 "Базарные тетки", представляющие ОРДЛО, грубо сорвали переговоры в Минске об обмене заложниками, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Новости из Минска, где в гуманитарной группе украинскую сторону сегодня представляли эксперты СБУ и МинВОТ. Заседание группы было грубо сорвано базарным тетками (других оккупанты на захваченных территориях не нашли), которые были приглашены от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля", - написала она.

По словам Геращенко, представители РФ и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны, и о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях.

"Они устроили отвратительную истерику, как только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков", - сообщила первый вице-спикер ВР.

Также Геращенко добавила, что во время заседания гуманитарного подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников "приглашенная из Донецка не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства".

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"Украинская делегация выразила решительный протест координатору относительно преобразования тяжелого переговорного процесса на базар с ругающимися хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко отметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля", - резюмировала первый вице-спикер ВР.