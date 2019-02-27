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 Политика Украины, Общество
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Все про:Евровидение (679) Кабмин (10854) MARUV (9)

 Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение

Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" внести изменения в правила национального отбора представителя страны для участия в международном песенном конкурсе Евровидение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что с такой инициативой на заседании правительства в среду выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, указав недопустимость участия в отборе к конкурсу артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора.

"В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое – внести изменения в правила отбора на песенный конкурс Евровидение, второе – просить Верховную Раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора", - сказал Кириленко.

Он напомнил, что соответствующий законопроект №8085 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни Евровидение-2019. В результате от участия отказался музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе. За ними это сделал также коллектив KAZKA, который занял третье место.

Источник: https://censor.net.ua/n3113992
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот, наконец, на пятом году войны, дошло.... Но решение правильное!
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Несчастный народ, чьё правительство занимается такой хернёй!
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а закон об особенностях торгово-предпринемательской деятельности на територии государства-агрессора забыл это можно , а то нет ... или крест снимите , или трусы наденьте
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Ну вот, наконец, на пятом году войны, дошло.... Но решение правильное!
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Да, щиколадные они такие аццки быстрые! Еще через 5 лет глядишь и уголь закупать перестанут!
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Топорно же работают щиколадные! Когда ты уже просрешся и новую методичку уже курить начнеш??? Старую уже все слышали, она надоела, не смешно! Ну тупо же, сами палитесь и палите вашего говноработодателя! Запомни, щиколадне нещастя, не все, кто против Вашего Пецякрысы за коцапов. На лбу себе вытатуируй!
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А кабмин никого не попросил оставить свои кабинеты ?
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Наконец-то удосужились принимать какие-то законы.А раньше не было сил.
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Несчастный народ, чьё правительство занимается такой хернёй!
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вот с этой херни и состоит правительство, законы и правила ведь разные бывают
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Некогда им заниматься такой ерундой, идет большой распил.
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14 лет с тех грынджол прошло, а рыги как заведенные мантру повторяют : "грынджолы опозорили Украину!". Рыги даже не в курсе, какое место заняла тогда эта группа.. Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение - Цензор.НЕТ 4286
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я знаю - 19-е. Наверное, потому что:
1 - я не рыг, просто понимаю что такое достоинство и
2 - я как и другие украинцы, уважающие себя и свою страны плевались тогда от стыда за то, как только что завоеванную демократию использовали тогда как публичную девку. Сейчас произошло то же самое.
стыд и срам на всю Европу.
кто не понимает почему - тому далеко для понимания европейских ценностей.
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стыд и срам на всю Европу Не согласен. А кто тогда занял последнее место никто уже и не помнит. Кто в прошлом году занял последнее место тоже никто не помнит. Вот такой вот "стыд и срам на всю Европу".
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це дійсно важливо)))
хай народ потішиться, а ми влада - покрадемо))) Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение - Цензор.НЕТ 3240
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И останутся в стране ректор - фокусник Поплавский с танцующими сиськами... А по Кириленко и его жене плагиаторше, нары скучают, ой как скучают. Я думаю, что в этом коррупционном "Раю" скоро всё изменится.
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а закон об особенностях торгово-предпринемательской деятельности на територии государства-агрессора забыл это можно , а то нет ... или крест снимите , или трусы наденьте
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В сухом остатке ты не справился со своей работой, доведя ситуация до такого позора.. но сидеть на насиженном месте естеств будешь и дальше
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Все что сделал Кириленко за 5 лет в украинской культуре - это опозорился с полным отсутствием подготовки к такому развитию событий.
Опозорил страну на всю Европу.
уж если вы допустили к отбору и в жюри тех кто гастролировал в РФ, то надо было подготовить ведущих.
Были бы поумнее - ведущие просто не стали бы акцентировать внимание на таких вещах, и все сошло бы тихо. Артисты говорили бы "мы за мир и против войны", а ведущим надо было вовремя перевести на другие темы и за них сказать - как это прекрасно, когда говорит музыка, а не оружие.
тему с тем что на сцену вылезла вата надо было тупо затихарить. и все бы обошлось без позора.
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Напёрсточники продолжают менять правила по ходу игры...
Вот только осталось загадкой: почему конкурс называется "Национальный отбор", если голоса этой самой нации не учитываются?...
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Ну вот, а вы говорите, что марув была бесполезна((
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1. Пройти полиграф.
2. Спеть песню "Путин - *****"
Дальше всё остальное.
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Вопрос для полиграфа: Чей Крым?
А кричалку про Х*йло - в прямом эфире...
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надо было задавать такие вопросы ДО отбора. А не на сцене.
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Пора уже Аласанию отправлять в заслуженную отставку. Заслужил!
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Это Евровидение вообще надо запретить.Конкурс бездарностей
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Почали розгойдувати ночви і щурів знудило.
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А тем временем клятые капиталисты издеваются над трудовым народом: Празький громадський транспорт працюватиме безкоштовно у дні з найбільшим смогом https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/27/gromadskyj-transport-u-prazi-pratsyuvatyme-bezkoshtovno-v-dni-smogu/?fbclid=IwAR3l_AFIM8gSvpy_QWselAhcO_vrH_4d2SHWuJP7q3tS3XbwdwD07mDuQcw
Мы ж в Европу идем? Или у нас особый путь, поэтому нам так нельзя?
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Бл...... ь, Ну куда не крутни, везде бардак, даже в этом деле не решат. Да отправьте Парубийка, Луценчиху, Пашинского, кто там еще патриот?
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красавцы...а ДО конкурса СОВСЕМ НИКАК????????
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эти уе*аны, даже банальный конкурс умудрились "провести" через задний проход.
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«Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк»

в.и. ленин
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Дебил тупой, его контора обгадилась, так теперь оказывать россиянам услуги смогут работники всех профессий, кроме артистов. Сначала откажись от российского газа, отбираемого из трубы по дороге в Словакию, от транзита газа и нефти, от угля, а потом берись за артистов.
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E-3 AWACS (Sentry)‏ @thunderbolt1488 6 мин.6 минут назад

Лайфхак. Чтобы провести нормальный, по политической конъюнктуре, отбор на Евровидение и не позорить страну на всю Европу, нужно собеседование проводить до отбора и тв показа, а не после.
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С МАУПом в голове такие лайфхаки тяжело воспринимаются. Ты Гройсманенку комиксами нарисуй.

П.С. Только Кличку не показывай комиксы, он их за Конституцию может принять.
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Чем вообще до этого занимался Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания и "Национальной общественной телерадиокомпании. Зарплату получали? Всех уволить на хрен .
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ПЕСНИ И ПЛЯСКИ В СТРАНЕ АГРЕССОРЕ ГАСТРОЛЁРАМИ ИЗ УКРАИНЫ , В ТО ВРЕМЯ , КОГДА ГИБНУТ УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ И МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ - ЭТО ВЕРХ ЦИНИЗМА , СОПОСТАВИМЫЙ С МАРОДЁРСТВОМ !!!
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А ещё, при допуске артистов к отбору, необходимо проверять : нет ли родственников или друзей в РФ, состоял ли кто в компартии и комсомоле, принадлежит ли кто к УПЦ МП... Обязательно выяснить отношение к Бандере, УПА, 9 мая, 8 марта... Пушкину, Достоевскому, Высоцкому, Цою и прочим щупальцам "русского мира"... Что ещё ? Песня обязательно должна быть патриотической, а сценические костюмы строго фольклорно-национальные... Ну, короче, в таком духе... Вятрович поможет с деталями....
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Чудова ідея, але для її реалізації до влади повинні прийти справжні націоналісти (Сі4, Нацкорпус, Свобода і т.д.) а не всяка ******* яка вже 28 рік ніяк не відповзе від корита потураючи інтересами України...
П.С. Хоча як на мене питання про ефіопа Пушкіна і білоруса-литвина Достоєвського можна і не задавати - то не москалі...
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Краще пізно ніж надто пізно... Такий закон мав діяти ще з 2014 року.... Прикро що до влади подібні речі доходять тільки на 5-му році війни і то "завдяки" суспільному резонансу і "за рахунок" іміджевих втрат України...
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СУПЕР!!! Були б українські судді, то відібрали би їх зокрема, а я б і за їх участь у Євробаченні проголосував би Кабмін доручив змінити правила відбору на Євробачення - Цензор.НЕТ 6355
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Нужно увеличить количество членов жюри раза в три и не допускать туда ватнолобых типа Сердючки и Филатова. Джамалу тоже, потому как продажной гнидой оказалась, когда сказала, что Хаят не пел, а промяукал, хотя он реально вписывался в формат конкурса. Собственно, поэтому его и зарезали, а в финал вывели всю парашинскую дешевизну.
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странно не пускать на конкурс певицу, гастролировавшую в РФ, когда вся страна потребляет газ из РФ и вообще торгует вовсю, и 2 млн заробитчан там. чиновники - трусливые идиоты.
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І коли половина депутатів Верховної Ради щотижня літає в москву, а майже половина кандидатів в президенти з моски не вилазить.
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А после Евровидения на расею уже можно будет ехать?
На расеи поют все. Мы так никогда никого не пошлем на евровиденье
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А де був Кириленко, коли московські попи без дозволу збудували каплицю біля фундаменту Десятинної церкви, в історичному місці, яке підпадає під захист ЮНЕСКО, є буферною зоною Софії Київської і входить до заповідника Стародавній Київ та є археологічною пам'яткою національного значення? Те що роками руйнується історична спадщина Кириленко не бачить.
А коли мова зайшла про «конкурс для домогосподарок», то Боже ж ти мій, як перейнявся. Умови конкурсу міняй на майбутнє. І всі умови учасникам Нацвідбору повідомляй до подачі заявки на участь у конкурсі. А будь-які додаткові умови чи зміна умов під час проведення конкурсу - забороняється. І гріш ціна такому віце-прем'єру, який не знає цих простих елементарних речей.
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Беріть харьковських фанів та закриваємо відбір.
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дуже добре, що влада реагує на виклики, дуже погано, що так повільно
але є рух вперед і це головне
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Для шоу-бизнеса саое главное бабло, все остальное так, поговорить.
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Подать в международный суд за унижение достоинства,нанесённый моральный ущерб на всех фигурантов этого шабаша,начиная с Кириленко,Асалании и т.д.Премьеру Грайсману,уволить всех этих недальновидностей(мягко сказано).Довера президенту складывается к доверии его команде.На сегодня некоторые из команды в ж....е.С такими успехами пролёт на выборах обеспечен,с чем и поздравляю.Делать орг.выводы пожалуй уже поздно.
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