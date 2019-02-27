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 Политика Украины
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 "Базарные тетки", представляющие ОРДЛО, грубо сорвали переговоры в Минске об обмене заложниками, - Ирина Геращенко

Представители ОРДЛО во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры гуманитарной подгруппы по обмену заложниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Новости из Минска, где в гуманитарной группе украинскую сторону сегодня представляли эксперты СБУ и МинВОТ.  Заседание группы было грубо сорвано базарным тетками (других оккупанты на захваченных территориях не нашли), которые были приглашены от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля", - написала она.

По словам Геращенко, представители РФ и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны, и о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях.

"Они устроили отвратительную истерику, как только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков", - сообщила первый вице-спикер ВР.

Также Геращенко добавила, что во время заседания гуманитарного подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников "приглашенная из Донецка не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства".

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"Украинская делегация выразила решительный протест координатору относительно преобразования тяжелого переговорного процесса на базар с ругающимися хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко отметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля", - резюмировала первый вице-спикер ВР.

Базарные тетки, представляющие ОРДЛО, грубо сорвали переговоры в Минске об обмене заложниками, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113998
 
 
 Топ комментарии
 
Может так было задумано, ты Ирина запомни этих тёток и больше не рассказывай о " наших " людях., закрой КПП и смените место переговоров в другой город лучше в Европе.
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"Теперь с завоеванием Украины… наша сила крепнет. Теперь у нас есть возможность получить топливо из Донецкого бассейна, есть источники хлеба и продовольствия… На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба, их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина… Мы должны не менее трех тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину". ПСС, т. 38, с. 300-305. "Киев, Полтава, Харьков взяты и наше продвижение к Донецкому бассейну, источнику угля, происходит с громадной быстротой". (19.12. 1917). ПСС, т. 40. с. 29. "Чем больше мы завоевываем Украину, Кубань и Сибирь с их крестьянским населением, тем труднее становится задача, тем тяжелее идет машина…". ПСС, т. 40, с. 251. "Прошу принять экстренные меры, чтобы дать немедленно в распоряжение тов. Тер-Арутюнянца 2.000 матросов для военных действий против буржуазной Рады". "Потерять Украину - потерять голову!"
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***
а ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок.
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порошенко, турчинов, і вся сцена майдану. що вас там так обурило?
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А ведь и правда, с потерей Украины раша совершенно лишилась головы. То-то этих уродов колбасит, когда дело касается Украины.
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Ірина Геращенко, Ірина Луценко,
профсоюз ***********,
де завхоз Порошенко.
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ага, вот стало быть, что говорили эти базарные бабы на заседании группы...
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А як же що порошенко не буде вести перемовини з терористами? Чи це з серії АТО завершу за години?
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А проти отих "базарних тьоток" відкрити кримінальні справи за зраду, за сепаратизм, за колабораціонізм. І потім прямо в Мінську заарештувати.
Павла Гриба можна ж було заарештувати в Білорусі, не правда ли Саша Лукашенко??
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Может так было задумано, ты Ирина запомни этих тёток и больше не рассказывай о " наших " людях., закрой КПП и смените место переговоров в другой город лучше в Европе.
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хрен вам. Нашу территорию мы освободим, а наших людей перекуем.

Хрен вам а не Донбасс.
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Термин "базарные тётки" Ирине Геращенко следует употреблять как можно реже....
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"Базарные тетки", это тоже самое, что и "******** мухи".
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базарная тетка о минском базаре...
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Если дело касается жизни и смерти пленных - с заседаний не уходят, даже если их называют "мировое зло"!

Это сегодня во Вьетнаме...

"Базарні тітки", що представляють ОРДЛО, грубо зірвали переговори в Мінську про обмін заручниками, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4151
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так там і є базар . чого випендруватись ?нашо сепарів в зонах годувати .бери з українських базарів тіток хай торгуються раз сама не можеш.
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Да толку то от этих переговоров. ***** может идти на уступки только когда США ему хвост прижимают, остальное для него пустая болтовня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Базарные тетки", представляющие ОРДЛО, грубо сорвали переговоры в Минске об обмене заложниками, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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