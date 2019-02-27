 "Батькивщина" требует создать парламентскую следственную комиссию по расследованию хищения в оборонном комплексе

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила с трибуны парламента.

Фракция будет этого добиваться во время завтрашнего заседания.

Тимошенко выразила сожаление, что следственную комиссию не удалось создать сегодня.

Факты, обнародованные журналистами, она назвала чудовищными и антигосударственными.

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В кулуарах парламента Тимошенко сообщила журналистам, что сбор подписей под постановлением о создании ВСК продолжается. Среди прочих, постановление подписали и депутаты от БПП – Залищук и Чумак. Также его подписала вице-спикер Оксана Сыроид

"Мы могли бы уже вносить это постановление, но мы хотим подождать решения от "Народного фронта" и группы Видродження. Мы надеемся, что такое постановление будет, чтобы внести его от всех фракций, за исключением президентской", - отметила она.

Тимошенко сказала, что "Батькивщина" будет настаивать на том, чтобы завтра этот вопрос рассмотрели первым. И она напомнила, что для создания ВСТ надо 150 голосов, а не 226.

"Это значит, что если Парубий завтра не нарушит процедуру и поставит на голосование ВСК, то она однозначно будет создана. 150 голосов наберется. Зависит все это будет от воли одного человека – спикера Парубия", - отметила она.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

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