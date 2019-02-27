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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
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 ГБР вызывает на допрос нардепа от "Батькивщины" Дубиля, - Луценко

Государственное бюро расследований 28 февраля вызывает на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге 27 февраля.

"Могу подтвердить, что Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос", - сказал генпрокурор.

"К Дубилю претензии есть, поскольку именно он, по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, организовавних "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда", - добавил Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей", - Луценко об инциденте в Сумах

По словам генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

"У нас есть вопросы к господину Дубилю, и если он проявит добрую волю, то завтра следователь ГБР задаст ему эти вопросы", - сказал Луценко.

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Как сообщалось, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.

Источник: https://censor.net.ua/n3114013
 
 
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В Ростов Юру не возьмут.. Старается бедолага.. надеется на что-то
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А от він візьме і болт заб"є на ваш виклик. І що ви будете робити?
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что ,что .... а как обычно ,если не придет то Путин нападет скажут
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Что сделал Прошенко, простыми словами. Статистика имеется в свободном доступе.

1 - За 5 лет правления Порошенко, было посажено коррупционеров больше, чем за период 1991 - 2014 года.

2 - За 5 лет правления Порошенко, было отремонтировано дорог больше, чем за период 1991 - 2014 года.

3 - За 5 лет правления Порошенко, было создано новейшего вооружения больше, чем за период 1991 - 2014 года.

4 - За 5 лет правления Порошенко, Армия Украины стала Армией достигнув по военной мощности 10 места в Европе.

5 - За 5 лет правления Порошенко, Украина получила евро-ассоциацию, безвизовый режим, Томос и это больше, чем за период 1991 - 2014 года.

6 - За 5 лет правления Порошенко, было построено и модернизировано заводов - больше, чем за период 1991 - 2014 года.

7 - За 5 лет правления Порошенко, было выиграно судов против РФ, больше, чем за период 1991 - 2014 года.

8 - За 5 лет правления Порошенко, курс доллара имеет реальный курс, а не искусственный на что 24 года прожигались налоги украинцев.

9 - За 5 лет правления Порошенко, во владение Украины, вернули больше предприятий, чем за период 1991 - 2014 года.

10 - За 5 лет правления Порошенко, экспорт украинских товаров в страны запада, увеличился с 10 до 70% что значительно больше чем за период 1991 - 2014 года.

10 - За 5 лет правления Порошенко, с Украины бежали практически все Олигархи которые в последствии были арестованы за рубежом и это больше чем за период 1991 - 2014 года.

PS: Зачем украинцам клоуны, мошенницы и популисты - Если один Порошенко, делает больше чем Они вместе взятые за 50 - 100 лет?
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Слишком убого выглядят твои аргументы против полотна достижений Порошенко - Не позорься.
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ДА че ты тут простыню свою развернул, проще напиши - "Кернес, Нарик, Свинарчук" и дайте мне еще пять лет помарадёрствовать
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11. Ше ніхто так не брехав про "досягнення" гаранта, як при Порошенко.
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Для таких как ты, заглавие имеется.
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Тебе абы шо ляпнуть - для дурака легче плеваться в собеседника чем приводить убедительные аргументы.
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умник полный список фамилий 1 списка в студию , иначе ты балабол соевый
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там нема аргументів, лише одна діабетична брехня .. вчи українську, кацапе, а то не попустить навіть із свічкою в дупі
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Денис, метать бисер перед рашкотроллями и зрадофилитиками напрасное дело. Это все равно что рассказывать глистам как прекрасна жизнь вне кишечника и жопы.
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то його розстріляють чи повісять?.. шо там Ляшко каже?
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зачем вы это им предлагаете, ну хотят они бояру и мох.
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То золоті свині, оберігаються самим ПеПой.
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Предлагали деньги за голос для Пети,а виноват депутат Юли
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окно разбила мама ,но виноват папа он голову убрал в момент броска ДБР викликає на допит нардепа від "Батьківщини" Дубіля, - Луценко - Цензор.НЕТ 4390
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прессуха БЮТ і Гриценка. Ні Вілкула, ні Бойко ні Зелєнского наша прокуратура не трога. Совпадєніє?
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Может лучше недогаранта вызвать. Он подачки пенсионерам раздает так, что аж гай шумить. Любой адекватный человек понимает, что это подкуп чистой воды. Причем за деньги налогоплатильщиков
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А Свинарчук случаем не баллотриуется в президенты Украины??? вот ему уже сделали предвыборный пиар и известность во всей стране. И лозунг у него готов : "Армия, мова, импортозамещение!!" И фперед к победе!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР вызывает на допрос нардепа от "Батькивщины" Дубиля, - Луценко
 
 
 
 
 
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