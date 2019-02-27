 Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил открывая заседание правительства в среду.

"Мы подняли минимальную заработную плату. Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150. И я этим не горжусь, я просто говорю о том, что мы ее повысили в три раза, но наша задача повысить еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране $300. И мы можем к этому прийти", - сказал Гройсман.

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Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что минимальную зарплату в Украине получают 4,5 млн граждан.