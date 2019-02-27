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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7338) КС (1222) безвизовый режим (1380) Гопко (100)

 Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко

Решение Конституционного суда отменить введенную в 2015 году статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении создает риск для существования безвизового режима Украины и Евросоюза.

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что такое решение судей Конституционного суда ставит под угрозу, в частности безвизовый режим, поскольку это одно из требований предоставления Украине визовой либерализации с ЕС", – сказала она.

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"Здесь надо честно сказать, что Конституционный суд за все годы независимости Украины всегда принимал очень странные политические решения не в интересах государства, когда надо было менять и увеличивать полномочия одного из президентов, и конъюнктурно подыгрывал политической ситуации, а не думал на долгосрочную перспективу", – добавила Гопко.

Накануне, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Также на Цензор.НЕТ: КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении чиновников, - Бутусов

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113967
 
   
 Топ комментарии
 
Смешно до слез и злости! КС узаконивает незаконное обогащение!!! Даже само слово НЕЗАКОННОЕ для них ничего не значит! Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко - Цензор.НЕТ 4271
Может и правда, настало время переформатировать этих шакалов?!
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Так какой там суд это ж не суд это коррупционеры взяточники приспособленцы
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Это и есть лоббирование интересов олигархов, что бы холопы не сбежали в эуропу. Следующий шаг это отобрать паспорта и приковать всех цепями. Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко - Цензор.НЕТ 1516
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Так какой там суд это ж не суд это коррупционеры взяточники приспособленцы
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Смешно до слез и злости! КС узаконивает незаконное обогащение!!! Даже само слово НЕЗАКОННОЕ для них ничего не значит!
Может и правда, настало время переформатировать этих шакалов?!
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люстрация через люстру - только так - увидите станут шелковые
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безвиз для клоунов КС и их подельников! Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко - Цензор.НЕТ 9564
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так ктож во второй тур то выходит?
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кто входит тот и выходит - некоторые в задний проход
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бред от Ганны.... шо за "незаконное обогащение"???...давайте отменим все статьи..оставим "незаконное обогащение" и будем судить папередников....
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Это и есть лоббирование интересов олигархов, что бы холопы не сбежали в эуропу. Следующий шаг это отобрать паспорта и приковать всех цепями. Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко - Цензор.НЕТ 1516
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как-то некогда было все просмотреть - а гарант что-нибудь высказал по сему поводу?...
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По поводу незаконного обогащения?
Ему некогда что-то высказывать, он его возглавил.
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нет, по поводу особого мнения как бы суда...
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так он (гарант) это решение и написал, а его ручные шавки в мантиях просто озвучили.
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вот норм разбор полетов по этому поводу от Дубинского...

Отмена уголовной статьи о незаконном обогащении: под кого и почему сейчас

https://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2118150221610931/
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не важно коли її відмінили. Перший же вирок, який би дійшов до ЄСПЛ був би скасований, на нас би повісили відшкодування збитків, у т.ч. моральних і після нього, жоден би суд, не виніс обвинувальний вирок за цією статтею.
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Один чуть ЕвроАссоциацию не завернул, а второй чуть безвиз не завернёт... Совсем судьба первого не научила ничему...
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так в чем вопрос - 300 депутатов переписывают или статью в Конституции или сам закон под статью в конституции - а не кричат - все пропало - а юр управлению выговор ну как минимум
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Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко

так как Гопко - ярая сторонница нынешней организованной преступной группировки Порошенко (кстати, именно за это она и была исключена из рядов парламентской фракции Самопомощб и примкнула к БПП) - то это можно трактовать как явку с повинной с её стороны.
Ибо КС исполняет лишь волю своего хозяина Порошенко, а значит это именно Порошенко дал указание КС отменить эту норму УК.
... Кстати на Гопко весит 9 квартир, вернее на её муже, купленных на наворованные из бюджета деньги...
Но крыса Гопко в принципе уже поняла, что её хозяин Порошенко уже в прошлом, поэтому пытается бежать с тонущего корабля преступника Порошенко.
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Ну было бы неплохо,чтобы ЕС приостановил визовый режим
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Подождите, они ещё своего "недоумения" не высказали.
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Ну вообще то да, сначала недоумение,потом озабоченность
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Нет закона, нет ответственности, задним числом преследовать нельзя))
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По перше, до чого тут безвіз? Безвіз це для українців, для простого населення. Наскільки я розумію, ЄС не бачить у них мега корупціонерів. Ті, на кого розрахована була ця стаття, і так їздять за службовими паспортами...
То що несе ця Гопко?
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Данная норма УК была одним из условий предоставления безвиза, так что все правильно она говорит.
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Ні не була. До того ж ніщо не заважало прийняти її у законній редакції. Навіть зараз, ніщо не заважає депутатам це зробити.
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Так олигархату с петей это и нужно,чтоб рабы с заводов не разбегались))))
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Пока рабов больше чем заводов, они могут спать спокойно. Ситуация в ближайшее время врятли изменится.
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Юля, Зеля и Гриценко уже сделали заявления по этому решению?
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от шоколада вытрись... Мне, например, не улыбается потерять безвиз. Который, кстати, дали не благодаря Пороху, а скорее как аванс за стремления народа к честной жизни.
Да я ездил всего пару раз за это время.
Но почему у меня должны отнять что-то - причем ради того, что бы кто-то мог воровать в 3 горла?
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Судя по-"от шоколада вытрись", за безвизом ездил Зеленский. Или все таки Юля?
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А нет, это же Янукович договаривался.
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Отменяйте безвиз, больше шансов для поездки на Мальдивы в один конец гр-на Инкогнито.
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Если Конституционный суд принимает странные политические решения не в интересах государства, то есть два вопроса:
1. Насколько чисты с точки зрения права принятые законы?
2. Насколько чисты с точки зрения права принятые судом решения?
Получив ответы можно сделать выводы.
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рішення КСУ повністю Законне, визнана не конституційною стаття - ні. Це давно відомий факт, який обговорювався у юридичних колах. Зокрема і тут на ЦН. Не так давно у нас була дискусія на цю тему із моїм колегою під ніком "Адвокатик". Саме неможливість застосування принципу винуватості і обговорювалась.
Я не розумію у чому резонанс? ВРУ приймає безліч ідіотський і популістичних Законів, не маючих жодного відношення до Права, і ця стаття, далеко не найбільш абсурдна.
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Сторонники президента утверждают, что Петя не имеет никакого отношения к судебной власти Скасування статті КК про незаконне збагачення ставить під загрозу безвізовий режим, - Гопко - Цензор.НЕТ 3582. Но 6 судей в КС это "люди гаранта" . Почему они не голосовали против такого позорного решения КС.? Почему ни один их них не прокомментировал его принятие? Почему судьи из команды Порошенко не подали в отставку? Тишина. А так да, Петя ни при чем Скасування статті КК про незаконне збагачення ставить під загрозу безвізовий режим, - Гопко - Цензор.НЕТ 9213
Скасування статті КК про незаконне збагачення ставить під загрозу безвізовий режим, - Гопко - Цензор.НЕТ 8721
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Держава з злодійським чиновництвом немає шансів на існування ! Слуга немає безнаказано грабувати власника ! Судді повинні слугувати Суспільству! Зараза повинна винищуватися !!!
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А може ЦН підготувати нам інформацію хто був автором конкретно цієї редакції статті? Чи були альтернативні редакції? Чи підтримав її відповідний комітет ВРУ? І хто нарешті проголосував "за" не дивлячись на повну абсурдність цієї норми?
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СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ "ГЕРОЕВ" - свои подписи под обращением в суд с просьбой признать ст. 368-2 УК неконституционной поставили:
Руслан Сольвар, БПП
Андрей Шинькович, БПП
Александр Кирш, Народный фронт
Геннадий Чекита, БПП
Дмитрий Святаш, Відродження
Геннадий Бобов, Відродження
Артем Ильюк, Відродження
Василий Гуляев, Відродження
Олег Кулинич, Відродження
Федор Негой, БПП
Павел Пинзеник, Народный фронт
Ярослав Едаков, Народный фронт
Дмитрий Стеценко, Народный фронт
Константин Павлов, Оппоблок
Дмитрий Колесников, Оппоблок
Андрей Гальченко, Оппоблок
Иван Мирный, Оппоблок
Евгений Балицкий, Оппоблок
Сергей Сажко, Оппоблок
Максим Поляков, Народный фронт
Наталья Королевская, Оппоблок
Татьяна Бахтеева, Оппоблок
Виктор Бондарь, Відродження
Василий Нимченко, Оппоблок
Игорь Шурма, Оппоблок
Станислав Березкин, Воля народа
Антон Киссе, Відродження
Валерий Лунченко, Народный фронт
Игорь Бриченко, Народный фронт
Тарас Креминь, Народный фронт
Федор Бендюженко, Народный фронт
Александр Горбунов, Народный фронт
Николай Княжицкий, Народный фронт
Владислав Данилин, Народный фронт
Олег Крышин, Народный фронт
Борис Козырь, БПП
Дмитрий Андриевский, БПП
Елена Масорина, Народный фронт
Виталий Корчик, Народный фронт
Евгений Дейдей, Народный фронт
Владимир Шкварилюк, Народный фронт
Анатолий Дырив, Народный фронт
Сергей Фаермарк Народный фронт
Роман Заставный, Народный фронт
Юрий Вознюк, Народный фронт
Дмитрий Лубинец, БПП
Вадим Пидберезняк, Народный фронт
Виктор Развадовский, Відродження
Юрий Шаповалов, Відродження
Валерий Писаренко, Відродження
Сергей Мельничук, Радикальная партия
Елена Бойко, Народный фронт
Сергей Мартыняк, Воля народа
Геннадий Ткачук, БПП
Артур Палатный, БПП
Валерий Ищенко, БПП
Олег Великин, БПП
Андрей Шипко, Відродження
Игорь Молоток, Воля народа
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І що? Побоку, це обов'язок депутата реагувати на порушення Конституції.
Дайте перелік довб.бів, які за цю статтю голосували!
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Сколько гнид попроходило по закрытым спискам в ВР, в основном "Народный фронт" и БеПеПе
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поигрались в безвиз и хватит, Петрушка лидер на выборах, так что пристегните ремни следующая остановка Масква.
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Тепер факти:
1. Рішення КСУ остаточне і оскарженню не підлягає;
2. Відтак цієї статті більше не існує і ніхто та ніщо її назад не поверне;
3. Є певні люди, які вважають себе патріотами, бо вони прийняли незаконну хрень і цим нікого не здивувати;
4. триває жваве обговорення на тему "хто винен", і не має жодного на тему "що робити";
5. судячи з кількості "патріотів", ніщо не заважає, терміново проголосувати нову, на цей раз законну редакцію цієї статті;
Висновок: нікому нах.р це не потрібно, ні "патріотам" ні "казлам"...
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