 Тимошенко хочет создать новую ВСК, потому что действующая расследует развал армии во времена ее премьерства, - Ирина Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
"Я хочу разочаровать фракцию "Батькивщина" и ее лидера. Уже почти два года работает другая ВСК, созданная всеми фракциями при Комитете по нацбезопасности и обороне. Комиссию возглавляет Иван Винник. Ее цель - рассмотреть злоупотребления, связанные с вооружением, продажей оружия, незаконным обогащением армии, начиная с 2006, заканчивая 2017 годом", - сказала Луценко.
По ее словам, на эту ВСК не раз приглашали саму Тимошенко, "как премьер-министра, во время руководства которой был самый низкий уровень финансирования армии - 0,81%".
"Юлия Владимировна на ту ВСК не хочет ходить, а сейчас, отвлекая внимание общества от расследования той ВСК, благодаря которой уже открыты уголовные производства, хочет создать что-то новое. Все, чтобы не отвечать на вопрос: Юлия Владимировна, почему при вашем премьерстве армия была уничтожена?"
Другую инициативу Тимошенко - импичмент президента - Луценко объяснила желанием лидера "Батькивщина" любой ценой всколыхнуть ситуацию, так как она понимает, что не выходит во второй тур на президентских выборах.
"Это не первая проба пера Тимошенко. Первая была против Кучмы, вторая - против Ющенко, третья - против другого президента. И сегодня, за месяц до выборов, не имея закона про импичмент... А для этого нужно хотя бы предложить закон. Ответ прост. Тимошенко нужно загрузить свои палатки, свою сеть, занимающуюся подкупом избирателей, как доказала СБУ", - добавила Луценко
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80/page
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1251-2008-%D1%80
А в подобной ситуации ей бы лучше помалкивать .
Сравнивать фэйковые предвыборные хотелки власти (со старой тухлятиной) и свежие серьёзным двухгодичным журналистке расследования - это ж надо какой безграмотной быть.
Сьогодні о 13:28•Рівненські новини
Сьогодні, на Рівненщині з агітаційним візитом у рамках Всеукраїнського туру на підтримку кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко перебувають народні депутати Іван Крулько та Сергій Євтушок.
О 13.00 год., у Костополі на Площі Шевченка мала розпочатися їхня зустріч із містянами. А о 18.00 год., запланована зустріч із мешканцями Сарн на центральній площі міста.
Разом із нардепами у агітаційних візитах команди Тимошенко на Рівненщині, як зазначається на афішах міроприємств беруть також участь народна артистка Анастасія Приходько та Митрополит Сарненський і Поліський УПЦ МП Анатолій, що перебуває в єдності із Російською православною церквою, який проводитиме молебень.
Президент - Ющенко .
глава СНБО - Порошенко .
министр МО - Гриценко (назначенец президента)
минист МВД - Ю.Луценко .
Ну вот как тут не выйти на себя , как ?!
6 ч.
На прохання френдів ставлю окремо свій вчорашній коментар стосовно того, що через скандал з Укроборонпромом армія лишиться без запчастин.
Всім, хто услід за Волохом почав розносити "геніальну" розробку, що через це розслідування наші танки залишаться без запчастин - слід відповісти хоча б для себе ось на що.
Протягом останніх 5 років постійно звучали розповіді про те, що Путін готується на нас напасти. Контрабандна корупційна схема, про який йдеться, існує з 2016 р. Як і будь-яка транскордонна нелегальна торгівля, вона тут же зникне при розгортанні реальної війни - просто тому, що вся лінія кордону перетвориться на лінію фронта, і навіть російський полководець не залишить без нагляду ні метра. Бо тим же шляхом, яким йде контрабанда, може в тил зайти ворожа ДРГ, а то й ціла армія.
В зв'язку із чим виникають наступні питання. Перше:
- Яким чином планувалось забезпечити наші війська запчастинами у випадку розгортання гарячої війни?
Бо якщо наші війська настільки критично залежні від поставок російських запчастин, що розслідування Бігуса здатне залишити нас без ремонтів - то страшно уявити, що відбудеться у разі розгортання війни. При цьому вітчизняні виробники аналогів попросту закошмарювались, тобто плану швидкого переходу на інше джерело запчастин не існувало в принципі. Звідки випливають наступні висновки:
- наша оборонка, як і РНБО, були абсолютно упевнені в тому, що Путін НЕ нападе. Інакше б не робили настільки критичною залежність військ від саме цього напівконтрабандного каналу;
- нашому вищому командуванню абсолютно наплювати на те, чи нападе Путін, чи не нападе. Їх цікавила тільки прибутковість схеми і монополізація ринку, щоб мати можливість диктувати ціни за власним розсудом.
Сьогодні президент заявив, що Путін збирається напасти, відповідно, перший варіант висновку ми можемо відкинути. Що залишилось? Правильно, абсолютно безсоромний гешефт під час війни із агресором.
І друге запитання:
- Чому протягом 5 років основний сценарій розгортання "гарячої війни", яким нас тепер лякають по коментах, досі включає в себе миттєвий удар з Сумського чи Кримського напрямку танковою армією, який мало не бліцкрігом дійде до Києва?
Цей сценарій, щоб ви знали, випливає із основної радянської стратегії, вона відома уже років з 20. За п'ять років, які ми "боронимо світ від путінської агресії", чомусь не помітно абсолютно ніяких змін в нашій оборонній стратегії. Адже чільною частиною будь-якої стратегії є постачання військ, щоб у випадку такого миттєвого удару вони могли організувати опір. Про оборонні споруди я тихо мовчу - достатньо згадати провалений проект "Стіна".
Постачання військ по факту чомусь досі залежить з одного боку від волонтерів, а з іншого - від контрабандного схематоза. Відповідно, у нас є наступний і, на жаль, безальтернативний висновок:
- логістика постачання військ насправді для нашої оборонної стратегії неважлива, тому що війну наше високе командування - ні оборонну, ні наступальну - вести не бажає.
Нагадаю, всі ці висновки випливають із тієї лінії, яку гне пан Карл Волох та численні порохоботи.
А остаточні висновки робити вам.
http://person.org.ua/ci-pokidki-pridbali-sobi-dva-pozashlyaxovika-marki-mersedes-vartistyu-ponad-sto-tisyach-dolariv-kozhnij/
Андрій Сенченко у своєму ФБ виклав цікаві документи.
Він доводить, що компанія "Пісковській завод скловиробів", яка належить Порошенко та Кононенко, торгувала з країною агресором під ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ!!!
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ryabchin/5c75be14c0453/add_ok/#comments