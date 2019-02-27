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Все про:Укроборонпром (557) Букин_Павел (16)

 Отстранены директор КБ им. Морозова Бабич и ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко, - гендиректор Укроборонпрома Букин

Директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Бабич А.А. и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко С.В. отстранены от своих должностей.

Об этом  "Цензор.НЕТ" сообщил генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин.

Также читайте: Первые две серии скучноваты, третья станет самой ударной, - Бигус о продолжении расследования по хищениям в оборонном комплексе

"В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы "Наші гроші", и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Бабича А.А. и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко С.В.", - сообщил Букин.

Вскоре на "Цензор.НЕТ" читайте интервью с генеральным директором Укроборонпрома Павлом Букиным.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". 

Источник: https://censor.net.ua/n3113995
 
   
 Топ комментарии
 
Букін відсторонив. А хто посадить букіна?
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впереди еще вторая и третья серии)
я б советовал пэтру третьей не дожидаться,
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Букін відсторонив. А хто посадить букіна?
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Сотрудничество Бигуса с Киберполицией срикошетило... Садить надо журналистов, которые под видом "борьбы с контрабандой", "взятии образцов крови у армии" и прочих ширм выдают госсекреты.

Получил через анонимный источник информацию, связанную с обороной страны - иди в СБУ, а не на телеканал. В России таких как Бигус сотоварищи просто бы ликвидировали за подобный сюжет.
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Та про кацапського букіна все відомо. А от біографії, відомостей про освіту, трудовий стаж взагалі у вільному доступі немає. Одні декларації.
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впереди еще вторая и третья серии)
я б советовал пэтру третьей не дожидаться,
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гуд, це вже як відсторонили, то хлопи) на 90% невинуваті,
а цей, дерев'яним) прізвищем, взагалі тільки керує!
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)))з дерев'яним))), хоча яка різниця - дуб, бук, соя - все рослини!
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Всі чиновники крадуть, аж гай гуде. Вдалий час, всі крадуть , і їм можна трішки вкрасти.
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потрошку) - лямами, лярдами, вагонами, ротердамами)))
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А почему не токари или слесаря? А может уборщики? Кто крайний?
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это как у логопеда - "сигнальное" Директора Харьковского КБ им. Морозова Бабич и ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко отстранены от должностей, - гендиректор Укроборонпрома Букин - Цензор.НЕТ 8687
приготовиться....
и полетели по виллам европейским.
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за народ переживають, відповідно багато їдять\п'ють, а як інакше?!
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его садить нельзя , по контракту ему положено 3 дня на сборы и беспрепятственный выезд Директорів Харківського КБ ім. Морозова Бабіча та ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Філоненка відсторонено від посад, - гендиректор "Укроборонпрому" Букін - Цензор.НЕТ 9456
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він ще повинен документацію по закупівлях здати на мукулатуру, а ще краще спалити, а то журналісти можуть і в смітниках знайти та з води виловити.
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Крайние директора заводов. которіе берут запчасти у тех, кому их назначили...
Без гильотині на майданах городов єту страну уже не спасти
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Чего ждали? Пока не разворошили кодло?
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"Товаріщ сталін нє знал, в ЦК пробралісь врагі!"
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шо ті за гамно запостив бабЮля з пуйлом цілувалась коли той Грузію бомбив а цей колись на росію їздив за що вам там у Харкові тільки гроші платять
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Щиколадное, а может ты новую методичку уже курить начнеш??? Старую уже все слышали, она надоела, не смешно!
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прикольні ви кацапські дибіли тільки трохи нудні ти одне й теж вже десять разів повторив може тебе заклинило
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Щито, щикаладное, за поносом некогда даже новую методичку скурить???
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Публикации о контрабанде из России запчастей для военной техники Украины абсурдны, заявил Песков. Песков сказал что всё нормально, голосуйте за Порошенко.
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Воны ничого нэ зналы, а если не знали - так и подавно на................ . Ладно там Пэтру Олэксиевычу за ТОМАСОМ ничего не видно было, а вы для чего?
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Ну це лише лохи, "барани", а що там з "пастухами", тобто з синочком Гладковського і його спільником ? І що з "відмивклю" бабла через порошенківську "лєнінську кузню" (фу, яка мерзота).
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Відсторонили (( Нормально. И это все что ли ?
Даже не дождались третьей серии. А юга сказал, что все это знал и типа медленно расследовал((
Советую им с порошенко , не дожидаясь третьей серии , свалить из Украины.
Если первые две серии названы слабенькими самими авторами, то , боюсь, после третьей серии банковую могут и разнести плательщики военного сбора
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О, як і очікувалося! Єдиний контр-хід для Петі зараз - це злив своїх поплічників. Але яка глибина цього зливу буде? "Пішаків" зараз потрусять, але наближене коло, як смаженим запахне, самого Петра зливати буде, тож тут простору для маневру небагато.
Що, Петюня, догрався? Тепер танцюй на розпеченій пательні, як можеш!
Це ще не вечір, протягом березня звідусіль будуть бити боляче! Розвів корупційне кодло - вигрібай тепер!
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прийдеться до квітня зробити імітацію посадки 3-х партньорів-таваріщєй, щоб лохторат заспокоївся, а після виправдають із моральною компенсацією.
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Відсторонені і зелене світло їм з України щоб чогось лишнього не наговорили.
А мали бути уже під слідством.
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Они должны быть расстреляны, а не отстранены! Народ Украины - пора требовать для казнокрадов и коррупционеров смертной казни, бо иначе разграбление Украины быдло-элитой не остановить!
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Это Петина ошибка, которая может стать для него роковой. Все эти "временные отстранения" являются косвенным доказательством достоверности фактов приведённых в расследовании. И только добавляют веса компромату. Пете стоило бы держать "несознанку" хотя бы до третьей серии. Иначе после её выхода, следуя взятой логике, придётся временно отстранять и самого себя.))
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Почему они и их имущество не под арестом,это не мелкий бизнес,с жирными свиньями так нельзя?
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Почему Порошенко не может «слить» Гладковского.

Короче, так или иначе главная проблема Петра Алексеевича отныне - это внешний зритель. Но «слить» Гладковского категорически нельзя. Доверенных мало и они напуганы шаткими позициями собственной команды (потому что прекрасно понимают ее реальное состояние). И если падает Гладкковский - остальные молниеносно побегут…
Не «сливать» - значит обязательно превратиться в изгоя для внешних партнёров. Они ведь наверняка заинтересованы в том, чтобы вваливать сюда денег, которые какие/то ушлые ребята будут разворовывать). Что рано или поздно спровоцируют здесь очередной бунт.

Классический такой пат. И выхода больше нет, несмотря на чью/то ушлость)…

Далее ещё хуже. Понятно, что уже страшно. И потому, не скрываясь, ребята идут в КС, чтобы лично «убить» статью о незаконном обогащении. Типа - «да, мы слишком богаты как для чинуш и слишком нагло все это вписали в е-декларациях. Даже храмы вписывали». И ржали в три подбородка над обществом. Но рано или позже нужно было бы доказать происхождение всего этого. Рано или поздно…

- Порошенко может не дожить до первого тура - источник
https://goo.gl/DdxJuw
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Пока правильно реагируют)))
Помнят чем для Витька закончилось...
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уявіть собі скільки зараз козирів у бені і скільки скачає він з ПОПи, щоб все обмежилось двома серіями...
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А на Николаевском БТЗ? Ну, уволили Кистрина со товарищи за "невыплату зряплаты", но не вернули откаты, ну уволился "херсонский овощевод" и зрямполит Кожевников, но не вернули откаты опять, ну назначили Кравченко, у которого "один рядовой заменит восемь экономистов"... Дальше шо?..
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Запасаймося терпінням і поп-корном. Не виключено, що вся пара вийде в гудок, і нинішнім звинувачувателям доведеться виправдовуватись.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтстранены директор КБ им. Морозова Бабич и ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко, - гендиректор Укроборонпрома Букин
 
 
 
 
 
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