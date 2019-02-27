 Адвокат о приговоре Зайцевой и Дронову: С точки зрения логики он вызывает недоумение. Либо один водитель не имел права двигаться, либо другой

Свое мнение он высказал в комментарии изданию Аutonews.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что не занимался этим делом, но с точки зрения правовой логики етот "приговор вызывает недоумение".

"Ст.286 УК в качестве обязательного элемента предусматривает такую форму вины, как неосторожность. То есть – человек должен иметь возможность и обязанность предвидеть последствия своих действий (но либо не предвидел, либо легкомысленно рассчитывал на их предотвращение). Если нет этой формы вины – нет и состава данного преступления", - отметил адвокат.

По его словам, возможны только две версии случившегося, если верить публикациям в СМИ.

"Либо Зайцева "проскакивала" перекрёсток на "давно покрасневший" сигнал светофора. И тогда Дронов, двигаясь на разрешающий сигнал, был в своём праве. Либо Зайцева подъехала к перекрёстку на сменяющийся сигнал светофора, и проезжала его в соответствии с п.8.11 ПДД. Тогда Дронов обязан был дать ей возможность закончить проезд перекрёстка на основании п.16.5 ПДД. Какой из этих вариантов соответствует действительности – я не знаю. Но не оба сразу", - отметил Володарский.

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Он также подчеркивает, что согласно ПДД, каждый участник движения имеет право рассчитывать на соблюдение Правил другими участниками.

"А это значит, что чужих нарушений он предвидеть не должен. Да это и невозможно: варианты нарушений слишком разнообразны. Если не должен и не может, то тогда в его действиях и нет неосторожности, а значит, и нет состава преступления, предусмотренного ст.286 УК. По одному из описанных вариантов его нет в действиях одного водителя, по другому варианту – в действиях второго", - отмечает Володарский.

Он считает, когда ссылаются на скорость и возможное опьянение, то таким образом уводят разговор от сути, от истинных причин трагедии.

"А суть проста: в этой ситуации либо один водитель не имел права двигаться, либо второй. Это привело к столкновению и гибели людей", - заявил адвокат.

Он также считает, что было не много шансов на то, что расследование и судебное рассмотрение будет вестись в сугубо профессиональном ключе.

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"А вы вспомните посты в соцсетях приближённых к руководству МВД лиц через часы после ДТП. После этого такая надежда вряд ли могла существовать. Кстати, это именно та ситуация, которая описана в решении Европейского суда по правам человека по делу "Криволапов против Украины": информирование общества должно вестись осторожно, а если приближённые к следствию лица кого-то публично обвиняют, то это может влиять на объективность следствия и судебного рассмотрения", - сказал Володарский.

Адвокат выразил мнение, что этот приговор будет обжалован и "эта правовая позиция ЕСПЧ будет использована защитой".

"Ну, а в поражённом классовой ненавистью обществе нагнетать истерию (и под это дело провести ужесточение ответственности водителей вообще) – очень просто… Увы. Так что с профессиональной точки зрения этот приговор вызывает много вопросов. И, думаю, будет предметом рассмотрения различных судебных инстанций, очень вероятно, что не только национальных", - заявил адвокат Вадим Володарский.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.