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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Клюев Андрей (857) санкции (7274) Янукович (30461) Европейский союз (1)

 Послы ЕС решили отменить санкции против Клюева, но продлить их Януковичу

Послы стран Европейского союза решили отменить санкции в отношении экс-главы администрации президента Андрея Клюева, который работал во времена беглого Виктора Януковича.

Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на своего корреспондента в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

В то же время санкции против самого Януковича, в частности замораживание его активов, продлевают еще на год, как и против 11 его соратников.

Решение будет официально утверждено на следующей неделе.

В июле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции решил, что ограничительные меры ЕС против Клюева на 2017-2018 годы должны быть отменены. Однако Клюев остался в списке санкций, так как замораживание активов было продлено на один год в марте 2018 года.

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Несколько источников сообщили изданию "Радіо Свобода", что отсутствие убедительных доказательств со стороны Украины заставило ЕС рассмотреть вопрос об исключении Клюева из санкционного списка.

Отмечается, что брат Андрея, Сергей Клюев, был исключен из того же списка санкций в прошлом году. Сергей, который был бизнесменом и депутатом от Партии регионов, был номинальным владельцем Межигорья, резиденции Януковича.

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Напомним, в марте 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высокопоставленных чиновников Украины времен Януковича. Впоследствии санкции ежегодно продлевались. 

Источник: https://censor.net.ua/n3114000
 
 
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У соевых не дня без "перемог" на международной арене.Весьмирснами))))
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Вот коротко и ясно-= ЕС послал шеколадную верхушку в задницу
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Та не гнали б вони пургу, сєксозавісімивиє от Путіна.
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клюєви)), це про їхній офіс казав тепловізор))), коли стріляли по югіному папєрєдніку?!
Київ- маленьке село))) - гп і офіс клюєвих на одній вулиці - Різницькій!
такі)) люди завжди потрібні владі, навіть краще мусорів беркутівців крикунів - лежати Бандера!
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отменить санкции против того,кто за деньги украинского народа строил солечную генерацию в Крыму ,ведая.что куйло ее окупирует-,могут только проститутки европейские ...
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А что еще можно ожидать от продажных европейских политиков, сидящих у Путлера на подкорме?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослы ЕС решили отменить санкции против Клюева, но продлить их Януковичу
 
 
 
 
 
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