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 Политика Украины, Происшествия
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 Детективы НАБУ начали досудебное расследование по материалам журналистов Bihus.Info

Детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением ( ч.5 ст.191 УК Украины) по результатам анализа изложенных в журналистском расследовании сведений о коррупции в оборонном секторе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляюмых детективами НАБУ. Что касается других фактов возможного завладение денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". 

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии. ВИДЕО

Детективы НАБУ начали досудебное расследование по материалам журналистов Bihus.Info 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113963
 
   
 Топ комментарии
 
Только начали расследование?
А Луценко вчера заявил, что одно впроваждення по этому делу уже давно находится в НАБУ... а остальные пять впроваджень в ГПУ...
Так кто врёт?
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Зачем нам тогда Полиция, Прокуратура СБУ!? если за них делают работу Журналисты??? а Я ВАМ скажу! все крышуют свой давно налаженный бизнес и думают хоть не меня за жопу взяли! Украину спасет тотальная борьба с карупцией !!!
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Саакашвили ТРИ ГОДА(!) назад говорил про мародерство ОПГ Свинарчука-Гладковского-Порошенко в ВСУ на миллиарды.
Но СБУ-ГПУ выдворило Саакашвили с пакетом на голове из Украины, а тех кто говорил про мародерство Порошенко назвало "агентами ФСБ".
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"ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко".

А теперь НАБУ будет давно расследовать.

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ну то что я нарыл вчера касалось Набу Корупція в оборонному секторі: детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за матеріалами журналістів Bihus.Info - Цензор.НЕТ 334
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Только начали расследование?
А Луценко вчера заявил, что одно впроваждення по этому делу уже давно находится в НАБУ... а остальные пять впроваджень в ГПУ...
Так кто врёт?
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Моя супруга бросила реплику:"Ира с Юрой в постели под одеялом договорится не могут.Одна в в суд на журналистов,а другой -у нас давно дела заведены".Вот и получается:кто в лес,а кто по дрова.
Хотя можно дела завести,а если прокатит,то их потихоньку можно и похоронить.
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Юга же сказал, шо все под контролем и так ((
Опять соврал что ли ?
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ну а шо ему делать, против кума переть как то не по родственному)))
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а где вертолеты и громкие задержания? Сколько с фигурантов этого дела ещё вообще в стране? Все как обычно
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вертолёты, скоро будут и самолёты, чартерами валить будут, пока силовики раздупляться.
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Зачем нам тогда Полиция, Прокуратура СБУ!? если за них делают работу Журналисты??? а Я ВАМ скажу! все крышуют свой давно налаженный бизнес и думают хоть не меня за жопу взяли! Украину спасет тотальная борьба с карупцией !!!
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помоему надо всех их разогнать - оставить журналистов
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Зачем полиция, Прокуратура СБУ!?

Затем, что бы прикрывать воровство мародёра Порошенко и его преступной воровской группировки
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им не до того, рюкзаков ждет откат за вертолеты, луцик в запое, у главы сбу вообще что-то нереальное с родычами и паспортами произошло)
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неа лучше разогнать - пусть журналисты работают))))
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Голосеевский районный суд приговорил безработного киевлянина к трем годам лишения свободы. За кражу трех шоколадок.
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ну не дейдеев же - они знатные будкостроители - и нужны барыгам
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Арсений Яценюк:Коррупция в оборонном секторе: детективы НАБУ начали досудебное расследование по материалам журналистов Bihus.Info - Цензор.НЕТ 964 Это очень важный вопрос, что останется от нашего политического класса, в том случае, если полностью уничтожить коррупцию. Я вам скажу, что тот политический класс, который сегодня существует, должен быть уничтожен...................
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судя по тому, что происходит, могут и не только посадить. журналистов, конечно.
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Виноват тот, кто их поставил на эти должности. И не надо тут БЛА-БЛА, мол не знал. Вот вам и агент Кремля.
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С таким успехом, народ и Януковоща в своё время поставил... Но потом, через кровь снял его...
Предлагаете снять Порошенко, через кровь?
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Саакашвили ТРИ ГОДА(!) назад говорил про мародерство ОПГ Свинарчука-Гладковского-Порошенко в ВСУ на миллиарды.
Но СБУ-ГПУ выдворило Саакашвили с пакетом на голове из Украины, а тех кто говорил про мародерство Порошенко назвало "агентами ФСБ".
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карлсон сидит в голандия и не высовывается Корупція в оборонному секторі: детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за матеріалами журналістів Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7543 белый балаклав сидит в сбу Корупція в оборонному секторі: детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за матеріалами журналістів Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7543 бубенчег тоже кудато пропал кто пойдёт с карлсоном Корупція в оборонному секторі: детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за матеріалами журналістів Bihus.Info - Цензор.НЕТ 1946
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Это сюр какой то. Наплодили хрен знает что и как всегда у семи нянек дитя без глаза))))
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Новая поговорка :
"у семи нянек...четырнадцать сисек !"
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но дитя при этом как было голодное, так и осталось.
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зато есть, на что посмотреть. Хлеба нету - вот вам зрелищща.
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ничо что уже 5 дел заведено в минувших годах? ну если набу взялось - теперь дела точно завалят...
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а почему с 2015 Гладковского сразу не отстранили раз дело уже было заведено? при чем тут завели дело и довели до логического конца, разницу чувствуешь?
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НАБУ - единственный нормальный антикоррупционный орган, который так и не лёг под порошенко . Я в этом уверена. Тролли костьми ложиться, чтоб их дискредитировать.
НАБУ , журналисты, гражданское общество - разом ми переможемо
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да неужели - и скольких посадил этот шикарный пилящий орган
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Ярик, они работают в сумасшедшем противостоянии, если вспять румынский аналог нашего НАБУ, его успех объясняется тем, что там не было президента, который бы вставлял палки в колёса , ограничивал возможности , не было ген прокурор рассекречивающего агентов.
Тем не менее труханов до сих пор таскается по судам по обвине6иям НАБУ, то же и насиров. А суд отреформированный порошенко , не может закрыть их дела. Не набу сажает. Набу расследует . И похоже , что очень качественно
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да я танюш все понимаю - но не уверен что прокуВор может посадить прокуВора Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за матеріалами журналістів Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8787
иначе придется сажать самого себя - и главное есть за что
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Зараз порохососи набіжать з метод-вказівкам з Порохоцентру: "це все брехня", "фейк", "політичні технології", "журнашлюхи", "контрабанда - це для армії!", "не залишайте армію без палених запчастин!", "Петя нічого не знав", "Перя знав, але не все", "Петя знав і вже їх карав".
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Всё как обычно, стоит активистам что то нарыть, громко запускается вся гос.машина все берутся проводить расследования, истинная цель которого...........замять воровство шефа.
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Народ избрал Президента и ВРУ. Не марадеров, а вот кто назначил их к тому и вопросы. Не перелаживай с больной головы на здоровую. Но ты прав в одном, если повторно народ ошибется и проголосует за них, то общество больное.
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100% не будет ничего цирк продолжительностью 5 лет перешел в финальную стадию
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НАБУ- политпраститутка толку от них как от козла молока !
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Осталось провести 750 экспертиз и дело можно передавать в честный суд
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А где аресты,обыски и допросы,что бы закрыть заправку честного бизнесмена,собрать доказательства,обвинить в его нарушении закона и отобрать его имущество им нужно полчаса,а обезвредить и наказать мегаворов подрывающих обороноспособность страны они не торопятся.
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Детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР і почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України) за результатами аналізу викладених у журналістському розслідуванні відомостейДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3113963

Детективи, як завжди, взялися шукати те чого нема, щоб через деякий час заявити, що інформація не відповідає дійсності. А шукати вони мали підтвердження фактів корупції, розкрадання, контрабанди, шахрайства, диверсії і мародерства і участі в цьому службовців державних установ і пов'язаних з ними приватних структур і осіб, як це випливає з повідомлення про злочин опублікованого в ЗМІ, на яке правоохоронні органи згідно положень ККУ зобов'язані реагувати швидко і адекватно.
корупцію і розкрадання, поставки контрабандних російських деталей для військової техніки. При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3113711
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетективы НАБУ начали досудебное расследование по материалам журналистов Bihus.Info
 
 
 
 
 
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