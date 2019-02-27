 Детективы НАБУ начали досудебное расследование по материалам журналистов Bihus.Info

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляюмых детективами НАБУ. Что касается других фактов возможного завладение денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - сказано в сообщении.

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Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

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