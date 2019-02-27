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 Политика Украины
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Все про:Комиссия (105) расследование (2448) Тимошенко (24160) хищение (395) Батькивщина (1776)

 "Батькивщина" требует создать парламентскую следственную комиссию по расследованию хищения в оборонном комплексе

Фракция "Батькивщины" будет требовать создания парламентской следственной комиссии по расследованию фактов хищения в оборонном комплексе, к которым может быть причастно окружение президента.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила с трибуны парламента.

Фракция будет этого добиваться во время завтрашнего заседания.

Тимошенко выразила сожаление, что следственную комиссию не удалось создать сегодня.

Факты, обнародованные журналистами, она назвала чудовищными и антигосударственными.

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В кулуарах парламента Тимошенко сообщила журналистам, что сбор подписей под постановлением о создании ВСК продолжается. Среди прочих, постановление подписали и депутаты от БПП – Залищук и Чумак. Также его подписала вице-спикер Оксана Сыроид

"Мы могли бы уже вносить это постановление, но мы хотим подождать решения от "Народного фронта" и группы Видродження. Мы надеемся, что такое постановление будет, чтобы внести его от всех фракций, за исключением президентской", - отметила она.

Тимошенко сказала, что "Батькивщина" будет настаивать на том, чтобы завтра этот вопрос рассмотрели первым. И она напомнила, что для создания ВСТ надо 150 голосов, а не 226.

"Это значит, что если Парубий завтра не нарушит процедуру и поставит на голосование ВСК, то она однозначно будет создана. 150 голосов наберется. Зависит все это будет от воли одного человека – спикера Парубия", - отметила она.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

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Источник: https://censor.net.ua/n3113966
 
   
 Топ комментарии
 
Йуля, нє тарапыс, скоро вторую серию Бигус обещал выкатить. Говорит и про тебя там есть, как бы не пришлось создавать комиссию на саму себя "Батькивщина" требует создать парламентскую следственную комиссию по расследованию хищения в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 9478
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Я только-что посмотрел ещё один сюжет программа схемы,про кражи на строительстве казарм. А,что между всеми коррупционными расследованиями на государственном уровне Общего!?!
А есть,общее
Это конченый Бенефициар,Президент Украины Петро Олексійович Порошенко
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Почти 10 лет назад Юлька прямым текстом отказалась от сближения с НАТО. Теперь мы имеет войну с Х**лом и 13 тыс. жертв.
"Батьківщина" вимагає створити парламентську слідчу комісію з розслідування розкрадання в оборонному комплексі - Цензор.НЕТ 3732
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ну все если баба Юля взялась за дело маленькими откатами фигуранты не отделаются
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Порошенко работает с тем материалом, который ему дают украинцы на парламентских выборах. Если украинцы, дали Порошенко навоз, из которого на россии петухов и ракеты лепят, то ожидать от Порошенко большего чем скульптуры из навоза - Глупо.
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Андрій Сенченко у своєму ФБ виклав цікаві документи.

Він доводить, що компанія "Пісковській завод скловиробів", яка належить Порошенко та Кононенко, торгувала з країною агресором під ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ!!!

https://blogs.pravda.com.ua/authors/ryabchin/5c75be14c0453/add_ok/#comments

"Батьківщина" вимагає створити парламентську слідчу комісію з розслідування розкрадання в оборонному комплексі - Цензор.НЕТ 3220
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ггг..емпічемент!!!!!!!! Слідчі каісії!!!!!!!
А все тому що "соєвий" непотрапляє навіть в 1тур.. "Батьківщина" вимагає створити парламентську слідчу комісію з розслідування розкрадання в оборонному комплексі - Цензор.НЕТ 8831
"Батьківщина" вимагає створити парламентську слідчу комісію з розслідування розкрадання в оборонному комплексі - Цензор.НЕТ 3923
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Дaвайте тимашенку и офшорника зеленского на наших моряков обменяем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" требует создать парламентскую следственную комиссию по расследованию хищения в оборонном комплексе
 
 
 
 
 
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