 Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"Трансформация системы здравоохранения невозможна без изменений в медицинском образовании, поскольку именно от знаний и квалификации врача, полученных во время обучения, зависит жизнь и здоровье пациента. Стратегия - это пошаговая инструкция на 10 лет, которая позволит осуществить действительно коренные, а не номинальные изменения в медицинском образовании. Стратегия учитывает современное состояние медицинского образования в Украине. Первым этапом подготовки стратегии было определение количественных и качественных показателей нынешнего уровня медобразования, в частности - было проведено 15 фокус-групп в различных регионах Украины", - сказно в сообщении.
Отмечается, что главной целью стратегии является повышение конкурентоспособности высшего медицинского образования и вследствие этого повышение качества предоставления медицинских услуг. Основной задачей стратегии является изменение таких направлений:
- повышение качества высшего медицинского образования;
- качественное изменение последипломного образования;
- эффективное финансирование и управление медицинских университетов
- изменение академической культуры,
- развитие научных исследований.
Также сообщается, что с принятием стратегии Минздрав Украины продолжит качественные изменения в высшем медицинском образовании, в частности в ближайшее время планируется ввести непрерывное профессиональное развитие и новую модель интернатуры.
В рамках развития медицинского образования уже были воплощены такие шаги:
- повышен порог для вступления для того, чтобы в медицинский университет попадали способные и мотивированные абитуриенты;
- введен Единый государственный квалификационный экзамен, который студенты впервые сдадут в этом году;
- 15 марта состоится международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования.
В Кабмине напонили, что международные эксперты также давали положительную оценку проекту стратегии.