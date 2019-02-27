 Признание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев

Отметим, ранее стало известно, что Конституционный суд признал эту статью неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.

Как сообщил Соболев журналистам в кулуарах парламента, украинский закон отвечает практике развитых цивилизованных стран, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нет среди прав человека права на государственную службу. Никто силой не загоняет человека в народные депутаты, министры, президенты или генпрокуроры. Если ты хочешь быть госслужащим, делить налоги от имени общества, принимать законы для всех людей, то ты должен иметь специальные обязательства. Права во всем цивилизованном мире означают специальные обязательства. В практике Европы и Америки давно утверждено, что человек на госслужбе не имеет тех прав, которые имеют все члени общества... Чиновники находятся под особым контролем", - прокомментировал Соболев.

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Среди ограничений в отношении чиновников он назвал необходимость отчитываться о своем имуществе.

Народный депутат сказал, что возможное признание нормы о незаконным обогащении неконституционным выгодно руководству Украины.

"Порошенко, Парубий и другие руководители государственных органов должны устроить фуршет и вместе праздновать. Это была для них самая страшная статья. Статья, которую нам удалось закрепить в законодательстве сразу после Майдана. Идея была взята у американцев и грузин, они нас консультировали. Идея убийственна для каждого коррупционного украинского политика. Если он указывает имущество в е-декларации, но не может объяснить, откуда оно, он - преступник", - отметил Соболев.

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По его мнению, руководители государства имеют общие интересы со многими судьями Конституционного суда. Соболев также прировнял возможное решение о признании нормы неконституционной к другому решению КС - о предоставлении Януковичу дополнительных полномочий.

Политик считает, что возможное решение КС должна расследовать ГПУ. Однако он считает, что генпрокурору Луценко это решение также выгодно.