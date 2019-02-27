 Детективы НАБУ начали досудебное расследование по материалам журналистов Bihus.Info

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.
"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляюмых детективами НАБУ. Что касается других фактов возможного завладение денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - сказано в сообщении.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".
Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".
А теперь НАБУ будет давно расследовать.
А Луценко вчера заявил, что одно впроваждення по этому делу уже давно находится в НАБУ... а остальные пять впроваджень в ГПУ...
Так кто врёт?
Хотя можно дела завести,а если прокатит,то их потихоньку можно и похоронить.
Опять соврал что ли ?
Затем, что бы прикрывать воровство мародёра Порошенко и его преступной воровской группировки
Предлагаете снять Порошенко, через кровь?
Но СБУ-ГПУ выдворило Саакашвили с пакетом на голове из Украины, а тех кто говорил про мародерство Порошенко назвало "агентами ФСБ".
"у семи нянек...четырнадцать сисек !"
НАБУ , журналисты, гражданское общество - разом ми переможемо
Тем не менее труханов до сих пор таскается по судам по обвине6иям НАБУ, то же и насиров. А суд отреформированный порошенко , не может закрыть их дела. Не набу сажает. Набу расследует . И похоже , что очень качественно
иначе придется сажать самого себя - и главное есть за что
Детективи, як завжди, взялися шукати те чого нема, щоб через деякий час заявити, що інформація не відповідає дійсності. А шукати вони мали підтвердження фактів корупції, розкрадання, контрабанди, шахрайства, диверсії і мародерства і участі в цьому службовців державних установ і пов'язаних з ними приватних структур і осіб, як це випливає з повідомлення про злочин опублікованого в ЗМІ, на яке правоохоронні органи згідно положень ККУ зобов'язані реагувати швидко і адекватно.
корупцію і розкрадання, поставки контрабандних російських деталей для військової техніки. При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3113711