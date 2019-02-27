 "Мы должны проложить линии электропередач в Европу", - Порошенко анонсировал "энергетический "безвиз""

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенков среду в Запорожской области, во время запуска первых ветряных турбин Приморской ВЭС.
"Украина до сих пор является членом Энергетического объединения, которое существует со времени бывшего Советского Союза. У нас единая энергосистема с Россией и это неправильно. Мы должны проложить линии электропередач. Куда? В Европу, поскольку там самый мощный рынок. Электроэнергия, которая будет вырабатываться тут и сейчас, будет продаваться в Европу", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что продажу электроэнергии в Европу можно назвать "энергетическим "безвизом" для украинской продукции".
"А энергетический "безвиз" и поставки электроэнергии на наиболее мощный рынок мира – это новые валютные поступления, укрепление национальной валюты и увеличение энергетической независимости", - сказал П.Порошенко.
А то,что на временных перетоках работают все - выше понимания.
Ігор Коломойський зробив ставку на двох кандидатів - Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко. Обох він бачить у другому турі. Аби там стовідсотково опинився шоумен із "95 кварталу", потрібно активно підгрібати проросійський електорат
Зеленський відреагував на скандал, спричинений журналістським розслідуванням про схеми в "Укроборонпромі". Зі схвильованим виглядом у своєму відеоролику він повідомив, що "люди, які прийшли до влади на крові, заробляють на крові". І далі розвинув цю тезу: "…контрабанда з Росією можна, б/у-шні запчастини в обмін на життя наших солдатів можна, конфєти можна, MARUV - не можна". Не забув і про передвиборчий слоган Петра Порошенка "Армія. Мова. Віра". Зокрема, повідомив про "штучне розділення людей питанням мови". Висновок Зеленського: "…кандидатів багато - когось, крім вас, оберемо".
У це коротке відео компактно вклалася ціла низка давно відомих ідеологічних кліше, що ними послуговується Кремль та його п'ята колона в інформаційній війні проти України. Згадаємо їх. Найперше - слова про те, що нинішня влада в Україні прийшла "на крові". Виходить, це Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Андрій Парубій анексували Крим і почали бойові дії на Донбасі? За такою логікою "старший партнер" Зеленського олігарх Ігор Коломойський, який був призначений головою Дніпропетровської обласної держадміністрації на початку російської агресії - теж прийшов до влади на крові. Чи Коломойського, який зараз заграє з Юлією Тимошенко і демонструє миролюбність щодо російської агресивної влади, це вже не стосується?
Тема про "цукерки Порошенка" вже настільки затерта й банальна, що нею послуговуються хіба найбільш маргінальні кола "ватників". Ситуація ж з відмовою від поїздки на "Євробачення" виконавиці MARUV уже обговорена і скоро буде забута. При чому тут збройний скандал і де тут провина Порошенка - незрозуміло. Очевидно, ліпили спіч "нового лідера країни" з усього, що було під рукою.
А от теза про начебто розділення громадян України мовним питанням - давня фішка Зеленського і "Кварталу 95". Раніше один із його найближчих соратників Євген Кошовий в інтерв'ю відзначився заявою про те, що "неважливо, якою мовою розмовляти".
У ролику третього сезону телесеріалу "Слуга народу" від студії "Квартал 95" (який чи то є передвиборчою агітацією кандидата в президенти, чи то ні - позиція ЦВК з цього приводу поки не визначена) його автори пішли ще далі. Вони роздмухують конфлікт на мовному ґрунті, якого насправді в Україні не існує. В інтернеті оприлюднено трейлер третього сезону серіалу, який має вийти у березні - саме до першого туру виборів президента країни. Мовне питання там назване "вічним двигуном народної гризні", який працює 27 років. Персонажі, в яких вгадуються вітчизняні політики й олігархи, обговорюють у цьому відео план штучного створення конфлікту між Сходом і Заходом України на ґрунті мовного протистояння.
Ну і висновок, якого доходить Зеленський у згаданому вище ролику, - голосуйте за кого завгодно, лише не за Порошенка - дивним чином збігається із заявами не лише кремлівських лідерів, але й колишнього президента Віктора Януковича. Витягнутий з нафталіну, на недавній прес-конференції в Москві той заявив, що кандидатів багато - обрати буде з кого, потрібні молоді обличчя, при цьому головне, щоб не за Порошенка. Вочевидь, у цьому ж руслі діє й Коломойський. Він не приховує свою ставку на Тимошенко і Зеленського. Вони і мають розіграти у другому турі партію - хтось президент, хтось прем'єр при ньому. І щоб у другому турі були саме такі розклади, у вуста Зеленського вкладають відверто проросійські меседжі.
Залишається відкритим питання про авторство ролика, якому, здається, судилося стати переламним у виборчій кампанії коміка. Придумував цей текст сам Зеленський, якому, як повідомляв сайт Depo.ua, технологи з його штабу рекомендували взагалі не відкривати рота, щоб не демонструвати повне невігластво в питаннях політики й економіки, чи політтехнологи "Зе" - суті це не змінює. Нагадаємо, після провалу зустрічі з послами ЄС, про що писали ЗМІ, йому наполегливо радили спілкуватися із суспільством тільки через свої, перевірені джерела комунікації. Журналіст Соня Кошкіна днями процитувала у своєму Фейсбуці оцінку кандидата, яку дав "один з послів країн ЄС, який брав участь у зустрічі". Начебто дипломат заявив: "Ми думали, що він (Зеленський) просто нуль. І що це можна виправити. Але він, на жаль, мінус. Великий жирний мінус для країни. Що дуже небезпечно…".
Та головне в іншому: для чого і для кого насправді заговорив цей кандидат у президенти. Його відеозвернення нарешті окреслило той електорат, який може стати його ядерним виборцем. Це колишній прихильник Партії регіонів, розчарований тим, що на цьому сегменті політичного поля всі пересварилися з усіма і жоден з кандидатів не має шансів претендувати навіть на другий тур виборів - ані Юрій Бойко, ані Олександр Вілкул, ані Євгеній Мураєв. Саме "ватний" виборець Півдня і Сходу нашої держави, роздратований рухом України від Росії до цивілізованого світу - нехай і повільним, але все ж рухом - і складає потенційну основу електорату "Зе". Значна частина тих, хто зараз у різноманітних опитуваннях висловлюють Зеленському свою підтримку, може просто не дійти до виборчих дільниць - так, як вони це робили на попередніх виборах. Тому йому треба боротися за голоси більш дисциплінованої "вати".
Можна припустити, що політтехнологи "Зе" (до них зараховують генерального продюсера телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка і художніх керівників та авторів текстів "Кварталу" братів Бориса і Сергія Шефірів) переконали свого кандидата, що для перемоги йому потрібен саме такий виборець. І щоб подати точний сигнал такому електорату, запущені відверто проросійські меседжі.
Варто очікувати, що протягом останнього місяця до дня голосування у першому турі виборів кількість цих повідомлень зростатиме. Соціологічні опитування показують, що рейтинг Зеленського зростає, а показники Бойка і Вілкула навпаки, знижуються. Тож якщо Зеленський почне агресивно вкладати у голови названих вище виборців ті гасла, які вони хочуть чути, то має шанс перетягнути їх на свій бік.
Пора бы уже задуматься Пете об этом...
И потом можно уезжать в Израиль.
Якщо якісь питання до Ахмєтова чи антимонопольного комітету, чи прокуратури то йдіть до них і питайте. Навіть немає з ким порівняти в безграмотності...