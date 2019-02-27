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 США готовы к серьезному разговору с РФ по ситуации на Донбассе, - Волкер

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в продолжении переговоров с Россией относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, когда РФ будет готова к серьезному разговору.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на V Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

"Мы и далее заинтересованы в ведении переговоров с Российской Федерацией относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, пока речь идет прежде всего о Донбассе. Россия до сих пор не заявила о своей заинтересованности в решении этого вопроса, но мы надеемся, что это когда-нибудь произойдет", - сказал Волкер.

Он спрогнозировал, что когда Россия начнет серьезную дискуссию о прекращении агрессии на Востоке Украины, и гуманитарная ситуация в регионе улучшится, и территориальная целостность нашего государства будет восстановлена.

"Мы будем оказывать Украине поддержку, пока это не произойдет", - пообещал спецпредставитель Госдепа США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема Минских соглашений в том, что Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение, - Волкер

Волкер также подчеркнул, что США никогда не признают аннексии Крыма, о чем недавно вновь заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в ноябре прошлого года заявил, что планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в течение следующих нескольких недель. Однако после атаки российских военных на корабли ВМС Украины и захват в плен 24 украинских военных моряков Волкер отменил декабрьскую встречу с Сурковым.

Впоследствии он заявил, что встречи с российской стороной зависят от освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года.

Последняя встреча Волкера с Сурковым состоялась 26 января 2018 в Дубае.

Источник: https://censor.net.ua/n3113976
 
   
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Придется подождать до смены власти в Орде, или ускорить этот процесс.
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давайте..., замутите еще одну обамовскую "перезагрузку"...
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Може таке? США готовы к серьезному разговору с РФ по ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 1155

В Росії почалася паніка через зростання сепаратизму в Якутії.

Так, 27 квітня 2018 року у день утворення Республіки Саха (Якутія) якутський сегмент соцмережі Фейсбук вчергове розколовся на якутів і росіян. Останні у цьому побачили "фашизм". А досить успішний місцевий медіа-бізнесмен і журналіст Юрій Городецький популяризував тему "Кримінальний кодекс РФ переведуть на якутський мову". Після цього терпець у місцевих наглядачів від Кремля урвався.
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Проще было бы - "мы и дальше готовы ждать пока параша будет готова к серьёзному разговору" США готовы к серьезному разговору с РФ по ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 2111
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Кацапи не будуть співпрацювати по цим литанням поки в їх мисці будуть щі.
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К сожалению, все это лишь слова. А фактически Запад все прощает Путлеру - и Грузию, и Приднестровье, и Украину, и Сирию, и даже Солсбери.

В ответ на агрессию Путлер получает слабенькие санкции и регулярную озабоченность. Ну и чего бы ему и не продолжать наглеть?!
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РФ никогда не будет готова к подобному разговору. Хоть при Путине хоть при Сечине. РФ далеко зашло. При существовании РФ в той формации которая имеется будет в отношении Украины вестись только игра под названием "У них война их не возьмут в НАТО и ЕС" Тем более что стоит это Путину сущие копейки. Спасибо за это конечно "адским санкциям" США готовы к серьезному разговору с РФ по ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 8903 и газопроводу СП - 2 вместе с Германией.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША готовы к серьезному разговору с РФ по ситуации на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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