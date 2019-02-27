 Порошенко предлагает ввести ежемесячную компенсацию многодетным семьям в размере прожиточного минимума

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.
"Индексация пенсий, монетизации субсидий - два точных выстрела в борьбе с бедностью. И я предлагаю еще один шаг: каждая семья, которая имеет троих и более детей получит на третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию каждый месяц в размере прожиточного минимума", - сообщил Порошенко.
Ой посипалась лоліта...
Я против.
Я хороший, все верну, только проголосуйтееееее!
Не хочу в тюрмуууууу!!!!
и пиноккио нос растет, а у петра алексеевича краснеет