 У меня нет механизма, чтобы специально охранять активистов. И отдельной категории дел - нападения на активистов - в законе тоже нет, - глава Нацполиции Князев.

Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Объясню кратко. Отдельной категории дел – нападения на активистов – нет. Закон только предусматривает отдельную норму относительно нападений на журналистов", – сказал Князев.
"У меня нет дополнительного инструмента, чтобы специально кого-то охранять, не имея для этого оснований. А количество людей, которых мы охраняем в рамках уголовных производств, достаточно велико", – добавил глава Нацполиции.
Читайте на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем
О нападениях на активистов полицейские докладывают так же, как и о любых других правонарушениях.
"Например, вчера в Одессе человеку, который борется с незаконными застройками, сожгли машину. По этому правонарушению мне докладывал руководитель Одесской областной полиции наряду с другими событиями, которые были в Одессе. Одесса течение суток регистрирует около 300 правонарушений. Если они все их мне будут перечислять, на это дня не хватит.
При этом, по словам Князева, руководители полиции на местах знают активистов, специализирующихся на тех или иных горячих темах.
"Они – я убежден – знают всех жителей их регионов, которые имеют чувство повышенной справедливости. То есть, постоянных участников одних и тех же массовых акций или каких-то узконаправленных – те за строительство, те за рыбу, те за воздух, я там не знаю, за янтарь, за уголь, за соль, и знают о каких-то проблемах. Они, конечно, известны нам – полиции. Мы с ними пытаемся коммуницировать и не подвергать их дополнительной опасности", – сказал глава Нацполиции.
Также на Цензор.НЕТ: На Херсонщине избили битами активиста, помогавшего комиссии Рады расследовать убийство Гандзюк, - член ВСК, нардеп Луценко
По словам Князева, в 2018 году было зарегистрировано 40 заказных убийств. Сколько из них – убийства активистов, в полиции сказать не могут.
"Количество таких преступлений примерно одинаково по сравнению с предыдущими годами, но имеем позитивную динамику в их раскрытии. Из 40 совершенных заказных убийств раскрыто 27. Для сравнения: в 2017 году из 39 зарегистрированных раскрыто 20, в 2016–м из 41 раскрыто 18. Но в последние годы такие преступления удается все чаще раскрывать еще на стадии подготовки", – сказал Князев.
Полный текст интервью с главой Нацполиции Сергеем Князевым читайте здесь.
Дмитро Кисельов - головний пропагандист Росії. Він регулярно публікує у своїй телепрограмі проти тих, кого він ототожнює як ворогів імперії Путіна. У 2014 році він сказав з точки зору прайм-тайм: "Росія - єдина країна в світі, здатна перетворити США на радіоактивний пил." Він любить говорити це пластично - як ніби заява недостатньо загрозлива, - зазначив він. Екран за ним грибне хмара.
Кісельов знову привернув увагу ще на початку лютого. Не з мови ненависті, а з заявою про його племінника. Це Сергій, сказав він в інтерв'ю популярному каналу YouTube "vDud", був громадянином Німеччини, що проживає в Німеччині і зараз перебуває у в'язниці - тому що він воював на стороні сепаратистів як командир на сході України і навіть отримав медаль \ t , "Я росіянин, я боюся", - сказав він. Це звучало авантюрно.
Важкий злочин проти української держави
Згідно з WELT-дослідженнями, факти не зовсім такі, як описав Кіссельов. Однак одне можна сказати: станом на середу громадянин Німеччини має бути суджений у суді в мюнхенському районному суді, який звинувачується в тому, що підготував серйозний злочин проти української держави.
За словами Сергія К., у серпні 2014 року він пройшов парафіяльну підготовку в Санкт-Петербурзі для боротьби з боку сепаратистів на сході України. Крім того, існують підозри у порушенні Закону про контроль за військовою зброєю.
За даними обвинувачення, К. був під час навчання у володінні повністю автоматичної зброї марки «Калашников» і напівавтоматичного самозарядного пістолета, каже Флоріан Глівіцкий, суддя і прес-секретар Вищого обласного суду Мюнхена.
Тому розслідування повертається до анонімних звернень до Федерального прокурора та прокурора Інгольштадту. Наприкінці 2017 року в Баварському центральному офісі по боротьбі з екстремізмом і тероризмом (ZET) в Генпрокуратурі Мюнхена були ініційовані попередні розслідування, а пізніше провадження було об'єднано там.
У травні 2018 року слідчі подали заявку на європейський ордер на арешт. Сергій К. був остаточно заарештований в Болгарії і екстрадований до Німеччини у серпні 2018 року. З тих пір він перебуває під вартою. Його адвокат не хоче коментувати до початку судового розгляду.
"Священик Сергій" почав свою службу в 2002 році
Хронологія частково узгоджується з даними дядька Кисельова про його племінника. Наприклад, після розгортання на сході України Сергій К. вперше виїхав на гору Афон, православну монастирську республіку в Греції, а пізніше на "монахи" в Болгарії, де був заарештований. Але засудження за тероризм, як стверджує телеведучий, не існувало. Чи справді К. воював на сході України не було предметом розгляду, пояснила суддя Глівіцкий.
Коли сьогодні 48-річна приїхала до Німеччини, не може бути точно зрозуміла. Це, мабуть, переконання, що привело його до південної Німеччини. Згідно з дослідженням WELT, Православна Церква відіграє важливу роль у житті Сергія К..
На сайті Руської Православної Зарубіжної Церкви є запис з 2002 року, в якому вітається "священик Сергій", який повинен стежити за громадами в Інгольштадті, Ландсхуті і Лінці, а також проводити служби в Бад-Кіссінгене.
У наступні роки він також згадується у звітах про церковні служби в Зальцбурзі та Мюнхені. На іншому сайті - фото Сергія К., довге волосся і борода, з чорним священичим халатом і хрестом на шиї.
Проте, у своєму профілі соціальних медіа в «Однокласниках» він демонструє себе приватно, наприклад, в барі з російською назвою в Інгольштадті. Остання активність на стіні його соціальних мережевих фільмів датується червнем 2014 року - йому сподобався внесок "Антимайдану" та "Новоросії", людей, які звинувачували протести на Майдані Києва як підрив фашистів позначимо і є для Великої Русі, включаючи Донбас.
Він також міг покладатися на свою віру під час воєнізованої підготовки, за якою він зараз перебуває під судом. На російському Facebook колезі ВК є фотографія, на якій нібито можна побачити К.. Він має дванадцять інших чоловіків - більшість з них одягнені в камуфляж - в тренажерний зал у Санкт-Петербурзі. У своїх руках вони тримають прапори самопроголошеної Донецької народної республіки та Російської імперії.
У самоописанні "Імперського легіону", логотип якого стоїть на стіні кімнати, говориться, що це "православне братство", яке має славну історію і захищає "інтереси російського народу на всіх фронтах".
З початку війни на сході України волонтери з сепаратистської сторони боролися не тільки з Росії та колишніх радянських держав, а й із Заходу, наприклад, з Італії чи Німеччини. У 2015 році місцеві сили безпеки оцінили число німецьких винищувачів на рівні не менше 100. Більшість бойовиків є російськими німцями, включаючи декількох колишніх солдатів Бундесверу.
Постачальник курсу з підключенням до "Імперського легіону" відкрито рекламує для навчання на зброї. Бойові прийоми в місті та лісі, топографія та спілкування можна дізнатися там, згідно зі сторінкою ВК. Організатори завантажують відео з тренувань зйомки. З малюнком вони шукають учасників "Вступу в АК", тобто "Awtomat Kalaschnikowa".
Детальний «партизанський тренінг» коштує еквівалент декількох сотень євро. Записи поділяються на сторінках волонтерських асоціацій та прихильників.
Інша фотографія показує того ж чоловіка «Імперського легіону» через півроку - на урочистій церемонії в Санкт-Петербурзі, під час якої націоналістичний рух нагороджував борцям. Золота медаль, зображена на фотографіях, показує орел, що стоїть на ініціалах бойової сили. Він обрамлений вінок, який говорить: "За заслуги в бою". Знову ж таки, присутній священик.
Але зі славою вона закінчилася зараз. Протягом трьох запланованих днів суду, бойовий священик або священичий Сергій К. повинен відповісти в Німеччині на можливі дії, за які він святкується в інших місцях.
Ссылка на оригинал:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189448689/Muenchen-Deutscher-wegen-Kampfausbildung-in-Russland-vor-Gericht.html
"активист"...
Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией.
__________________________
И как идет расследование? Хотя вполне возможно этих бандюков крышуют правоохранители и вряд ли это дело будет раскрыто. С такими деятелями как Луценко и Аваков беспредельщики всегда найдут себе крышу, были бы деньги.