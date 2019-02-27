 Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что с такой инициативой на заседании правительства в среду выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, указав недопустимость участия в отборе к конкурсу артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора.
"В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое – внести изменения в правила отбора на песенный конкурс Евровидение, второе – просить Верховную Раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора", - сказал Кириленко.
Он напомнил, что соответствующий законопроект №8085 уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни Евровидение-2019. В результате от участия отказался музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе. За ними это сделал также коллектив KAZKA, который занял третье место.
1 - я не рыг, просто понимаю что такое достоинство и
2 - я как и другие украинцы, уважающие себя и свою страны плевались тогда от стыда за то, как только что завоеванную демократию использовали тогда как публичную девку. Сейчас произошло то же самое.
стыд и срам на всю Европу.
кто не понимает почему - тому далеко для понимания европейских ценностей.
хай народ потішиться, а ми влада - покрадемо)))
Опозорил страну на всю Европу.
уж если вы допустили к отбору и в жюри тех кто гастролировал в РФ, то надо было подготовить ведущих.
Были бы поумнее - ведущие просто не стали бы акцентировать внимание на таких вещах, и все сошло бы тихо. Артисты говорили бы "мы за мир и против войны", а ведущим надо было вовремя перевести на другие темы и за них сказать - как это прекрасно, когда говорит музыка, а не оружие.
тему с тем что на сцену вылезла вата надо было тупо затихарить. и все бы обошлось без позора.
Вот только осталось загадкой: почему конкурс называется "Национальный отбор", если голоса этой самой нации не учитываются?...
2. Спеть песню "Путин - *****"
Дальше всё остальное.
А кричалку про Х*йло - в прямом эфире...
Мы ж в Европу идем? Или у нас особый путь, поэтому нам так нельзя?
в.и. ленин
Лайфхак. Чтобы провести нормальный, по политической конъюнктуре, отбор на Евровидение и не позорить страну на всю Европу, нужно собеседование проводить до отбора и тв показа, а не после.
П.С. Только Кличку не показывай комиксы, он их за Конституцию может принять.
П.С. Хоча як на мене питання про ефіопа Пушкіна і білоруса-литвина Достоєвського можна і не задавати - то не москалі...
На расеи поют все. Мы так никогда никого не пошлем на евровиденье
А коли мова зайшла про «конкурс для домогосподарок», то Боже ж ти мій, як перейнявся. Умови конкурсу міняй на майбутнє. І всі умови учасникам Нацвідбору повідомляй до подачі заявки на участь у конкурсі. А будь-які додаткові умови чи зміна умов під час проведення конкурсу - забороняється. І гріш ціна такому віце-прем'єру, який не знає цих простих елементарних речей.
але є рух вперед і це головне