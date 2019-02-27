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 Общество, За рубежом
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Все про:Киселев Дмитрий (613) музыка (583) пропаганда (2191) Путин (24624) Россия (72140) церковь (1017)

 После путинских мультиков и киселевских комментариев "шуточная" песенка стала вполне официальным резюме "Доктрины Путина", - диакон РПЦ Кураев о словах про бомбардировку США

Исполненная "Концертным хором Санкт-Петербурга" в Исаакиевском соборе во время праздничного концерта 23 февраля песня об атомной бомбардировке США передает суть потенциальных путинских планов и амбиций и не является шуточной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем блоге диакон РПЦ Андрей Кураев.

"Задним числом они теперь уверяют, что просто пошутили. Но пока они пели шутливую песенку - никто в зале не хихикнул. И по окончании ее культурная публика аплодировала всерьез и без смешочков. И молчание федеральных СМИ о скандале тоже показательно", - отметил он. 

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По его словам, на фоне остальной российской пропаганды данная песня воспринимается как изложение Военной Доктрины Путина.

"После путинских мультиков и киселевских к ним наглядных комментариев, после внесения в Военную Доктрину РФ тезиса о том, что Кремль считает себя вправе ядерным ударом ответить на неядерное нападение и даже просто на угрозу своей власти ("когда под угрозу поставлено само существование государства") - шуточная песенка стала восприниматься как вполне официальное резюме "Доктрины Путина"", - написал Кураев.

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Дьякон также отметил, что песня хорошо показывает взаимосвязь между уровнем жизни населения и их желанием убивать.

"Чтобы люди были не прочь с шуточками убивать и умирать, как в этой песенке - их зарплата должна равняться тем самым трем рублям. И они должны считать, что бомбят столь же убогие ненавистные их обитателям трущобы, как и те, в которых выросли они сами. Кто не ценит свою жизнь - не будет ценить и чужие. Так что чем хуже в стране - тем больше "волонтеров" в наемные убийцы ЧВК. Тем больше пешек на геополитической доске. Кто-то - в плюсе", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3113982
 
   
 Топ комментарии
 
***
нынешняя расия - это коммунистическая партия государственной безопасности московского патриархата
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россия вообще шуточная страна фейк
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Хор Александрова ничему не научил
Після путінських мультиків і кисельовських коментарів "жартівлива" пісенька стала цілком офіційним резюме "Доктрини Путіна", - диякон РПЦ Кураєв щодо слів про бомбардування США - Цензор.НЕТ 8714
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только бомбы и ракеты и в крыму и на части донбасса увы не привидения и не фэйк.....
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І так вони воюють з вигаданими "піндосами" і легіонами НАТО на території України, а от щоб зі США повоювати на їх території як вони в своїх піснях співають - кишка тонка.
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Понты - главный аргумент Х**ла против США.
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Хор Александрова ничему не научил
Після путінських мультиків і кисельовських коментарів "жартівлива" пісенька стала цілком офіційним резюме "Доктрини Путіна", - диякон РПЦ Кураєв щодо слів про бомбардування США - Цензор.НЕТ 8714
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Вигнати церкву МП з України вже мало, треба визнати цю органіхацію терористичною та заборонити її.
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А при чём здесь "МП"? Вы об Исаакиевском соборе? Так это и не культовое сооружение, а "памятник всемирного культурного наследия", охраняемый ЮНЕСКО... Там и "маятник Фуко" - чисто научный прибор, установлен... И концерты там часто проводятся - там звучание отличное, потому что ни Венской, ни Одесской оперы они так и не смогли построить...Или тут у Вас, как в украинском анекдоте об невестке и плахте? Попы рассиянские, конечно, "суки продажные", в большинстве своём, однако они тут - "никаким боком"... Поэтому Кураев и отмежевался от этого "демарша"...
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А що ті довбойоби за ***** співають в пам"ятці архутекрури ЮНЕСКО з чудовим звучанням? МП - це філіал РПЦ і зомбує громадян України не гірше ніж Гундєвці в Раскі Фєдєраскі, нав"язуючи міф про братсво народів. Може ти хочеш з "братським" в союз і разом з ними під санкції? Вали до них! Довбойобам немає оправдання!
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А це нічого, що ти нічим від "кацапів" не відрізняєшся? Матюк на матюку, ще й матюком поганяє! Я тобі написав, що церква, як "релігійна організація", до цього концерту не має ніякого стосунку, і аргументував це ствердження... А ти "змішав "мух з котлетами", приправив це добряче кацапськими матюками, та ще й звинувачуєш мене в прихильності до Росії... Знаєш, "вата" нічим від "вишивати" не відрізняється... І ті, і інші, ощерюються, як "бик на червону ганчірку", навіть не тоді, коли їх думка не співпадає з думкою співбесідника, а й навіть тоді, коли просто не розуміють, ЩО САМЕ їм сказано... Саме на цьому вас і підловлюють, виставляючи перед світом, як телепнів... Прохолонь...
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А ти чого це так відразу на українську мову перейшов? Щоб ватність свою не "палити"? Люди виражають свої емоції матом у всіх країнах. Те, про що кацапня в храмі співає, нормальними словами не передати.
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Мой друг Яр никогда нисколько не ватник, подтверждаю. Шуточная песня, поют красиво. Если бы у нас были ракеты, то тоже куда нибудь нацелили, иначе в них нет никоагого смысла.
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Ок, вірю, зла не тримаю.

PS: недолік коментів в тому що ніхто не знає того з ким переписується і виходить така перепалка.
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***
нынешняя расия - это коммунистическая партия государственной безопасности московского патриархата
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Когда Бог хочет наказать людей - он отбирает у них разум. Это весьма емко описывает то действо, когда в храме исполняются подобные песни. Молебен Пуззи Райот на их фоне - верх благопристойности и истинной веры.
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Кураев один из немногих православных который пытается говорить правду.
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Та да, но его правда, как и всех московских либералов, заканчивается на украинском вопросе.
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Ну в принципе оно так и было. Помню в СА мы обслуживая ракету интернациональным составом прекрасно знали, куда она направленна. Земелям с Украины привет от беларуских ракетчиков(в отставке).
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Страна духовных **********,должна подохнуть ,её существование противоречит мирозданию.
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ОГО каой ПОП в кацапии - и КТО разрешил ТАКОЕ СКАЗАТЬ???? Или очередной "нетакой поп" которий сломаеться на украинском вопросе?
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И тут "сплагиатили" "кацапы"... Помнится, года два назад показывали концерт детского хора из КНДР... Там девчушка лет восьми тоже подобное пела... Только "погрознее"...
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Да кто вам вообще сказал, что он ...Путин??? Откуда вообще у вас это пошло?
"После путинских мультиков и киселевских к ним наглядных комментариев, после внесения в Военную Доктрину РФ тезиса о том, что Кремль считает себя вправе ядерным ударом ответить на неядерное нападение и даже просто на угрозу своей власти ("когда под угрозу поставлено само существование государства") - шуточная песенка стала восприниматься как вполне официальное резюме "Доктрины Путина"

Ну что...??? теперь нет сомнений, что он ...."настаивал на ограниченном применении ядерного оружия" ......да, Ваван-баклан?
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взвейтесь кострами синрие ночи мы ******** дети рабочих(из савецкай погремухи 70-х)
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Ну, вообще-то, эта песня на этот мотив, впервые зазвучала на немецком языке... Это была маршевая песня немецких солдат чуть-ли не времён Бисмарка (если не раньше)... Потом, якобы, этот мотив зазвучал на русском - известном нам варианте... Но потом этот мотив вернулся обратно, в Германию - как песня членов "Гитлерюгенда"... Так что "кто у кого украл" - ещё надо разбираться...
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На Эхе Москвы даже попы правильные.
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Касаби 25 років робили все щоб інтегруватись в цивілізований Світ(віддавали території і сфери впливу і т.п.), а х-ло за 5 років знову повернув парашу в лепрозорій
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если россия начнет америку бомбить, Украина поможет своему заокеанскому союзнику?
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Надеюсь эту *песенку* уже перевели и направили всем кому надо в Америке.
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Да, это даже не воробей вылетел, а здоровый попугай под руководством опытного дирежера.
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Русская народная угарно-патриотическая версия песни "Враги сожгли родную хату".

Давно запущены ракеты,
И пепел в воздухе висит,
Горит Нью-Йорк и Сан-Франциско,
И штат Нью-Мексико горит.

Бухал солдат, слеза катилась,
Хрипел трофейный саксофон,
И на груди его светилась
Медаль "за город... Вашингтон".

Хмелел солдат, слеза катилась,
Пил заграничный самогон,
И на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон.
Допил солдат, поправил каску,
Привычно в ствол загнал патрон.
«Ещё освобождать Аляску…»
И раздавил ногой айфон.
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как удивительно что в РПЦ, этой напрочь пропитанной КГБ и ФСБ структуре есть действующий служитель с таким мировозрением и позицией. просто невероятно
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Откуда такая уверенность,что вот крембль ударит ЯО по США,а в ответ не получит во сто крат больше???Ведь своими страшилками они только усугубляют своим же гражданам нахождение в штатах,от них будут шарахаться как от чумных.
Кто-то написал............А как эта супер-звуковая ракета будет облетать виллы и яхты миллиардеров из расеи????
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле путинских мультиков и киселевских комментариев "шуточная" песенка стала вполне официальным резюме "Доктрины Путина", - диакон РПЦ Кураев о словах про бомбардировку США
 
 
 
 
 
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