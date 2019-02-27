Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем...

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.

"Я думаю, мы должны знать их в лицо. Вчерашнее решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение было принято по представлению 59 народных депутатов, 24 из которых ранее голосовали "ЗА" статью 368-2 УК в нынешней редакции", - написал он.

По словам Найема, среди тех, кто обратился в КС с требованием отменить норму про незаконное обогащение больше всего членов Народного фронта (23 депутата). Помимо этого представление подписали: по 11 депутатов БПП и группы "Відродження", 10 депутатов из Оппоблока, 3 - от Воли народа и один депутат Радикальной партии.

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"Но это не все. Решение было принято на закрытой части заседания Конституционного суда. "ЗА" проголосовали 14 из 18 членов КС. Не проголосовали, а точнее проголосовали "ПРОТИВ" четверо судей КС - Игорь СЛИДЕНКО, Виктор КОЛИСНЫК, Василий ЛЕМАК и Сергей ГОЛОВАТЫЙ. Последний до конца не мог решить, как голосовать, из-за чего случился скандал.

Думаю, теперь внутри их всех обвинят в пиаре и станут называть "недоговороспособными", "конфликтными", "незрелыми" или, чего еще хуже, "антикоррупционерами"", - добавил нардеп.

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Отметим, полный список депутатов, обратившихся в КС с требованием отменить норму о незаконном обогащении, Найем опубликовал на своем телеграмм-канале.





Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.