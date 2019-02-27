EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 За рубежом
  3224  23
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (388) Россия (72140) санкции (7274) США (14694)

 Санкции против РФ: Конгресс США опубликовал новый законопроект

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект "В защиту безопасности США от акта агрессии Кремля". Он предусматривает введение против России дополнительных санкций, в том числе за агрессию в Керченском проливе.

Авторами документа, который был внесен 13 февраля, выступают республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джим Шахин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно тексту проекта, не позднее 90 дней после вступления закона в силу президент США должен ввести запрет на операции с новым суверенным долгом РФ со сроком более 14 дней. Речь идет, в частности, об облигациях, выпущенных Минфином, Банком России, Фондом национального благосостояния, а также валютных свопах.

Читайте на Цензор.НЕТ: США продолжат сохранение и усиление санкций против РФ до возвращения Крыма Украине, - Волкер

В обновленный законопроект добавлены положения о санкциях против российских госбанков, поддерживающих вмешательство РФ в демократические процедуры или выборы в других государствах.

Также через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции против политиков, олигархов или их семей, способствующих, прямо или косвенно, противозаконным или коррупционным действиям в интересах президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, документ предусматривает санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа вне территории России, под которые подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода. При этом, упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

Также документ предусматривает санкции за агрессию России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора РФ и против сотрудников ФСБ, которые причастны к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Также на Цензор.НЕТ: Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр"

Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

Помимо этого, законопроект предусматривает, что через полгода после вступления его в силу американская разведка США должна предоставить в Конгресс доклад "о личном состоянии и активах Владимира Путина". Также документ содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.

Источник: https://censor.net.ua/n3113973
 
   
 Топ комментарии
 
З путіна треба було починати. Ще в 2014 році.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Армия США нанесла первый киберудар по российской "фабрике троллей". Операция была успешной - она началась 6 ноября 2018 года в день промежуточных выборов в Конгресс США и завершилась после окончания подсчета голосов. - DW. "Ольгинские" без зарплаты ?
 показать весь комментарий
 
 
Маккейн им бы сказал что они идиоты и трусы.
 показать весь комментарий
 
 
Документ предполагает меры против российских банков и СПГ-проектов за пределами России
 показать весь комментарий
 
Ой, як корисно! Їжте, мокалики, не заляпайтесь. Санкции против РФ: Конгресс США опубликовал новый законопроект - Цензор.НЕТ 8363
 показать весь комментарий
 
 
Выпить решил из рюмки, а не из "горлА", как обычно?
 показать весь комментарий
 
хорошие новости - главное чтоб приняли Санкции против РФ: Конгресс США опубликовал новый законопроект - Цензор.НЕТ 9340
думаю двухпартийное голосование будет убедительным!!!!
 показать весь комментарий
 
 
и отдельно запретите свиньям использовать ваши картинки для иллюстрации военной мощи (или мощей? Санкции против РФ: Конгресс США опубликовал новый законопроект - Цензор.НЕТ 8491 ) Рашки конченной!
а то не солидно как-то..... Показывают, как будут вас бомбить вашими же картинками! Детский сад какой-то....
 показать весь комментарий
 
 
Санкції проти росії дуже добра новина, але краще санкції проти Німеччини за ПП2 Санкции против РФ: Конгресс США опубликовал новый законопроект - Цензор.НЕТ 1446
 показать весь комментарий
 
 
Сначала на паРашке ржали над санкциями. Потом перестали ржать вместе с "Искандерами". Сейчас нарастает обида на "несправедливость" и явственно чувствуются панические нотки. Это правильно. Именно санкции в своё время медленно удушили СССР. Главное со стороны Украины - не дать Западу повода для разочарования вроде переговоров с ****** и прочих "мирных инициатив".
 показать весь комментарий
 
 
СССР удушили не санкции. СССР удушило решение Запада прекратить душить СССР и коммунистов, а дать им возможность пользоваться банковскими услугами капстран. Санкції проти РФ: Конгрес США опублікував новий законопроект - Цензор.НЕТ 5244 И коммунисты СССР в одночасье стали капиталистами. И им это очень понравилось. Далее было дело техники и времени. А если бы коммунистический режим СССР и дальше бы Запад душил то режим только бы от этого креп и усиливался.
 показать весь комментарий
 
Ничего стршного Доанальд снова етот пакет испортит
 показать весь комментарий
 
 
Мне вся эта ситуация с санкциями, особенно европейскими и особенно за керченский инцидент напоминает анекдот:
Пошли раз мужики на охоту - видят берлога. начали они в ней палкой шарить, а из берлоги медведь.
Мужики ноги в руки и бегом, бегут знач по лесу - медведь уже близко. ну мужики на дерево забрались и сидят медведь внизу ходит ревет. Вдруг медведь начинает на дерево лезть, один целится и говорит - щас я ему яйцо отстрелю, стреляет - попадает в яйцо медведь еще больше злится, мужик опять целится и говорит второму -щас я ему Х%й отстрелю... Второй в ужасе орет в лоб стреляй, я по глазам вижу он сюда не ******* лезет.
 показать весь комментарий
 
 
09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
 показать весь комментарий
 
А что против РФ были какие то санкции ? Хотя бы такого уровня как против Ирана. Путин как абсолютный владелец всех ископаемых ресурсов своей страны их продаёт единолично. Запад их покупает. Даже прокачка в сутки нефти и газа по 1$ за баррель дадут Путину вполне достаточно что бы раскатать Прибалтику. Какие санкции? Где?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против РФ: Конгресс США опубликовал новый законопроект
 
 
 
 
 
 вверх