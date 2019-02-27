 ГБР вызывает на допрос нардепа от "Батькивщины" Дубиля, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге 27 февраля.

"Могу подтвердить, что Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос", - сказал генпрокурор.

"К Дубилю претензии есть, поскольку именно он, по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, организовавних "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда", - добавил Луценко.

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По словам генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

"У нас есть вопросы к господину Дубилю, и если он проявит добрую волю, то завтра следователь ГБР задаст ему эти вопросы", - сказал Луценко.

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Как сообщалось, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.