EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
  2463  129
Все про:ВСК (137) Тимошенко (24160) Луценко Ирина (387) Батькивщина (1776)

 Тимошенко хочет создать новую ВСК, потому что действующая расследует развал армии во времена ее премьерства, - Ирина Луценко

Юлия Тимошенко хочет создать новую временную следственную комиссию по расследованию коррупции в армии, потому что не хочет давать объяснения уже действующей ВСК, которая в частности расследует развал армии во времена премьерства самой Тимошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Я хочу разочаровать фракцию "Батькивщина" и ее лидера. Уже почти два года работает другая ВСК, созданная всеми фракциями при Комитете по нацбезопасности и обороне. Комиссию возглавляет Иван Винник. Ее цель - рассмотреть злоупотребления, связанные с вооружением, продажей оружия, незаконным обогащением армии, начиная с 2006, заканчивая 2017 годом", - сказала Луценко.

По ее словам, на эту ВСК не раз приглашали саму Тимошенко, "как премьер-министра, во время руководства которой был самый низкий уровень финансирования армии - 0,81%".

Читайте также: "Батькивщина" требует создать парламентскую следственную комиссию по расследованию хищения в оборонном комплексе

"Юлия Владимировна на ту ВСК не хочет ходить, а сейчас, отвлекая внимание общества от расследования той ВСК, благодаря которой уже открыты уголовные производства, хочет создать что-то новое. Все, чтобы не отвечать на вопрос: Юлия Владимировна, почему при вашем премьерстве армия была уничтожена?"

Другую инициативу Тимошенко - импичмент президента - Луценко объяснила желанием лидера "Батькивщина" любой ценой всколыхнуть ситуацию, так как она понимает, что не выходит во второй тур на президентских выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет закона": у Порошенко заявили о невозможности процедуры импичмента президента

"Это не первая проба пера Тимошенко. Первая была против Кучмы, вторая - против Ющенко, третья - против другого президента. И сегодня, за месяц до выборов, не имея закона про импичмент... А для этого нужно хотя бы предложить закон. Ответ прост. Тимошенко нужно загрузить свои палатки, свою сеть, занимающуюся подкупом избирателей, как доказала СБУ", - добавила Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3113984
 
   
 Топ комментарии
 
КС разрешил грабить и воровать элите открыто и не нести за это никакой ответственности. Что нужно еще для того, чтобы народу выйти на улицу?! Ввести для небожителей право первой ночи на подконтрольной территории, отменить нахрен для них ПДД с правом получения годовой лицензи на количество сбитых на переходах людей, ввести крепостное право!? Что, б-дь еще нужно!? Если Батькивщина, Садовой, Гриценко, Зеленский и другие дем.кандидаты это не организуют, то грош им всем цена
 показать весь комментарий
 
Заткнулась бы лучше, эта Бляха хотела подать в суд на журналистов но потом её муженек заявил что дескать они это давно знали.))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вы хоть понимаете что такое КУМОВСТВО да ещё на государственном уровне, сейчас государство Украина близко к 1919 году и это расшатывание выгодно Московии
 показать весь комментарий
 
 
А подписи то ее стоят под разрешением продажи имущества ВСУ.
 показать весь комментарий
 
 
говорить аби говорити, захищає кума як вміє )
 показать весь комментарий
 
указы про деребан армии:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80/page
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1251-2008-%D1%80
 показать весь комментарий
 
К президенту не имеют,но входят в структуру правительства. Читай внимательно,по буквам! М И Н И С Т Е Р С Т В О.
 показать весь комментарий
 
Вот-вот! Тупая Ирка и тут умудрилась слить своего кума Петю.
 показать весь комментарий
 
Дура третьего тысячелетия отжигает .
А в подобной ситуации ей бы лучше помалкивать .
Сравнивать фэйковые предвыборные хотелки власти (со старой тухлятиной) и свежие серьёзным двухгодичным журналистке расследования - это ж надо какой безграмотной быть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На Рівненщині агітувати за Тимошенко нардепам допомагає «московський поп»
Сьогодні о 13:28•Рівненські новини

Сьогодні, на Рівненщині з агітаційним візитом у рамках Всеукраїнського туру на підтримку кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко перебувають народні депутати Іван Крулько та Сергій Євтушок.

О 13.00 год., у Костополі на Площі Шевченка мала розпочатися їхня зустріч із містянами. А о 18.00 год., запланована зустріч із мешканцями Сарн на центральній площі міста.

Разом із нардепами у агітаційних візитах команди Тимошенко на Рівненщині, як зазначається на афішах міроприємств беруть також участь народна артистка Анастасія Приходько та Митрополит Сарненський і Поліський УПЦ МП Анатолій, що перебуває в єдності із Російською православною церквою, який проводитиме молебень.
 показать весь комментарий
 
 
Та що там церква! Коли за неї так Н.Штепа агітує,що й на суд з'явитись не може!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тимошенко хоче створити нову ТСК, оскільки нинішня розслідує розвал армії за часів її прем'єрства, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6643Пока всё идёт по плану Кремля мля - мля Тимошенко хоче створити нову ТСК, оскільки нинішня розслідує розвал армії за часів її прем'єрства, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 542
 показать весь комментарий
 
Состав власти при первом премьерстве Тимошенко - система президентско-парламентская . Премьер абсолютно зависим от президента
Президент - Ющенко .
глава СНБО - Порошенко .
министр МО - Гриценко (назначенец президента)
минист МВД - Ю.Луценко .

Ну вот как тут не выйти на себя , как ?!
 показать весь комментарий
 
 
щось вони почали уже забріхуватися) а Ірина Луценко ще в цьому сприяє!
 показать весь комментарий
 
 
Ірина Луценко має великі шанси стати головною відьмою України.
 показать весь комментарий
 
 
Юлька-жулька говно, а баба яга против!
 показать весь комментарий
 
агония у своры брехуна, за армию ведь отвечает президент, сидеть мрази должны все, включая мальдивского патриота
 показать весь комментарий
 
 
Вячеслав Ільченко
6 ч.

На прохання френдів ставлю окремо свій вчорашній коментар стосовно того, що через скандал з Укроборонпромом армія лишиться без запчастин.
Всім, хто услід за Волохом почав розносити "геніальну" розробку, що через це розслідування наші танки залишаться без запчастин - слід відповісти хоча б для себе ось на що.

Протягом останніх 5 років постійно звучали розповіді про те, що Путін готується на нас напасти. Контрабандна корупційна схема, про який йдеться, існує з 2016 р. Як і будь-яка транскордонна нелегальна торгівля, вона тут же зникне при розгортанні реальної війни - просто тому, що вся лінія кордону перетвориться на лінію фронта, і навіть російський полководець не залишить без нагляду ні метра. Бо тим же шляхом, яким йде контрабанда, може в тил зайти ворожа ДРГ, а то й ціла армія.
В зв'язку із чим виникають наступні питання. Перше:
- Яким чином планувалось забезпечити наші війська запчастинами у випадку розгортання гарячої війни?
Бо якщо наші війська настільки критично залежні від поставок російських запчастин, що розслідування Бігуса здатне залишити нас без ремонтів - то страшно уявити, що відбудеться у разі розгортання війни. При цьому вітчизняні виробники аналогів попросту закошмарювались, тобто плану швидкого переходу на інше джерело запчастин не існувало в принципі. Звідки випливають наступні висновки:
- наша оборонка, як і РНБО, були абсолютно упевнені в тому, що Путін НЕ нападе. Інакше б не робили настільки критичною залежність військ від саме цього напівконтрабандного каналу;
- нашому вищому командуванню абсолютно наплювати на те, чи нападе Путін, чи не нападе. Їх цікавила тільки прибутковість схеми і монополізація ринку, щоб мати можливість диктувати ціни за власним розсудом.
Сьогодні президент заявив, що Путін збирається напасти, відповідно, перший варіант висновку ми можемо відкинути. Що залишилось? Правильно, абсолютно безсоромний гешефт під час війни із агресором.
І друге запитання:
- Чому протягом 5 років основний сценарій розгортання "гарячої війни", яким нас тепер лякають по коментах, досі включає в себе миттєвий удар з Сумського чи Кримського напрямку танковою армією, який мало не бліцкрігом дійде до Києва?
Цей сценарій, щоб ви знали, випливає із основної радянської стратегії, вона відома уже років з 20. За п'ять років, які ми "боронимо світ від путінської агресії", чомусь не помітно абсолютно ніяких змін в нашій оборонній стратегії. Адже чільною частиною будь-якої стратегії є постачання військ, щоб у випадку такого миттєвого удару вони могли організувати опір. Про оборонні споруди я тихо мовчу - достатньо згадати провалений проект "Стіна".
Постачання військ по факту чомусь досі залежить з одного боку від волонтерів, а з іншого - від контрабандного схематоза. Відповідно, у нас є наступний і, на жаль, безальтернативний висновок:
- логістика постачання військ насправді для нашої оборонної стратегії неважлива, тому що війну наше високе командування - ні оборонну, ні наступальну - вести не бажає.
Нагадаю, всі ці висновки випливають із тієї лінії, яку гне пан Карл Волох та численні порохоботи.
А остаточні висновки робити вам.
 показать весь комментарий
 
 
УКРАЇНЕЦЬ: ЦІ ПОКИДЬКИ ПРИДБАЛИ СОБІ ДВА ПОЗАШЛЯХОВИКА МАРКИ МЕРСЕДЕС ВАРТІСТЮ ПОНАД СТО ТИСЯЧ ДОЛАРІВ КОЖНИЙ…
http://person.org.ua/ci-pokidki-pridbali-sobi-dva-pozashlyaxovika-marki-mersedes-vartistyu-ponad-sto-tisyach-dolariv-kozhnij/
 показать весь комментарий
 
ира - дура,причем в прямом и переносном смысле.
 показать весь комментарий
 
 
Конкурс «Кто обгадит Тимошенко лучше всех?»: поспешите подать заявки на Банковую! https://www.economics-prorok.com/2018/12/конкурс-кто-обгадит-тимошенко-лучше.htm
 показать весь комментарий
 
 
Травля продолжается по классическим канонам - "Кричат загонщики и лают псы до рвоты...".
 показать весь комментарий
 
Агент російських спецслужб Порошенко найняв кокетку Іріску,щоб вона відмазала того,хто прикривається гаслами " армія, мова,віра" від того, що можуть нарити депутати створивши слідчу комісію.

Андрій Сенченко у своєму ФБ виклав цікаві документи.

Він доводить, що компанія "Пісковській завод скловиробів", яка належить Порошенко та Кононенко, торгувала з країною агресором під ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ!!!

https://blogs.pravda.com.ua/authors/ryabchin/5c75be14c0453/add_ok/#comments

 показать весь комментарий
 
Та чого тільки та дєйствующа не розслідує - від розстрілів на Майдані до найновіших випадків перманентного розвалу армії. От тільки жодного головнокомандувача не зачепила, крім бєзврємєнно сбєжавшего. Та й того тільки "по скайпу"...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко хочет создать новую ВСК, потому что действующая расследует развал армии во времена ее премьерства, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
 вверх