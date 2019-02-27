 Отстранены директор КБ им. Морозова Бабич и ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко, - гендиректор Укроборонпрома Букин

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин.

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"В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы "Наші гроші", и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Бабича А.А. и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко С.В.", - сообщил Букин.

Вскоре на "Цензор.НЕТ" читайте интервью с генеральным директором Укроборонпрома Павлом Букиным.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".