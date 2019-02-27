 У меня нет механизма, чтобы специально охранять активистов. И отдельной категории дел - нападения на активистов - в законе тоже нет, - глава Нацполиции Князев.

Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Объясню кратко. Отдельной категории дел – нападения на активистов – нет. Закон только предусматривает отдельную норму относительно нападений на журналистов", – сказал Князев.

"У меня нет дополнительного инструмента, чтобы специально кого-то охранять, не имея для этого оснований. А количество людей, которых мы охраняем в рамках уголовных производств, достаточно велико", – добавил глава Нацполиции.

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О нападениях на активистов полицейские докладывают так же, как и о любых других правонарушениях.

"Например, вчера в Одессе человеку, который борется с незаконными застройками, сожгли машину. По этому правонарушению мне докладывал руководитель Одесской областной полиции наряду с другими событиями, которые были в Одессе. Одесса течение суток регистрирует около 300 правонарушений. Если они все их мне будут перечислять, на это дня не хватит.

При этом, по словам Князева, руководители полиции на местах знают активистов, специализирующихся на тех или иных горячих темах.

"Они – я убежден – знают всех жителей их регионов, которые имеют чувство повышенной справедливости. То есть, постоянных участников одних и тех же массовых акций или каких-то узконаправленных – те за строительство, те за рыбу, те за воздух, я там не знаю, за янтарь, за уголь, за соль, и знают о каких-то проблемах. Они, конечно, известны нам – полиции. Мы с ними пытаемся коммуницировать и не подвергать их дополнительной опасности", – сказал глава Нацполиции.

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По словам Князева, в 2018 году было зарегистрировано 40 заказных убийств. Сколько из них – убийства активистов, в полиции сказать не могут.

"Количество таких преступлений примерно одинаково по сравнению с предыдущими годами, но имеем позитивную динамику в их раскрытии. Из 40 совершенных заказных убийств раскрыто 27. Для сравнения: в 2017 году из 39 зарегистрированных раскрыто 20, в 2016–м из 41 раскрыто 18. Но в последние годы такие преступления удается все чаще раскрывать еще на стадии подготовки", – сказал Князев.

Полный текст интервью с главой Нацполиции Сергеем Князевым читайте здесь.