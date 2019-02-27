 1500 человек обратились в полицию с сообщениями о нарушениях на выборах. Открыто 64 уголовных производства, - глава Нацполиции Князев.

Об этом руководитель Национальной полиции Сергей Князев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Наибольшее количество обращений поступило из Киева, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Донецкой областей. Но ситуация меняется каждый день, и мы понимаем, что количество таких обращений будет расти", – сказал он.

По словам Князева, чаще всего в полицию сообщают о возможном подкупе избирателей. Подобные жалобы поступают от представителей разных политических сил.

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При этом большинство админпротоколов, составленных полицией и направленных в суд, касаются нарушения правил предвыборной агитации.

"Если простыми словами, развешивание агитационных материалов, напечатанных с нарушениями. То есть, не указаны все реквизиты, непонятная типография, оплата, тираж – ну, все, что есть в диспозиции административного законодательства", – пояснил Князев.

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Среди наиболее распространенных правонарушений начальник Нацполиции назвал также предвыборное хулиганство.

"Во время предвыборной агитации тем или иным кандидатом люди сознательно нарушают общественный порядок. Мы это квалифицируем как хулиганство. Здесь проще. Здесь есть субъект, который нарушает правопорядок, и главное – его вовремя локализовать, если мы не смогли предупредить", – рассказал глава Нацполиции.

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"В общем, политический градус напряжения в обществе растет, при том, что до каких-то знаковых выступлений кандидатов еще далековато. Еще месяц с хвостиком", – подытожил Князев.

Полный текст интервью с Сергеем Князевым читайте здесь.