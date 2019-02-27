EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Происшествия, Общество
  7847  211
Все про:адвокат (1123) ДТП (5480) Зайцева (87) Харьков (4182) Дронов (40)

 Адвокат о приговоре Зайцевой и Дронову: С точки зрения логики он вызывает недоумение. Либо один водитель не имел права двигаться, либо другой

Адвокат Вадим Володарский раскритиковал решение суда, где фигуранты дела о смертельном ДТП на Сумской в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили максимальное наказание - 10 лет тюрьмы.

Свое мнение он высказал в комментарии изданию Аutonews.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что не занимался этим делом, но с точки зрения правовой логики етот "приговор вызывает недоумение".

"Ст.286 УК в качестве обязательного элемента предусматривает такую форму вины, как неосторожность. То есть – человек должен иметь возможность и обязанность предвидеть последствия своих действий (но либо не предвидел, либо легкомысленно рассчитывал на их предотвращение). Если нет этой формы вины – нет и состава данного преступления", - отметил адвокат.

По его словам, возможны только две версии случившегося, если верить публикациям в СМИ.

"Либо Зайцева "проскакивала" перекрёсток на "давно покрасневший" сигнал светофора. И тогда Дронов, двигаясь на разрешающий сигнал, был в своём праве. Либо Зайцева подъехала к перекрёстку на сменяющийся сигнал светофора, и проезжала его в соответствии с п.8.11 ПДД. Тогда Дронов обязан был дать ей возможность закончить проезд перекрёстка на основании п.16.5 ПДД. Какой из этих вариантов соответствует действительности – я не знаю. Но не оба сразу", - отметил Володарский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор

Он также подчеркивает, что согласно ПДД, каждый участник движения имеет право рассчитывать на соблюдение Правил другими участниками.

"А это значит, что чужих нарушений он предвидеть не должен. Да это и невозможно: варианты нарушений слишком разнообразны. Если не должен и не может, то тогда в его действиях и нет неосторожности, а значит, и нет состава преступления, предусмотренного ст.286 УК. По одному из описанных вариантов его нет в действиях одного водителя, по другому варианту – в действиях второго", - отмечает Володарский.

Он считает, когда ссылаются на скорость и возможное опьянение, то таким образом уводят разговор от сути, от истинных причин трагедии.

"А суть проста: в этой ситуации либо один водитель не имел права двигаться, либо второй. Это привело к столкновению и гибели людей", - заявил адвокат.

Он также считает, что было не много шансов на то, что расследование и судебное рассмотрение будет вестись в сугубо профессиональном ключе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции

"А вы вспомните посты в соцсетях приближённых к руководству МВД лиц через часы после ДТП. После этого такая надежда вряд ли могла существовать. Кстати, это именно та ситуация, которая описана в решении Европейского суда по правам человека по делу "Криволапов против Украины": информирование общества должно вестись осторожно, а если приближённые к следствию лица кого-то публично обвиняют, то это может влиять на объективность следствия и судебного рассмотрения", - сказал Володарский.

Адвокат выразил мнение, что этот приговор будет обжалован и "эта правовая позиция ЕСПЧ будет использована защитой".

"Ну, а в поражённом классовой ненавистью обществе нагнетать истерию (и под это дело провести ужесточение ответственности водителей вообще) – очень просто… Увы. Так что с профессиональной точки зрения этот приговор вызывает много вопросов. И, думаю, будет предметом рассмотрения различных судебных инстанций, очень вероятно, что не только национальных", - заявил адвокат Вадим Володарский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зайцева и Дронов выплатят 8 миллионов гривен компенсации семьям жертв ДТП, - суд

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3113987
 
   
 Топ комментарии
 
Суддів потрібно посадити на 15 років з конфіскацією, за такий вирок, за який вони взяли гроші!
 показать весь комментарий
 
Дронову зря столько дали, он ехал даже не в направлении на потерпевших, а эта паскуда летела с превышающей скоростью во много раз на красный.
 показать весь комментарий
 
У Дронова нет родичей в СБУ и ПроКурватуре...
Он однозначно виноват)

Странно шо еще анализы Зайчихи ему не всучили...а то был ты нарик нарушитель
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Потому и дали обоим по десятке - ОБА НАРУШИЛИ и не имели права двигаться на запрещающие сигналы светофора.
 показать весь комментарий
 
Этот адвокат как и оба адвоката обвиняемых, и судья, и следователи, и прокуроры, а вслед за ними совершенно естественно и так называемое общественное мнение все наперебой "лепят горбатого". И если людям, направляющих свой праведный гнев не по адресу можно простить их бредятину, то ахинею от юристов невозможно спокойно читать. Как легко можно предположить юристами эти люди стали благодаря покупке дипломов о верхнем образовании, ибо если в нашей стране приходится платить за диплом инженера или водительское удостоверение, то за диплом юриста и подавно. Этот, с позволения сказать адвокат выдумывает версию не имеющую ничего общего с реальными фактами, юрист не имеет права писать такой бред: "Либо Зайцева "проскакивала" перекрёсток на "давно покрасневший" сигнал светофора. И тогда Дронов, двигаясь на разрешающий сигнал, был в своём праве." Ни один из упоминаемых мною юристов не употребил элементарное, этому учат на первых курсах юридических вузов или факультетов. Это элементарное называется "причинно-следственная связь". Если в действии или бездействии подозреваемого такая связь есть он однозначно должен быть признан виновным, если же такой связи нет- человек невиновен. Все более, чем просто. Оба участника ДТП нарушали ПДР, это доказано судом и следствием, это невозможно оспорить. Вопрос только в том, чьи нарушения ПДР привели к ДТП и гибели людей. Объективные факты говорят о том, что мажорка мчалась с превышением дозволенной скорости и если бы другой нарушитель ПДР не ударил своим авто в бок авто мажорки (а не наоборот) и тем самым не изменил бы направление движения ее авто, направив его на тротуар, на людей, то мажорка пронеслась бы мимо толпы людей на тротуаре со скоростью 340 км/час, при этом курила бы тяжелый наркотик, а из окна авто кричала бы, что у нее нет водительского удостоверения и ее в автошколе ничему не учили и никакого ДТП и гибели людей в этом месте не было бы. То есть ее грубейшие нарушения ПДР не привели и не могли привести к тому ДТП, которое произошло и его последствиям в виде гибели людей, ибо после удара в ее авто, оно стало неуправляемым и она не совершала наезд на людей, а ее неуправляемое ею авто налетело на людей, она не имела возможности предотвратить это ДТП и не может нести ответственности за действия и бездействия другого участника ДТП, который также с нарушением ПДР оказался на пути движения мажорки и имея возможность предотвратить это ДТП такой возможностью не воспользовался, ибо если бы он соблюдал ПДР, то он бы не оказался на пути движения мажорки, он попросту не успел бы к точке пересечения движения двух авто. Возможно в этих рассуждениях есть какая-то ошибка, но такую версию не рассматривал ни один юрист, ни один комментатор, большинству очень хочется крови мажорки потому, что все смотрят на окончание происшествия, на его последствия и никому в голову не приходит попытаться связать эти последствия с фактами, которые этому предшествовали. Наверное это неспроста, наверное это кому-нибудь нужно, ведь не только мажорка заслуживает наказания за нарушения ПДР (скорее административного наказания, чем криминального), но и другой участник ДТП совсем не белый и не пушистый и его нельзя назвать немажорным - на такой тачке с такой манерой вождения редко кто из простых смертных ездит
 показать весь комментарий
 
На этот вопрос должны отвечать эксперты.
Потому что не один юрист не имеет специальных знаний что бы определить что бы было бы если бы.
 показать весь комментарий
 
Там что то не то с экспертизой может быть.
Не может такого быть что бы обоим было запрещено движение.
Вот там подскпзывают про красную паузу.
Это когда движение запрещено всем.
У нас вместо нее желтый.
Когда движение запрещено начинать,но можно заканчивать.
Поэтому Зайчиха была в своем праве.
Потом дальше.
Убийство по неосторожности это отсутствие умысла и неосторожность это форма вины,когда не знал что такое может быть ,но должен был предвидеть.
Дронов не знал ,но должен был предвидеть потому что ПДД запрещает,а ПДД просто так ничего не запрещает.
А нарушение правил ДД Зайчихой скорость не находятся в прямой причинно следственной связи .

Как аналогия.
Водитель превысил скорость,а пешеход выбежал на красный свет на перекресток.
 показать весь комментарий
 
То есть мажорка практически невинна, Дронов же - матерый преступник? Многословно и неубедительно. Кому вы вешаете лапшу? Вы население за быдло держите, сударь? Считаю наоборот- Дронов не виновен, его прицепом потащили за мамзель Зайцофф...! Недаром адвокатесса Козырь столь довольна, что на нее не похоже, на всех заседаниях суда она была дерганая и хмурая, завтравленный взгляд исподлобья... А после приговора расцвела. Значит, все по плану! 50% вины с убийцы снято и навешено на случайного прохожего( проезжего ). Полгода отсилы и дэвочка на Мальдивах! Будь она проклята, эта меченая ****!
 показать весь комментарий
 
Жаль что 10 лет - максималка по данной статье. Дронову бы лет 20 дать за то что он не признал вину и не раскаялся.
 показать весь комментарий
 
Торжествуешь. заяц-волк? а ведь по-любому твоя крольчиха -зечка! И этого не смыть уже за всю жизнь! Так-то, дружок... Захочет она, скажем, выйти за границей замуж, за миллионера, аристократа, все на мази - а тут, бац! такое прошлое... И Дронов не спасет, не возьмут замуж зечку! а, каково тебе? Кушай , не подавись и помни, у твоей Лэны - ВСЕ еще впереди! Это еще не расплата))))!
 показать весь комментарий
 
Дронову приписали термін який повинна була відсидіти ця шалава.
 показать весь комментарий
 
 
ну так ей тоже дали 10 лет. Значит все справедливо
 показать весь комментарий
 
наконец то наш суд не делает поблажки мажорам и бизнесменам за их связи и кошельки толстые. Мажорка и бизнесмен получили максимальные сроки за убийство на дороге.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАдвокат о приговоре Зайцевой и Дронову: С точки зрения логики он вызывает недоумение. Либо один водитель не имел права двигаться, либо другой
 
 
 
 
 
 вверх