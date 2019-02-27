 ГБР вызывает на допрос нардепа от "Батькивщины" Дубиля, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге 27 февраля.
"Могу подтвердить, что Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос", - сказал генпрокурор.
"К Дубилю претензии есть, поскольку именно он, по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, организовавних "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда", - добавил Луценко.
По словам генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".
"У нас есть вопросы к господину Дубилю, и если он проявит добрую волю, то завтра следователь ГБР задаст ему эти вопросы", - сказал Луценко.
Как сообщалось, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.
1 - За 5 лет правления Порошенко, было посажено коррупционеров больше, чем за период 1991 - 2014 года.
2 - За 5 лет правления Порошенко, было отремонтировано дорог больше, чем за период 1991 - 2014 года.
3 - За 5 лет правления Порошенко, было создано новейшего вооружения больше, чем за период 1991 - 2014 года.
4 - За 5 лет правления Порошенко, Армия Украины стала Армией достигнув по военной мощности 10 места в Европе.
5 - За 5 лет правления Порошенко, Украина получила евро-ассоциацию, безвизовый режим, Томос и это больше, чем за период 1991 - 2014 года.
6 - За 5 лет правления Порошенко, было построено и модернизировано заводов - больше, чем за период 1991 - 2014 года.
7 - За 5 лет правления Порошенко, было выиграно судов против РФ, больше, чем за период 1991 - 2014 года.
8 - За 5 лет правления Порошенко, курс доллара имеет реальный курс, а не искусственный на что 24 года прожигались налоги украинцев.
9 - За 5 лет правления Порошенко, во владение Украины, вернули больше предприятий, чем за период 1991 - 2014 года.
10 - За 5 лет правления Порошенко, экспорт украинских товаров в страны запада, увеличился с 10 до 70% что значительно больше чем за период 1991 - 2014 года.
10 - За 5 лет правления Порошенко, с Украины бежали практически все Олигархи которые в последствии были арестованы за рубежом и это больше чем за период 1991 - 2014 года.
PS: Зачем украинцам клоуны, мошенницы и популисты - Если один Порошенко, делает больше чем Они вместе взятые за 50 - 100 лет?