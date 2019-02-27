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 Политика Украины
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Все про:богатство (160) выборы (21187) Ляшко (1495) Тимошенко (24160) Мураев (75)

 Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента

Евгений Мураев, Олег Ляшко и Юлия Тимошенко возглавили рейтинг неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты.

 Соответствующие сведения обнародовало общественное движение "Честно".

Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента 01

Отметим, что именно лидеры партий "Наши", ВО "Батькивщина" и Радикальной партии оказались в списке самых богатых кандидатов, чьи сбережения не поддаются логическому обоснованию. Так, если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом, то Мураев, Ляшко и Тимошенко такими успехами похвастаться не могут.

В частности, Евгений Мураев официально задекларировал более 100 млн гривен. Однако напомним, что у него никогда не было бизнеса, да и в коммерческих структурах он в последний раз работал в 2010 году (с 2006 года совмещая работу с постом депутата облсовета). В 2010 году он был назначен председателем Змиевской районной государственной администрации в Харьковской области, в 2012 стал народным депутатом. Никакой очевидной возможности заработать такой солидный капитал у него не было.

Схожая история с Олегом Ляшко, задекларировавшим более 60 млн грн. Вершина его неполитической карьеры – должность главного редактора газеты "Свобода". В 2006 году он стал народным депутатом, и с той поры никакого отношения к коммерческой деятельности не имел. Единственное объяснение своему богатству, которое дает сам Ляшко: он невероятно везуч и периодически выигрывает крупные суммы в лотерею.

Что касается Юлии Тимошенко, то она в политике уже около 20 лет, и сама неоднократно рассказывала, что "потеряла все" накопленное в 90-х, когда будущий лидер "Батькивщины" еще занималась бизнесом. Что не мешает ей декларировать более 20 млн гривен личных средств.

Остальные чиновники-кандидаты значительно отстают от лидеров рейтинга нажитого непрозрачным путем богатства, декларируя от 5 млн гривен и менее.

Источник: https://censor.net.ua/n3114002
 
   
 Топ комментарии
 
А Петрусь хто?Чиновник чи вже сЦарь?
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Чому богатіє барига??? Він же продав свій бізнес і зараз тільки чиновник... Звідки гроші???
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Простітути пишуть про простітутів. Памперси Бариги.
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Ляшко кроме регулярных выигрышей в лотерею ещё и лоббирует фармако мафию а там бешеные деньги.
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Ляшко постоянно выигрывает в азартную игру под названием "Проголосуй за нужный Пете закон". У него прекрасная техника, большой опыт и свой неповторимый стиль : сперва блефует, яростно критикуя все подряд законопректы, затем торгуется и.... привычно пасует (в смысле, голосует в нужном ключе). Короче, большой мастер.
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Циничный барыга.
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"Ольгинских" дебилов легко вычислить по шаблонным словам: "Барыга", "Пеця", "липецкий", "шоколадный" и т.п.
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Трудно сказать, кто из этих троих гнуснее.
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Мураев открыто заявляет, что он мразь а остальные двое прикидываются патриотами.
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*петрусь* то твой кореш-собутыльник из теплотрассы, примордовленный сепар вася?
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Во,а вот и пецина атветка..
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А где же сам Пецякрыс в рейтинге? В шкалу не поместился, столько наворовал?
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Ну з Ляшкою все ясно: йому везе в лотереї.
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До нього інколи приходе вдача,через задній прохід))
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а от если бы Олег Валериевич вместо одной лотерейки покупал по две,
то мог бы запросто указать в декларации вдвое бОльшую сумму - когда прет, тогда уже прет....
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это поклёп,,она даже в лотерею никогда не выигрывала,кристально честный человек))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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їй би ще пеньочків ***** як у профффесссора та хай би там скакала....
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Чому богатіє барига??? Він же продав свій бізнес і зараз тільки чиновник... Звідки гроші???
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«Роше́н» (Roshen) - украинская кондитерская корпорация, один из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы, входит в тридцатку крупнейших производителей кондитерских изделий мира. Продукция представлена в более чем 30 странах мира, включая Казахстан, Республику Беларусь, страны Кавказа, Средней Азии, ЕС, США, Молдавию, Китай, Израиль, Латвию, Литву, Иорданию, Японию
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Есть такая профессия - Родину расхищать!
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Баба жуля бедствует -может скинемся по гривне бо до выборов недоживет Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента - Цензор.НЕТ 6183
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доживет!
и до следующих и последующих (ну...если тетрис не сложится)))))
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Їм всім просто дуже везе в лотерею... Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента - Цензор.НЕТ 4462 А ще в них дуже справні бізнесмени жінки (чоловіки).Так що заздріть мовчки...
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а хіба в Ляшка є жінка? чі в нього чоловік?
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у Ляшко баба с конячей кличкой Росита
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Тимошенко занималась бизнесом, хоть и давно, и бизнесом занимается ее муж.
Мураев тоже каким-то бизнесом занимался, и телеканалом владеет.
А вот Ляшко кроме лотереи и депутатства действительно ничем не занимался. Впрочем, большинство чиновников у нас такие.
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ага я ещё однопартийцы взносы делают))) не настолько крут её муж что бы вкладывать в выборы при неизвестном результате
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Таки займались і Юля і Мураєв " бізнесом" , то з Лазаренком , то з МММ...
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Ах, как вытеевато закручено и так же бездарно оправдано богатство диабетика😀😀
Ох и судорги у козлоты рыгосоевой
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Що це сьогодні за збір росо-тролів на сторінках форуму ? Схоже рублів надрукували за "поребріком"...
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Классно корежит,колбасит и пердолит мордву позорную от нашего замечательного президента!
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Так, свиноферма переобувается в воздухе и вместо "бедна, как церковная мышь" начинает завывать "где она столько взяла?".
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"Так, если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом"
Где это писали, Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента - Цензор.НЕТ 6213 и за чьи деньги.

Правильнее было бы - Так, если Петр Порошенко успел разбогатеть, воруя не покладая рук,
да так что их пора и отрубить. Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента - Цензор.НЕТ 7235
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по яким ще "критеріям" є люди гірші за Петра-Ліксєїча?!
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йюля,тебе с таким лицом точно никто денег не даст. Всё херня. Давай сначала.

Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента - Цензор.НЕТ 4632
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Разве депутат это чиновник?
В то время как президент и попутно армейский вор Парашенка является чиновником. Но его тут нет. Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента - Цензор.НЕТ 3457
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Ох і чесно... бойка з вишками і вілкула з областю не пощитали, про гідранта взагалі мовчу. Та таж Богомолець з її нерухомістю не бідніша від ляшка, думаю.
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Схожая история с Олегом Ляшко, задекларировавшим более 60 млн грн. Вершина его неполитической карьеры - должность главного редактора газеты "Свобода". В 2006 году он стал народным депутатом, и с той поры никакого отношения к коммерческой деятельности не имел. Единственное объяснение своему богатству, которое дает сам Ляшко: он невероятно везуч и периодически выигрывает крупные суммы в лотерею Источник: https://censor.net.ua/n3114002

..................

Не то щоб везучий, і не в лотерею, а у букмекерів, а просто Олег вже у Ахметова на контракті як дванадятий гравець Шахтаря. Вже мабуть більше за легіонерів Марлоса та Тайсона разом взятих отримує.
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Нет там ни программы, ни команды, ни видения, ничего нет. Зачем он прется в президенты? Коломойский заставил. Если будет он, это будет ад. Олигархи его сразу в оборот возьмут.

Що говорить кандидат в президенти Зеленський
Красти це погано. Це очевидно. Для цього не потрібно багато розуму. І боротися з корупцією необхідно.

А ось далі складно. Тому що Зеленський говорить, що "той хто прийшов на крові", маючи на увазі Порошенка. І тут питання. А що це взагалі було? По словах Зеленського Порошенко прийшов на крові? Що це, як не повторення російської пропаганди? Значить це не вимушений захід, захист від агресії Росії, а "прихід на крові". Давайте далі продовжувати думку. Може це громадянська війна, яку розв'язала київська хунта? Щоб покарати жителів Донбасу? І немає ніякої агресії Росії? Адже "прийшов на крові" президент України. Означає йому потрібна була кров.

Отже він, звичайно ж, і винен .

Якщо є інше пояснення цієї фрази, то буду вдячний.
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Не трогайте Зелика...он пока полезен...он лучше всех голоса у ботоксной старухи отсасывает...😀
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Не верю...ботоксная бабка бедна как церковная крыса...и у нее все в аренде...даже трусы от луи витона...😀
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С 1998 года Порошенко на государственных должностях. Когда он успел заниматься большим бизнесом ?
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шо за питання?!
в вільний від роботи)) час, в ночі, коли кацапи наших хлопців в Іловайську вбивали...
ти би жінку його послухав, і, будку не хитай, а то ***** нападе!
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тогда же когда и выше упомянутые товарищи успевали
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Ну тогда получается этот рейтинг ерунда ? Выходит, что "Честно" стесняется показать, что действующий президент, будучи последние 20 лет на гос.должностях, таки самый богатый чиновник кандидат миллиардер ?
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А чего так слабо ?
Честно так честно !
Тимошенко, Зеленский , Гриценко - самые богатые ((
А самые бедные - Порошенко , Бойко, Рабинович ((
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может хватит врать ?
Состояние одного из сопредседателей "Оппозиционного блока" эксперты-составители рейтинга "ТОП-100 самых богатых украинцев" оценили в 74 миллионов долларов.
По оценке аналитиков Dragon Capital, динамика изменения состояния Юрия Бойко в сравнении с минувшим годом составила ни много - ни мало - +111 %.,
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Тимошенко дає 1000 гривень, вони кажуть, що це типу на проїзд і на обід.
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він депутан), а це чиновник енного)) левела!
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Кто из разбогатевших кандидатов в президенты вложил в восстановление армии из своего кармана хоть 1 гривну?
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Запитати їх за 27 років що? вони зробили для народу перебуваючи в ВР тільки язиками довгими і зомбування народу України.....так співчувають українцям ,що й самі збагатіли .....от так ми живем від виборів до виборів....
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А ПЕТЯ?!!!
Что уже не самый богатый ЧИНОВНИК? А он уже БОХ, его это не касается.
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Як спивав Славко Вакарчук:
Моя Джульєтта, он би ти побачила сама,
Яка на твоєму балконі настала зима.
Моя Джульєтта, кажуть, що любов уже не та,
Хіба б ти сьогодні мовчала, Джульєтта .
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https://censor.net.ua/news/3108949/deklaratsiya_timoshenko_arendovannyyi_dom_v_kozine_net_avtomobilya_307_tys_grn_dohoda_za_god_904_tys

Декларация Тимошенко: арендованный дом в Козине, нет автомобиля, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений - сравни с графиком в этой статье

https://censor.net.ua/news/3109614/poroshenko_opublikoval_deklaratsiyu_o_dohodah_zarabotal_v_2017_godu_163_mln_grn_hranit_v_svoem_banke

Порошенко опубликовал декларацию о доходах: заработал в 2017 году 16,3 млн грн, хранит в своем банке $25,49 млн
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Так Жулька же нищая постоянно была, а в этом году в декларации даже "хрущевка" исчезла и дом она (свой, правда) арендует Ну, Олежик, ясное дело, насосал, а Мурена прямиком от кацапии получила "подарки" Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента - Цензор.НЕТ 2079
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Особенно Вилкул порадовал, наверно основную сумму нажитого заработал рабочим на заводе.
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В ответ на нокаут Порошенку от Юли, решили сделать удар ниже пояса, но у женщины нет кое чего, сенсации не произошло.
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А че, Порошенко уже снял свою кандидатуру или Бутусов под него лег?( ***, Забанят)
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та мы поняли,по вашей версии,самый бедный и нуждающийся порошенка,всю жизнь на чиновничей должности и ОГРОМНОЙ бизнес империей.
С начала года у этой церковной мыши ++++118 млн.гр.
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У минулому народний депутат III, IV, V та VII скликань, працював міністром закордонних справ (2009-2010),міністром економічного розвитку та торгівлі (березень - грудень 2012), членом Ради НБУ (2007-2014).

Це про Порошенка на Вікі.
"если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом" Источник:https://censor.net.ua/n3114002 - це "Чесно" пишуть.

Дауни з "Чесно" уже у відкриту визнають, що бути при владі це "сурйозний бізнес"?
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Запускай "чернуху", треба перебити вой про вкрадені сотні мільйонів з оборонки, про амністію казнокрадам, про підкуп виборців та багато іншого.
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"Так, если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом..." - однако, надо отметить, что Петр Порошенко никогда не занимался только бизнесом. Он всегда "строил бизнес на том, что занимал государственные должности и использовал их для построения собственной империи". По-сути, он принимал непосредственное участие в построении системы, в которой для личного обогащения используют ресурсы страны". Довольно странно, что движение "Честно"(!) этого не видит.
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та то сльози 20 млн грн у жульки, то треба у $ вказуати одна оборотка з "таміфлю" це 20 млн $ , плюс старі запаси мцності по газовому бізнесу ЕЄСУ партнерки Лазаренко.
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))) всё йуличкино багацтво - в цене винтажной качановськой каляскы.
у ляшка - в його винтажных вылах.
а мураев - та тоже накрав, как и эти двое )
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Ляшко:
ну везучий я, что-ж поделать...
иду по улице..
смотрю что-то валяется..
поднял..
а это 60 миллионов..
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Усі троє НЕ ЧИНОВНИКИ, це зрозуміло й дурню, а оте "Чесно" вже давно підконтрольна АП "Брехня".
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а как вчера на Пороха гавкали!

а сами то собаки и подстилки олигархов.которые только про себя и думают!
фу!
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"Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента"
ЧИНО́ВНИК

Мужской род

1.Государственный служащий, имеющий чин, служебное звание.
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На питання до ляшка кореспондента--де появилось багато грошей,в т.ч. і готівка,дав тверду відповідь--трохи заробив,трохи вкрав. А іще раніше говорив, що за одно голосування можна заробити стільки,що буде хватати на все життя. То наш народ вміє думати і аналізувати.щоб вірити словам цього придурка. Ну юля--чемпіон по брехні, "зрослась" з брехнею так.що сама не може вже відрізнити, де говорить правду. а де брехню_до росла все життя в брехні і зраді.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента
 
 
 
 
 
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