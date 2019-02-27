 Отмена статьи УК о незаконном обогащении ставит под угрозу безвизовый режим, - Гопко

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что такое решение судей Конституционного суда ставит под угрозу, в частности безвизовый режим, поскольку это одно из требований предоставления Украине визовой либерализации с ЕС", – сказала она.

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"Здесь надо честно сказать, что Конституционный суд за все годы независимости Украины всегда принимал очень странные политические решения не в интересах государства, когда надо было менять и увеличивать полномочия одного из президентов, и конъюнктурно подыгрывал политической ситуации, а не думал на долгосрочную перспективу", – добавила Гопко.

Накануне, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

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Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.