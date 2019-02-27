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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2012) КС (1230) Герасимов (161)

 Герасимов: Инициируем срочную разработку законопроекта, где статья о незаконном обогащении будет соответствовать Конституции

Фракция БПП инициирует разработку законопроекта, где статья о незаконном обогащении будет полностью соответствовать Конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Солидарности", об этом во время общения с журналистами в парламенте, заявил народный депутат, председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, комментируя вчерашнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение .

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала Конституции", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы призываем все политические силы парламента присоединиться к нашей команде в разработке этого законопроекта и срочно принимать его в сессионном зале", - подытожил народный депутат.э

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем

Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.

Источник: https://censor.net.ua/n3113986
 
   
 Топ комментарии
 
Поражаюсь гениальности наших коррупционеров! Смотрите схему - принимают закон в 2015-м году, бурно представляют его Западу и общественности, получая политические очки и плюшки из-за границы (безвиз, например). Потом, естественно, воруют, кое кто попадается, но дела эти тянут, показывая видимость бурной борьбы с коррупцией. И когда напряжение достигает критической точки - КС отменяет этот закон как неконституционный! Следовательно, все дела, построенные на его основе закрываются за неимением состава преступления. Потом депутаты, изображая бурную деятельность, принимают новую редакцию закона, пока ЕС не отменил безвиз и пока народ не опомнился и не повылазил из срачей о Евровидении. Но даже новый закон не может возобновить закрытые дела! Это ж, бл..ть, гениально! Такая себе амнистия. В перспективе, можно пойти на второй цикл - через годика 4-5 снова отменить уже новый закон по другой причине. Все равно народ уже забудет или как там считают наверху - "повоняют и успокояться"
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Какая наглость! Понятно, на кого работают эти судьи КС. Будут ахренительные проблемы и с ЕС и со Штатами . Неэффективными становятся автоматически все антикоррупционные органы, ненужен уже и антикоррупционный суд. Вполне возможно и скасування безвиза.
Теперь будет просто невозможно доказать незаконное происхождение капитала и доходов чиновников . Выбит стул из- под ног у всех антикоррупционных органов. Браво , Пэтя. Теперь по программе нужно сделать вид , шо вы не при делах (((
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Подгорает? Правильно, очко то не железное.
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Ініціатори не могли минулого разу зробити все у відповідності до Конституції, то чому Герасимов вирішив що цього разу в них вийде? Проблема не в нормі закону а в Конституційному Суді, який вигадує причини щоб дозволити мафії красти гроші! Конституційний Суд має бути відставлений у повному складі, а новий склад Конституційного Суду має призначатись прямим голосуванням виборців. Мафії не можна дозволяти призначати суддів!
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.... фас, зрада!
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Цензор, не розочаровывай меня, я так долго читал новости именно тут.
а как начал коментировать, так меня в спам. то есть, тут реально все иллюзорно? и новостной хаб ушел в политику?
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Бла бла бла, они будут разрабатывать до выборов в Раду а затем благополучно об этом забудут.
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и этот Закон будет иметь обратную силу?...
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Без повешений на фонарях в этой стране уже не обойтись!
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Все, проехали, все что наворовали за пять лет уже легально.
Теперь заново, если еще ето "теперь" будет.
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Как он может говорить о переработке статьи, если еще нет решения КС? Трепло убогое...
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О да, щас хряки такое намутят в новом законе, что концьі не найдешь.
Чисто для галочки, глаза замазать Западу.
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Лучше бы ты, Артурчик и вся ваша банда жили по Конституции, тогда бы и статьи менять
не нужно было.
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П....ж его слова это не будет сделано при нынешней власти и нынешней ВР основа сгнила а они доску решили востановить
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Поражаюсь гениальности наших коррупционеров! Смотрите схему - принимают закон в 2015-м году, бурно представляют его Западу и общественности, получая политические очки и плюшки из-за границы (безвиз, например). Потом, естественно, воруют, кое кто попадается, но дела эти тянут, показывая видимость бурной борьбы с коррупцией. И когда напряжение достигает критической точки - КС отменяет этот закон как неконституционный! Следовательно, все дела, построенные на его основе закрываются за неимением состава преступления. Потом депутаты, изображая бурную деятельность, принимают новую редакцию закона, пока ЕС не отменил безвиз и пока народ не опомнился и не повылазил из срачей о Евровидении. Но даже новый закон не может возобновить закрытые дела! Это ж, бл..ть, гениально! Такая себе амнистия. В перспективе, можно пойти на второй цикл - через годика 4-5 снова отменить уже новый закон по другой причине. Все равно народ уже забудет или как там считают наверху - "повоняют и успокояться"
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Какая наглость! Понятно, на кого работают эти судьи КС. Будут ахренительные проблемы и с ЕС и со Штатами . Неэффективными становятся автоматически все антикоррупционные органы, ненужен уже и антикоррупционный суд. Вполне возможно и скасування безвиза.
Теперь будет просто невозможно доказать незаконное происхождение капитала и доходов чиновников . Выбит стул из- под ног у всех антикоррупционных органов. Браво , Пэтя. Теперь по программе нужно сделать вид , шо вы не при делах (((
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І що? Якби це було потрібно саме "Пєцє", рішення КС було б наприкінці квітня, після виборів. Зараз воно йому зашкодило значно більше, ніж справа Гладковського. То кому вигідно?
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Вигідно Пєцє, бо він вже знає, що програв, це лише запобіжні заходи для свого захисту та свого оточення після виборів, з яким разом мародерствував в Україні на протязі останніх п'яти років.
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Ой вигідно!.. То ж, президентом обирається антикорупційна Тимошенко, починаються судові справи, КС розглядає ще один запит - і закон знову законний! Можна саджати - і Тимошенко починає експропріацію (бо більше нічого вона не вміє, а обіцянок хоч трохи виконати треба).
Якщо вважати, що Порошенко корупціонер, то незмінність корупційного курсу буде тільки при ньому - а таке рішення КС його переобранню завадить, і від переслідувань, як наслідок, не врятує.
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Це зроблено щоб виграти час до переобрання парламенту, бо ніяких змін до цього точно не буде до осені, і навіть при новому парламенті невідомо, змінять цю норму закону чи ні. От і все що було потрібно довести.
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І, в рамках цієї логіки, треба було нищити собі рейтинги і шанси на переобрання? А може це хтось інший - що домовився з кимось із кандидатів - вирішив підіграти? І, мабуть, цей інший має певне відношення до фракції, до якої належить більшість підписантів запиту до КС?
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Громадські та міжнародні експерти й науковці аргументовано вважають кримінальну відповідальність за незаконне збагачення цілком конституційною.
Наслідки рішення КС не лише для гучних розслідувань Національного антикорупційного бюро України, а й загалом для України вже можна передбачити. Адже криміналізація незаконного збагачення була однією з вимог одразу двох міжнародних партнерів України - Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.
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Так, тільки сотні проваджень та розлідувань вже одномоментно злиті в утиль!
Себе та своє награбоване вони убезпечили надійно.
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Гниды паразитируюшие на народе.Как они своими манипуляциями и лживыми высерами достали.
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Ручной КС признал неконституционным вполне конституционный закон. Дураку понятно что без визы пороха этого не случилось бы. Еще один аргумент не голосовать за него
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Точно: саме така думка виборця і потрібна Тимошенко, Зеленському, Грицю, ... - і, нарешті "ТАДАМ!!!" - *****. Радійте.
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Яку думку виборця непотрибну Тимошенко, Зеленському, Грицю, ... и шоб не було ТАДАМ ти пропонуйеш?
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Бажано - власну і звважену, а не нав'язану ззовні. Спробуй розібратися - кому це все вигідно найбільше?
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На цей час це и йе моя думка, не навязана зовни. Я прекрасно розумию шо без схвалення порошенка цьогоб не сталося. И це мени дуже добре зрозумило
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Очередная вариация на тему:
"Давайте все забудем и начнем с чистого листа."
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Начинают путать конституцию с уголовным кодексом. Это Победец!!!
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Ради возврата этого закона, нужно выходить на улицы. Иначе полная реинкарнация Януковича . Именно если им удастся отклонить этот базовый демократический закон - можно будет считать, что майдан был напрасен.
Люстрацию обошли , неприкасаеимрсть с депутатов не сняли, выборное законодательство не изменили - теперь вот это.
Назовите мне отличия от банды овоща ?
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Не получится. Лучшие мировые умы работали над созданием в Украине КС.Столько сил и энергии затрачено.
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Конституционный суд разве не должен рассматривать изменения конституции, а не изменения в уголовном Кодексе.
Соевые наперсточники.
Таким макаром через проституток в мантиях Януковощ себе вернул полномочия, а теперь шоколадник их вовсю юзает.
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Конституційний суд розглядає будь-які законодавчі документи на відповідність Конституції. В першу чергу - закони. Краще подумайте, чому це спрацювало саме зараз.
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та вже не спішіться...)))
краще безвізовий режим з якимось африканським племенем підпишіть - хоч буде куди втікати)
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Любі друзі-2
* * *
ПП сегодня откроет новую ветровую электростанцию Ахметова, с тарифом 0,102 евро/кВт-ч, что на 80% выше, чем в Польше, на 46% выше чем в России, на 100% выше чем в Казахстане.
Вот такая деолигархизация по Петиному - жрите, не обляпайтесь.
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Герасимов! Ничего не выйдет! Мы 59 "народных депутатов" - выучим наизусть!
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А в это время в Запорожье порошенко рассказывает про нью Васюки , где Запорожье вступило в ЕС и НАТО с зарплатами даже побольше , чем у них))
Удивленные лица запорожцев не показывают )))
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Быстро сориентировался, чтоб прикрыть дырку на заднице своей команды
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Більше за всіх (в рази) ініціаторів цього запиту - в НФ. Хтось сумнівається, з ким знайшов спільну мову Аваков?
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До речі, незаконний закон був погоджений з КС, але новий склад визнав його невідповідним то, де гарантія що, новий КС не визнає наступний закон таким що, потирічить Конституції?
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Просто твари! Мы продолжаем платить военный налог. А они продолжают воровать
И, воруя, они хотят остаться еще на один срок. А те, кто хочет их послать на х*й - агенты Кремля
Они врали: «Это Путин захватил Крым!»
И деньги потекли рекой.
Они врали: «Если не выберем Порошенко в первом туре - Путин захватит Украину!»
Они врали про наличие новой боевой техники на параде 2014 года.
И люди от радости слали СМС - на отражение агрессии, покупали акцизные товары «Деньги с покупки каждой третей пачки презервативов - на армию!».
Деньги к волонтерам текли рекой.
Потом оказалось, что БМП и БТР были с неработающими боевыми модулями. Просто… надо было врать, чтобы Путин не напал.
Врали про Дебальцево. Мы побеждали, побеждали… Враг бежит!
Никто даже не смел заикнуться про отмену военного налога с работающих людей.
Деньги к волонтерам текли рекой.
Потом оказалось, что… мы наступали - просто в другую сторону. Надо было врать - ФСБ и ГРУ черпали информацию исключительно из Facebook Бирюкова.
В общем, обманули… Путина.
Врали про взрывы на складах в Калиновке. Российские беспилотники, зажигательные бомбы, диверсанты, лазерные лучи, НЛО, сейсмическое оружие.
Патриоты еще тесней сплотили ряды. Деньги к волонтерам текли рекой. Налог не отменили. Все для фронта! Все для победы!
По факту - взгрели какого-то пьяного майора.
Так надо было - чтобы запутать Кремль.
Врали про потери. Помните говорящую каску - Тымчука: «Потерь нет»?
Врали про самообстрелы на Донбассе.
Врали про наличие регулярных российских войск на Донбассе.
Врали про украинских пленных, выжимая слезу из доверчивых граждан. И выжимая деньги.
Увеличивали военный бюджет. СУГС! Больше денег, больше!
Деньги к волонтерам… Ну, вы поняли.
Стыдливо прятали глаза и начинали что-то бубнить: «Путин может напасть!», когда их спрашивали: «Чья соляра в украинских танках?»
Краснея, стыдливо, но с патриотическими лицами запрятали авиаконцерн «Антонов» в недра «Укроборонпрома».
Самолет, построенный «без комплектующих из страны-агрессора» сиротливо где-то дожидается сдачи на металлолом. Арабы с азербайджанцами, «обещавшие» построить авиазаводы для украинских самолетов, куда-то убежали. Туда же убежал и космодром для украинских ракет в Канаде.
Завод в Николаеве, гордость советского кораблестроения - продали по цене дачи под Киевом.
Мы продолжали платить военный налог.
Теперь выяснилось, что про «мощный оборонный комплекс» они тоже врали: запчасти для военной техники закупались через фирмы-прокладки у… Путина.
Мы продолжаем платить военный налог.
А они продолжают воровать.
И, воруя, они хотят остаться еще на один срок.
И еще пять лет они хотят отражать агрессию Россию.
А те, кто хочет их послать по единственно возможному адресу: на х*й (с промежуточной посадкой на скамье подсудимых) - агенты Кремля.
Алексей Куракин
http://ua24ua.net/aleksey-kurakin-prosto-tvari-mi-prodolgaem-platit-*******-nalog-a-oni-prodolgayut-vorovat/
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Порошенко руками Конституционного суда остановил борьбу с коррупцией.

Завтра Конституционный суд признает, что можно воровать в военно-промышленном комплексе, можно поставлять недоброкачественные запчасти из Российской Федерации…

Решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционной статью 368-2 УК, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение, узаконивает коррупцию в Украине.
Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев в комментарии парламентским журналистам, передает пресс-служба партии.

В тему - Полный список уродов, подписавших представление в КС об отмене статьи «за незаконное обогащение»

«Согласно судебной практике, если есть топ-коррупционеры, которые относятся к Администрации Президента, органам парламента, Кабинета Министров, то доказательства, что ты не коррупционер и объяснения, откуда такие доходы, возлагается на это лицо.

Ко всем другим гражданам применяется норма презумпции невиновности: следственные органы должны доказать, что человек незаконно обогатилась», - пояснил депутат.

После такого решения КС следственным органам надо теперь доказывать, откуда у того или иного коррупционера появились сотни миллионов, миллиарды гривен, отметил Сергей Соболев

«Это фактически узаконивает коррупцию в стране.
https://goo.gl/Mu5CKP
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дивні люди, звинувачують у цьому кантору, яка добросовістно виконує ті функції, заради яких власне і створювалась за сценарієм Порошенка. головна ідея цього ганьбища в тому, що Петро Олексійович(нікчемна падаль прости Господи) в такий простенький спосіб, на очах у ох..го лекторату здійснив договорнячок-підкуп усіх злодіїв і пройдисвітів при владі за останніх двадцять років і залучився їх підтримкою на грядущих виборах. за кого вже ці виродки тримають народ??????? мабуть той народ таки того вартий, бо коли б не так, то стовбів вільних не було б, по всій країні.
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Полный список уродов, подписавших представление в КС об отмене статьи «за незаконное обогащение».

26 февраля Конституционный суд признал
неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса. Эта статья обязывала госслужащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.
Издание LIGA обнародовало полный список народных депутатов, которые еще в 2017 году подписали представление, на основании которого Конституционный суд признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.
Представление в КС подписали 59 депутатов Рады.

https://goo.gl/ZMnRxU
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Цей п.здеж та лицемірство вже достало. Що ви там почнете, Подивіться депутати яких фракцій написали звернення в КС - це бпп,нф, опаблок(я не помилився саме опа-) , та відродження.
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Эти вафлемозгие вобще охренели! Какой нах законопроект!? За вас там 80% всего вашего законотворчества новому созыву перепринимать придется! У ваших доноров и патронов были нарекания на первый закон? Нет? Ну тогда пусть КС отменяет последнюю поправку в Конституцию о стратегической цели Украины или идет нах в полном составе минус 4!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГерасимов: Инициируем срочную разработку законопроекта, где статья о незаконном обогащении будет соответствовать Конституции
 
 
 
 
 
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