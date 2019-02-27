 Отстранены директор КБ им. Морозова Бабич и ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко, - гендиректор Укроборонпрома Букин

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин.
"В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы "Наші гроші", и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Бабича А.А. и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко С.В.", - сообщил Букин.
Вскоре на "Цензор.НЕТ" читайте интервью с генеральным директором Укроборонпрома Павлом Букиным.
Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".
Получил через анонимный источник информацию, связанную с обороной страны - иди в СБУ, а не на телеканал. В России таких как Бигус сотоварищи просто бы ликвидировали за подобный сюжет.
я б советовал пэтру третьей не дожидаться,
а цей, дерев'яним) прізвищем, взагалі тільки керує!
приготовиться....
и полетели по виллам европейским.
Без гильотині на майданах городов єту страну уже не спасти
Даже не дождались третьей серии. А юга сказал, что все это знал и типа медленно расследовал((
Советую им с порошенко , не дожидаясь третьей серии , свалить из Украины.
Если первые две серии названы слабенькими самими авторами, то , боюсь, после третьей серии банковую могут и разнести плательщики военного сбора
Що, Петюня, догрався? Тепер танцюй на розпеченій пательні, як можеш!
Це ще не вечір, протягом березня звідусіль будуть бити боляче! Розвів корупційне кодло - вигрібай тепер!
а Букина чего не отстраняют ?
А мали бути уже під слідством.
Короче, так или иначе главная проблема Петра Алексеевича отныне - это внешний зритель. Но «слить» Гладковского категорически нельзя. Доверенных мало и они напуганы шаткими позициями собственной команды (потому что прекрасно понимают ее реальное состояние). И если падает Гладкковский - остальные молниеносно побегут…
Не «сливать» - значит обязательно превратиться в изгоя для внешних партнёров. Они ведь наверняка заинтересованы в том, чтобы вваливать сюда денег, которые какие/то ушлые ребята будут разворовывать). Что рано или поздно спровоцируют здесь очередной бунт.
Классический такой пат. И выхода больше нет, несмотря на чью/то ушлость)…
Далее ещё хуже. Понятно, что уже страшно. И потому, не скрываясь, ребята идут в КС, чтобы лично «убить» статью о незаконном обогащении. Типа - «да, мы слишком богаты как для чинуш и слишком нагло все это вписали в е-декларациях. Даже храмы вписывали». И ржали в три подбородка над обществом. Но рано или позже нужно было бы доказать происхождение всего этого. Рано или поздно…
- Порошенко может не дожить до первого тура - источник
https://goo.gl/DdxJuw
Помнят чем для Витька закончилось...