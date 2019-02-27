 Адвокат о приговоре Зайцевой и Дронову: С точки зрения логики он вызывает недоумение. Либо один водитель не имел права двигаться, либо другой

Свое мнение он высказал в комментарии изданию Аutonews.ua, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что не занимался этим делом, но с точки зрения правовой логики етот "приговор вызывает недоумение".
"Ст.286 УК в качестве обязательного элемента предусматривает такую форму вины, как неосторожность. То есть – человек должен иметь возможность и обязанность предвидеть последствия своих действий (но либо не предвидел, либо легкомысленно рассчитывал на их предотвращение). Если нет этой формы вины – нет и состава данного преступления", - отметил адвокат.
По его словам, возможны только две версии случившегося, если верить публикациям в СМИ.
"Либо Зайцева "проскакивала" перекрёсток на "давно покрасневший" сигнал светофора. И тогда Дронов, двигаясь на разрешающий сигнал, был в своём праве. Либо Зайцева подъехала к перекрёстку на сменяющийся сигнал светофора, и проезжала его в соответствии с п.8.11 ПДД. Тогда Дронов обязан был дать ей возможность закончить проезд перекрёстка на основании п.16.5 ПДД. Какой из этих вариантов соответствует действительности – я не знаю. Но не оба сразу", - отметил Володарский.
Он также подчеркивает, что согласно ПДД, каждый участник движения имеет право рассчитывать на соблюдение Правил другими участниками.
"А это значит, что чужих нарушений он предвидеть не должен. Да это и невозможно: варианты нарушений слишком разнообразны. Если не должен и не может, то тогда в его действиях и нет неосторожности, а значит, и нет состава преступления, предусмотренного ст.286 УК. По одному из описанных вариантов его нет в действиях одного водителя, по другому варианту – в действиях второго", - отмечает Володарский.
Он считает, когда ссылаются на скорость и возможное опьянение, то таким образом уводят разговор от сути, от истинных причин трагедии.
"А суть проста: в этой ситуации либо один водитель не имел права двигаться, либо второй. Это привело к столкновению и гибели людей", - заявил адвокат.
Он также считает, что было не много шансов на то, что расследование и судебное рассмотрение будет вестись в сугубо профессиональном ключе.
"А вы вспомните посты в соцсетях приближённых к руководству МВД лиц через часы после ДТП. После этого такая надежда вряд ли могла существовать. Кстати, это именно та ситуация, которая описана в решении Европейского суда по правам человека по делу "Криволапов против Украины": информирование общества должно вестись осторожно, а если приближённые к следствию лица кого-то публично обвиняют, то это может влиять на объективность следствия и судебного рассмотрения", - сказал Володарский.
Адвокат выразил мнение, что этот приговор будет обжалован и "эта правовая позиция ЕСПЧ будет использована защитой".
"Ну, а в поражённом классовой ненавистью обществе нагнетать истерию (и под это дело провести ужесточение ответственности водителей вообще) – очень просто… Увы. Так что с профессиональной точки зрения этот приговор вызывает много вопросов. И, думаю, будет предметом рассмотрения различных судебных инстанций, очень вероятно, что не только национальных", - заявил адвокат Вадим Володарский.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
Потому что не один юрист не имеет специальных знаний что бы определить что бы было бы если бы.
Не может такого быть что бы обоим было запрещено движение.
Вот там подскпзывают про красную паузу.
Это когда движение запрещено всем.
У нас вместо нее желтый.
Когда движение запрещено начинать,но можно заканчивать.
Поэтому Зайчиха была в своем праве.
Потом дальше.
Убийство по неосторожности это отсутствие умысла и неосторожность это форма вины,когда не знал что такое может быть ,но должен был предвидеть.
Дронов не знал ,но должен был предвидеть потому что ПДД запрещает,а ПДД просто так ничего не запрещает.
А нарушение правил ДД Зайчихой скорость не находятся в прямой причинно следственной связи .
Как аналогия.
Водитель превысил скорость,а пешеход выбежал на красный свет на перекресток.