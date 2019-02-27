"Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента"

Соответствующие сведения обнародовало общественное движение "Честно".
Отметим, что именно лидеры партий "Наши", ВО "Батькивщина" и Радикальной партии оказались в списке самых богатых кандидатов, чьи сбережения не поддаются логическому обоснованию. Так, если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом, то Мураев, Ляшко и Тимошенко такими успехами похвастаться не могут.
В частности, Евгений Мураев официально задекларировал более 100 млн гривен. Однако напомним, что у него никогда не было бизнеса, да и в коммерческих структурах он в последний раз работал в 2010 году (с 2006 года совмещая работу с постом депутата облсовета). В 2010 году он был назначен председателем Змиевской районной государственной администрации в Харьковской области, в 2012 стал народным депутатом. Никакой очевидной возможности заработать такой солидный капитал у него не было.
Схожая история с Олегом Ляшко, задекларировавшим более 60 млн грн. Вершина его неполитической карьеры – должность главного редактора газеты "Свобода". В 2006 году он стал народным депутатом, и с той поры никакого отношения к коммерческой деятельности не имел. Единственное объяснение своему богатству, которое дает сам Ляшко: он невероятно везуч и периодически выигрывает крупные суммы в лотерею.
Что касается Юлии Тимошенко, то она в политике уже около 20 лет, и сама неоднократно рассказывала, что "потеряла все" накопленное в 90-х, когда будущий лидер "Батькивщины" еще занималась бизнесом. Что не мешает ей декларировать более 20 млн гривен личных средств.
Остальные чиновники-кандидаты значительно отстают от лидеров рейтинга нажитого непрозрачным путем богатства, декларируя от 5 млн гривен и менее.
то мог бы запросто указать в декларации вдвое бОльшую сумму - когда прет, тогда уже прет....
1:1 ?
и до следующих и последующих (ну...если тетрис не сложится)))))
Мураев тоже каким-то бизнесом занимался, и телеканалом владеет.
А вот Ляшко кроме лотереи и депутатства действительно ничем не занимался. Впрочем, большинство чиновников у нас такие.
Ох и судорги у козлоты рыгосоевой
Где это писали, и за чьи деньги.
Правильнее было бы - Так, если Петр Порошенко успел разбогатеть, воруя не покладая рук,
да так что их пора и отрубить.
В то время как президент и попутно армейский вор Парашенка является чиновником. Но его тут нет.
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Не то щоб везучий, і не в лотерею, а у букмекерів, а просто Олег вже у Ахметова на контракті як дванадятий гравець Шахтаря. Вже мабуть більше за легіонерів Марлоса та Тайсона разом взятих отримує.
Що говорить кандидат в президенти Зеленський
Красти це погано. Це очевидно. Для цього не потрібно багато розуму. І боротися з корупцією необхідно.
А ось далі складно. Тому що Зеленський говорить, що "той хто прийшов на крові", маючи на увазі Порошенка. І тут питання. А що це взагалі було? По словах Зеленського Порошенко прийшов на крові? Що це, як не повторення російської пропаганди? Значить це не вимушений захід, захист від агресії Росії, а "прихід на крові". Давайте далі продовжувати думку. Може це громадянська війна, яку розв'язала київська хунта? Щоб покарати жителів Донбасу? І немає ніякої агресії Росії? Адже "прийшов на крові" президент України. Означає йому потрібна була кров.
Отже він, звичайно ж, і винен .
Якщо є інше пояснення цієї фрази, то буду вдячний.
в вільний від роботи)) час, в ночі, коли кацапи наших хлопців в Іловайську вбивали...
ти би жінку його послухав, і, будку не хитай, а то ***** нападе!
Честно так честно !
Тимошенко, Зеленский , Гриценко - самые богатые ((
А самые бедные - Порошенко , Бойко, Рабинович ((
Состояние одного из сопредседателей "Оппозиционного блока" эксперты-составители рейтинга "ТОП-100 самых богатых украинцев" оценили в 74 миллионов долларов.
По оценке аналитиков Dragon Capital, динамика изменения состояния Юрия Бойко в сравнении с минувшим годом составила ни много - ни мало - +111 %.,
Что уже не самый богатый ЧИНОВНИК? А он уже БОХ, его это не касается.
Моя Джульєтта, он би ти побачила сама,
Яка на твоєму балконі настала зима.
Моя Джульєтта, кажуть, що любов уже не та,
Хіба б ти сьогодні мовчала, Джульєтта .
Декларация Тимошенко: арендованный дом в Козине, нет автомобиля, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений - сравни с графиком в этой статье
https://censor.net.ua/news/3109614/poroshenko_opublikoval_deklaratsiyu_o_dohodah_zarabotal_v_2017_godu_163_mln_grn_hranit_v_svoem_banke
Порошенко опубликовал декларацию о доходах: заработал в 2017 году 16,3 млн грн, хранит в своем банке $25,49 млн
С начала года у этой церковной мыши ++++118 млн.гр.
Це про Порошенка на Вікі.
"если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом" Источник:https://censor.net.ua/n3114002 - це "Чесно" пишуть.
Дауни з "Чесно" уже у відкриту визнають, що бути при владі це "сурйозний бізнес"?
у ляшка - в його винтажных вылах.
а мураев - та тоже накрав, как и эти двое )
ну везучий я, что-ж поделать...
иду по улице..
смотрю что-то валяется..
поднял..
а это 60 миллионов..
а сами то собаки и подстилки олигархов.которые только про себя и думают!
фу!
ЧИНО́ВНИК
Мужской род
1.Государственный служащий, имеющий чин, служебное звание.