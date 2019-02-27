 Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Трансформация системы здравоохранения невозможна без изменений в медицинском образовании, поскольку именно от знаний и квалификации врача, полученных во время обучения, зависит жизнь и здоровье пациента. Стратегия - это пошаговая инструкция на 10 лет, которая позволит осуществить действительно коренные, а не номинальные изменения в медицинском образовании. Стратегия учитывает современное состояние медицинского образования в Украине. Первым этапом подготовки стратегии было определение количественных и качественных показателей нынешнего уровня медобразования, в частности - было проведено 15 фокус-групп в различных регионах Украины", - сказно в сообщении.

Отмечается, что главной целью стратегии является повышение конкурентоспособности высшего медицинского образования и вследствие этого повышение качества предоставления медицинских услуг. Основной задачей стратегии является изменение таких направлений:

- повышение качества высшего медицинского образования;

- качественное изменение последипломного образования;

- эффективное финансирование и управление медицинских университетов

- изменение академической культуры,

- развитие научных исследований.

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Также сообщается, что с принятием стратегии Минздрав Украины продолжит качественные изменения в высшем медицинском образовании, в частности в ближайшее время планируется ввести непрерывное профессиональное развитие и новую модель интернатуры.

В рамках развития медицинского образования уже были воплощены такие шаги:

- повышен порог для вступления для того, чтобы в медицинский университет попадали способные и мотивированные абитуриенты;

- введен Единый государственный квалификационный экзамен, который студенты впервые сдадут в этом году;

- 15 марта состоится международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования.

В Кабмине напонили, что международные эксперты также давали положительную оценку проекту стратегии.