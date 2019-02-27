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Все про:Конституция (2012) КС (1230) Найем (473)

 Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем

Четверо из 18 судей Конституционного суда проголосовали против отмены статьи 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.

"Я думаю, мы должны знать их в лицо. Вчерашнее решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение было принято по представлению 59 народных депутатов, 24 из которых ранее голосовали "ЗА" статью 368-2 УК в нынешней редакции", - написал он.

По словам Найема, среди тех, кто обратился в КС с требованием отменить норму про незаконное обогащение больше всего членов Народного фронта (23 депутата). Помимо этого представление подписали: по 11 депутатов БПП и группы "Відродження", 10 депутатов из Оппоблока, 3 - от Воли народа и один депутат Радикальной партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении чиновников, - Бутусов

"Но это не все. Решение было принято на закрытой части заседания Конституционного суда. "ЗА" проголосовали 14 из 18 членов КС. Не проголосовали, а точнее проголосовали "ПРОТИВ" четверо судей КС - Игорь СЛИДЕНКО, Виктор КОЛИСНЫК, Василий ЛЕМАК и Сергей ГОЛОВАТЫЙ. Последний до конца не мог решить, как голосовать, из-за чего случился скандал.

Думаю, теперь внутри их всех обвинят в пиаре и станут называть "недоговороспособными", "конфликтными", "незрелыми" или, чего еще хуже, "антикоррупционерами"", - добавил нардеп.

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Отметим, полный список депутатов, обратившихся в КС с требованием отменить норму о незаконном обогащении, Найем опубликовал на своем телеграмм-канале.

Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем 01
Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем 02

Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.

Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем 03

Источник: https://censor.net.ua/n3113980
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра тему свинаргейта полностью замнут:
1. Вы все врети!!!
2. Идите на фиг!!!
3. А вы квартиру Леща видели ???
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Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем...

Значит этих четырёх судей можно вычеркнуть из "расстрельного списка" и они будут жить...
Остальные судьи КС на зону пойдут.
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Цензор. Спасибо. Уважаю, оперативно сработали и удаоили статью с фейкрвой ноаостью
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колесников.. королевская.. бахтеева..
знакомые все морды.
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Это ты про новость о Зелик？ да на месте она...просто релактировали...и потому не было доступа...
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А эта чурка откуда знает!
Шуровал бы на родину верблюдам хвосты крутить
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с требованием отменить норму про незаконное обогащение больше всего членов Народного фронта (23 депутата). Помимо этого представление подписали: по 11 депутатов БПП и группы "Відродження", 10 депутатов из Оппоблока, 3 - от Воли народа и один депутат Радикальной партии.Источник:https://censor.net.ua/n3113980

Вот она реальная коалиция парламентских фракций в ВР: НФ+БПП+рыги (та.к. Видродження и Воля это считай рыги).
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48 из 450 - реальная коалиция?!!!
Компресс на голову,коктейль внутривенно и в палату! Перетрудился.
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Алекс, если ты не можешь логические выводы делать или воспринимаешь все абсолютно буквально, то тебе компресс уже не поможет, за сим вали накуй, умник.
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Этого мало! Для вас нужна ещё и смирительная рубашка, ибо только буйный не понимает, что суд не голосовал бы без решения с самого верха. А теперь всё здорово - у нас в конституции закреплено, что чиновники могут незаконно обогащаться ! Революция гидности(((
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А по теме, не судьи Конституционного суда нарушили закон, а тн кто такой сырой и антиконстуционный закон принимали, с них спрашивать надо, судьи лишь привели в соответствие с Конституцией
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у порошенковской преступной группировки всегда на все случаи жизни - одна отмазка по типу "хто всрався? - Невістка"... а преступника Порошенко - хороший он ни при чём тут ))
Унылая отмазка от Порошенко, будьте хоть покреативней, придумайте, что то новенькое для отбеливания преступника Порошенко.
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Вы шо, с дубу ркхнули? Порошенко и нго сотоварищи первые в расстрельном списке, ведь именно они такой щакон просунули
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Завтра тему свинаргейта полностью замнут:
1. Вы все врети!!!
2. Идите на фиг!!!
3. А вы квартиру Леща видели ???
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Не понял, так эти четверо судей хорошие или плохие?
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У троих рефлексы здоровые, а у одного заторможеные- такая формулировка лучше.
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Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем...

Значит этих четырёх судей можно вычеркнуть из "расстрельного списка" и они будут жить...
Остальные судьи КС на зону пойдут.
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лучше по осинам развесить - надежнее - и порохню рядом
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так ти естет))) - стовпи))) -- надійніше і є завжди десь) поруч!
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лучше по старой доброй традиции - плохие - в плохих гробах, хорошие - в гробах хороших
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4 из 18 это более 22%. Почти четверть.)) Но тут ещё интересно было бы узнать их реальные мотивы.
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Вот этими депутатами, нужно и заниматься "робин гудам".
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Да пихуй сколько там бьіло против, главное окончательно и безповоротно.
Ждем закрьітия границ Западом от єтой свинофермьі и на радость кацапам
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судді то таке - корпоративна солідарність і тп)))
а от чого серед проданців поданців) більшість з куля-влобного) нф?!
остання спроба відмахатись від криминала? Отмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем - Цензор.НЕТ 7686
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ну они пролетают - а так ещё и будку могут отобрать
а хронт ихний труп с рождения Скасування статті про незаконне збагачення: четверо суддів КС були проти, - Найєм - Цензор.НЕТ 2885бпп кстати тоже - отправятся следом за нунс и рыгами ))
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то шо пролітають, то так, але це цвях в труну Українського законодавства!
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а где ты видал законодательство Скасування статті про незаконне збагачення: четверо суддів КС були проти, - Найєм - Цензор.НЕТ 5039
только не в правонарушительных органах!!!! Скасування статті про незаконне збагачення: четверо суддів КС були проти, - Найєм - Цензор.НЕТ 6049
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чого - друзям все - ворогам закон -- і в оганах))) також!
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А чему удивляться, коррцпция в Украине рулит, в том числе и в Конституционном суде. Порошенко только на словах борется с коррупцией, а на деле является ее гарантом.
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Вот думаю: посадить топ.коррупционеров это конечно голубая мечта нашего несчастного народа. Но я бы, если стала бы президентом, нашла всех платных порохоботов и устроила им вырванные годы за неуплату налогов. Поверьте, это было бы совсем не сложно и назидательно.
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Виявляється Головатий ще не зовсім втратив совість.
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так на 50% - зважував), де більше пруфів)))
не знаю - можна таке про совість казати - хоча може ви й праві - хоч щось!
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Свого часу переметнувся до ригів. Кар"єрист.
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"політик" - завжди бачить вигоду - все інше лозунги!
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Решение - приятный бонус Гаранту и его команде.
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КС разрешил грабить и воровать элите открыто и не нести за это никакой ответственности. Что нужно еще для того, чтобы народу выйти на улицу?! Ввести для небожителей право первой ночи на подконтрольной территории, отменить нахрен для них ПДД с правом получения годовой лицензи на количество сбитых на переходах людей, ввести крепостное право!? Что, б-дь еще нужно!? Если Батькивщина, Садовой, Гриценко, Зеленский и другие дем.кандидаты этого не организуют, то грош им всем цена.
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Какая знаковая активность в подобньіх темах, всех ботов ветром сдуло
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Вони сюди кагалом підтянуться коли всі підуть на іншу гілку.
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"среди тех, кто обратился в КС с требованием отменить норму про незаконное обогащение больше всего членов Народного фронта (23 депутата). Помимо этого представление подписали: по 11 депутатов БПП и группы "Відродження", 10 депутатов из Оппоблока, 3 - от Воли народа и один депутат Радикальной партии."
Источник: https://censor.net.ua/n3113980

Но "варофка", естественно, Тимошенко.
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На вРОТдамі+ вкрадено всього навсього більше 200 мільярдів, а у неї ж сумка від Вітонн Скасування статті про незаконне збагачення: четверо суддів КС були проти, - Найєм - Цензор.НЕТ 4091
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Могу себе только представить, как бы здесь на говно исходила свиноферма, если бы (чисто гипотетически) вместо 11 "поповцев" был бы хоть один депутат от "Батькивщини".
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24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении «за нарушение присяги» 12 судей Конституционного суда Украины (5 - назначенных по квоте Рады, 5 - назначенных съездом судей Украины, 2 - назначенных по квоте Президента Украины). Президент Украины Петр Порошенко назначил судьями Конституционного суда Сергея Головатого и Василия Лемака.
Теперьюле и раша ферма обгажена с ног до головы! Принимайте лаптеногие.
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5 суддів від Ради призначала порошенківська коаліція; 5 суддів від з'їзду суддів вибирали рехвормовані та відбілені порошенком судді.
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Кінь,ти до скількох рахувати вмієш? До 5? 4 - копита,5 - хвіст?
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24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении «за нарушение присяги» 12 судей Конституционного суда Украины (5 - назначенных по квоте Рады, 5 - назначенных съездом судей Украины, 2 - назначенных по квоте Президента Украины). Президент Украины Петр Порошенко назначил судьями Конституционного суда Сергея Головатого и Василия Лемака.
Чего еще неясного?
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Если коротко - то нас всех вчера тупо поимели.
Теперь все дела по незаконному обогащению за 5 лет -- нах!
Все деньги (колоссальные деньги!), потраченные на НАБУ, САП и т. д. и т. п. накрылись женским органом!
Европа смотрит на нас опупевшая, и понимает, что безвиз дали зря.
Подконтрольный Пете КС дал индульгенцию огромной своре воров, и теперь они готовы порвать за него попу, причём рвать попу они собираются нам.
......
У меня нет слов.
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Вам же надо было выбрать тогда "вадинтур" !!?
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А НАЗК виявилась абсолютно непотрібною організацією . А там шалені кошти на їх утримання і премії . І хто тепер має повертати наші податки ? .
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Третий Майдан и согласно спискам на фонарные столбы!
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Конституция Украины
Статья 111.
Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Официальное толкование части первой статьи 111 см. в Решении Конституционного Суда
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Потрібно було НАБУ розпочати справу про незаконне збагачення і проти самих суддів КС...І тоді був би конфлікт інтересів,і відповідно рішення ніякого не було б...
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Все четверо не проголосовавших члена КС ИЗ КВОТЫ ПРЕЗИДЕНТА
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Нікому не дозволю красти в арміі. Тим, що будуть красти -- руки повідрубаю.
П.Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=ctiRKdlS23I
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Судді зацікавлені особи, так як закон стосувався їх безпосереднього. Тому від факту що використали службове положення в особистих цілях нікуди не подітись.
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о проснулся наем.. видно что выборы не подходе))) не хочется снова на 5к грн жить
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Чотирі агенти кремля проти Блока Панамських Патріотів. Панамські патріоти пабєділі!
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І в чому тут Найем побачив зраду чи перемогу ? В КС ніколи одностайності не було, навіть у розгляді звичайних конституційних звернень громадян завжди кілька суддів не підтримували рішення, а писали окрему думку. По даній темі рішення на днях буде опубліковане і до нього додані мотиви незгоди чи окремі думки 4 суддів. КС це інший рівень інший статус, інша ментальність і психологія суддів. Наприклад колись в КС працював Кампо, в Львівському універі у моїй групі він читав конституційне право (за совка государственное социалистическое право), це був ерудований викладач, спокійний інтелігент, постійно сидів в наукових бібліотеках. Такий і його колега Костицький.
Практика окремої думки досить поширена у Вищих судах, нікого там і не дуже нагнеш.
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Прохання до "зелених" - хочь цих чотирьох зеленкою на обливайте, бо нікому буде судити решту 14-ть...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтмена статьи о незаконном обогащении: четверо судей КС были против, - Найем
 
 
 
 
 
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