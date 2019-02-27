 Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что такое решение судей Конституционного суда ставит под угрозу, в частности безвизовый режим, поскольку это одно из требований предоставления Украине визовой либерализации с ЕС", – сказала она.
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"Здесь надо честно сказать, что Конституционный суд за все годы независимости Украины всегда принимал очень странные политические решения не в интересах государства, когда надо было менять и увеличивать полномочия одного из президентов, и конъюнктурно подыгрывал политической ситуации, а не думал на долгосрочную перспективу", – добавила Гопко.
Накануне, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
Может и правда, настало время переформатировать этих шакалов?!
Ему некогда что-то высказывать, он его возглавил.
Отмена уголовной статьи о незаконном обогащении: под кого и почему сейчас
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так как Гопко - ярая сторонница нынешней организованной преступной группировки Порошенко (кстати, именно за это она и была исключена из рядов парламентской фракции Самопомощб и примкнула к БПП) - то это можно трактовать как явку с повинной с её стороны.
Ибо КС исполняет лишь волю своего хозяина Порошенко, а значит это именно Порошенко дал указание КС отменить эту норму УК.
... Кстати на Гопко весит 9 квартир, вернее на её муже, купленных на наворованные из бюджета деньги...
Но крыса Гопко в принципе уже поняла, что её хозяин Порошенко уже в прошлом, поэтому пытается бежать с тонущего корабля преступника Порошенко.
То що несе ця Гопко?
Да я ездил всего пару раз за это время.
Но почему у меня должны отнять что-то - причем ради того, что бы кто-то мог воровать в 3 горла?
1. Насколько чисты с точки зрения права принятые законы?
2. Насколько чисты с точки зрения права принятые судом решения?
Получив ответы можно сделать выводы.
Я не розумію у чому резонанс? ВРУ приймає безліч ідіотський і популістичних Законів, не маючих жодного відношення до Права, і ця стаття, далеко не найбільш абсурдна.
Руслан Сольвар, БПП
Андрей Шинькович, БПП
Александр Кирш, Народный фронт
Геннадий Чекита, БПП
Дмитрий Святаш, Відродження
Геннадий Бобов, Відродження
Артем Ильюк, Відродження
Василий Гуляев, Відродження
Олег Кулинич, Відродження
Федор Негой, БПП
Павел Пинзеник, Народный фронт
Ярослав Едаков, Народный фронт
Дмитрий Стеценко, Народный фронт
Константин Павлов, Оппоблок
Дмитрий Колесников, Оппоблок
Андрей Гальченко, Оппоблок
Иван Мирный, Оппоблок
Евгений Балицкий, Оппоблок
Сергей Сажко, Оппоблок
Максим Поляков, Народный фронт
Наталья Королевская, Оппоблок
Татьяна Бахтеева, Оппоблок
Виктор Бондарь, Відродження
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Станислав Березкин, Воля народа
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Валерий Лунченко, Народный фронт
Игорь Бриченко, Народный фронт
Тарас Креминь, Народный фронт
Федор Бендюженко, Народный фронт
Александр Горбунов, Народный фронт
Николай Княжицкий, Народный фронт
Владислав Данилин, Народный фронт
Олег Крышин, Народный фронт
Борис Козырь, БПП
Дмитрий Андриевский, БПП
Елена Масорина, Народный фронт
Виталий Корчик, Народный фронт
Евгений Дейдей, Народный фронт
Владимир Шкварилюк, Народный фронт
Анатолий Дырив, Народный фронт
Сергей Фаермарк Народный фронт
Роман Заставный, Народный фронт
Юрий Вознюк, Народный фронт
Дмитрий Лубинец, БПП
Вадим Пидберезняк, Народный фронт
Виктор Развадовский, Відродження
Юрий Шаповалов, Відродження
Валерий Писаренко, Відродження
Сергей Мельничук, Радикальная партия
Елена Бойко, Народный фронт
Сергей Мартыняк, Воля народа
Геннадий Ткачук, БПП
Артур Палатный, БПП
Валерий Ищенко, БПП
Олег Великин, БПП
Андрей Шипко, Відродження
Игорь Молоток, Воля народа
Дайте перелік довб.бів, які за цю статтю голосували!
1. Рішення КСУ остаточне і оскарженню не підлягає;
2. Відтак цієї статті більше не існує і ніхто та ніщо її назад не поверне;
3. Є певні люди, які вважають себе патріотами, бо вони прийняли незаконну хрень і цим нікого не здивувати;
4. триває жваве обговорення на тему "хто винен", і не має жодного на тему "що робити";
5. судячи з кількості "патріотів", ніщо не заважає, терміново проголосувати нову, на цей раз законну редакцію цієї статті;
Висновок: нікому нах.р це не потрібно, ні "патріотам" ні "казлам"...