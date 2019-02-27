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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Гройсман (4595) минимальная зарплата (144)

 Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает реальным увеличение минимальной заработной платы в Украине до $300.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил открывая заседание правительства в среду.

"Мы подняли минимальную заработную плату. Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150. И я этим не горжусь, я просто говорю о том, что мы ее повысили в три раза, но наша задача повысить еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране $300. И мы можем к этому прийти", - сказал Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "У нас есть два пути - или железный занавес образца СССР, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что минимальную зарплату в Украине получают 4,5 млн граждан.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3113971
 
 
 Топ комментарии
 
Кто бы говорил.
Уже показал как управлять страной.
Винницкий ушлёпок.
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ага... при пустых закромах Родины и дырке в бюджетном корыте...
а чего до 300.?..обещай уже 1000... не со своего ж кармана
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Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман

зачем отсыпал?

Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман - Цензор.НЕТ 523
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принимай 15 баксов в час - не прогадаешь!
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Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман

зачем отсыпал?

Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман - Цензор.НЕТ 523
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поднятие зп - НЕконституционно...
Томос - НЕконституционный...
Безвиз - НЕконстуционный...
ждем следующих решений самого конституционного КС
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Кто бы говорил.
Уже показал как управлять страной.
Винницкий ушлёпок.
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Так же как и Порошенко... Порошенко был министром экономического развития в преступном правительстве Азарова и помогал Азарову и Януковичу грабить страну....
Только тогда, преступная банда Януковича (куда входил и Порошенко) обворовывала страну по понятиям, давая хоть какой то пряник населению (тогда средняя зарплата была 400-500 долларов)... а не только кнут.
То теперь организованная преступная группировка Порошенко, ворует по беспределу, давая только кнут населению... в виде бесконечных повышений тарифов, цен, налогов, сборов, итд
+ опустили гривну в 3,5 раза и опустив среднюю зарплату до 300 долларов
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а в сусідній білорусі теж порох почаклував? Наше завдання підвищити мінімальну зарплату вдвічі - до $300, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7649
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да мне наплевать на другие страны... я моя семья, мои дети родители живут в Украине... и меня волнует моя жизнь и моей семьи а не жизнь в Беларуси, рашке, Бантустане и ещё где нибудь...
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ага... при пустых закромах Родины и дырке в бюджетном корыте...
а чего до 300.?..обещай уже 1000... не со своего ж кармана
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а моя цель увеличить минимальную зарплату до 3000 евро
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Где ты раньше был Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8336? Давай на парламентские выборы сочиняй свою партейку - я поддержу
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ты я вижу человек хороший,я тебе даже больше зарплату сделаю от 10 000 евро,а то Гройсман жадный оказался всего 300 баксов предлагает
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так им это только на руку, они ведь не с бюджета их поднимают, а работодателей, а работники отсыпают с з/п в казну налоги, все элементарно, они мечают чтобы у всез официалка была по 3000 доларов
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не-не...с бюджета они тоже выдирают - для госслужащих ( министров, депутатов, судей-прокуроров и их обслугу.... и бюджетников - учителей-пожарников-ментов-кентов...)
а уже бюджетное корыто наполняется опять же с налогов на зарплату этих же госслужащих и бюджетников плюс бизнес (кто не спрятался) и чем больше "надутая" минималка тем больше налоги выдираются с кровью
(это мое мнение.... но может я и не прав)
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очевидно, что с такой преступной воровской группировкой Порошенко - Гройсмана, уровень Польши не догнать не за 50 лет, не за 100 лет, никогда...
Если бы не было преступников Порошенко, Гройсмана и их воровского окружения...
То в Украине уже бы вышли на довоенный уровень жизни...
Ибо война не приносит столько убытков стране, бюджету Украины, сколько приносят эти высокопоставленные воры...
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Василь Грім а хто обирав у 2014 році цих Порошенка, Гройсмана і Ко до влади? а тепер як завжди - бідкаємося що знову обрали не тих, (спочатку обрали Ющенка - не такий, обрали Януковича- зека - знову помилилися, скинули Януковича , обрали Порошенка-Вальцмана - знову не того обрали, і це нагадує анекдот: пяний звонар упав із дзівиці, залишився живий - випадковість, другий раз - співпадіння, ну а на третій раз - система! може вже пора нести відповідальність за свій вибірі щось міняти, наприклад систему ? як Ви вважаєте?
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Любой человек может ошибаться... Аналогично, любой народ может ошибиться в своём выборе... Главное вовремя исправлять свою ошибку...
Далеко за примерами ходить не нужно...
В 2010 году выбрали зэка Януковоща... и то в основном за счёт его вотчины и рабов с Донбасса ну и ваты Крыма...
Потому исправили ошибку, отстранив зэка, хоть и через кровь...
Теперь опять выбрали генетического вора и преступника... Просто многие легковерно поддались на технологию "в один тур"...
Ну так опять нужно исправлять свою ошибку.
Единственное непонятно, что уже вроде бы отпали ватники Донбасса и Крыма во время выборов 2014 года... И всё равно голосование вышло в лучших ватных традициях -
непременно за вора или преступника
непременно по принципу "он накрался и богатый, значит уже не будет больше воровать" типа можно такого выбирать...
Выбрали... а он ещё больше ворует и не останавливается )))
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Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150.

И шо? Про цены и тарифы расскажи, чучело. Что после них остаётся от твоих повышений?
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Цены и тарифы растут ВО ВСЕХ СТРАНАХ когда растет зарплата.
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"- я увеличу минимальную зарплату ещё в 2 раза!
- а я аж в 4!"
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))) тоді, я пропоную посаду прем'єр міністра!
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Пропоную Павла Лазаренка на посаду прем'єр міністра!
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у него только один "заезд"..и то в штатах..слабоват.
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а може крєпкого хазяйствєнніка азірова? )))
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Краще Лазаренка, бо тоді юля буде бігти далі, ніж бачить.
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паша по сравнению с петей - дошкольник сопливый Наше завдання підвищити мінімальну зарплату вдвічі - до $300, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6419
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Крепкость ********* Азирова будем проверять лопатой. И шоб не скиглил!
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Вчера "снизим цены на газ", сегодня "повысим ЗП"... Шо, Вова, труба дело? )))))
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Так получается украинцы за время твоего премьерства стали в 3 раза богаче? Ну фамилии некоторых я знаю - Порошенко, Гройсман, Свинарчук, Коболев... А остальные?
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Якщо кожну президентську каденцію в Україні мінімалка буде підвищуватись в 6 разів (300:53), то через 10 років ми вирвемося на перше місце по соціальним стандартам в усьому світі.
Шах і мат, зрадофіли. Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8189
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Мы,мы,мы,мы,так звездит,как будто свои личные средства на это тратит,повышает налоги,обворовывает мелкий бизнес,создает для него невыносимые условия и этим мразь гордится.
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Ну да, ну да, ведь на носу выборы президента, а осенью парламента!
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Главная задача это поднять уровень развития экономики и создать новые рабочие места. Но при существущем уровне коррупции это не реально. А бороться с коррупцией Порошенко и его команда даже и не думали.

Зато Сакашвили, который пытался бороться против коррупции, Порошенко быстренько лишил гражданства и вышвырнул из страны.
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до выборов не много времени.... - обещай 1000$....
И цены на газ как в СССР....
Гривну 10:1 к доллару не обещай... - это Петра Лексеевича тема...
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Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150Источник: https://censor.net.ua/n3113971

Во брехло, при этом умалчивает что пришел работать после Яйценюха обвалившего курс в 3 раза, так что по факту минималка какая была при Яныке такая примерно и осталась, даже немного меньше.
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Головна задача, щоб тебе не було на чолі. Кабінет брехунців та базікалок.
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Выделите этому умному мальчику две селёдки, хотя постойте, три селёдки... и ондатровую шапку.
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маланські солов'ї співають перед виборами...
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Грося!!!! Еще месяц до выборов , не жмотничай давай 500!!!
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точнее живодеров... давно пора называть все своими именами
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товарищ полный дуб-дерево, повысить в 2 раза в гривне - это совсем не означает повысить в два раза в долларах, как раз таки может быть все наоборот
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После "Оптимагейта" придется повышать, как минимум, раз в 10!
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а зачем вы твари опустили зарплату до 50дол?она ведь при злочинном режиме была больше
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Давай вже до 3000, один хрен тобі залишилось недовго.
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Твоя задача жиденок валить пока не поздно....)))
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интересно насколько он языком поднимет зарплату если под ним поджечь стул?
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до потолка и побежит на рынок к себе прятатся Наше завдання підвищити мінімальну зарплату вдвічі - до $300, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1071
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та можно хоть 1000 один хер на периферии ппШники не выгребают и будут увольнять работников. Для того чтоб платить такие зарплаты нужно иметь с чего их платить, а с этим задница, с каждым годом только хуже становится
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да поднимите уже ставку ЕСВ в три раза, и не парьтесь
кого вы обманываете.
Дело ж не в зарплате, это ежу понятно.
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Повышение мрзп без экономических предпосылок только увеличит дефицит бюджета, опустит гривню и окончательно добьет малый бизнес, который и так скорее мертв..
Оставался бы лучше на рынке в Виннице.
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ГройсМэн как всегда врёт))))) Минималка была 1500гр делим на 8 и получаем 190$. Вообще пора заканчивать выбирать жидов!
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не жидів, а совків. Виберіть щирого совка і буде те саме.
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"Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150" ну, так і ціни та комірне були в 4 рази менші. Тож, зростання мінімалки менше ніж в три рази не привід хвалитися, коли зростання цін і тарифів в 4 рази. Це, скоріше недолік.
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Чумной какой то. Тут недавно про дефолт пел, а тут сказки про светлое будущее. Как у него это в голове совмещается?
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Как все готовы всё обещать дадим повысим цука пока даёте и тут же забираете в тройным подорожанием да хоть 500 и заберёте 1500 .
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И соответственно все налоги в 2 раза и цены в 2 раза! Придурок!
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С каким он годом сравнивает зарплату в 50 баксов.Она плюс минус была все время 150 баксов
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1.12.2013г курс 7.9.Минимальная 1230.Посчитать не сложно думаю.
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Грося, с каких закромов подымать собираешься, или новый транш уже светит? Экономика в ..опе, трудоспособный народ разбегается по заграницам, откуда поступления в казну?
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По осені пора цьому селезню відлітати на Метве море. Годі так напрацював, що вже тошно.
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От вже шельма. Мін. з/п на початку 2014 становила 1218грн. Долар - 8грн. Отже мін. з/п - 150$

Приходять пеціні найращі банкіри та опускають курс гривні . "підвищена" мінімалка по новому курсу в 2016 році становить ~53$. А тепер грося рапортує про "успіхи". Хоча мінімалка лишилась на рівні 2014року. Проте тарифи і ціни явно не ті самі.
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300$ ? Это почти 2000 датских крон . Так это маленькая Дания даёт беженцам столько на еду . И ещё даёт жытло , интернет. Так что получается, что беженцем в Дании лучше быть , чем гражданином Украины? Так в Украине ещё надо эти деньги заработать
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Пропустил три слова - себе и до 300 тысяч долларов
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