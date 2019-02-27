 Признание уголовной статьи о незаконном обогащении неконституционной выгодно руководству Украины, - Соболев

Отметим, ранее стало известно, что Конституционный суд признал эту статью неконституционной, однако текст решения еще не обнародован.
Как сообщил Соболев журналистам в кулуарах парламента, украинский закон отвечает практике развитых цивилизованных стран, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Нет среди прав человека права на государственную службу. Никто силой не загоняет человека в народные депутаты, министры, президенты или генпрокуроры. Если ты хочешь быть госслужащим, делить налоги от имени общества, принимать законы для всех людей, то ты должен иметь специальные обязательства. Права во всем цивилизованном мире означают специальные обязательства. В практике Европы и Америки давно утверждено, что человек на госслужбе не имеет тех прав, которые имеют все члени общества... Чиновники находятся под особым контролем", - прокомментировал Соболев.
Среди ограничений в отношении чиновников он назвал необходимость отчитываться о своем имуществе.
Народный депутат сказал, что возможное признание нормы о незаконным обогащении неконституционным выгодно руководству Украины.
"Порошенко, Парубий и другие руководители государственных органов должны устроить фуршет и вместе праздновать. Это была для них самая страшная статья. Статья, которую нам удалось закрепить в законодательстве сразу после Майдана. Идея была взята у американцев и грузин, они нас консультировали. Идея убийственна для каждого коррупционного украинского политика. Если он указывает имущество в е-декларации, но не может объяснить, откуда оно, он - преступник", - отметил Соболев.
По его мнению, руководители государства имеют общие интересы со многими судьями Конституционного суда. Соболев также прировнял возможное решение о признании нормы неконституционной к другому решению КС - о предоставлении Януковичу дополнительных полномочий.
Политик считает, что возможное решение КС должна расследовать ГПУ. Однако он считает, что генпрокурору Луценко это решение также выгодно.
впрочем какая разница...? - все они зрадофилы и популисты....
Как сказал наш вождь - "Пускай свечки себе вставят... - попустит!"
Егорка ты бы лучше промолчал в том есть и твоя доля промаха
Очень интересно
Александр Дубинский поделился прямым эфиром - с Олександром Дубінським.
29 мин. ·
Детально о скандале с отменой статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении.
С фамилиями, и не взирая на лицаhttps://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2118150221610931/?t=1322
https://www.obozrevatel.com/politics/otmenyi-stati-za-nezakonnoe-obogaschenie-dobilis-nardepyi-obnarodovanyi-imena.htm
Ложили они свои достоинства на єту революцию.
Жалко, что все в пустую, но еще хуже, многие простьіе люди жизни отдали за єто, не только на Майдане, но и на фронте.
Центр протидії корупції
фото: прес-служба президента
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Середа, 27 лютого 2019, 10:00
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26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Про це повідомили відразу кілька джерел УП та інші ЗМІ.
Стаття N368-2 дозволяла притягти чиновників до відповідальності у випадку, коли їхні активи та витрати явно перевищують офіційні доходи. Логіка проста: якщо сім'я чиновника має майно та стиль життя, що не відповідають їхнім офіційним доходам - він причетний до корупції і повинен відповідати за це.
Щоб не було маніпуляцій щодо порушення презумпції невинуватості, довести невідповідність майна офіційним доходам - завдання слідчого та прокурора.
Конституційне подання щодо ліквідації відповідальності за незаконне збагачення подали ще в грудні 2017 року 59 народних депутатів, серед яких і фігуранти справ за цією статтею Кримінального кодексу.
Громадські та міжнародні експерти й науковці аргументовано вважають кримінальну відповідальність за незаконне збагачення цілком конституційною.
Наслідки ймовірного рішення КС не лише для гучних розслідувань Національного антикорупційного бюро України, а й загалом для України вже можна передбачити. Адже криміналізація незаконного збагачення була однією з вимог одразу двох міжнародних партнерів України - Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Зобов'язання України
Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у чинній редакції запровадили у 2014 році. Це було одним із ключових зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом відповідно до меморандуму від квітня 2014 року.
Повноваження розслідувати незаконне збагачення топ-посадовців, за задумом МВФ, отримувало НАБУ.
За правилами Фонду, відкат у виконанні зобов'язань за попередніми меморандумами у рамках програм фінансування перешкоджає отриманню наступних траншів.
Простіше кажучи, через скасування відповідальності за незаконне збагачення Україна не отримає наступний транш МВФ, навіть якщо всі інші зобов'язання за поточним меморандумом із МВФ будуть виконані.
Без коштів МВФ Україна знову може зіткнутися із суттєвими труднощами у виплатах зовнішніх запозичень. Адже лише у 2019 році Україна має погасити боргів на 14 млрд доларів США, що складає 75% від міжнародних резервів України станом на початок 2019 року.
Криміналізація незаконного збагачення також була однією з вимог ЄС у рамках Контракту з розбудови держави.
Окрім цього, скасування незаконного збагачення цілком вихолостить систему електронного декларування статків чиновників, ефективне функціонування якої було вимогою Плану дій з візової лібералізації ЄС, а також діючої програми макрофінансової підтримки України Європейським Союзом.
Адже е-декларування працює на виявлення та випередження корупції, тільки якщо чиновник може постати перед судом як за брехню в декларації, так і за невідповідність статків доходам.
Якщо ж незаконне збагачення перестане бути злочином, чиновники збагачуватимуться із сумнівних джерел, декларуватимуть це та насолоджуватимуться безкарністю. Кого може амністувати Конституційний суд
Детективи НАБУ розслідують епізоди з незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації у понад 100 кримінальних провадженнях.
Найтяжче передбачене покарання для топ-посадовців - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
Будуть закриті більше 100 справ НАБУ щодо незаконного збагачення народних депутатів, міністрів, керівників держустанов, військових прокурорів, заступників голови СБУ та інших одіозних топ-чиновників.
Усі справи, незалежно від того, чи вони знаходяться у суді, чи ще перебувають на стадії досудового розгляду, автоматично закриються. Чотири роки роботи НАБУ над ними підуть просто коту під хвіст.
Більше того, усі чиновники країни фактично отримають амністію щодо їхніх незаконних статків. Адже таке рішення Конституційного суду фактично скасовує цей злочин у Кримінальному кодексі.
Поміж 100 справ щодо незаконного збагачення топ-посадовців є, наприклад, справа першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини. За версією слідства, у період із квітня 2015 по грудень 2016 року Демчина та його сім'я придбали автівок та земельних ділянок на майже 4 млн гривень. Відповідних доходів для таких дорогих покупок у заступника голови СБУ не було.
Радіє потенційному закриттю своєї справи й голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова. Упродовж 2015-2017 років вона отримала у власність майно та коштовності на загальну суму в майже 10 млн гривень. Вартість таких активів значно перевищує доходи чиновниці.
Свято може прийти на вулицю голови скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який, за версією слідства, приховує коштовне майно та елітний будинок через фіктивне розлучення.
Разом із Вовком святкуватиме колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, який зараз обіймає керівну посаду в ГПУ. Його обвинувачують у набутті майна на суму майже 3 млн гривень.
Можливого незаконного збагачення стосується розслідування НАБУ щодо колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Його підозрюють у необґрунтованому набутті майна на суму 89 млн гривень під час роботи очільником ДФС.
До сотні щасливчиків входить також народний депутат від Радикальної партії Євген Дейдей. Розслідування за фактом його можливого незаконного збагачення розпочали у листопаді 2016 року. У 2015-2016 роках Дейдей став власником нерухомого майна та автівок, вартість яких у 4 рази перевищує його офіційні доходи та доходи членів його родини.
Справа щодо можливого незаконного збагачення розслідується стосовно лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Раніше журналісти виявили, що Ляшко разом із дружиною придбали нерухомості на 20 млн гривень.
Це лише сім із понад сотні справ, які розслідує НАБУ, і які будуть закриті після рішення КС. Незаконного збагачення також стосуються розслідування антикорупційних органів щодо нардепів Андрія Лозового, Ігоря Мосійчука, генпрокурора Юрія Луценка. Минулого тижня до суду скерували справу міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
У всіх цих випадках чиновники більше не відповідатимуть на питання походження коштів і зможуть захиститися від відповідальності, просто законно оформивши придбання. Їх усіх амністують і все пробачать. Як врятувати ситуацію?
Насправді, ніяк.
Згідно з законом, рішення Конституційного суду є остаточним і не може бути оскарженим чи переглянутим.
Не тільки фігуранти понад 100 справ НАБУ, але й усі суб'єкти електронного декларування отримають амністію. Українці ж заплатять за це можливим дефолтом.
Політична відповідальність за це лежатиме на президентові Петрові Порошенку.
Саме президент як автор закону про Конституційний суд мав передбачити формування КС через незалежний конкурс - проте він цього не зробив.
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А при таком высоком уровне коррупции страна не может нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане. Это тупик.
По сути Порошенко является гарантом коррупции. И это человек, который пришел к власти на крови Небесной сотни. Не думаю, что он достоин снова стать президентом.