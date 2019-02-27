 После путинских мультиков и киселевских комментариев "шуточная" песенка стала вполне официальным резюме "Доктрины Путина", - диакон РПЦ Кураев о словах про бомбардировку США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем блоге диакон РПЦ Андрей Кураев.

"Задним числом они теперь уверяют, что просто пошутили. Но пока они пели шутливую песенку - никто в зале не хихикнул. И по окончании ее культурная публика аплодировала всерьез и без смешочков. И молчание федеральных СМИ о скандале тоже показательно", - отметил он.

Смотрите также: "Короче, денег нет, а вы держитесь", - Шевчук потроллил российского премьера Медведева на концерте в Новосибирске. ВИДЕО

По его словам, на фоне остальной российской пропаганды данная песня воспринимается как изложение Военной Доктрины Путина.

"После путинских мультиков и киселевских к ним наглядных комментариев, после внесения в Военную Доктрину РФ тезиса о том, что Кремль считает себя вправе ядерным ударом ответить на неядерное нападение и даже просто на угрозу своей власти ("когда под угрозу поставлено само существование государства") - шуточная песенка стала восприниматься как вполне официальное резюме "Доктрины Путина"", - написал Кураев.

Смотрите также: "На подводной лодочке да с десятком бомбочек: "Наводи, Петров, на город Вашингтон!" - хор Санкт-Петербурга в Исакиевском соборе спел песню о бомбардировке США. ВИДЕО

Дьякон также отметил, что песня хорошо показывает взаимосвязь между уровнем жизни населения и их желанием убивать.

"Чтобы люди были не прочь с шуточками убивать и умирать, как в этой песенке - их зарплата должна равняться тем самым трем рублям. И они должны считать, что бомбят столь же убогие ненавистные их обитателям трущобы, как и те, в которых выросли они сами. Кто не ценит свою жизнь - не будет ценить и чужие. Так что чем хуже в стране - тем больше "волонтеров" в наемные убийцы ЧВК. Тем больше пешек на геополитической доске. Кто-то - в плюсе", - резюмировал он.