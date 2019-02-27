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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10854) медицина (1766) образование (1840)

 Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования

Впервые в истории независимой Украины официально утвержден документ, который предусматривает комплексный подход к изменениям в медицинском образовании. Это позволит в ближайшие 10 лет воплотить фундаментальные изменения и полностью изменить подход к отбору, обучению и профессиональному становлению украинских медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Трансформация системы здравоохранения невозможна без изменений в медицинском образовании, поскольку именно от знаний и квалификации врача, полученных во время обучения, зависит жизнь и здоровье пациента. Стратегия - это пошаговая инструкция на 10 лет, которая позволит осуществить действительно коренные, а не номинальные изменения в медицинском образовании. Стратегия учитывает современное состояние медицинского образования в Украине. Первым этапом подготовки стратегии было определение количественных и качественных показателей нынешнего уровня медобразования, в частности - было проведено 15 фокус-групп в различных регионах Украины", - сказно в сообщении.

Отмечается, что главной целью стратегии является повышение конкурентоспособности высшего медицинского образования и вследствие этого повышение качества предоставления медицинских услуг. Основной задачей стратегии является изменение таких направлений:

- повышение качества высшего медицинского образования;
- качественное изменение последипломного образования;
- эффективное финансирование и управление медицинских университетов
- изменение академической культуры,
- развитие научных исследований.

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Также сообщается, что с принятием стратегии Минздрав Украины продолжит качественные изменения в высшем медицинском образовании, в частности в ближайшее время планируется ввести непрерывное профессиональное развитие и новую модель интернатуры.

В рамках развития медицинского образования уже были воплощены такие шаги:

- повышен порог для вступления для того, чтобы в медицинский университет попадали способные и мотивированные абитуриенты;

- введен Единый государственный квалификационный экзамен, который студенты впервые сдадут в этом году;

- 15 марта состоится международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования.

В Кабмине напонили, что международные эксперты также давали положительную оценку проекту стратегии.

Источник: https://censor.net.ua/n3114006
 
 
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(В 55 років гаранована смерть). Крім доляревих мільйонерів.
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Хватит уже нас лечить,валите к едрени фени,пока ещё можете.
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Давайте меняйте, а то в поликлиники и больницы страшно ходить - одни дебилы в белых халатах сидят.
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У нас такая ситуация сейчас, что на всю больницу одна медсестра в лабораторрии и та не всегда на работе и некому брать анализы. Я узнавал у врачей, а они мне говорят, что медсестры работают на пол-ставки, после повышения минималки гройсманом, потому что нет денег у больниц платить всем дутую зарплату. А вообще прокатился по областной и городским больницы в рамках исследования и зашелв многие кабинеты. В больницах областного уровня - врачи с купленными дипломами поголовно причем! Я проверял и правда, азов медицины не знают. В областной больнице ситуация лучше конечно, врачи лучше, но там такой бардак и жуткие очереди
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а какая мощная мотивация предусматривается для того.чтобы привлечь самых способных абитуриентов. я считаю,если человек поступает на конкурсной основе и учится 6лет,чтобы зарабатывать 150у.е.,то он априори дурак....а это как-то не очень совместимо с работой врача
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Я точно знаю, что у меня кривая перегородка носа, это подтвердил лор из платной киевской больницы и снимок. Ради эксперимента записался и зашел к лору в обычной городской поликлиннике, врач посмотрев, сказал что все нормально, с тех пор в наши больнцы ходить опасаюсь, Я представляю какую опасность для жизни и здоровья представляют эти врачи с купленными дипломами и собираюсь покинуть эту Богом забытую страну. Кстати многие именно по этой причине едут на ПМЖ зарубеж
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