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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (188) кандидат (920) КС (1230) Порошенко (16448)

 "Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" - Зеленский о решении КС

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский возмутился отменой статьи УК о незаконном обогащении и пообещал вместе с экспертами разработать механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников.

Об этом он написал в Facebook, в ответ на отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, передает Цензор.НЕТ.

"Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня – о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и за другие, которые в разы больше", - написал Зеленский.

Он добавил, что из-за отмены статьи о незаконном обогащении "за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно".

"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" - подытожил Зеленский.

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Ранее стало известно, что Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113979
 
   
 Топ комментарии
 
Подозреваю, что он посадит Порошенко в первом ряду на своем концерте и будет ему заискивающе улыбаться.... "Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!", - Зеленский о решении КС - Цензор.НЕТ 1718
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Если Зеленский посадит Порошенко его рейтинг только подрастет еще
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Сакварелидзе - самая популярная кандидатура на пост Генпрокурора у команды Зеленского. И я тоже эту кандидатуру поддерживаю - нашим "прокурорам", со студенчества привыкшим, что связи решают все, я не верю категорически.
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Зеля! На твоё политическое обучение нет ни времени ни денег и смысла, что ты все таки выучишься. Так что танцуй и пой.
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Соевых набежало немерянно --Шефа защищать "Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!", - Зеленский о решении КС - Цензор.НЕТ 3822
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эксперты это лысый, толстый и зеля, ну конечно решите!
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Почему рейтинги кандидатов в президенты, Ложь...
Только 30% украинцев, могут ответить постороннему человеку о том, за кого будут голосовать и только 10% отвечают честно. Поэтому, рейтинги это не более чем полит-технологии. Причем вполне возможно, что кандидаты, специально занижают себе рейтинги, чтобы активизировать своих избирателей, на более упорные действия. Это социальная психология.
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Все звіздьож. Ще Кучма обіцяв у 1994 році боротися з корупцією, і тому виграв вибори. Як він боровся і садив, ми вже знаємо.А зараз сидить у президіумах, а не в тюрмі. Так само і барига буде сидіти у президіумах.
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Бгг, даже конченная зрадофилка Соня Кошкина поняла, что Зеленский - тупой, как ЯнукОвощ
Один из послов ЕС назвал кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского "большим жирным минусом для страны".
Об этом сообщила вчера шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что издание "Новое время" подготовило материал о В.Зеленском и его встрече с послами стран Евросоюза в Украине.
"По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск", - пишет С.Кошкина.

Она дополнила эту характеристику кандидата в президенты.

"Мне стесняться нечего - приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это - не мои слова, его:
"Мы думали, что он (Зеленский) - просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. При том, что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны", - написала Соня Кошкина...
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"дословно сказал в приватной беседе" - ого доказательства! Ничёсе!
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Ничего не поделаешь: из двух минусов приходится выбирать наименее жирного.
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Эта кукла такая борзая только в фейсбуке...? Вживую смелости не хватает? "Кандидатів багато, але один із них, безсумнівно, сяде в тюрму!", - Зеленський про рішення КС - Цензор.НЕТ 1215
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Вживую оно только сцыт и говорит: хльопци, хльопци, ну шови.
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Та він вже показав своє «мистецво перемовника» у Львові, коли на нього «наіхали» АТОшники перед концертом. Без сценарію пан Зе виявився цілковитим Зеро, все на що спромігся так це почав «бикувати».
І ось це лайно недолуге хоче представляти державу на міжнародних переговорах.
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Просто позор! Как можно наговаривать на Петра Алексеевича? Живем с ним, как в раю! - нам всякие зюленские ни к чему!
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Кого там цей клоун Зеро зібрався «садити»??? Хіба він не знає що в Украіні Президент нікого посадити не може, втручатись в роботу слідчих теж не може. Чи пан Зеро переплутав з похмілля що він балотується в Президенти в Украіні, а не «за поребриком»???
Хоча чому тут дивуватись, якщо цей тупко публічно заявляє що буде призачати Премьер міністра...
Зеленський регулярно висміює недолугість Кличко, але сам ще більш тупий та недолугий.
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Зато Президент назначает Генпрокурора. А вот генпрокурор уже может посадить кого угодно, если грамотно соберет доказательства. а не будет показывать в Раде фальшивые видео и терять вещественные улики перед судом.
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Президент не назначает Генпрокурора. И генпрокурор не сажает кого угодно )) Зелупенский будет ноль без палочки.
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По конституции президеннт ПРЕДЛАГАЕТ кандидатуры, а РАДА утверждает..Но клоун не имеющий ни малейшего представления даже о КОНСТИТУЦИИ Украины, пытается дешёвыми приколами прийти к власти в качестве марионетки на радость путлеру.
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Не стільки путлєру. скільки Іцику Коломойському! "Кандидатів багато, але один із них, безсумнівно, сяде в тюрму!", - Зеленський про рішення КС - Цензор.НЕТ 7865
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Андрей Жагун Лучше Ицык Коломойский чем злодий Порошенко
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Vladimir Bart. Правилно ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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Чому ж тільки один ? Клоун сяде разом з воной та ригами.Коли його офшорні мутки та допомога Бєні у виводі грошей з Привату з*ясується і буде доведена у суді..
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Он теперь еще и судьей заделался?) Значит то что рыги не сидят всё ок? А ну да..забыл. Они ж вместе бухали.))
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ваЗЕлинский! кто ж его посадит - он же Памятник Нашей Глупости!
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Ну хоть бы имел капельку политического опыта , да хоть какого , кроме клоунского. Это будет ( не дай бог) марионетка в руках таких как Беня
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Это наверное была шутка юмора такая...наверное Тамбовский волк написал...как обычно...плоско и тупо...
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Нет бедным кремлеботам покоя ни днем ни ночью, все сердешные об Украине думают. А то что глубокая ж..а и нищета в самой россии, то нормально, главное -" Что там у хохлов."
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Да, да, что-то они сильно перевозбудились, бедолашные
"Кандидатів багато, але один із них, безсумнівно, сяде в тюрму!", - Зеленський про рішення КС - Цензор.НЕТ 5028
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Кто против Пети - личные агенты Путина!
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Не зовсім так, частина хоче щоб Україною знов керували з дніпровської синагоги, а решта - агенти пуйла! "Кандидатів багато, але один із них, безсумнівно, сяде в тюрму!", - Зеленський про рішення КС - Цензор.НЕТ 9228
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Не все, против Пороха - враги Украины и еще, основная часть, глупые люди,
не умеющие сопоставлять факты, верящие зомбиящику, верящие в быстрые перемены к лучшему, в обещания больших пенсий, зарплат и не способные анализировать полученную информацию и тд. Ну, точно такие как крымчане или лугандонодаунбаситы, поверившие в красивую картинку о русском мире и накликавшие в нашу страну беду. Увы, это так.
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Конечно можно обгаживать всех конкурентов Пороха но когда гарандт сам испачканный семечками гладковскими и решением канституционно-проституционного суда то для начала сам отмоется от налипшего говна !
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Для начала бы Украину от него отмыть...
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Колись "гроші" займались розслідуванням по підприємству, де я працювала. те що я побачила по ТБ не відповідало дійсності, зате не було ніякої інформації по тому, де дійсно було за що причепитись. Здається вони "розслідували" мальдівській відпочинок президента. Є такі, що повірять у те, що на курорті де приватність понад усе будуть розповідати про гроші які потратив той чи інший клієнт? називати призвища? зате літак здійснив чартерний рейс на відстань, яку не в змозі здолами в силу своїх технічних характеристик. Так що варто 7 разів подумати, чи варто довіряти "грошам".
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Нужно привлекать по закону Линча и судом Линча!
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Почитай дурбелик,що значит суд Лінча.Доречі,його можна застосовувать не тільки для негрів,але і для білих ъбнькыв,тыпа тебе.
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Глюпій клоун.Тебе ж першого і посадять.Думаю ще побачу в калясці і одіялі,аля йуля/насіров.
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"Глупий клоун робко прячет морду наглую за сценой..." )))
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Зеле_путин, вибирай, параша чи раша!!
Тобі в Україні не світить. "Кандидатів багато, але один із них, безсумнівно, сяде в тюрму!", - Зеленський про рішення КС - Цензор.НЕТ 4148
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Ну хоть намеком и то хорошо,а по большому счету каждый кандидат должен дать обещание - посадить потроха с гросей и отобрать у них и их близких родственников все имущество.
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"Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка. -Посади ты эту птицу,- молвил он царю,- на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой"...(с)
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Опа , Порося заказало МаРыне памперсы Макси - сайз !
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Відчуваю.що Зе хоче будувати таку правову державу, де "95-й квартал" буде заміняти і слідство,і прокурора і суд
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то будемо парашена розстрілювати чи вішати.. шо там Ляшко каже?
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Кандидатів багато, а клоун один, це Зе. Треба публіку розважати.
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Все? Перепись порохоботов закончилась?
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Зєєєля ще раз продемострував, що він шлимазл!
За конституцією судова влада є незалежна. КС обирається по спеціальний процедурі пожиттєво і впливу на нього ні хто не має, а якщо хтось якось і має, то нажаль довести це буде неможливо.
Я чомусь думаю, що впливали на суддів їхні родичі судді, та рідня їхнх родичів суддів - чиновники. Це уже у нас наче каста, що має власні інтереси і мало на кого зважає.
Що збирається робити на посаді президента особа, що цього незнає та не розуміє!? "Кандидатів багато, але один із них, безсумнівно, сяде в тюрму!", - Зеленський про рішення КС - Цензор.НЕТ 1978
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Какой нахрен президент!!!!Какой нахрен кандидат!!!!Какой в жопу политик!!!Он простой криворожский жлоб с баблом.Посадить у нас может только суд.В его случае фраза должна звучать так - ОДИН ИЗ НИХ МОЖЕТ ПОЙТИ ПОД СУД.Правдолюб хренов плохо знает принцип маятника,все возвращается.ВЫНОСИТЬ ПРИГОВОР МОЖЕТ ТОЛЬКО СУД!А не любой клоун по собственному желанию на радость толпе.
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А вот представим что после судебных разбирательств окажется что порох чист.и он искренне помогал армии и пытался сделать хорошее для страны.а вот жули шляшки и прочие правдолюбы только мешали. Что будете мандеть зрадолюбы?
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Пытался представить, что порох чист, ничего не получилось.
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С каждым днём я Зеленского уважаю всё больше.
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тебе б уцелеть , Вован ....шоколадному есть что терять
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порохоботы, пусть ваш царь не ворует, и тогда, может быть, вас будут считать людьми.
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Клоун, вся страна слышала об этом деле почти два года назад и наблюдает за следствием. А ты только вчера проснулся))?? Не дай Бог нам такого президента
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" - Зеленский о решении КС
 
 
 
 
 
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