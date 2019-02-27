 Наша задача повысить минимальную зарплату в два раза - до $300, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил открывая заседание правительства в среду.
"Мы подняли минимальную заработную плату. Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150. И я этим не горжусь, я просто говорю о том, что мы ее повысили в три раза, но наша задача повысить еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране $300. И мы можем к этому прийти", - сказал Гройсман.
Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что минимальную зарплату в Украине получают 4,5 млн граждан.
зачем отсыпал?
Томос - НЕконституционный...
Безвиз - НЕконстуционный...
ждем следующих решений самого конституционного КС
Уже показал как управлять страной.
Винницкий ушлёпок.
Только тогда, преступная банда Януковича (куда входил и Порошенко) обворовывала страну по понятиям, давая хоть какой то пряник населению (тогда средняя зарплата была 400-500 долларов)... а не только кнут.
То теперь организованная преступная группировка Порошенко, ворует по беспределу, давая только кнут населению... в виде бесконечных повышений тарифов, цен, налогов, сборов, итд
+ опустили гривну в 3,5 раза и опустив среднюю зарплату до 300 долларов
а чего до 300.?..обещай уже 1000... не со своего ж кармана
а уже бюджетное корыто наполняется опять же с налогов на зарплату этих же госслужащих и бюджетников плюс бизнес (кто не спрятался) и чем больше "надутая" минималка тем больше налоги выдираются с кровью
(это мое мнение.... но может я и не прав)
Если бы не было преступников Порошенко, Гройсмана и их воровского окружения...
То в Украине уже бы вышли на довоенный уровень жизни...
Ибо война не приносит столько убытков стране, бюджету Украины, сколько приносят эти высокопоставленные воры...
Далеко за примерами ходить не нужно...
В 2010 году выбрали зэка Януковоща... и то в основном за счёт его вотчины и рабов с Донбасса ну и ваты Крыма...
Потому исправили ошибку, отстранив зэка, хоть и через кровь...
Теперь опять выбрали генетического вора и преступника... Просто многие легковерно поддались на технологию "в один тур"...
Ну так опять нужно исправлять свою ошибку.
Единственное непонятно, что уже вроде бы отпали ватники Донбасса и Крыма во время выборов 2014 года... И всё равно голосование вышло в лучших ватных традициях -
непременно за вора или преступника
непременно по принципу "он накрался и богатый, значит уже не будет больше воровать" типа можно такого выбирать...
Выбрали... а он ещё больше ворует и не останавливается )))
И шо? Про цены и тарифы расскажи, чучело. Что после них остаётся от твоих повышений?
- а я аж в 4!"
Шах і мат, зрадофіли.
Зато Сакашвили, который пытался бороться против коррупции, Порошенко быстренько лишил гражданства и вышвырнул из страны.
И цены на газ как в СССР....
Гривну 10:1 к доллару не обещай... - это Петра Лексеевича тема...
Во брехло, при этом умалчивает что пришел работать после Яйценюха обвалившего курс в 3 раза, так что по факту минималка какая была при Яныке такая примерно и осталась, даже немного меньше.
кого вы обманываете.
Дело ж не в зарплате, это ежу понятно.
Оставался бы лучше на рынке в Виннице.
Приходять пеціні найращі банкіри та опускають курс гривні . "підвищена" мінімалка по новому курсу в 2016 році становить ~53$. А тепер грося рапортує про "успіхи". Хоча мінімалка лишилась на рівні 2014року. Проте тарифи і ціни явно не ті самі.