностью. И я предлагаю еще один шаг: каждая семья, которая имеет троих и более детей получит на третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию каждый месяц в размере прожиточного минимума", - сообщил Порошенко.

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