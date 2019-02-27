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 Политика Украины
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 Гройсман - крымчанам: Мы думаем о том, как приблизить день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов

Украина и украинское правительство противостоят российской агрессии и оккупации украинских территорий и приближают день воссоединения континентальной Украины с полуостровом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления". Участие в мероприятии принял также Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Гройсман подчеркнул, что история оккупации Крыма стала личной историей многих семей - в том числе семьи премьер-министра. "В один момент руководство России решило, что они могут в современном мире поступить так, как поступали по отношению к ним диктаторы, агрессоры, воры и убийцы. И кто стал заложником этой агрессии? Миллионы людей - от украинского Крыма до украинского Донбасса. Что они принесли на нашу землю? Страдания, разводы семей. И главное! Наши граждане сегодня находятся в российских тюрьмах, потому что отстаивают свое право на свободу и свободные взгляды".

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня призывы об освобождении Крыма и освобождении украинских политзаключенных - это вопрос не только Украины, но и всего цивилизованного мира, ведь речь идет о мировой безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США с нетерпением ожидают день, когда Крым снова станет частью Украины, - Волкер

"Сравните Крым до аннексии и после аннексии. До аннексии - это был прекрасный украинский курорт с временным пребыванием российского флота, который должен был покинуть полуостров и передислоцироваться в Россию. А сегодня это военная база, которая представляет угрозу для всего демократического мира, - сказал Гройсман. - Весь демократический мир должен быть объединен, чтобы заставить агрессора отказаться от своих планов, начать уважать закон и суверенитет других стран. Мы должны бороться за то, чтобы каждый политический заключенный был освобожден, чтобы украинцы возвращались домой".

Гройсман также выразил уверенность, что цена, которую должен платить агрессор за свои варварские действия, должна быть очень высокой. Вокруг этой идеи надо объединять весь мир.

"Мы не будем уступать агрессии и чужим амбициям, которые базируются на неуважении к другим нациям и суверенитете других государств, - сказал Гройсман. - А обращаясь к крымчанам, я хочу сказать: мы помним и думаем о том, как приблизить тот день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов. Мы этого достигнем. Украинский Крым будет гостеприимным курортом и жемчужиной нашего государства. Вместе к победе".

Источник: https://censor.net.ua/n3113960
 
 
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воду в Крым дайте...
Оставшейся там в большинстве вате от Украины больше ничего не нужно...
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Мыслитель с Винницкого базара... Я плакаль...
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А РАЗВЕ ПУЗАТОЕ ЧМО УМЕЕТ ДУМАТЬ? И ЧЕМ ОНО ДУМАЕТ? ТУХЕСОМ?
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Они так и мечтают о наших тарифах и пенсиях.
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ага - у нас пенсионеры получают субсидию - а ты поживи в Крыму на 8 - 12 тысяч рублей пенсии с их тарифами и ценами - почитай крымские сайты приколись малость))))
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Грося уже может такую дату в календаре заочно красным обозначить и начать её отмечать - чтобы обещание формально выполнить..)
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Я також мрію про розумного і освітченого прем'єра. А є ось таке..не знаю як назвати. Щось треба робити.
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приближают день воссоединения, серьёзно? Гройсман - крымчанам: Мы думаем о том, как приблизить день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 879 крымчане просто мечтают о наших тарифах, морадёрах на войне и бардаке
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Банді Петруся Поросєнко немає віри,одні брехливі потвори які наживають статки на крові Українців.
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Мы думаем-от Гройсмана звучит как суперовый анекдот
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И эти организмы, имеющие три рефлекса (хватательный, жрательный и рефлекс дефикации) ещё и думать умеют?
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дЯТЕЛ ДУМАЛ, ДУМАЛ И ТАК НИ Х..... НЕ ПРИДУМАЛ. Еще пять лет и появится новое поколение. Кому было 8 лет, станет 18, попробуй их переубедить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман - крымчанам: Мы думаем о том, как приблизить день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов
 
 
 
 
 
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