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 Общество
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Все про:Нацполиция (9002) Князев (303) Мельников Василий (8)

 Полицейского Мельникова, избивавшего протестующего ногами с криком "Ложись, Бандера!", нельзя уволить из-за решения суда, - глава Нацполиции Князев

Мельников продолжает ходить на работу, но ничего не делает, хоть и получает зарплату. Раз суд постановил его отстранить и пока не признал виновным, поделать с этим пока ничего нельзя.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал руководитель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, до тех пор, пока суд не признает Мельникова виновным, основания для его увольнения отсутствуют.

"Получается так: допустить правонарушителя к несению службы, выдать ему оружие, жетон я не могу, а зарплату должен платить... Он в 8 утра может прийти на рабочее место, но не участвовать ни в чем. А в 18 часов уйти домой – и получать заработную плату", – сказал Князев.

Кроме того, по решению суда Мельникова отстранили только на 60 дней. Сергей Князев считает, что этот срок не будет продлен судом.

"Убежден, что суд не успеет выдать это решение. Потому что у меня есть, к сожалению, десятки случаев обнаружения наказуемых деяний в отношении сотрудников полиции как в прошлом году, так и в течение этого года. И если с первым постановлением суда об отстранении ко мне еще приходят, то второе или третье уже не приносят", – сказал Князев.

"Поскольку суд в дальнейшем не продлевает такое мероприятие, то у меня возникает дисциплинарная и трудовая проблема: как отстранить?", – продолжил глава Нацполиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Князев подчеркнул, что большинство коллег-полицейских относятся к поступку Мельникова отрицательно, во всяком случае, публично.

"Позиции действующих полицейских разные, но большинство говорит, что он поступил неправильно. Совершил преступление. ... Никто не выходит с митингом, не заявляет, что незаконно наказывают полицейского. Все четко понимают, что прежде всего должно быть выполнение закона. Точка", – подытожил Князев.

Полный текст интервью с Сергеем Князевым можно прочесть здесь.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

О том, что уплатили за него залог, заявили сразу два кандидата в президенты Украины – Илья Кива и Александр Вилкул.

14 февраля Василий Мельников вышел под залог, уплаченный Ильей Кивой.

Источник: https://censor.net.ua/n3113990
 
 
 Топ комментарии
 
что в стране творится? Бардак полнейший! Югика за ночь в кресло генпрокурора посадили, за ночь Приватбанк украли, Саакашвили пакет на голову и за кордон, кавказца по требованию хуйла моментом на расию выдворили, а тут низзя
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Так було і з терористом Голубаном, якого викрили що він командував терористами в ДНР коли вони воювали з ЗСУ в перші дні збройного протистояння на Сході! Голубана відправили на пенсію і дали йому службову квартиру! Вони просто знущаються з нас!
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Берите шире. Любого гос.служащего нельзя уволить по закону.
Для этого они, родимые, их и писали
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Так було і з терористом Голубаном, якого викрили що він командував терористами в ДНР коли вони воювали з ЗСУ в перші дні збройного протистояння на Сході! Голубана відправили на пенсію і дали йому службову квартиру! Вони просто знущаються з нас!
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Чомусь Князєв мовчить що будь якого поліціянта можна посадити за службові злочини! Якщо Князєв не робить цього, то значить покриває цього поліцейського! Прийдеться громадянському суспільству взятись за цього поліціянта і таки посадити його за кримінальні злочини, раз керівництво не може знайти приводу вигнати курву з органів!
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Игорь! Перестаньте наконец выдавать желаемое за действительное. Этот мент действительно не может посадить сволочь Мельникова. А вот уволить его по материал служебного расследования это очень просто. Поэтому дальнейшие ваши мысли абсолютно верно отражают мнение большинства украинцев
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Это апофеоз наших никчемных законов написанные никчемными депутатами.
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И эта щиколадная сволочь еще марув с аннамарией чмирит? Ну щиколадные, ну вы и дауны! Кто же вам после такого хоть на копейку поверит!
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Уволить говорите нельзя??
А на передовую послать то можно!!
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Гопники, если на улице будут кого-то ногами топтать, поедут в тюрьму, а мусорам за то же самое - зарплату и отпущение грехов.
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Да, кокой однако у нас однако справедливый, рехвормированый и неподкупный суд! Прям как шлюхи на окружной Харькова...
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Берите шире. Любого гос.служащего нельзя уволить по закону.
Для этого они, родимые, их и писали
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Так ты это - сначала подчиняйся, потом обжалуй Полицейского Мельникова, избивавшего протестующего ногами с криком "Ложись, Бандера!", нельзя уволить из-за решения суда, - глава Нацполиции Князев - Цензор.НЕТ 8832
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соевые. ну ка все вместе... беркут - бе-беркут вашимальчики.
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что в стране творится? Бардак полнейший! Югика за ночь в кресло генпрокурора посадили, за ночь Приватбанк украли, Саакашвили пакет на голову и за кордон, кавказца по требованию ***** моментом на расию выдворили, а тут низзя
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А что сказать, если сам генеральный прокурор причислил 18 дохлых беркутят к Героям Небесной Сотни! Это уже даже сюр.
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Почему бардак? Может как раз наоборот все спланировано из Кремля и сделано через агентуру в Украине
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Превышение должостных полномочий, провокационные высказывания на гос службе, не побрился, туфли не почищенны... кого вы лечите?
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нельза так радикально с мусорвой - очьень важьно. ато роттердам + сиваш++ и евробляхеры нападут.
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Мельников продолжает ходить на работу, но ничего не делает, хоть и получает зарплату.

Удивили.Да так 90% полицаев годами на работу ходит.
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Полная потеря управления государством.
Цель это была у Януковича, Порошенко, Ющенко , или просто мы выбираем дебилов вождями, не ясно. Но страна умирает, это очевидно..
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Как щиколадные недоумки то по потолку забегали! Оправдываться начали. Чуют, что хана их Пецекрысе и им сним тоже. Нет, щикаладные, мы вам не верим!
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Да это же просто звиздец,ревовские взяточники выписывают штрафы бизнесменам в обход суда на сотни тысяч,организовывают отбор имущества в обход суда,никого не заботит их виновность,а тут мразь под камеры избивала человека,а его даже уволить не могут по закону.
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тогда уволить его начальство, чтобы не придумывали всякие там отмазки
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Ні це не правда. Ніщо їм не заважає звільнити його за п.5 чи 6, він нам розповідає, що не може поки що звільнити за п.10 і це так, але тут пряма маніпуляція і не бажання. Накладіть на нього стягнення та звільніть у дисциплінарному порядку, або заженіть на переатестацію та звільніть за п.5. Було би бажання!

Стаття 77. (ЗУ про нац.поліцію) Звільнення зі служби в поліції
1. Поліцейський звільняється зі служби в поліції, а служба в поліції припиняється:
5) через службову невідповідність;

6) у зв'язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України;
10) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, або кримінального правопорушення;
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а отстранить на время следствия нельзя?
что значит - ходит но ничего не делает...но зарплату получает?
здрасте! а за что он получает зарплату... за "ходит"???
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Да вранье все это. "Ложись Бандера!" кричал другой мент. Его менты отказались выдать.


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И как это меняет положение дел? Его отстранили за крик "Ложись Бандера!", или за избиение протестующего ногами?
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Как говорила жаба Шкиряк - погавкают пару дней и заткнутся.
Отсидится месячишку и дальше пойдет народ кошмарить.
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Кабинет министров - субъект законодательной инициативы.Почему молчит министр МВД. Или на грабли нужно раз 10 наступить.
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Хєрня, елементарно звільняється згідно КЗоТ
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Добанный цирк в тылу пока на фронте Украина истекает кровью уже шестой год. Как вы уже задолбали маразмом и своей работой на российскую пропаганду.
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За зарплату пусть ходит на передовой.
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Он там в течении часа в плен сдастся... Это же не "бендеровцев" на улице метелить.
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После выборов Авакяна нужно менять
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Авакяна нужно было "выпилить" после расстрела по его приказу Сашка Билого (Музычко)
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прийде час і ви будете разом -тільки на різних гілляках...
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Значит нужно уволить Князева! Хватит во время войны разводить смуту.
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"Полицейского Мельникова, избивавшего протестующего ногами с криком "Ложись, Бандера!", нельзя уволить из-за решения суда" - покалечить можно?
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Не, ну я понимаю, суд и все такое, но ***** ж можно ему дать! Як казав Леонід Данилович-*********.
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У Мельникова и Князева по любому есть родственники во вражеском государстве.
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Господин Князев! В вашей конторе всё сделано для того чтоб вы были безнаказанными.
И случай с Мельниковым - яркое тому подтверждение.
Реформу полиции надо проводить.
И так, чтоб было "непопулярно". Зато потом будет настоящая полиция, а не просто работа, куда люди ходят за зарплатой и ничего не делают.
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Князєв таке саме мусорило як сабаков..нічого дивного.
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С каждым днем гниющая сепарскорыговская верхушка возвращает свои позиции-- что можно сказать конец этой власти лживой циничной и продажной !!!Вся надежда на выборы -- выбирайте головой а не кашей и гривной Поліцейського Мельникова, який бив протестувальника ногами з криком "Лягай, Бандеро!", не можна звільнити через рішення суду, - глава Нацполіції Князєв - Цензор.НЕТ 8189
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Не трогайте кремль если власти будут сажать полицаев
Кто тогда их будет защищать
Ворон ворону глаз не выклюет
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Это почему в стране раньше был бардак и полная жопа?
Потому что судебной реформы не было...
Поліцейського Мельникова, який бив протестувальника ногами з криком "Лягай, Бандеро!", не можна звільнити через рішення суду, - глава Нацполіції Князєв - Цензор.НЕТ 6187
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Полиция - бюджетная организация.... и у меня, как у налогоплательщика возникает вопрос - какого хрена я должен платить ЗП уроду, который на работе нифига не делает? И еще о чистоте кадров: если чувак фигурант уголовного дела - почему его нельзя уволить? Неважно что скажет суд в будущем - репутация этого полицая уже запятнана и его место - улицы мести.
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Мдааа реформа полиции и люстрация прошли на "отлично"
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Брнхня. Служебное расслндование и уволнение по дескридитации. А там пусть судят,сколько хотят.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолицейского Мельникова, избивавшего протестующего ногами с криком "Ложись, Бандера!", нельзя уволить из-за решения суда, - глава Нацполиции Князев
 
 
 
 
 
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