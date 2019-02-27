Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем...

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.
"Я думаю, мы должны знать их в лицо. Вчерашнее решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение было принято по представлению 59 народных депутатов, 24 из которых ранее голосовали "ЗА" статью 368-2 УК в нынешней редакции", - написал он.
По словам Найема, среди тех, кто обратился в КС с требованием отменить норму про незаконное обогащение больше всего членов Народного фронта (23 депутата). Помимо этого представление подписали: по 11 депутатов БПП и группы "Відродження", 10 депутатов из Оппоблока, 3 - от Воли народа и один депутат Радикальной партии.
"Но это не все. Решение было принято на закрытой части заседания Конституционного суда. "ЗА" проголосовали 14 из 18 членов КС. Не проголосовали, а точнее проголосовали "ПРОТИВ" четверо судей КС - Игорь СЛИДЕНКО, Виктор КОЛИСНЫК, Василий ЛЕМАК и Сергей ГОЛОВАТЫЙ. Последний до конца не мог решить, как голосовать, из-за чего случился скандал.
Думаю, теперь внутри их всех обвинят в пиаре и станут называть "недоговороспособными", "конфликтными", "незрелыми" или, чего еще хуже, "антикоррупционерами"", - добавил нардеп.
Отметим, полный список депутатов, обратившихся в КС с требованием отменить норму о незаконном обогащении, Найем опубликовал на своем телеграмм-канале.
Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.
знакомые все морды.
Шуровал бы на родину верблюдам хвосты крутить
Вот она реальная коалиция парламентских фракций в ВР: НФ+БПП+рыги (та.к. Видродження и Воля это считай рыги).
Компресс на голову,коктейль внутривенно и в палату! Перетрудился.
Унылая отмазка от Порошенко, будьте хоть покреативней, придумайте, что то новенькое для отбеливания преступника Порошенко.
1. Вы все врети!!!
2. Идите на фиг!!!
3. А вы квартиру Леща видели ???
Значит этих четырёх судей можно вычеркнуть из "расстрельного списка" и они будут жить...
Остальные судьи КС на зону пойдут.
Ждем закрьітия границ Западом от єтой свинофермьі и на радость кацапам
а от чого серед
проданцівподанців) більшість з куля-влобного) нф?!
остання спроба відмахатись від криминала?
а хронт ихний труп с рождения бпп кстати тоже - отправятся следом за нунс и рыгами ))
только не в правонарушительных органах!!!!
не знаю - можна таке про совість казати - хоча може ви й праві - хоч щось!
Источник: https://censor.net.ua/n3113980
Но "варофка", естественно, Тимошенко.
Теперьюле и раша ферма обгажена с ног до головы! Принимайте лаптеногие.
Чего еще неясного?
Теперь все дела по незаконному обогащению за 5 лет -- нах!
Все деньги (колоссальные деньги!), потраченные на НАБУ, САП и т. д. и т. п. накрылись женским органом!
Европа смотрит на нас опупевшая, и понимает, что безвиз дали зря.
Подконтрольный Пете КС дал индульгенцию огромной своре воров, и теперь они готовы порвать за него попу, причём рвать попу они собираются нам.
......
У меня нет слов.
Статья 111.
Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
Официальное толкование части первой статьи 111 см. в Решении Конституционного Суда
П.Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=ctiRKdlS23I
Практика окремої думки досить поширена у Вищих судах, нікого там і не дуже нагнеш.