 "Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" - Зеленский о решении КС

Об этом он написал в Facebook, в ответ на отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, передает Цензор.НЕТ.
"Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня – о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и за другие, которые в разы больше", - написал Зеленский.
Он добавил, что из-за отмены статьи о незаконном обогащении "за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно".
"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" - подытожил Зеленский.
Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.
Только 30% украинцев, могут ответить постороннему человеку о том, за кого будут голосовать и только 10% отвечают честно. Поэтому, рейтинги это не более чем полит-технологии. Причем вполне возможно, что кандидаты, специально занижают себе рейтинги, чтобы активизировать своих избирателей, на более упорные действия. Это социальная психология.
Один из послов ЕС назвал кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского "большим жирным минусом для страны".
Об этом сообщила вчера шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что издание "Новое время" подготовило материал о В.Зеленском и его встрече с послами стран Евросоюза в Украине.
"По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск", - пишет С.Кошкина.
Она дополнила эту характеристику кандидата в президенты.
"Мне стесняться нечего - приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это - не мои слова, его:
"Мы думали, что он (Зеленский) - просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. При том, что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны", - написала Соня Кошкина...
І ось це лайно недолуге хоче представляти державу на міжнародних переговорах.
Хоча чому тут дивуватись, якщо цей тупко публічно заявляє що буде призачати Премьер міністра...
Зеленський регулярно висміює недолугість Кличко, але сам ще більш тупий та недолугий.
ПАЦТАЛОМ!!!
не умеющие сопоставлять факты, верящие зомбиящику, верящие в быстрые перемены к лучшему, в обещания больших пенсий, зарплат и не способные анализировать полученную информацию и тд. Ну, точно такие как крымчане или лугандонодаунбаситы, поверившие в красивую картинку о русском мире и накликавшие в нашу страну беду. Увы, это так.
Тобі в Україні не світить.
За конституцією судова влада є незалежна. КС обирається по спеціальний процедурі пожиттєво і впливу на нього ні хто не має, а якщо хтось якось і має, то нажаль довести це буде неможливо.
Я чомусь думаю, що впливали на суддів їхні родичі судді, та рідня їхнх родичів суддів - чиновники. Це уже у нас наче каста, що має власні інтереси і мало на кого зважає.
Що збирається робити на посаді президента особа, що цього незнає та не розуміє!?