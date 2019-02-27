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 Политика Украины, Общество
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Все про:деньги (767) офшор (435) Швеция (499) Янукович (30461)

 Янукович отмыл через Swedbank 3,6 млн долларов под предлогом написания книги, - СМИ

Беглый экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины один из крупнейших банков Швеции - Swedbank.

Об этом сообщило в рамках своего масштабного расследования шведское телевидение SVT, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Янукович вывел при помощи банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов).

Сообщается, что Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведского кредитора в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, имевшую счет в Swedbank.

Высокопоставленный правительственный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited - это компания, которую Янукович использовал для вывода "грязных" денег.

По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги.

"34 миллиона крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу - основа для договора была мошеннической", - отмечает телекомпания.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении SVT, банку стало известно о "бизнесе" Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос.

Помимо "гонорара", через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 млн крон (18,2 млн долларов). Однако деталями этих сделок телекомпания не обладает.

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Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Источник: https://censor.net.ua/n3113961
 
 
 Топ комментарии
 
всем уже чихать на Януковоща, у нас тут новый беглец вырисовывается.
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Не Зеленским единым...
Страшные щупальца охватили Родину, беняботы покрыли страну как бык овцу...

Янукович отмыл через Swedbank 3,6 млн долларов под предлогом написания книги, - СМИ - Цензор.НЕТ 6383
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Совет форумчанПравила форума
 
ну так порошенко присвоил себе его 3лярда конфискованных, перебивается мелочью теперь
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всем уже чихать на Януковоща, у нас тут новый беглец вырисовывается.
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Да это копейки, в сравнении с тем сколько стырили за пять лет наши кормчие.
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нормальная практика всех наших презов, ждмес Я и Рошен))))
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Чому досі по Януковичу не заведено жодної реальної справи за економічні злочини і не доведено її до суду?
Висунули якесь недолуге звинувачення "про зраду" і все.
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Даже у Януковича не было своего Коболева.
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А міг би підписати асоціацію й сидіти собі в АП байдикувати.
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Не Зеленским единым...
Страшные щупальца охватили Родину, беняботы покрыли страну как бык овцу...

Янукович отмыл через Swedbank 3,6 млн долларов под предлогом написания книги, - СМИ - Цензор.НЕТ 6383
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обычно все такие фоты и картины имеют в своём корне "меж двух разбойников" ))) но тут, коломойша точно выступает в роли сусика-приколиста ))
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Мадам грицацуева. Ну почему так все ужасно ей не подходит ?
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потому шо проню прокоповну никто не отменял. селючка третьего тысячелетия.
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та за осеннее сочинение "как я провёл лето на сейшелах" младший поросёнок большого свынаря может и больше срубить ))
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Ну що там Порошенко?АСТАНАВІТЄСЬ вже було?
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Сопляк! Нужно было заняться армией, как его однопартиец.
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Он был воодушевлен творчеством Анны Ахметовой ((
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Да по сравнению с нынешними -- он просто лох позорный!
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Тобі порошенко скоро добавить пенсію Янукович відмив через Swedbank 3,6 млн доларів під приводом написання книги, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7935
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А хто з коментаторів Цензора прочитав книгу януковича?
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До сегодняшнего дня не могу поверить , что граждане Украины так деградировали, что могли проголосовать за дважды не судимого зека .
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Я , например, за него никогда не голосовала .
В Украине ещё не было честных выборов и , похоже, что пока и не будет
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А как его вычислишь? У него же все документы без шапки, а подписывается Янык тремя крестиками - имя, фамилия и ученая степень. Янукович відмив через Swedbank 3,6 млн доларів під приводом написання книги, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3550
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под предлогом написания книги.... Янукович відмив через Swedbank 3,6 млн доларів під приводом написання книги, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4427 Янукович відмив через Swedbank 3,6 млн доларів під приводом написання книги, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4427 Янукович відмив через Swedbank 3,6 млн доларів під приводом написання книги, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4427 "Приключения шлеппера"
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Я не знаю, за какую именно книгу Янукович получил 3,6 лямов бакинских, но одну книгу он точно написал лично:
«Ху...во быть долбо..бом».
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погашеная судимость- это не отсутствие судимости..., да и какие смягчающие обстоятельства можно учитывать при измене родине? характеристику с места работы штоле...
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Петя такие бабки не моет . он их просто берет из казны на туалетную бумагу .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнукович отмыл через Swedbank 3,6 млн долларов под предлогом написания книги, - СМИ
 
 
 
 
 
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