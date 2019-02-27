 Послы ЕС решили отменить санкции против Клюева, но продлить их Януковичу

Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на своего корреспондента в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

В то же время санкции против самого Януковича, в частности замораживание его активов, продлевают еще на год, как и против 11 его соратников.

Решение будет официально утверждено на следующей неделе.

В июле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции решил, что ограничительные меры ЕС против Клюева на 2017-2018 годы должны быть отменены. Однако Клюев остался в списке санкций, так как замораживание активов было продлено на один год в марте 2018 года.

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Несколько источников сообщили изданию "Радіо Свобода", что отсутствие убедительных доказательств со стороны Украины заставило ЕС рассмотреть вопрос об исключении Клюева из санкционного списка.

Отмечается, что брат Андрея, Сергей Клюев, был исключен из того же списка санкций в прошлом году. Сергей, который был бизнесменом и депутатом от Партии регионов, был номинальным владельцем Межигорья, резиденции Януковича.

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Напомним, в марте 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высокопоставленных чиновников Украины времен Януковича. Впоследствии санкции ежегодно продлевались.