 Герасимов: Инициируем срочную разработку законопроекта, где статья о незаконном обогащении будет соответствовать Конституции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Солидарности", об этом во время общения с журналистами в парламенте, заявил народный депутат, председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, комментируя вчерашнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение .
"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала Конституции", - подчеркнул руководитель фракции.
"Мы призываем все политические силы парламента присоединиться к нашей команде в разработке этого законопроекта и срочно принимать его в сессионном зале", - подытожил народный депутат.э
Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.
а как начал коментировать, так меня в спам. то есть, тут реально все иллюзорно? и новостной хаб ушел в политику?
Теперь заново, если еще ето "теперь" будет.
Чисто для галочки, глаза замазать Западу.
не нужно было.
Теперь будет просто невозможно доказать незаконное происхождение капитала и доходов чиновников . Выбит стул из- под ног у всех антикоррупционных органов. Браво , Пэтя. Теперь по программе нужно сделать вид , шо вы не при делах (((
Якщо вважати, що Порошенко корупціонер, то незмінність корупційного курсу буде тільки при ньому - а таке рішення КС його переобранню завадить, і від переслідувань, як наслідок, не врятує.
Наслідки рішення КС не лише для гучних розслідувань Національного антикорупційного бюро України, а й загалом для України вже можна передбачити. Адже криміналізація незаконного збагачення була однією з вимог одразу двох міжнародних партнерів України - Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.
Себе та своє награбоване вони убезпечили надійно.
"Давайте все забудем и начнем с чистого листа."
Люстрацию обошли , неприкасаеимрсть с депутатов не сняли, выборное законодательство не изменили - теперь вот это.
Назовите мне отличия от банды овоща ?
Соевые наперсточники.
Таким макаром через проституток в мантиях Януковощ себе вернул полномочия, а теперь шоколадник их вовсю юзает.
краще безвізовий режим з якимось африканським племенем підпишіть - хоч буде куди втікати)
* * *
ПП сегодня откроет новую ветровую электростанцию Ахметова, с тарифом 0,102 евро/кВт-ч, что на 80% выше, чем в Польше, на 46% выше чем в России, на 100% выше чем в Казахстане.
Вот такая деолигархизация по Петиному - жрите, не обляпайтесь.
Удивленные лица запорожцев не показывают )))
И, воруя, они хотят остаться еще на один срок. А те, кто хочет их послать на х*й - агенты Кремля
Они врали: «Это Путин захватил Крым!»
И деньги потекли рекой.
Они врали: «Если не выберем Порошенко в первом туре - Путин захватит Украину!»
Они врали про наличие новой боевой техники на параде 2014 года.
И люди от радости слали СМС - на отражение агрессии, покупали акцизные товары «Деньги с покупки каждой третей пачки презервативов - на армию!».
Деньги к волонтерам текли рекой.
Потом оказалось, что БМП и БТР были с неработающими боевыми модулями. Просто… надо было врать, чтобы Путин не напал.
Врали про Дебальцево. Мы побеждали, побеждали… Враг бежит!
Никто даже не смел заикнуться про отмену военного налога с работающих людей.
Деньги к волонтерам текли рекой.
Потом оказалось, что… мы наступали - просто в другую сторону. Надо было врать - ФСБ и ГРУ черпали информацию исключительно из Facebook Бирюкова.
В общем, обманули… Путина.
Врали про взрывы на складах в Калиновке. Российские беспилотники, зажигательные бомбы, диверсанты, лазерные лучи, НЛО, сейсмическое оружие.
Патриоты еще тесней сплотили ряды. Деньги к волонтерам текли рекой. Налог не отменили. Все для фронта! Все для победы!
По факту - взгрели какого-то пьяного майора.
Так надо было - чтобы запутать Кремль.
Врали про потери. Помните говорящую каску - Тымчука: «Потерь нет»?
Врали про самообстрелы на Донбассе.
Врали про наличие регулярных российских войск на Донбассе.
Врали про украинских пленных, выжимая слезу из доверчивых граждан. И выжимая деньги.
Увеличивали военный бюджет. СУГС! Больше денег, больше!
Деньги к волонтерам… Ну, вы поняли.
Стыдливо прятали глаза и начинали что-то бубнить: «Путин может напасть!», когда их спрашивали: «Чья соляра в украинских танках?»
Краснея, стыдливо, но с патриотическими лицами запрятали авиаконцерн «Антонов» в недра «Укроборонпрома».
Самолет, построенный «без комплектующих из страны-агрессора» сиротливо где-то дожидается сдачи на металлолом. Арабы с азербайджанцами, «обещавшие» построить авиазаводы для украинских самолетов, куда-то убежали. Туда же убежал и космодром для украинских ракет в Канаде.
Завод в Николаеве, гордость советского кораблестроения - продали по цене дачи под Киевом.
Мы продолжали платить военный налог.
Теперь выяснилось, что про «мощный оборонный комплекс» они тоже врали: запчасти для военной техники закупались через фирмы-прокладки у… Путина.
Мы продолжаем платить военный налог.
А они продолжают воровать.
И, воруя, они хотят остаться еще на один срок.
И еще пять лет они хотят отражать агрессию Россию.
А те, кто хочет их послать по единственно возможному адресу: на х*й (с промежуточной посадкой на скамье подсудимых) - агенты Кремля.
Алексей Куракин
http://ua24ua.net/aleksey-kurakin-prosto-tvari-mi-prodolgaem-platit-*******-nalog-a-oni-prodolgayut-vorovat/
Завтра Конституционный суд признает, что можно воровать в военно-промышленном комплексе, можно поставлять недоброкачественные запчасти из Российской Федерации…
Решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционной статью 368-2 УК, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение, узаконивает коррупцию в Украине.
Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев в комментарии парламентским журналистам, передает пресс-служба партии.
В тему - Полный список уродов, подписавших представление в КС об отмене статьи «за незаконное обогащение»
«Согласно судебной практике, если есть топ-коррупционеры, которые относятся к Администрации Президента, органам парламента, Кабинета Министров, то доказательства, что ты не коррупционер и объяснения, откуда такие доходы, возлагается на это лицо.
Ко всем другим гражданам применяется норма презумпции невиновности: следственные органы должны доказать, что человек незаконно обогатилась», - пояснил депутат.
После такого решения КС следственным органам надо теперь доказывать, откуда у того или иного коррупционера появились сотни миллионов, миллиарды гривен, отметил Сергей Соболев
«Это фактически узаконивает коррупцию в стране.
https://goo.gl/Mu5CKP
26 февраля Конституционный суд признал
неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса. Эта статья обязывала госслужащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.
Издание LIGA обнародовало полный список народных депутатов, которые еще в 2017 году подписали представление, на основании которого Конституционный суд признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.
Представление в КС подписали 59 депутатов Рады.
https://goo.gl/ZMnRxU