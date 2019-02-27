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 Политика Украины, Общество
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Все про:КС (1222) чиновник (1305) Соболев Егор (433)

 Признание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, являющийся одним из авторов статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников, опроверг замечание о том, что она якобы нарушает презумпцию невиновности.

Отметим, ранее стало известно, что Конституционный суд признал эту статью неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.

Как сообщил Соболев журналистам в кулуарах парламента, украинский закон отвечает практике развитых цивилизованных стран, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нет среди прав человека права на государственную службу. Никто силой не загоняет человека в народные депутаты, министры, президенты или генпрокуроры. Если ты хочешь быть госслужащим, делить налоги от имени общества, принимать законы для всех людей, то ты должен иметь специальные обязательства. Права во всем цивилизованном мире означают специальные обязательства. В практике Европы и Америки давно утверждено, что человек на госслужбе не имеет тех прав, которые имеют все члени общества... Чиновники находятся под особым контролем", - прокомментировал Соболев.

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Среди ограничений в отношении чиновников он назвал необходимость отчитываться о своем имуществе.

Народный депутат сказал, что возможное признание нормы о незаконным обогащении неконституционным выгодно руководству Украины.

"Порошенко, Парубий и другие руководители государственных органов должны устроить фуршет и вместе праздновать. Это была для них самая страшная статья. Статья, которую нам удалось закрепить в законодательстве сразу после Майдана. Идея была взята у американцев и грузин, они нас консультировали. Идея убийственна для каждого коррупционного украинского политика. Если он указывает имущество в е-декларации, но не может объяснить, откуда оно, он - преступник", - отметил Соболев.

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По его мнению, руководители государства имеют общие интересы со многими судьями Конституционного суда. Соболев также прировнял возможное решение о признании нормы неконституционной к другому решению КС - о предоставлении Януковичу дополнительных полномочий.

Политик считает, что возможное решение КС должна расследовать ГПУ. Однако он считает, что генпрокурору Луценко это решение также выгодно.

Источник: https://censor.net.ua/n3113970
 
   
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Це взагалі - вирок і одвічне тавро ганьби для цієї влади.
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Закриття 100 справ НАБУ і втрата траншу МВФ: наслідки рішення Конституційного суду
Центр протидії корупції

фото: прес-служба президента

2061 перегляд

3
Середа, 27 лютого 2019, 10:00

0 0

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Про це повідомили відразу кілька джерел УП та інші ЗМІ.
Стаття N368-2 дозволяла притягти чиновників до відповідальності у випадку, коли їхні активи та витрати явно перевищують офіційні доходи. Логіка проста: якщо сім'я чиновника має майно та стиль життя, що не відповідають їхнім офіційним доходам - він причетний до корупції і повинен відповідати за це.
Щоб не було маніпуляцій щодо порушення презумпції невинуватості, довести невідповідність майна офіційним доходам - завдання слідчого та прокурора.
Конституційне подання щодо ліквідації відповідальності за незаконне збагачення подали ще в грудні 2017 року 59 народних депутатів, серед яких і фігуранти справ за цією статтею Кримінального кодексу.
Громадські та міжнародні експерти й науковці аргументовано вважають кримінальну відповідальність за незаконне збагачення цілком конституційною.
Наслідки ймовірного рішення КС не лише для гучних розслідувань Національного антикорупційного бюро України, а й загалом для України вже можна передбачити. Адже криміналізація незаконного збагачення була однією з вимог одразу двох міжнародних партнерів України - Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Зобов'язання України
Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у чинній редакції запровадили у 2014 році. Це було одним із ключових зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом відповідно до меморандуму від квітня 2014 року.
Повноваження розслідувати незаконне збагачення топ-посадовців, за задумом МВФ, отримувало НАБУ.
За правилами Фонду, відкат у виконанні зобов'язань за попередніми меморандумами у рамках програм фінансування перешкоджає отриманню наступних траншів.
Простіше кажучи, через скасування відповідальності за незаконне збагачення Україна не отримає наступний транш МВФ, навіть якщо всі інші зобов'язання за поточним меморандумом із МВФ будуть виконані.
Без коштів МВФ Україна знову може зіткнутися із суттєвими труднощами у виплатах зовнішніх запозичень. Адже лише у 2019 році Україна має погасити боргів на 14 млрд доларів США, що складає 75% від міжнародних резервів України станом на початок 2019 року.
Криміналізація незаконного збагачення також була однією з вимог ЄС у рамках Контракту з розбудови держави.
Окрім цього, скасування незаконного збагачення цілком вихолостить систему електронного декларування статків чиновників, ефективне функціонування якої було вимогою Плану дій з візової лібералізації ЄС, а також діючої програми макрофінансової підтримки України Європейським Союзом.
Адже е-декларування працює на виявлення та випередження корупції, тільки якщо чиновник може постати перед судом як за брехню в декларації, так і за невідповідність статків доходам.
Якщо ж незаконне збагачення перестане бути злочином, чиновники збагачуватимуться із сумнівних джерел, декларуватимуть це та насолоджуватимуться безкарністю. Кого може амністувати Конституційний суд
Детективи НАБУ розслідують епізоди з незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації у понад 100 кримінальних провадженнях.
Найтяжче передбачене покарання для топ-посадовців - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
Будуть закриті більше 100 справ НАБУ щодо незаконного збагачення народних депутатів, міністрів, керівників держустанов, військових прокурорів, заступників голови СБУ та інших одіозних топ-чиновників.
Усі справи, незалежно від того, чи вони знаходяться у суді, чи ще перебувають на стадії досудового розгляду, автоматично закриються. Чотири роки роботи НАБУ над ними підуть просто коту під хвіст.
Більше того, усі чиновники країни фактично отримають амністію щодо їхніх незаконних статків. Адже таке рішення Конституційного суду фактично скасовує цей злочин у Кримінальному кодексі.
Поміж 100 справ щодо незаконного збагачення топ-посадовців є, наприклад, справа першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини. За версією слідства, у період із квітня 2015 по грудень 2016 року Демчина та його сім'я придбали автівок та земельних ділянок на майже 4 млн гривень. Відповідних доходів для таких дорогих покупок у заступника голови СБУ не було.
Радіє потенційному закриттю своєї справи й голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова. Упродовж 2015-2017 років вона отримала у власність майно та коштовності на загальну суму в майже 10 млн гривень. Вартість таких активів значно перевищує доходи чиновниці.
Свято може прийти на вулицю голови скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який, за версією слідства, приховує коштовне майно та елітний будинок через фіктивне розлучення.
Разом із Вовком святкуватиме колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, який зараз обіймає керівну посаду в ГПУ. Його обвинувачують у набутті майна на суму майже 3 млн гривень.
Можливого незаконного збагачення стосується розслідування НАБУ щодо колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Його підозрюють у необґрунтованому набутті майна на суму 89 млн гривень під час роботи очільником ДФС.
До сотні щасливчиків входить також народний депутат від Радикальної партії Євген Дейдей. Розслідування за фактом його можливого незаконного збагачення розпочали у листопаді 2016 року. У 2015-2016 роках Дейдей став власником нерухомого майна та автівок, вартість яких у 4 рази перевищує його офіційні доходи та доходи членів його родини.
Справа щодо можливого незаконного збагачення розслідується стосовно лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Раніше журналісти виявили, що Ляшко разом із дружиною придбали нерухомості на 20 млн гривень.
Це лише сім із понад сотні справ, які розслідує НАБУ, і які будуть закриті після рішення КС. Незаконного збагачення також стосуються розслідування антикорупційних органів щодо нардепів Андрія Лозового, Ігоря Мосійчука, генпрокурора Юрія Луценка. Минулого тижня до суду скерували справу міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
У всіх цих випадках чиновники більше не відповідатимуть на питання походження коштів і зможуть захиститися від відповідальності, просто законно оформивши придбання. Їх усіх амністують і все пробачать. Як врятувати ситуацію?
Насправді, ніяк.
Згідно з законом, рішення Конституційного суду є остаточним і не може бути оскарженим чи переглянутим.
Не тільки фігуранти понад 100 справ НАБУ, але й усі суб'єкти електронного декларування отримають амністію. Українці ж заплатять за це можливим дефолтом.
Політична відповідальність за це лежатиме на президентові Петрові Порошенку.
Саме президент як автор закону про Конституційний суд мав передбачити формування КС через незалежний конкурс - проте він цього не зробив.
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ты и панамские процветающие дейдеи Признание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев - Цензор.НЕТ 3185
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а Садовый аж рыдает от её отмены )))
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133133 - не Садовой, а Соболев...

впрочем какая разница...? - все они зрадофилы и популисты....
Как сказал наш вождь - "Пускай свечки себе вставят... - попустит!" Признание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев - Цензор.НЕТ 8058
Признание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев - Цензор.НЕТ 7158





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ИМЕННО ТАК НА 100000% и всем остальным просто переквалифицируют дела не важно за что-главное факт-что посодют а вот высший эшелон власти таки да сделала себе индульгенции НО НОВАЯ власть может с тем же Парламентом продавить и такое что раньше просто посодют .....а с сегодняшнего дня просто ПОВЕСЯТ И ГЛАВНОЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ СТАТЬИ НАЧНЕТСЯ С 24 АВГУСТА 1991 ГОДА..... во посмеемся народ на 3-5 годков хватит Украине- чтобы всех "посадить на фонарные столбы"...
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по крайней мере за 5 лет войны на мальдивы так и не слетал.... во жлоб западенский....
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Це взагалі - вирок і одвічне тавро ганьби для цієї влади.
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Егорка ты бы лучше промолчал в том есть и твоя доля промаха

Очень интересно

Александр Дубинский поделился прямым эфиром - с Олександром Дубінським.
29 мин. ·

Детально о скандале с отменой статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении.
С фамилиями, и не взирая на лицаhttps://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2118150221610931/?t=1322
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На Рейхстаг? Признание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев - Цензор.НЕТ 2880 Так вы его в прошлом году уже взяли... в который раз.
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да шо там нарушать... та невинность уже потеряна десятки лет назад...
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Да что ты? Вот интересно, а кто ж законы пишет?
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У кого більшість ( БПП+НФ+іноді РИГИ І РИГОГРУПИ) той і закони пише...
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статтю ввели для того, щоб отримати безвіз, безвіз отримали, статтю скасували - все логічно, як і завжди у хитрих.........
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вот пуская безвиз и отменят, Пусть одной перемогой станет меньше.
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у тебя и так его нет, чё ты кудахчешь ? )))
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Стали известны имена 59 народных депутатов, на основании жалобы которых Конституционный суд Украины во вторник, 26 февраля.

https://www.obozrevatel.com/politics/otmenyi-stati-za-nezakonnoe-obogaschenie-dobilis-nardepyi-obnarodovanyi-imena.htm
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Якщо цим скотам начхати на безвіз, було б добре, щоб цих 59 та їх родини закрили і не випускали за кордон.
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А чё молчит мальдивский главнокомандующий? Он чё слепой, глухой и немой?
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Богатьій, не знает, че писать в декларации
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Ето диагноз всей нашей власти, которая пришла на крови Майдана и узурпировала ее.
Ложили они свои достоинства на єту революцию.
Жалко, что все в пустую, но еще хуже, многие простьіе люди жизни отдали за єто, не только на Майдане, но и на фронте.
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не знаю, не знаю, другой наш суд закрепил право одной гражданки пожизненно быть ректором одного, оч известного вуза, поэтому права они такие...у одних есть право умереть за родину, а у других - вечное право эту родину обирать до нитки...
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Тільки не забудьте, що навіть більше це рішення вигідне керівництву росії - як і будь які інши, що паплюжать ідеі Майдану та Революції гідності
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Закриття 100 справ НАБУ і втрата траншу МВФ: наслідки рішення Конституційного суду
Центр протидії корупції

фото: прес-служба президента

2061 перегляд

3
Середа, 27 лютого 2019, 10:00

0 0

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Про це повідомили відразу кілька джерел УП та інші ЗМІ.
Стаття N368-2 дозволяла притягти чиновників до відповідальності у випадку, коли їхні активи та витрати явно перевищують офіційні доходи. Логіка проста: якщо сім'я чиновника має майно та стиль життя, що не відповідають їхнім офіційним доходам - він причетний до корупції і повинен відповідати за це.
Щоб не було маніпуляцій щодо порушення презумпції невинуватості, довести невідповідність майна офіційним доходам - завдання слідчого та прокурора.
Конституційне подання щодо ліквідації відповідальності за незаконне збагачення подали ще в грудні 2017 року 59 народних депутатів, серед яких і фігуранти справ за цією статтею Кримінального кодексу.
Громадські та міжнародні експерти й науковці аргументовано вважають кримінальну відповідальність за незаконне збагачення цілком конституційною.
Наслідки ймовірного рішення КС не лише для гучних розслідувань Національного антикорупційного бюро України, а й загалом для України вже можна передбачити. Адже криміналізація незаконного збагачення була однією з вимог одразу двох міжнародних партнерів України - Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Зобов'язання України
Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у чинній редакції запровадили у 2014 році. Це було одним із ключових зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом відповідно до меморандуму від квітня 2014 року.
Повноваження розслідувати незаконне збагачення топ-посадовців, за задумом МВФ, отримувало НАБУ.
За правилами Фонду, відкат у виконанні зобов'язань за попередніми меморандумами у рамках програм фінансування перешкоджає отриманню наступних траншів.
Простіше кажучи, через скасування відповідальності за незаконне збагачення Україна не отримає наступний транш МВФ, навіть якщо всі інші зобов'язання за поточним меморандумом із МВФ будуть виконані.
Без коштів МВФ Україна знову може зіткнутися із суттєвими труднощами у виплатах зовнішніх запозичень. Адже лише у 2019 році Україна має погасити боргів на 14 млрд доларів США, що складає 75% від міжнародних резервів України станом на початок 2019 року.
Криміналізація незаконного збагачення також була однією з вимог ЄС у рамках Контракту з розбудови держави.
Окрім цього, скасування незаконного збагачення цілком вихолостить систему електронного декларування статків чиновників, ефективне функціонування якої було вимогою Плану дій з візової лібералізації ЄС, а також діючої програми макрофінансової підтримки України Європейським Союзом.
Адже е-декларування працює на виявлення та випередження корупції, тільки якщо чиновник може постати перед судом як за брехню в декларації, так і за невідповідність статків доходам.
Якщо ж незаконне збагачення перестане бути злочином, чиновники збагачуватимуться із сумнівних джерел, декларуватимуть це та насолоджуватимуться безкарністю. Кого може амністувати Конституційний суд
Детективи НАБУ розслідують епізоди з незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації у понад 100 кримінальних провадженнях.
Найтяжче передбачене покарання для топ-посадовців - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
Будуть закриті більше 100 справ НАБУ щодо незаконного збагачення народних депутатів, міністрів, керівників держустанов, військових прокурорів, заступників голови СБУ та інших одіозних топ-чиновників.
Усі справи, незалежно від того, чи вони знаходяться у суді, чи ще перебувають на стадії досудового розгляду, автоматично закриються. Чотири роки роботи НАБУ над ними підуть просто коту під хвіст.
Більше того, усі чиновники країни фактично отримають амністію щодо їхніх незаконних статків. Адже таке рішення Конституційного суду фактично скасовує цей злочин у Кримінальному кодексі.
Поміж 100 справ щодо незаконного збагачення топ-посадовців є, наприклад, справа першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини. За версією слідства, у період із квітня 2015 по грудень 2016 року Демчина та його сім'я придбали автівок та земельних ділянок на майже 4 млн гривень. Відповідних доходів для таких дорогих покупок у заступника голови СБУ не було.
Радіє потенційному закриттю своєї справи й голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова. Упродовж 2015-2017 років вона отримала у власність майно та коштовності на загальну суму в майже 10 млн гривень. Вартість таких активів значно перевищує доходи чиновниці.
Свято може прийти на вулицю голови скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який, за версією слідства, приховує коштовне майно та елітний будинок через фіктивне розлучення.
Разом із Вовком святкуватиме колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, який зараз обіймає керівну посаду в ГПУ. Його обвинувачують у набутті майна на суму майже 3 млн гривень.
Можливого незаконного збагачення стосується розслідування НАБУ щодо колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Його підозрюють у необґрунтованому набутті майна на суму 89 млн гривень під час роботи очільником ДФС.
До сотні щасливчиків входить також народний депутат від Радикальної партії Євген Дейдей. Розслідування за фактом його можливого незаконного збагачення розпочали у листопаді 2016 року. У 2015-2016 роках Дейдей став власником нерухомого майна та автівок, вартість яких у 4 рази перевищує його офіційні доходи та доходи членів його родини.
Справа щодо можливого незаконного збагачення розслідується стосовно лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Раніше журналісти виявили, що Ляшко разом із дружиною придбали нерухомості на 20 млн гривень.
Це лише сім із понад сотні справ, які розслідує НАБУ, і які будуть закриті після рішення КС. Незаконного збагачення також стосуються розслідування антикорупційних органів щодо нардепів Андрія Лозового, Ігоря Мосійчука, генпрокурора Юрія Луценка. Минулого тижня до суду скерували справу міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
У всіх цих випадках чиновники більше не відповідатимуть на питання походження коштів і зможуть захиститися від відповідальності, просто законно оформивши придбання. Їх усіх амністують і все пробачать. Як врятувати ситуацію?
Насправді, ніяк.
Згідно з законом, рішення Конституційного суду є остаточним і не може бути оскарженим чи переглянутим.
Не тільки фігуранти понад 100 справ НАБУ, але й усі суб'єкти електронного декларування отримають амністію. Українці ж заплатять за це можливим дефолтом.
Політична відповідальність за це лежатиме на президентові Петрові Порошенку.
Саме президент як автор закону про Конституційний суд мав передбачити формування КС через незалежний конкурс - проте він цього не зробив.
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ПЕРЕМОГА!!! Зараз порохоботи і тут знайдуть перемогу...
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Ворам і бандитам зелена вулиця!! Грабуй свій народ, суд вчора дав дозвіл,при мовчазній згоді самого гаранта!!!
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Сегодня, 27 февраля, Конгресс США опубликовал текст обновленного законопроекта о дополнительных санкциях против России Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 (DASKA). В тексте говорится о намерении опубликовать отчет «о личном состоянии и активах президента РФ Владимира Путина», который должна предоставить американская разведка.
Авторами законопроекта, который был внесен в Конгресс 13 февраля, стали республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднери демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.
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Ниже список, которьіх тоже стоит добавить в єти санкции, как сторонников коррупции и противников демократии.
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этих на месте надо... к ногтю...как **********!
(и не ждать что "заграница нам поможет")
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свои подписи под обращением в суд с просьбой признать ст. 368-2 УК неконституционной поставили:
Руслан Сольвар, БПП
Андрей Шинькович, БПП
Александр Кирш, Народный фронт
Геннадий Чекита, БПП
Дмитрий Святаш, Відродження
Геннадий Бобов, Відродження
Артем Ильюк, Відродження
Василий Гуляев, Відродження
Олег Кулинич, Відродження
Федор Негой, БПП
Павел Пинзеник, Народный фронт
Ярослав Едаков, Народный фронт
Дмитрий Стеценко, Народный фронт
Константин Павлов, Оппоблок
Дмитрий Колесников, Оппоблок
Андрей Гальченко, Оппоблок
Иван Мирный, Оппоблок
Евгений Балицкий, Оппоблок
Сергей Сажко, Оппоблок
Максим Поляков, Народный фронт
Наталья Королевская, Оппоблок
Татьяна Бахтеева, Оппоблок
Виктор Бондарь, Відродження
Василий Нимченко, Оппоблок
Игорь Шурма, Оппоблок
Станислав Березкин, Воля народа
Антон Киссе, Відродження
Валерий Лунченко, Народный фронт
Игорь Бриченко, Народный фронт
Тарас Креминь, Народный фронт
Федор Бендюженко, Народный фронт
Александр Горбунов, Народный фронт
Николай Княжицкий, Народный фронт
Владислав Данилин, Народный фронт
Олег Крышин, Народный фронт
Борис Козырь, БПП
Дмитрий Андриевский, БПП
Елена Масорина, Народный фронт
Виталий Корчик, Народный фронт
Евгений Дейдей, Народный фронт
Владимир Шкварилюк, Народный фронт
Анатолий Дырив, Народный фронт
Сергей Фаермарк Народный фронт
Роман Заставный, Народный фронт
Юрий Вознюк, Народный фронт
Дмитрий Лубинец, БПП
Вадим Пидберезняк, Народный фронт
Виктор Развадовский, Відродження
Юрий Шаповалов, Відродження
Валерий Писаренко, Відродження
Сергей Мельничук, Радикальная партия
Елена Бойко, Народный фронт
Сергей Мартыняк, Воля народа
Геннадий Ткачук, БПП
Артур Палатный, БПП
Валерий Ищенко, БПП
Олег Великин, БПП
Андрей Шипко, Відродження
Игорь Молоток, Воля народа
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СОЄВО-РИГОВІ ублюдки!!! Злодії, які накради, потім частково оприлюднили статки і сильно ссикають, що доведеться відповідати...
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От пинзеника не ожидала. Все остальные - яркие представители нынешней элиты в кавычках
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Коррупция в Украине правит бал, она везде - в органах власти, в суде (в том числе и Конституционном), МВД, прокуратуре.

А при таком высоком уровне коррупции страна не может нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане. Это тупик.
По сути Порошенко является гарантом коррупции. И это человек, который пришел к власти на крови Небесной сотни. Не думаю, что он достоин снова стать президентом.
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После Майдана власти понадобилось целых пять лет плодотворной работы для восстановления в должностях всех судей, мусоров и прочей мрази.
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меньше, 2года.... один год сидели тихо наблюдали дышали через одну дырочку.....
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Все було зрозуміло 100% коли було заборонено використовувати відеоматеріали вимагання хабара.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризнание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев
 
 
 
 
 
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